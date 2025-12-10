CONFIRMARE Redevențele plătite de OMV Petrom vor crește cu 40%, statul român scapă de costurile poluării petroliere istorice, precum și de litigiul arbitral de la Paris
Profit.ro, 10 decembrie 2025 14:50
Premierul Ilie Bolojan a declarat că Guvernul și OMV Petrom au ajuns la un acord care prevede, printre altele, majorarea redevențelor pentru producția de țiței și gaze, asumarea integrală de către OMV Petrom a costurilor poluării petroliere istorice, precum și renunțarea de către compania controlată de austriecii de la OMV la litigiul arbitral intentat României la Paris.
• • •
Acum 5 minute
15:10
Femeia care a tradus 5.000 de filme și azi traduce speranță în spitalele din România: Succesul trebuie luat în doze mici, să te bucuri de fiecare lucru în parte și să nu te bagi prea tare în seamă. Și, bineînțeles, să te uiți la filme! # Profit.ro
Copilărie între cărți, filme și libertate interzisă, un drum redefinit de alegeri curajoase și mentorat excepțional, o carieră construită între cinema, cultură și cauze sociale, iar astăzi o prezență puternică în fruntea Fundației Vodafone.
15:10
Institutul pentru Studiul Războiului anunță că armata rusă a cucerit 0,77% din teritoriul ucrainean până în prezent în acest an.
15:10
Înalta Curte de Casație și Justiție anulează condamnarea de 6 ani primită de Lucian Duță, fost șef al CNAS # Profit.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus anularea condamnării de 6 ani închisoare primită de Lucian Duță, fost președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), într-un dosar în care a fost găsit vinovat pentru primirea unei mite de 6,3 milioane euro, în schimbul acordării unui contract din bani publici către două firme de software.
Acum 10 minute
15:00
North Bucharest Investments accelerează cu aproape 15% în noiembrie, contrar trendului pieței imobiliare # Profit.ro
North Bucharest Investments a închis luna noiembrie cu un volum tranzacționat cu aproape 15% mai mare față de luna octombrie, evoluție care marchează cea mai dinamică perioadă a ultimelor luni pentru companie.
15:00
30 de ani de excelență Alukönigstahl în România: De la moștenirea unei companii de familie la clădirile inteligente ale viitorului # Profit.ro
Interviu oferit de Attila Beer, CEO Alukönigstahl România și Republica Moldova
15:00
Echipa Caiac SMile a reprezentat România la prima sa competiție internațională de sit-ski cu o echipă completă # Profit.ro
Asociația Caiac SMile anunță cu mândrie o premieră absolută pentru Asociație: prima participare a acesteia cu o echipă completă de atleți în scaun rulant la o competiție internațională de sit-ski.
Acum 30 minute
14:50
14:40
Compania SpaceX își pregătește listarea pe bursă anul viitor, la o evaluare de 1.500 miliarde dolari.
Acum o oră
14:20
Trump, nouă înfrângere în alegeri: Miami va avea primul primar democrat în aproape 30 de ani # Profit.ro
După aproape 30 de ani, Partidul Democrat dă din nou primarul orașului Miami, învingând un republican susținut de președintele Donald Trump.
Acum 2 ore
13:50
Presat de Trump, Zelenski admite că Ucraina ar putea organiza alegeri prezidențiale. Ce condiții pune # Profit.ro
Președintele Volodimir Zelenski admite că Ucraina ar putea organiza alegeri prezidențiale înainte de încheierea războiului, dacă sunt garantate securitatea cetățenilor și modificarea legislației privind starea de război.
13:40
ULTIMA ORĂ Acord la Bruxelles privind reducerea cu 90% a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2040 # Profit.ro
UE stabilește un obiectiv climatic obligatoriu din punct de vedere juridic de reducere cu 90% a emisiilor nete de gaze cu efect de seră (GES) pentru 2040.
13:40
ULTIMA ORĂ Gigantul francez Vinci cumpără grupul românesc EnergoBit - Tranzacție finalizată. "Pot să intru la pensie!" # Profit.ro
Tranzacția prin care gigantul francez VINCI preia, prin divizia VINCI Energies, grupul clujean EnergoBit, specializat în echipamente, instalații, servicii și soluții pentru industria energetică, un business anul trecut de peste 100 de milioane de euro și având mai mult de 800 de angajați, a fost finalizată.
