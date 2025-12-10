Prima-doamnă a Franţei, sub tirul criticilor după ce a numit activistele feministe „proaste nenorocite”. Brigitte Macron a participat la spectacolul unui comediant acuzat de viol

18:10

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, că statul român trebuie să explice cât mai detaliat momentul anulării alegerilor, şi că a spus că în 2 sau 3 luni o să o facă. El a menţionat că anularea alegerilor nu este singurul motiv pentru care oamenii nu au încredere în autorităţi, ci trebuie să ne uităm la corupţie, la faptul că nu reuşim să ne digitalizăm, sau la cum interacţionează funcţionarul cu cetăţeanul.