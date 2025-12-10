EXCLUSIV Van Hessen părăsește România; anunțul companiei
Profit.ro, 11 decembrie 2025 01:30
Compania olandeză Van Hessen, cu activități în domeniul prelucrării cărnii și furnizării de materii prime pentru industria farmaceutică, care deschidea afacerea în România în urmă cu doar patru ani, a decis acum să iasă de pe piața locală, potrivit informațiilor Profit.ro.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 30 minute
01:30
Compania olandeză Van Hessen, cu activități în domeniul prelucrării cărnii și furnizării de materii prime pentru industria farmaceutică, care deschidea afacerea în România în urmă cu doar patru ani, a decis acum să iasă de pe piața locală, potrivit informațiilor Profit.ro.
Acum o oră
01:20
EXCLUSIV FOTO Unul din cei mai bogați unguri cumpără în România. Fostul GED Capital vinde terenul din Pipera pe care planifica 1.500 de apartamente. „Nu mai facem noi investiții în România, în prezent!“ # Profit.ro
Fondul de investiții spaniol Buenavista Equity Partners, fostul GED Capital, a intrat într-o tranzacție de vânzare cu dezvoltatorul imobiliar Cordia, deținut de milionarii unguri Péter și Gábor Futó, care vizează un teren amplasat în zona Școlii Americane, din Pipera, achiziție semnalată anterior de Profit.ro. Tranzacția, evaluată la circa 10 milioane de euro, face parte din noua strategie a fondului spaniol, care nu mai are România pe radarul său de investiții.
01:10
ULTIMA ORĂ Suspiciune gravă la Bursa București. Tranzacții cu informații privilegiate? Strigare pentru reclamații la ASF în legătură cu tranzacții neobișnuite pe acțiunile Fondul Proprietatea. Mesajul Franklin Templeton # Profit.ro
O succesiune de informații legate de participația Fondului Proprietatea la compania care administrează Aeroportul "Henri Coandă" din București a antrenat volume excepționale pe simbolul FP în primele zile ale acestei luni, relevă datele analizate de Profit.ro. Un investitor suspectează chiar tranzacții cu informații privilegiate.
01:10
Compania olandeză Van Hessen, cu activități în domeniul prelucrării cărnii și furnizării de materii prime pentru industria farmaceutică, care deschidea afacerea în România în urmă cu doar patru ani, a decis acum să iasă de pe piața locală, potrivit informațiilor Profit.ro.
Acum 2 ore
00:00
Premierul Bolojan a declarat că opțiunea sa personală este să fie menținut salariul minim pe economie la nivelul din anul acesta și pentru anul viitor. Șeful Executivului a mai spus că anul viitor nu vor exista creșteri de salarii în sectorul bugetar sau indexarea pensiilor, dar aceste majorări vor fi reluate din 2027.
Acum 4 ore
23:20
Președintele american, Donald Trump, anunță că SUA au preluat controlul asupra unui petrolier în largul coastelor Venezuelei.
22:30
FOTO Investiție majoră în România - Heliopolis, susținută de familia cavalerului florentin Ferruccio Marchi, pregătește una dintre cele mai importante dezvoltări integrate din țară în energie # Profit.ro
Compania Heliopolis, susținută de familia cavalerului florentin Ferruccio Marchi – cu istoric puternic în industria chimică italiană, pregătește un proiect major în România, o inițiativă strategică situată în județul Calarasi (zonele Budesti și Vasilati) și una dintre cele mai importante dezvoltări integrate din țară.
22:20
Elanul vietnamezilor VinFast începe să se topească, pe măsură ce rețeaua de dealeri din SUA se închide # Profit.ro
Marca de automobile electrice vietnameze Vinfast, lansată de grupul industrial Vingroup, pare că și-a epuizat resursele de extindere și începe să rămână fără dealeri în SUA, pe o piață care ar fi trebuit să reprezinte punctul major de transformare în companie globală.
22:10
ULTIMA ORĂ Sancțiuni SUA anti-Lukoil în România: Guvernul discută punerea sub supraveghere a afacerilor locale ale rușilor # Profit.ro
Guvernul va discuta, în primă lectură, un proiect de hotărâre de ″punere sub tutelă″ a mai multor subsidiare din România ale gigantului petrolier rus Lukoil, drastic sancționat de Statele Unite.