13:30
Taxa pregătită de România pentru colete cu valoare de până la 150 de euro, scutite de taxe vamale la nivel UE, va fi păstrată la nivelul decis de Guvern, de 25 lei/colet, în schimb va fi aplicată de la 1 ianuarie 2026.
13:30
Salt Bank are, la 615 zile de la lansare, active totale de 2 miliarde de lei și peste 700.000 de clienți, a anunțat Gabriela Nistor, CEO-ul băncii.
13:30
Noul pod peste Tisa este pe ultima sută de metri, intrând acum în teste.
13:20
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a anunțat că experți israelieni au verificat, în județul Alba, unitatea care și-a exprimat interesul pentru exportul de ouă de consum, pentru a se asigura că sunt respectate standardele privind siguranța alimentară și sănătatea animalelor.
13:20
Presa din Italia anunță că în perioada 6 decembrie – 6 ianuarie, municipalitatea din Verona a decis să perceapă o taxă de intrare de 12 euro, cu rezervare prealabilă, pentru a intra în curtea celebrei Case a Julietei, care anterior era accesibilă gratuit.
Acum 4 ore
13:10
Gigantul olandez de asigurări Aegon, care s-a retras din România în urmă cu doi ani, își va muta sediul în SUA și se va redenumi Transamerica, în cadrul strategiei sale de a deveni un grup lider în asigurări de viață și pensii pe piața americană.
13:10
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat miercuri de BNR a ajuns la 5,0894 lei, de la 5,0897 lei, curs înregistrat marți.
13:00
Epica Hotel a deschis un boutique hotel, vis-a-vis de Palatul Suțu, în centrul capitalei.
13:00
Impozitul pe casă și mașini crește - Cum vei fi afectat și cum vor fi reevaluate locuințele și spațiile comerciale # Profit.ro
Noile reglementări privind creșterea impozitelor pe locuințe în România începând cu 2026 marchează o schimbare semnificativă în modul de evaluare și impozitare a proprietăților.
12:50
Retailerul scandinav de mobilier și produse pentru casă JYSK a închiriat un spațiu de aproximativ 1.000 metri pătrați în Lemon Retail Park.
12:50
Impozitul auto va crește semnificativ de anul viitor.
12:50
12:40
Compania spaniolă Heymondo, jucător în sectorul insurtech, intră pe piața din România
12:20
DECIZIE Morminte fără licitație. Statul și primăriile vor putea concesiona direct, fără licitație, locuri de veci persoanelor fizice # Profit.ro
Statul, prin entitățile care le administrează, și primăriile vor putea concesiona, prin atribuire directă, către persoanele fizice locurile de înhumare ori de păstrare a urnelor de cenușă din cimitirele sau din zonele special amenajate ale crematoriilor aflate în proprietatea sau administrarea lor, conform unui proiect de lege adoptat prin vot fine de către Parlament.
12:20
FOTO Un babuin, antilope, o cască semnată de legende, sculpturi în formă de urși, trofeul CONMEBOL Libertadores - cele mai neobișnuite colete livrate de DHL # Profit.ro
Grupul german de curierat DHL prezintă care au fost cele mai neobișnuite colete livrate în acest an.
12:10
După ce a depășit pentru prima dată pragul de 60 de dolari pe uncie, cotația argintului și-a continuat aprecierea pe fondul restricțiilor cu privire la ofertă precum și al pariurilor privind o nouă relaxare a politicii monetare din partea Rezervei Federale americane, transmite Bloomberg.
12:10
Undă verde de la Trump: Nvidia poate trimite în China unul dintre cele mai performante procesoare # Profit.ro
Președintele Donald Trumpa anunțat că Statele Unite vor permite exportul către China al procesorului H200 de la Nvidia, al doilea cel mai performant cip de inteligență artificială al companiei, în schimbul unei taxe de 25% pe fiecare vânzare.
12:10
Retailerul german Kaufland aduce în România deserturile virale online „Friends of Asia”.
12:00
DECIZIE Nouă obligație de înregistrare fiscală ca plătitor de salarii pentru toți angajatorii care au mai multe puncte de lucru # Profit.ro
Toți angajatorii - instituții publice, firme, organizații neguvernamentale - care au cel puțin un salariat la altă adresă decât sediul social vor trebui să solicite înregistrarea fiscală a punctului de lucru, ca plătitor de salarii și de venituri asimilate salariilor, la organul fiscal local al ANAF, indiferent de numărul de angajați, astfel încât impozitul pe venit să ajungă la autoritatea locală unde își desfășoară activitatea respectivul angajat și nu în orașul unde se află sediul social al angajatorului.
