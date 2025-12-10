Valeriu Nicolae: Nu, serios, sectanții lui Nicușor puteți, vă rog, să îmi explicați și mie cum e treaba asta acceptabilă?

13:20

Nu am mai vorbit atâta despre taxe, impozite și strategie fiscal-bugetară de pe vremea când organizam Pactul Pentru Fiscalitate. Iar acum vreau să mai lansez un subiect care mă macină: ce facem noi, între politicile europene de armonizare și echilibrul nostru bugetar, modelat de realitățile carpato-danubiano-pontice. Și e ceva despre care chiar trebuie vorbit, pentru […]