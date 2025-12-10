EXCLUSIV ULTIMA ORĂ Van Hessen părăsește România; anunțul companiei

16:50

Munca creativă și drepturile de autor beneficiază încă de un regim de cotă efectivă la impozit avantajos comparativ cu impozitarea muncii în general, care a crescut semnificativ per ansamblu odată cu eliminarea unor facilități sectoriale de către autorități, afirmă președintele Camerei Consultanților Fiscali (CCF), Dan Manolescu. În contextul în care de la 1 ianaurie și impozitul pe dividende ar urma să urce la 16%, chiriile și dobânzile, momentan, nu au avut parte de modificări și "este posibil să vedem acolo niște schimbări", potrivit acestuia.