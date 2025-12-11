CSM reacționează după investigația Recorder
QMagazine.ro, 11 decembrie 2025 10:50
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a luat act de „amplificarea campaniei de destabilizare a puterii judecătorești” și face apel face apel către societate „să nu se lase influenţată de poziţii izolate, în disonanţă cu corpul judecătorilor care îşi respectă cu bună-credinţă rolul constituţional”, se arată într-un comunicat de presă. „Consiliul ia act de amplificarea campaniei […]
Acum 30 minute
10:50
Acum 12 ore
23:20
Valeriu Nicolae: Nu, serios, sectanții lui Nicușor puteți, vă rog, să îmi explicați și mie cum e treaba asta acceptabilă? # QMagazine.ro
Valeriu Nicolae, un suporter de cursă lungă al USR-iștilor, cum îl numea Valerian Stan recent, dar și un om implicat în proiecte sociale, activism civic și anchete jurnalistice, dezvăluia, după ce ziarul Libertatea a prezentat CV ul falsificat al lui Ionuț Moșteanu că „miniștrii importanți nu sunt numiți dacă nu au vulnerabilități serioase”. După ce […]
22:40
Sorin Ioniță: Predoiu, una din plăcile turnante ale sistemului dezvăluit de „Recorder” şi probabil curea de transmisie justiţie–servicii, e bine mersi în guvern ca ministru de interne PNL, de neclintit # QMagazine.ro
„Știrea zilei vine de la un reportaj despre starea deplorabilă a Justiției difuzat de un site de nișă și care deja face valuri politice majore, apărînd reacții de la președinte, premier, ministrul Justiției și mulți alții. În fapt, nimic nou sub soare: reîncepe bătălia tradițională în subteranele statului pentru anumite funcții în structurile de forță, […]
Acum 24 ore
18:40
După două săptămâni de criză a apei în județele Prahova și Dâmbovița, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a prezentat astăzi concluziile raportului Corpului de Control al ministrului. „Concluziile Raportului au fost deja trimise către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie”, a anunțat ministrul. Buzoianu a anunțat în această după amiază care sunt […]
18:20
Radu Marinescu: Ministerul Justiției nu poate interveni în alegerea de către magistrați a membrilor CSM și nici în procedurile disciplinare și ca ministru nu pot face aprecieri despre „capturarea” acestor instituții de către membrii aleși de magistrați # QMagazine.ro
Siteul Recorder a publicat un documentar intitulat „Capturarea justiției” în care judecători și procurori precum Crin Bologa, Daniela Panioglu, (sub acoperire) Andreea Chiș, Ionel Laurențiu Beșu, Cătălin Sandu transmit semnale privind „capturarea” justiției de membrii CSM și de instanțe controlate de Lia Savonea, actualul președinte al Înaltei Curți de Casație și Justiție, aducând ca argumente […]
14:10
Comitetul Interguvernamental al UNESCO pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial a aprobat astăzi înscrierea elementului „Cobza – cunoștințe, tehnici și muzici tradiționale”, nominalizare comună a României și Republicii Moldova, în Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității. Decizia a fost adoptată în cadrul Reuniunii Comitetului Interguvernamental al UNESCO pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, desfășurată la […]
13:30
CCR a respins sesizarea AUR: taxele și impozitele pe case, terenuri și mașini vor crește de la 1 ianuarie # QMagazine.ro
Curtea Constituțională a României (CCR) a respins, miercuri, sesizarea AUR în legătură cu legea privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice, act normativ care prevede și creșterea taxelor locale, inclusiv creșteri de până la 80% pentru locuințe, precum și introducerea principiului „poluatorul plătește” la impozitele auto. Prin urmare, legea este constituțională și […]
Ieri
20:50
