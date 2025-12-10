OMV Petrom: Cresc redevențele, dar se modifică și supraimpozitarea la gaze, ″pentru încurajarea investițiilor″ - CONFIRMARE. Ce s-a convenit exact DOCUMENT
Profit.ro, 10 decembrie 2025 19:20
Compania OMV Petrom a transmis și ea că a ajuns la un acord cu Guvernul care prevede, printre altele, majorarea redevențelor pentru producția de țiței și gaze onshore, asumarea integrală de către OMV Petrom a costurilor poluării petroliere istorice, precum și renunțarea de către compania controlată de austriecii de la OMV la litigiul arbitral intentat României la Paris.
• • •
