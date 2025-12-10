Colliers: JYSK, în Lemon Retail Park
Ziua Cargo, 10 decembrie 2025 14:20
JYSK a închiriat un spațiu de aproximativ 1.000 mp în Lemon Retail Park, într-o tranzacție în care Colliers a reprezentat grupul Synergy. Deschiderea retailerului scandinav consolidează mixul de chiriași al centrului comercial din zona Pipera-Voluntari, potrivit unui comunicat. Totodată, magzinul răspunde cererii puternice venite din partea brandurilor value-for-money pentru spații în formate de tip retail
Vola.ro și The Social Incubator au oferit, prin programul „România Zboară Departe", 50.000 de euro tinerilor performanți care au nevoie de sprijin. Potrivit unui comunicat, programul a fost lansat în această toamnă pentru a oferi vizibilitate și sprijin real tinerilor care performează în domenii unde finanțarea este limitată sau inexistentă. În doar câteva zile de
Tahograful Smart2, obligatoriu din 1 iulie 2026 pentru vehicule comerciale de TRANSPORT MARFĂ >2,5t # Ziua Cargo
Începând cu 1 iulie 2026, autoutilitarele ușoare (LCV/vanuri) cu masa totală maximă autorizată între 2,5 și 3,5 tone, destinate transportului de marfă (internațional sau cabotaj), vor trebui să fie echipate obligatoriu cu tahograf inteligent Smart2. Ce trebuie să știe șoferii de LCV Această schimbare e reglementată pe baza Regulamentul (UE) 2020/1054 — normele privind tahografele — extinse
Specialistul britanic în motoare electrice Yasa, deținut de Mercedes-Benz, dezvoltă o tracțiune integrată în roți care utilize cu motorul cu flux axial de 12,7 kilograme, care a atins recent o densitate de putere de 59 kW/kg ca prototip. Acest motor cu flux axial atinge o putere maximă pe termen scurt de 750 kW și este
Cargus își extinde rețeaua de puncte de ridicare și livrare (out-of-home), printr-un nou parteneriat strategic cu Carrefour România. Potrivit unui comunicat, peste 150 de magazine Carrefour (hipermarketuri, supermarketuri și magazine Express) devin puncte Cargus SHIP & GO până la finalul anului, Urmează ca alte 250-300 de locații să fie activate, în 2026, astfel, rețeaua totală
Renault Group și Ford au încheiat un parteneriat pentru dezvoltarea a două modele electrice distincte sub marca Ford dedicate clienților europeni. Potrivit unui comunicat, noile vehicule vor fi produse de Renault Group în nordul Franței, ilustrând expertiza industrială de vârf ale hub-ului ElectriCity din cadrul Ampere. Concepute de Ford și dezvoltate în colaborare cu
Mercedes-Benz Trucks își extinde portofoliul de camioane electrice, odată cu începerea producției de serie a noii generații eActros 400, la fabrica din Wörth. Noua generație eActros 400 se bazează pe tehnologia modelului pentru distanțe lungi eActros 600, dar are doar două pachete de baterii și poate fi configurat deja cu o cabină L. Noile modele
Volvo FL Electric, camion electric vândut încă din 2019, a primit o versiune de 14 tone, cu o nouă configurație a bateriei. Noua versiune este disponibilă cu mai multe ampatamente (între 3.800 și 6.500 mm) și configurații de axe și de baterii. Forma și poziționarea bateriilor nu intereferează cu instalarea suprastructurilor, care pot avea inclusiv
Ford Trucks a livrat primul camion electric F-Line E, pentru compania olandeză ATS Transport. Astfel, Ford Trucks se alătură și la acest capitol celor șapte mari producători europeni de camioane. Versiunea electrică a noii game F-Line a fost prezentată pentru prima oară la IAA 2024. Pentru sistemul de propulsie, Ford Trucks a ales o unitate
Scania a livrat pentru compania minieră de stat suedeză LKAB două camioane electrice, care vor fi folosite în subteran. Camioanele vor fi folosite la mina din orașul Malmberget, transportând minereu de fier la adâncimi de până la 1.250 de metri. Este prima oară când camioanele electrice Scania sunt folosite în operațiuni miniere grele din subteran.