„Etichetele trec, statul de drept rămâne”, a fost concluzia dezbaterii dintre Lia Savonea și liderii ONG urilor # QMagazine.ro
„Cum apărăm statul de drept?”. Înalta Curte de Casație și Justiție a pus această întrebare marți, 9 decembrie, reprezentanților mai multor asociații și ONG-uri reprezentând societatea civilă. Dezbaterea s-a desfășurat la sediul ÎCCJ și a reunit reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale și conducerea instanței supreme. La eveniment au fost invitate să participe organizații civice în domeniul […]
16:10
Pe lângă lupta lumii cu rușii, mai este una în care se investește masiv, financiar și moral: cea cu știrile false. În schimb, falsele chipuri sunt deseori lăudate și chiar angajate în campanii de publicitate planetară. TOT DE LA RUȘI VINE ȘI REALITATEA CARE NE PLACE Tinerețea a devenit un abonament lunar. Cel mai ieftin […]
16:00
Radu Theodoru, fost general în rezervă, a încetat din viață, la vârsta de 101 ani. Anunțul a fost făcut de fiica sa, Voica, pe rețelele de socializare. „Tată, astăzi nu te-ai oprit, ci doar ți-ai schimbat altitudinea. Ai desprins roțile de pe pista acestei lumi și ai virat lin spre un cer unde nu mai […]
14:00
După ce a înfierat „apocalipsa de dreapta”, după ce a amenințat de nenumărate ori că PSD va ieși de la guvernare, președintele PSD Sorin Grindeanu a anunțat că decizia partidului privind participarea la guvernare vor fi luate după o analiză mai amănunțită, pe baza tuturor informațiilor disponibile. După prima ședință a partidului PSD de marți, […]
13:30
Specialist din Apele Române: Este foarte posibil ca într-un viitor nu foarte îndepărtat să constatăm că evenimentul de la Paltinu a fost parfum. Sunt baraje, de 40, 50, 60 de ani, care nu au fost puse în siguranță # QMagazine.ro
Președintele Sindicatului „Mureșul” din Apele Române, Cornel Brișcaru, a explicat pentru Q Magazine în ce situație ne aflăm în acest moment, când 130.000 de oameni nu au apă de băut la robinet și nu există încă un vinovat identificat. Potrivit unor surse, PSD va cere demiterea ministrului mediului, Diana Buzoianu, de la USR, care nu […]
13:20
Nu am mai vorbit atâta despre taxe, impozite și strategie fiscal-bugetară de pe vremea când organizam Pactul Pentru Fiscalitate. Iar acum vreau să mai lansez un subiect care mă macină: ce facem noi, între politicile europene de armonizare și echilibrul nostru bugetar, modelat de realitățile carpato-danubiano-pontice. Și e ceva despre care chiar trebuie vorbit, pentru […]
11:50
Sondaj BEI. Firmele românești sunt pesimiste în ceea ce privește mediul politic și de reglementare # QMagazine.ro
Aproape opt din zece companii românești investesc, multe dintre ele având planuri de a-și extinde capacitatea, dar sentimentul general rămâne mai pesimist decât în Uniunea Europeană, relevă Sondajul Băncii Europene de Investiții (BEI) privind investițiile. Din prezentarea generală cu privire la România, reiese că 78% dintre companiile românești au investit în ultimul an, în creștere […]
11:30
Volodimir Zelenski a subliniat luni că nu are nici dreptul legal, nici dreptul moral să cedeze Rusiei teritorii ucrainene, problema teritorială fiind un punct central al negocierilor în curs asupra unui plan de pace sub mediere americană, informează Agerpres. „Intenționăm să cedăm teritorii? Noi nu avem niciun drept legal să facem aceasta, în virtutea legii […]
Mai mult de 2 zile în urmă
00:00
Dragoș Pîslaru sesizează Parchetul European pe tema achiziției microbuzelor școlare cumpărate și de Ilie Bolojan # QMagazine.ro
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene (EPPO), Dragoș Pîslaru, a anunțat pe pagina sa de Facebook că a decis să sesizeze Parchetul European în cazul achiziției microbuzelor electrice pentru elevi. În urmă cu câteva luni presa semnala faptul că, prin fonduri de la PNRR, achiziţia a 1.300 de microbuze școlare electrice destinate elevilor, prin licitaţii derulate […]