22:00
ULTIMA ORĂ Fed reduce din nou dobânzile, dar indică faptul că va lua o pauză. Cel mai tensionat vot din 2019 încoace # Profit.ro
Rezerva Federală a SUA (Fed) a redus dobânda-cheie cu un sfert de punct procentual miercuri, pentru a treia ședință consecutivă, însă a semnalat o pauză de la tăieri viitoare, în contextul incertitudinii cu privire la perspectivele economice și al inflației care rămâne “oarecum ridicată”.
Acum 6 ore
21:50
Rezerva Federală a SUA (Fed) a redus dobânda-cheie cu un sfert de punct procentual miercuri, pentru a treia ședință consecutivă, însă a semnalat o pauză de la tăieri viitoare, în contextul incertitudinii cu privire la perspectivele economice și al inflației care rămâne “oarecum ridicată”.
21:50
Stellantis își continuă parteneriatele și închid practic un cerc al mobilității autonome, fără șofer, odată cu parteneriatul încheiat cu Bolt, compania estoniană concurentă cu Uber, care va aduce pe șoselele din Europa vehicule fără șofer Level 4.
21:40
Rezerva Federală a SUA (Fed) a redus dobânda-cheie cu un sfert de punct procentual miercuri, pentru a treia ședință consecutivă, însă a semnalat o pauză de la tăieri viitoare, în contextul incertitudinii cu privire la perspectivele economice și al inflației care rămâne “oarecum ridicată”.
21:20
După aproape doi ani de frânare a pieței de mașini electrice, Germania, cea mai mare piață auto din Europa, începe să devină optimistă # Profit.ro
După aproape doi ani de frânare a pieței de vehicule electrice, industria auto din Germania, cea mai mare piață auto din Europa, începe să devină optimistă, pe fondul redeschiderii apetitului publicului pentru motoarele electrice și în așteptarea noului program de subvenții.
20:50
Investiție poloneză hi-tech de roșii în România, una dintre cele mai mari investiții agricole din ultimii ani # Profit.ro
O investiție masivă este in pregătire în localitatea Dumbrăveni, din Sibiu, una dintre cele mai mari investiții agricole din ultimii ani.
20:30
Atenție - Tot ce ați postat pe Facebook, TikTok, X și Instagram în ultimii 5 ani poate fi verificat înainte de a vă lăsa să intrați în SUA # Profit.ro
Agenția americană a Vămilor și Protecției Frontierelor vrea să oblige turiștii care intră în SUA să le prezinte postările de pe rețelele sociale din ultimii 5 ani.
20:30
În condițiile unei sesiuni cu lichiditate bună și având ca motor acțiunile cele mai importante, indicele BET doboară un record pentru a 3-a zi consecutiv.
20:10
Schimbare radicală - România va controla mai strict muncitorii străini, constatând că mulți pleacă rapid. Plus o măsură văzută ca un posibil abuz DOCUMENT # Profit.ro
Guvernul pregătește un regim drastic pentru agențiile care recrutează muncitori non-UE.
20:10
VIDEO Bolojan vrea eliminarea sau reducerea impozitului pe cifra de afaceri: Până la Crăciun vom lua decizia într-o ordonanță trenuleț # Profit.ro
Premierul Bolojan a anunțat că până la Crăciun speră ca Guvernul să ia o decizie cu privire la impozitul pe cifra de afaceri, odată cu prorogarea măsuri sau chiar anularea altor măsuri, în pregătirea bugetului pentru anul viitor.
Acum 8 ore
19:40
Profit la bursă - Dividende de peste 4 miliarde lei pentru investitorii în companiile din indicele BET. 19 din cele 20 de companii au avut profit # Profit.ro
Investitorii care dețineau, la finalul anului 2024, acțiuni aflate în free-float la cele 20 de companii din indicele BET al Bursei de Valori București au încasat în 2025 dividende în valoare totală de circa 4,5 miliarde de lei.
