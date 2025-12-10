Trump, nouă înfrângere în alegeri: Miami va avea primul primar democrat în aproape 30 de ani

12:00

Toți angajatorii - instituții publice, firme, organizații neguvernamentale - care au cel puțin un salariat la altă adresă decât sediul social vor trebui să solicite înregistrarea fiscală a punctului de lucru, ca plătitor de salarii și de venituri asimilate salariilor, la organul fiscal local al ANAF, indiferent de numărul de angajați, astfel încât impozitul pe venit să ajungă la autoritatea locală unde își desfășoară activitatea respectivul angajat și nu în orașul unde se află sediul social al angajatorului.