8 decembrie 2025
23:50
23:50
Bruxelles: României i s-a „repartizat” dreptul de a oferi 4,4 miliarde de euro Ucrainei # QMagazine.ro
Comisia Europeană se așteaptă ca cele mai mari economii ale UE – Germania, Franța și Italia – să își asume rolul principal într-un sistem de garanții care ar permite acordarea unui împrumut de urgență de 210 miliarde de euro pentru Ucraina. România, care se confruntă cu un deficit bugetar sever și aplică măsuri de austeritate, […]
20:00
Aliații europeni și-au exprimat luni, la Londra, solidaritatea cu Volodimir Zelenski, precum și „scepticismul” cu privire la „unele detalii” ale propunerilor americane menite să pună capăt războiului în Ucraina, informează AFP, preluată de Agerpres. Liderii francez, german și britanic s-au reunit pentru aproape două ore în jurul președintelui ucrainean, căruia președintele american Donald Trump i-a […]
19:40
Moțiunea de cenzură „România nu este de vânzare – fără progresiști la guvernare”, fără sorți de izbândă # QMagazine.ro
Moțiunea de cenzură „România nu este de vânzare – fără progresiști la guvernare” a fost prezentată, luni, în plenul reunit al Parlamentului, de senatorul Ninel Peia. Ședința a fost condusă de vicepreședintele Camerei Deputaților, Adrian Cozma, care a anunțat că și-au înregistrat prezența 236 de parlamentari din totalul de 463. Dezbaterea și votul asupra moțiunii […]
19:20
Jurnal Floriana Jucan. Despre câtă energie produceam cândva și câtă importăm acum, despre „Teza de doctorat la Dumnezeu” a lui Alexandru Dragomir și celălalt Kirill, despre China și piane, despre MI6 și un drum la cimitir # QMagazine.ro
12 noiembrie. Ce eram și ce-am ajuns Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, declara la finalul lui octombrie că „avem cea mai scumpă energie electrică din Europa”, potrivit datelor Eurostat. În ultimii 10 ani am parcurs un fel de „lung drum al zilei către noapte”… Din dramaturgie la tragedie! 2015: pe primele opt luni din an, România […]
13:50
Maior (rez.) MOSHE PRI-GAN, ofițer medical israelian, a povestit pentru Q Magazine experința sa din 7 octombrie 2023, ziua sângerosului masacru comis de teroriștii Hamas asupra unei comunități de israelieni,apoi despre zilele războiului și până la întoarcerea ostaticilor ținuți captivi ani de zile. El arată cum o tragedie poate deveni motor de renaștere spirituală, identitară […]
11:10
09:34
Președintele Nicușor Dan se va afla în vizită în Franța luni și marți, când se va întâlni cu românii din diaspora la Paris și va fi primit de omologul său, Emmanuel Macron, la Palatul Elysee. În seara primei zile în Franța, șeful statului va dialoga cu reprezentanții comunității românești la Ambasada din Paris, potrivit agendei […]
7 decembrie 2025
23:20
Candidatul PSD la președinția Consiliului Județean, Marcel Ciolacu, a obținut 52,11% din voturi la alegerile locale parțiale, după centralizarea a 98,35% din secțiile de vot din județ, potrivit datelor publicate de Autoritatea Electorală Permanentă. „Votul pe care l-au dat, astăzi, buzoienii reprezintă pentru mine atât o mare onoare, cât și o uriașă responsabilitate. Îi asigur […]
22:40
Deși numărătoarea voturilor pentru desemnarea oficială a Primarului General al Capitalei nu s-a încheiat încă, putem spune fără echivoc că Anca Alexandrescu va rămâne pe locul 3, ceea ce înseamnă o Victorie pe care nu știu dacă ea însăși o conștientizează: aceea împotriva unei rețele puternice de miniștri, ONG-uri, siteuri de știri, televiziuni, influenceri și […]
21:10
Liberalul Ciprian Ciucu este noul primar general al Capitalei. Potrivit estimărilor date de exit-pollul Avangarde-Curs îl dă câștigător cu 32,7%. Lupta pentru primăria Bucureștiului a fost strânsă, cu multe răsturnări de situație. Clasamentul, potrivit exit-poll-ului arată astfel: Ciprian Ciucu – 32,7%, Daniel Băluță -26, 3%, Anca Alexandrescu – 20,2%, Cătălin Drulă – 12,8%, Ana-Maria Ciceală […]