19:20
OMV Petrom: Cresc redevențele, dar se modifică și supraimpozitarea la gaze, ″pentru încurajarea investițiilor″ - CONFIRMARE. Ce s-a convenit exact DOCUMENT # Profit.ro
Compania OMV Petrom a transmis și ea că a ajuns la un acord cu Guvernul care prevede, printre altele, majorarea redevențelor pentru producția de țiței și gaze onshore, asumarea integrală de către OMV Petrom a costurilor poluării petroliere istorice, precum și renunțarea de către compania controlată de austriecii de la OMV la litigiul arbitral intentat României la Paris.
19:00
O nouă locomotivă ecologică, construite la CFR SCRL Brașov, a fost pusă pe șine.
18:50
Statele Unite au prelungit cu o lună termenul-limită pentru negocierile privind achiziționarea activelor internaționale ale companiei petroliere rusești Lukoil.
18:30
ULTIMA ORĂ Concedieri de amploare în România - Gigantul german Bosch dă afară sute de angajați # Profit.ro
Gigantul german Bosch va concedia 510 dintre cei 1.800 de angajați ai săi din România, de la Timișoara.
18:20
Președintele Agenției Naționale pentru Sport, Constantin Bogdan Matei, explică de ce înotătorul David Popovici, campion olimpic, nu a fost premiat nici până la acest moment pentru marile performanțe obținute la competiții strîine.
18:10
Poșta daneză, PostNord, va opri livrarea de corespondență, de anul viitor.
Acum 12 ore
17:50
Premierul Bolojan a rămas la aceeași poziție cu privire la înghețarea salariul minim pentru anul viitor, la fel ca și patronatele, în timp ce sindicatele au avansat o serie de argumente pentru majorare în cadrul Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, care a discutat astăzi despre valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.
17:50
ULTIMA ORĂ Demisii și demiteri după criza de apă din Prahova. Șeful Apelor Române pleacă VIDEO # Profit.ro
Directoarea Administrației Bazinale de Apă (ABA) Buzău-Ialomița a fost demisă.
17:20
Lucrările avansează pe lotul Nădășelu – Mihăiești din Autostrada Transilvania A3, unde acum sunt ridicate grinzile la viaductul Topa Mică.
17:10
Statele membre UE și europarlamentarii negociază viitorul termenilor “burger vegetarian” și “cârnații vegetali”, contestați de crescătorii de animale, informează AFP.
16:50
Raportul anual privind alocarea și impactul obligațiunilor verzi NextGenerationEU (NGEU) relevă că Uniunea Europeană a devenit unul dintre cei mai mari emitenți de obligațiuni verzi din lume.
16:50
Impozitul pe venituri din chirii și dobânzi nu a fost majorat la 16%, precum cel la dividende. Este posibil să vedem acolo niște schimbări - Manolescu, CCF # Profit.ro
Munca creativă și drepturile de autor beneficiază încă de un regim de cotă efectivă la impozit avantajos comparativ cu impozitarea muncii în general, care a crescut semnificativ per ansamblu odată cu eliminarea unor facilități sectoriale de către autorități, afirmă președintele Camerei Consultanților Fiscali (CCF), Dan Manolescu. În contextul în care de la 1 ianaurie și impozitul pe dividende ar urma să urce la 16%, chiriile și dobânzile, momentan, nu au avut parte de modificări și "este posibil să vedem acolo niște schimbări", potrivit acestuia.
16:30
Sindicaliștii din învățământ protestează miercuri, 10 decembrie, de la ora 13 în fața Guvernului. Profesorii cer anularea măsurilor de austeritate și avertizează că nu renunță la drepturile lor.
16:10
Locuri de muncă - Finalul de an vine cu oportunități pentru candidații fără studii superioare # Profit.ro
Finalul de an vine cu oportunități pentru candidații din segmentul blue collar - fără studii superioare.
16:10
FOTO Al 200-lea restaurant McDonald’s din portofoliul Premier Capital, deschis chiar în Malta # Profit.ro
Premier Capital este partenerul pentru dezvoltare al restaurantelor McDonald’s din Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Malta și România.
16:00
Experții Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează că există o campanie de impersonare a Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), în care atacatorii folosesc e-mailuri false, inclusiv adrese care par oficiale.
15:50
Imagini cu viitorul parc de distracții DraculaLand, pregătit să fie amenajat în apropiere de Aeroportul Otopeni, sunt prezentate acum.