Un proiect de cercetare de la Universitatea Purdue a reușit să încarce inductiv un camion electric de mare tonaj în timp ce se deplasează de autostradă. Dezvoltatorii visează să o folosească pentru a revoluționa transportul de marfă pe distanțe lungi. Pentru SUA, acest test marchează o premieră, deși proiecte precum proiectul german E|MPOWER de-a lungul
8 decembrie 2025
Noul Mers al Trenurilor 2025-2026 va intra în vigoare pe 14 decembrie și aduce noutăți, potrivit unui comunicat al CFR Călători. În transportul internațional vor fi asigurate legături directe între Budapesta și București, revenirea trenurilor la Viena Westbahnhof și noi trenuri sezoniere pe ruta București-Giurgiu-Ruse. CFR Călători va asigura zilnic circulația a peste 1.150 de
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), Dragoș Pîslaru, va sesiza Parchetul European pe tema achiziției microbuzelor electrice pentru elevi. Corpul de Controlal al MIPE a constatat disfuncționalități privind utilizarea banilor europeni. Pîslaru va trimite rezultatele verificărilor și către Departamentul pentru Lupta Antifraudă (DLAF) și Consiliului Concurenței. Apelul de proiecte „Microbuze electrice pentru elevi" a fost
Perioada de maximă încărcare în eCommerce a început anul acesta mai devreme, arată cea mai recentă analiză Packeta România, potrivit unui comunicat. Nivelul maxim al comenzilor a fost înregistrat pe 12 noiembrie, cu mai bine de o lună înainte față de vârful din 2024, atins pe 16 decembrie. Volumul procesat a depășit cu peste
Traficul rutier pe bretelele de urcare către terminalul „Plecări", respectiv, de ieșire din terminalul „Sosiri", la Aeroportul „Henri Coandă" Otopeni, este restricționat, începând din 8 decembrie. Se execută lucrările de construire a stației de metrou de pe Magistrala 6. Astfel, transportul public este reorganizat pe o arteră nouă, amenajată de constructor, prin dezafectarea unor locuri
Modificarea, falsificarea sau utilizarea unor polițe de asigurare CMR neconforme sau inexistente generează riscuri penale majore, atrage atenția TAPA Chapter România. Avertismentul, transmis tuturor companiilor de transport, vine în contextul numeroaselor situații de acest fel constatate în piață, potrivit unui comunicat. Astfel, orice intervenție neautorizată asupra unei polițe de asigurare CMR, indiferent dacă
Comisarul UE pentru transporturi, Apostolos Tzitzikostas, a vorbit pozitiv despre relaxarea obiectivelor UE privind emisiile de CO2 și despre permiterea noilor motoare cu ardere după 2035. Mass-media speculează deja despre un „cadou de Crăciun pentru industrie". Dar există o problemă crucială în declarațiile comisarului UE – combustibilul. În plus, noul „pachet auto al UE" ar
Circulația rutieră este închisă pe DN22 între km 206-km 212, începând din 8 decembrie, pentru lucrăril a trecerea la nivel cu calea ferată, informează DRDP Constanța. Durata estimativă de execuție a lucrărilor este până pe 15 decembie. Lucrările fac parte din obiectivul „Modernizare treceri la nivel cu calea ferată pe raza SRCF Constanța-Proiectare și execuție
5 decembrie 2025
Guvernul a aprobat, în ședința din 5 decembrie, Memorandumul privind reforma companiilor de stat. Documentul cuprinde și lista cu primele 17 companii care vor fi analizate pentru acest proces. Din primele 17 companii de stat care vor intra în procesul de reformă, 13 sunt din Transporturi.Iată lista: 1. Societatea Electrocentrale Grup (Ministerul Energiei) 2. Societatea
5 to go anunță semnarea unui parteneriat cu rețeaua națională de benzinării RO concept OSCAR, potrivit unui comunicat. RO concept OSCAR este franciza de benzinării dezvoltată de OSCAR Downstream, cea mai mare companie petrolieră din România cu capital 100% românesc. Este una dintre cele mai dinamice rețele de benzinării din țară, cu peste 90 de
ZF aniversează, anul acesta, șase decenii care au revoluționat confortul și experiența mobilității în domeniul transmisiilor automate, caracterizate prin modularitate, precizie și eficiență. Potrivit unui comunicat, au fost produse peste 35 de milioane de transmisii automate, pornind de la modelul original 3HP, din 1965, și până la cel din prezent. ZF a echipat unele dintre