13:30
Un oficial al Departamentului de Stat arată că România a trimis mai mulți bani Rusiei decât Ucrainei, de la începutul războiului # QMagazine.ro
Christopher Landau, adjunctul secretarului de stat american Marco Rubio, arată într-o postare făcută pe platforma X o imagine comparativă a sumelor de bani pe care țările Uniunii Europene le-au trimis Rusiei față de Ucraina, de la momentul februarie 2022, când s-a declanșat războiul între cele două țări, până în ianuarie 2025, când Donald Trump s-a […]
10:30
Până la ora 10:00, au votat la alegerile pentru funcția de primar al Capitalei, 65.922 alegători, reprezentând 3,65% din numărul celor înscriși în listele electorale, potrivit datelor furnizate în timp real de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP). Dintre aceștia, 59.847 au votat pe liste permanente și complementare, iar 5.995 pe liste suplimentare și 80 cu urna […]
6 decembrie 2025
21:50
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că a avut o discuție telefonică „lungă și substanțială” cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner și cu negociatorii Kievului Andrei Gnatov și Rustem Umerov. Zelenski a precizat că Ucraina este decisă să lucreze „cinstit” cu partea americană pentru a aduce „cu adevărat” pacea. De asemenea, el a […]
21:10
Profesorul universitar Adrian Papahagi opinează că România nu are niciun viitor dacă Europa nu este unită și subliniază că „unitatea nu înseamnă uniformizare”. Într-o postare pe Facebook, Papahagi dezvoltă ideea unei Europe federale, o alcătuire echivalentă cu cea a Statelor Unite, subliniind că „Europa Unită are nevoie de o conducere federală coerentă, de o armată […]
04:10
Mii de elevi din Germania au protestat vineri în mai multe orașe din țară împotriva planurilor guvernului privind un nou serviciu militar voluntar, relatează dpa. Și francezii au auzit de curând îndemnul de-a se obișnui cu ideea ca tinerii să meargă să moară în războiul din Ucraina, venit chiar din gura șefului Statului General Major, […]
01:40
Comisia Europeană a amendat vineri cu 120 de milioane de euro platforma X a lui Elon Musk, pentru așa-zisa încălcare a regulilor de transparență prevăzute în controversata lege privind serviciile digitale. Un act deja considerat ostil inclusiv de Casa Albă și care, mai mult ca sigur, nu va rămâne fără urmări. „Circulă zvonuri că Comisia […]
5 decembrie 2025
20:40
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Prahova a decis, vineri, reluarea alimentării cu apă a localităților afectate de criza de la Paltinu, apa putând fi folosită doar la grupurile sanitare momentan. „Conform pașilor care au fost realizați astăzi am reușit să luăm hotărârea ca începând din această noapte să dăm drumul la apă. Este […]
20:30
Premierul Ilie Bolojan a lăsat să se înțeleagă că nu are nicio intenție s-o demită pe Diana Buzoianu, ministrul Mediului, ca urmare a crizei apei, care a afectat peste 100.000 de persoane. În cadrul unui briefing de presă, premierul a vorbit și de situația existentă în județele Prahova și Dâmbovița. Bolojan a declarat că e […]
20:10
Viktor Orban: Vom afla dacă negocierile dintre SUA și Rusia vor avea succes sau dacă va prevala voința europenilor, care consideră că războiul trebuie să continue # QMagazine.ro
17:20
SUA cere europenilor să opună rezistență față de UE și să încurajeze partidele suveraniste # QMagazine.ro
Noua Strategie Națională de Securitate a SUA, dată publicității recent, prezintă orientarea administrației Trump față de provocările epocii, un loc de cinste fiind acordat relației cu Europa. Conform documentului, SUA cere statelor europene să opună rezistență politicii actuale a Bruxellesului, considerată falimentară, avertizând serios că în mai puțin de două decenii Europa își va pierde […]