15:40
ULTIMA ORĂ CCR a amânat decizia privind reforma pensiilor magistraților. Noul termen, 28 decembrie # Profit.ro
Curtea Constituțională a amânat o decizie pe sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție privind legea care stabilește condițiile de pensionare pentru magistrați, dar și noul calcul al pensiei, noul termen de soluționare fiind stabilit în data de 28 decembrie, care pică într-o zi de duminică.
15:40
Uber - date în premieră în România. Diferența olteni - moldoveni. Șoferii din spatele călătoriilor # Profit.ro
În toate regiunile României, cel mai mare număr de călătorii în 2025 a fost înregistrat în după-amiezile din timpul săptămânii (12:00–17:00)
15:30
Meșteșugul și interpretarea la cobza românească au fost înscrise în Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității UNESCO, a anunțat Ministerul Culturii.
15:20
David Popovici și politicienii români: Mă pasează din stânga în dreapta. «Vom face, vom rezolva»! # Profit.ro
Înotătorul David Popovici, primul campion olimpic al natației masculine din România, campion mondial și european, descrie situația de acum a bazinului interior din complexul sportiv bucureștean „Lia Manoliu”.
15:10
Femeia care a tradus 5.000 de filme și azi traduce speranță în spitalele din România: Succesul trebuie luat în doze mici, să te bucuri de fiecare lucru în parte și să nu te bagi prea tare în seamă. Și, bineînțeles, să te uiți la filme! # Profit.ro
Copilărie între cărți, filme și libertate interzisă, un drum redefinit de alegeri curajoase și mentorat excepțional, o carieră construită între cinema, cultură și cauze sociale, iar astăzi o prezență puternică în fruntea Fundației Vodafone.
15:10
Institutul pentru Studiul Războiului anunță că armata rusă a cucerit 0,77% din teritoriul ucrainean până în prezent în acest an.
15:10
Înalta Curte de Casație și Justiție anulează condamnarea de 6 ani primită de Lucian Duță, fost șef al CNAS # Profit.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus anularea condamnării de 6 ani închisoare primită de Lucian Duță, fost președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), într-un dosar în care a fost găsit vinovat pentru primirea unei mite de 6,3 milioane euro, în schimbul acordării unui contract din bani publici către două firme de software.
15:00
North Bucharest Investments accelerează cu aproape 15% în noiembrie, contrar trendului pieței imobiliare # Profit.ro
North Bucharest Investments a închis luna noiembrie cu un volum tranzacționat cu aproape 15% mai mare față de luna octombrie, evoluție care marchează cea mai dinamică perioadă a ultimelor luni pentru companie.
15:00
30 de ani de excelență Alukönigstahl în România: De la moștenirea unei companii de familie la clădirile inteligente ale viitorului # Profit.ro
Interviu oferit de Attila Beer, CEO Alukönigstahl România și Republica Moldova
15:00
Echipa Caiac SMile a reprezentat România la prima sa competiție internațională de sit-ski cu o echipă completă # Profit.ro
Asociația Caiac SMile anunță cu mândrie o premieră absolută pentru Asociație: prima participare a acesteia cu o echipă completă de atleți în scaun rulant la o competiție internațională de sit-ski.
14:50
CONFIRMARE Redevențele plătite de OMV Petrom vor crește cu 40%, statul român scapă de costurile poluării petroliere istorice, precum și de litigiul arbitral de la Paris # Profit.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că Guvernul și OMV Petrom au ajuns la un acord care prevede, printre altele, majorarea redevențelor pentru producția de țiței și gaze, asumarea integrală de către OMV Petrom a costurilor poluării petroliere istorice, precum și renunțarea de către compania controlată de austriecii de la OMV la litigiul arbitral intentat României la Paris.
14:40
Compania SpaceX își pregătește listarea pe bursă anul viitor, la o evaluare de 1.500 miliarde dolari.
14:20
Trump, nouă înfrângere în alegeri: Miami va avea primul primar democrat în aproape 30 de ani # Profit.ro
După aproape 30 de ani, Partidul Democrat dă din nou primarul orașului Miami, învingând un republican susținut de președintele Donald Trump.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.