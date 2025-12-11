Daimler Truck lansează rețeaua de încărcare semi-publică TruckCharge

13:40

Cargus anunță, într-un comunicat, numirea lui Răzvan Drăgoi în poziția de chief sales officer și membru al echipei de board a companiei. Răzvan Drăgoi are o experiență de peste 20 de ani în logistică, automatizare și dezvoltare organizațională, dintre care 16 ani dedicați industriei de curierat. El este recunoscut pentru felul în care îmbină gândirea […]