Pep Guardiola a sărit în apărarea lui Xabi Alonso, înainte de Real Madrid – Manchester City: “Eu aş fi fost demis”

18:20

Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, că meciul cu Turcia, din 26 martie, din barajul pentru Cupa Mondială, este o adevărată finală. El a mai afirmat că sunt șanse de 90% ca partida să se dispute la Istanbul. De asemenea, şeful federaţiei a declarat că selecţionerul Mircea Lucescu are parte de tot sprijinul forului pe care îl conduce. UPDATE: Barajul […] The post Se știe pe ce stadion se va juca barajul dintre Turcia și România. Anunțul oficial al FRF appeared first on Antena Sport.