Piața comerțului electronic din Republica Moldova și-a continuat expansiunea, în 2025, în pofida tendințelor globale de stabilizare și creștere matură. Potrivit unui comunicat, retailul online global este estimat să încetinească la o creștere medie de o singură cifră, până în 2026 (ECDB). În schimb, Rep. Moldova a înregistrat o expansiune anuală cu două cifre, o
4 decembrie 2025
Autostrada Constanța-Varna-Alexandropulis este „un deziderat asupra căruia ne vom concentra în perioada imediat următoare", a transmis ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Șerban. Declarația sa vine în contextul semnării pe 3 decembrie, la Comisia Europeană, a Memorandumul de Înțelegere privind întărirea cooperării transfrontaliere în cadrul Platformei coridorului de transport Marea Neagră-Marea Egee. Evenimentul a reunit reprezentanți
Compania Națională „Poșta Română", liderul serviciilor poștale și logistice din România, s-a rebrenduit: are o nouă flotă, denumită ZOR. Aceasta a fost lansată pe 4 decembrie, concomitent cu inaugurarea primului oficiu poștal modular-ghișeu universal. Aceste două proiecte reprezintă „primele repere concrete ale rebrandingului la nivel național și semnalul clar că Poșta Română parcurge o schimbare
A fost lansat un nou program de premii, care își propune să recunoască realizările excepționale din sectoarele transportului, logisticii și mobilității. Votarea a început luni, 1 decembrie 2025, iar Haul of Fame Awards va evidenția persoanele, locațiile și serviciile care generează schimbări pozitive în rețeaua lanțului de aprovizionare din România. Prima ediție include unsprezece categorii,
Cel mai recent sondaj realizat de eJobs relevă că 9 din 10 angajatori vor acorda beneficii de Crăciun angajaților. Cei mai mulți vor primi prime în bani, petrecere de final de an cu echipa și vouchere cadou. Potrivit unui comunicat, 89,7% dintre angajatorii respondenți au declarat că au pregătit beneficiile pentru luna decembrie, înainte de
MOL România și Fundația Pentru Comunitate au deschis înscrierile pentru cea de-a 11-a ediție a programului „Permis pentru viitor". Programul acoperă integral costul școlii de șoferi pentru tineri din medii defavorizat, potrivit unui comunicat. Fondurile pot fi accesate de tinerii
Piața de retail modern din România a depășit, în 2025, pragul de 5 milioane de metri pătrați de spații comerciale închiriabile, arată datele Colliers. Potrivit unui comunicat, aproximativ 190.000 de metri pătrați au fost livrați anul acesta și au consolidat un stoc în continuare puternic concentrat în București și în alte cinci județe importante. Acestea […] The post Peste 5 milioane mp de spatii moderne de retail, în România appeared first on ZIUA CARGO.
Fostul ministru al Economiei, Florin Spătaru, a fost numit de GRAMPET Group în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al REVA Simeria și membru al CA al Grup Feroviar Român (GFR). Potrivit unui comunicat, în aceste roluri, el va contribui activ la coordonarea proiectelor de investiții, modernizare și dezvoltare ale grupului GRAMPET la nivel […] The post Florin Spătaru s-a alăturat GRAMPET Group appeared first on ZIUA CARGO.
Suedia și-a actualizat Ordonanța privind traficul. Astfel, se poate permite camioanelor grele electrice și cu hidrogen să circule noaptea, în zonele sensibile la zgomot.Măsura este concepută pentru a reduce perturbările, a elimina aglomerația din timpul zilei și a sprijini implementarea pe scară largă a logisticii cu emisii zero. Regulile actuale din multe municipalități interzic circulația […] The post Liber noaptea în orașe pentru camioanele electrice, în Suedia appeared first on ZIUA CARGO.
3 decembrie 2025
Autovehicule DAC a livrat prima autobasculantă electrică de carieră DAC 90TEF.OH, potrivit unui comunicat. Este un model de 90 de tone, dezvoltat integral în România pentru exploatarea minieră și lucrările din medii industriale extreme. Acest proiect marchează începutul unei noi generații de vehicule electrice grele, adaptate nevoilor companiilor din domeniul extractiv, care caută soluții eficiente, […] The post Prima autobasculantă electrică de carieră DAC 90TEF.OH appeared first on ZIUA CARGO.