11:40
O anchetă amplă cu privire la posibile decese legate de vaccinurile împotriva Covid-19, atât la copii, cât și la adulți a fost demarată de Agenția americană a Medicamentelor.
11:30
MedLife atinge o capitalizare de 1 miliard euro la BVB, prezentându-se astfel drept cea mai valoroasă companie din sectorul de sănătate din România.
11:20
ULTIMA ORĂ CCR a decis, taxele majorate pot fi aplicate de luna următoare. Se majorează impozitele pe locuințe și mașini, pe câștiguri la bursă și din criptomonede, introduc schimbări la plafonul CASS și modificări la regimul insolvențelor și la cerințele # Profit.ro
CCR a respins obiecția de neconstituționalitate ridicată de AUR, așa că legea va fi trimisa la promulgare pentru ca măsurile sa intre în vigoare cum intenționa guvernul, de la 1 ianuarie 2026.
11:20
Retailerul german Lidl a adus în România un produs aparte, de Sărbători.
11:20
Microsoft lansează un nou pachet uriaș de investiții în inteligență artificială, în valoare totală de 23 de miliarde de dolari, dintre care cea mai mare parte va fi direcționată către India, una dintre cele mai dinamice piețe digitale din lume, transmite Reuters.
Acum 6 ore
11:10
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
11:00
Boeing a livrat 44 de avioane comerciale în noiembrie, în scădere față de cele 53 din luna precedentă, performanță care o plasează semnificativ în urma Airbus, producătorul european raportând 72 de livrări în aceeași perioadă, relatează Reuters.
10:50
În octombrie 2025 s-au înregistrat certificatele de naștere pentru 13.528 copii, în scădere cu 1.092 (-7,5%) față de luna septembrie 2025, arată datele Institutului Național de Statistică (INS).
10:40
Smartphone-urile dezvoltate de Apple continuă să domine topurile privind vânzările și să aibă cele mai multe flagship-urile printre cele mai bine vândute zece modele.
10:30
Exporturile României au crescut cu 4,3%, în primele zece luni. Deficitul balanței comerciale a crescut cu 1% # Profit.ro
Datele Institutului Național de Statistică arată că exporturile României au crescut cu 4,3%, în primele zece luni, la 81,054 miliarde euro, iar importurile au crescut cu 3,4%, la 108,547 miliarde euro, față de aceeași perioadă a anului trecut.
10:30
Distrigaz Sud Rețele a întrerupt temporar, marți noapte, alimentarea cu gaze naturale pe mai multe străzi din sectorul 1 al Capitalei.
10:20
Diplomații SUA revin la utilizarea fontului Times New Roman în comunicările oficiale, după o decizie a Secretarul de stat american Marco Rubio.
10:10
Meta anunță o serie de schimbări vizuale pentru aplicația Facebook, care nu vor schimba fundamental modul de funcționare sau aspectul, dar promit îmbunătățiri punctuale pentru anumite elemente și secțiuni.
10:00
Compania care operează lanțul de restaurante Taco Bell deschide a 7-a unitate din București.
10:00
Cum găsești cadoul ideal? Descoperă recomandările funcționale și extrem de rafinate de la SensoDays pentru Gen Z, Millennials și Silver Generation # Profit.ro
Alegerea cadoului perfect poate părea o provocare, însă devine mult mai simplă dacă privim stilul de viață contemporan: totul se îndreaptă spre armonie între util, estetic și confort.
09:40
Dezamăgită de performanțele AI-ului Llama, Meta lucrează la un nou model lingvistic, după ce a investit masiv în atragerea specialiștilor în inteligență artificială.
Acum 8 ore
09:10
Teleobiectivele lungi măresc orice tremur și pun presiune pe autofocus.
09:10
Vinul zilei: un cupaj roșu din Toscana, de la o cramă cu o lungă tradiție în domeniul viticol. Dezvăluie arome de fructe roșii și negre, alături de tente vegetale și se asociază perfect cu carne roșie și brânzeturi maturate # Profit.ro
Recomandarea noastră de astăzi, Ciacci Toscana Rosso 2024, este un vin roșu elegant și bine echilibrat, un cupaj de Cabernet Sauvignon, Merlot, Sangiovese și Syrah.
08:50
Fișa tehnică a unei mașini electrice poate părea, la prima vedere, o listă plictisitoare de cifre.
