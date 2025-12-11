București de weekend☃️Dichisar de iarnă, Armenian Winter Pop-Up Market, Bazaar de Crăciun și multe alte evenimente au loc în Capitală, în perioada 12-14 decembrie

09:00

Drumul meu de dimineață cu metroul, în jurul orei 7, s-a transformat într-o adevărată aventură: peroane arhipline, trenuri în care era imposibil de urcat. Cu alte cuvinte, în această dimineață, Eroilor s-a transformat în Unirii. […] Articolul Prizonieri pe peron la Eroilor, unde în dimineața asta a fost la fel de rău ca la Unirii. Când drumul cu metroul prin București durează de două ori și ceva mai mult ca de obicei apare prima dată în B365.