ELI Parks a închiriat către Aquila, lider național în servicii de distribuție și logistică pentru sectorul FMCG, 8.900 mp în cadrul ELI Park Bacău. Potrivit unui comunicat, parteneriatul marchează o nouă etapă în evoluția parcului ELI Park Bacău, care își consolidează poziția de hub logistic de referință în regiunea Moldovei. Noul spațiu va susține extinderea […] The post Aquila, chiriaș pe 8.900 mp în ELI Park Bacău appeared first on ZIUA CARGO.
Primele locomotive electrice de transport greu, alimentate cu baterii, construite special în Australia, tocmai au livrate cumpărătorului. Locomotivele BEL vor fi testate pe rutele feroviare de minereu de fier între minele din Pilbara și Portul Hedland. Locomotivele electrice cu baterii în cauză au fost construite special pentru compania minieră BHP, pentru a fi utilizate de […] The post Locomotive electrice cu baterii, în Australia appeared first on ZIUA CARGO.
2 decembrie 2025
Axis Communications, liderul industriei în domeniul supravegherii video IP, a achiziționat FF Group, un furnizor inovator de soluții pentru recunoașterea plăcuțelor de înmatriculare. Potrivit unui comunicat, Axis este bine poziționată, prin această tranzacție, pentru a continua inovația și creșterea pe piața soluțiilor pentru trafic, oferind valoare sporită partenerilor și clienților. „Piața aplicațiilor pentru trafic este […] The post Axis achiziționează FF Group și extinde soluțiile pentru trafic appeared first on ZIUA CARGO.
Filiala Gebrüder Weiss din China își continuă trendul ascendent al veniturilor, cu sectorul e-commerce aflat într-o expansiune rapidă, potrivit unui comunicat. Gebrüder Weiss rămâne încrezător în perspectivele pe termen lung ale pieței chineze. PIB-ul Chinei a crescut cu 4,8%, în trimestrul III 2025, în scădere față de creșterea de 5,2% înregistrată anterior în acest an. Tensiunile […] The post Gebrüder Weiss, 30 de ani în China appeared first on ZIUA CARGO.
Cargus anunță, într-un comunicat, numirea lui Răzvan Drăgoi în poziția de chief sales officer și membru al echipei de board a companiei. Răzvan Drăgoi are o experiență de peste 20 de ani în logistică, automatizare și dezvoltare organizațională, dintre care 16 ani dedicați industriei de curierat. El este recunoscut pentru felul în care îmbină gândirea […] The post Cargus l-a numit pe Răzvan Drăgoi în poziția de chief sales officer appeared first on ZIUA CARGO.
GRAMPET Group anunță semnarea cu Knorr-Bremse Romania a acordului de vânzare-cumpărare a activității de revizie a componentelor de frânare. Potrivit unui comunicat, finalizarea tranzacției rămâne condiționată de îndeplinirea condițiilor suspensive uzuale și este estimată pentru ianuarie 2026. Knorr-Bremse România este filiala liderului mondial de piață și tehnologie pentru sisteme de frânare și un furnizor de […] The post GRAMPET își extinde portofoliul appeared first on ZIUA CARGO.
Kiira Motors din Uganda a trimis unul dintre autocarele sale electrice într-o „Expediție electrică Grand Trans-Africa Made in Uganda” de 30 de zile. Expediția acoperă 13.000 de kilometri prin șase țări africane, inclusiv Uganda, Tanzania, Zambia, Botswana, Eswatini și Africa de Sud. Potrivit inițiatorilor, turneul a fost întreprins pentru a demonstra potențialul e-mobilității. Modelul de […] The post Turneu de 30 de zile al Kiira Motors prin Africa appeared first on ZIUA CARGO.
Solaris introduce serviciul de retrofit pentru autobuze electrice mai vechi, care presupune înlocuirea diverselor componente, în special baterii. Autobuzele electrice devin un segment din ce în ce mai important în flotele urbane, iar ritmul evoluției tehnologice este foarte rapid. De exemplu, bateriile instalate pe vehiculele produse în urmă cu 10 ani diferă semnificativ de cele […] The post Solaris introduce serviciul de înlocuire baterii pentru autobuze electrice appeared first on ZIUA CARGO.
1 decembrie 2025
Tânără, fermă și atentă la detalii, Andreea Oprean conduce una dintre cele mai stabile firme de transport din România. Compania Oprean din Sebeș este o afacere de familie care a crescut natural, fără compromisuri, dar cu multă muncă și rigoare. La 32 de ani de la înființare, compania Oprean reprezintă un reper al transporturilor românești, […] The post RTCY 2025. OPREAN. Ca o echipă de Formula 1 appeared first on ZIUA CARGO.
30 noiembrie 2025
Concepută pentru segmentul de versatilitate, anvelopa Bridgestone Duravis R002 este proiectată pentru toate tipurile de vehicule de flotă destinate transportului rutier. Costul per kilometru este cu 15% mai mic față de gamele predecesoare (media pentru anvelopele de direcție, tracțiune și remorcă). Durata de viață a este îmbunătățită cu până la 45% față de modelul anterior […] The post BRIDGESTONE. Duravis R002 – durată de viață excepțională a benzii de rulare appeared first on ZIUA CARGO.
Pe 21 octombrie, Parlamentul European a aprobat actualizarea normelor europene privind permisele de conducere. Este vorba despre introducerea prevederilor referitoare la șoferii începători, la permisul digital și la suspendarea permisului de conducere în străinătate. Propunerile au venit din partea Comisiei Europene, al cărei obiectiv ambițios este de a reduce cu 50% decesele și vătămările grave […] The post Aprobare de la PE: Șoferi de camion la 18 ani, permis de conducere digital appeared first on ZIUA CARGO.
Universitatea ROADPOL a fost, din nou, în acțiune, la Hasselt, Belgia, unde a avut loc un curs de masterat privind prevenirea fraudelor cu tahografe inteligente. Formarea avansată s-a concentrat pe detectarea manipulărilor tahografelor de generația 1 și 2, pe consolidarea capacităților de aplicare a legii și pe sprijinirea concurenței loiale și a siguranței rutiere în […] The post ROADPOL. Încă 17 ofițeri pentru combaterea fraudei cu tahografe appeared first on ZIUA CARGO.
„Șoferul trebuie să fie șofer, nu manipulator de mărfuri. Instituim prin lege respectul față de munca acelora care țin România în mișcare”, a declarat Augustin Hagiu. Deputatul PSD Brașov a depus în Parlament un proiect de lege care interzice obligarea șoferilor să încarce sau să descarce marfa. Deputatul PSD Brașov Augustin Hagiu a depus în […] The post PROIECT DE LEGE. Șoferii nu vor mai putea fi obligați să încarce appeared first on ZIUA CARGO.
Rețeaua Europeană de Poliție Rutieră (ROADPOL) a stabilit calendarul operațiunilor paneuropene de siguranță rutieră pentru anul 2026. Seria de acțiuni coordonate de aplicare a legii este menită să reducă numărul deceselor și al rănirilor grave în accidente rutiere, în întreaga Europă. Ca de obicei, operațiunile vor fi desfășurate simultan de către polițiștii rutieri din țările […] The post ROADPOL. Planul operațional pentru 2026 appeared first on ZIUA CARGO.
Tot aștept, de ceva vreme, să se întâmple ceva îngrozitor… însă văd că întârzie. Așteptarea s-a prelungit atât de mult, încât, la un moment dat, chiar am crezut că, dimpotrivă, ceva nemaipomenit de bun se va întâmpla… Nu! M-am înșelat și la acest capitol. Ca un pasionat (amator) de istorie, am ajuns la concluzia că […] The post Magie personalizată – editorial Radu Borcescu appeared first on ZIUA CARGO.
Lucrările de construire a podului peste Tisa și a viitorului Punct de Trecere a Frontierei (PTF) Sighetu Marmației-Bila Terkva (Biserica Albă) din Ucraina se vor finaliza anul acesta. Însă doar traficul de autoturisme va fi permis, de la sfârșitul acestui an, urmând ca, în 2026, să aibă acces și camioanele. Investiția a fost contractată de […] The post INFRASTRUCTURĂ. Podul peste Tisa și PTF Sighetu Marmației, aproape gata appeared first on ZIUA CARGO.
După cinci ani plini de provocări, dar și de realizări, pentru Per Forsberg, managing director Volvo Trucks Romania, în perioada 2020-2025, a sosit momentul unor noi proiecte. Astfel, am stat cu el la o ultimă „cafea de vorbă”, în calitate de director al operațiunilor din țara noastră, pentru a afla ce experiențe și ce amintiri […] The post La revedere, România! appeared first on ZIUA CARGO.