15:20
Instanța Supremă sesizează CCR în legătură cu proiectul asumat de Bolojan privind reforma pensiilor magistraților # QMagazine.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție în unanimitate a decis sesizarea Curții Constituționale a României pentru controlul constituționalității în legătură cu noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraților, se arată într-un comunicat al ÎCCJ. Instanța supremă a enumerat motivele pentru care consideră această lege ca fiind neconstituțională: discriminează magistrații față de alte categorii […]
15:00
06:00
Renumită pentru aroma sa intensă și gustul profund, cafeaua turcească este una dintre cele mai prețuite tradiții culturale ale Turciei. Metodele sale unice de preparare și servire, alături de însemnătatea sa socială și istorică, transformă această băutură într-o experiență esențială pentru orice vizitator al Turciei. Cafeaua turcească a fost inclusă în 2013 pe Lista Patrimoniului […]
4 decembrie 2025
22:10
BEC a decis retragerea din online a videoclipului în care apar Nicușor Dan, Vlad Voiculescu și Cătălin Drulă # QMagazine.ro
Biroul Electoral al Municipiului București a dispus retragerea de pe internet a înregistrării video realizate în incinta Palatului Cotroceni, în care apar președintele Nicușor Dan, candidatul USR Cătălin Drulă și consilierul prezidențial Vlad Voiculescu. Potrivit deciziei, materialul are caracter electoral și a fost realizat într-un spațiu instituțional al statului, cu implicarea președintelui în favoarea unui […]
19:30
Începe marea trezire la realitate. Premierul Belgiei: Cine crede cu adevărat că Rusia va pierde în Ucraina? Este o poveste, o iluzie # QMagazine.ro
19:20
19:10
18:40
Federica Mogherini, fostă șefă a diplomației Uniunii Europene, a demisionat din funcțiile deținute la Colegiul Europei din Bruges (Belgia) pe fondul anchetei pentru corupție care o are în centrul său, informează Agerpres. Mogherini a demisionat din funcția de rector al Colegiului Europei și din cea de director al Academiei Diplomatice a Uniunii Europene. Potrivit Parchetului […]
14:20
Buzoianu nu înțelege de ce ar trebui să demisioneze, ministerul Mediului îi ia apărarea, iar șeful sindicatului din Apele Române se roagă ca OMV să nu ne dea în judecată # QMagazine.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a preluat modelul șefului său, premierul Ilie Bolojan, și a decis să nu dea curs invitației de a se prezenta la Comisia Economică, Industrii și Servicii din Senat, unde urma să fie audiată în legătură cu dezastrul de la Paltinu. Documentele care infirmă minciuna În loc să fie nevoită să explice […]
10:50
Guvernul a prezentat, miercuri, măsurile pentru sprijinirea populației din localitățile din județele Prahova și Dâmbovița afectate de problemele de furnizare a apei și pentru remedierea situației, precizând că premierul Ilie Bolojan a coordonat acțiunile de intervenție și a menținut permanent legătura cu ministerele și instituțiile guvernamentale. „Guvernul, prin ministerele Afacerilor Interne, Mediului, Energiei, Sănătății și […]
10:40
A murit Rodica Stănoiu, o veche prietenă și colegă. Am întâlnit-o, prima dată, la Institutul de cercetări juridice, în 1974, când m-am angajat acolo. Ea lucra deja în institut, în departamentul de drept penal, condus de celebrul Vintilă Dongoroz. Tot în Institut lucra soțul ei, Șerban, un distins jurist, cu o cultură enciclopedică. 15 ani […]
3 decembrie 2025
19:40
Ucraina a atacat din nou conducta petrolieră Drujba, în regiunea Tambov din centrul Rusiei, a anunțat miercuri o sursă din cadrul serviciului militar de informații ucrainean GUR, informează Agerpres. Acesta este al cincilea atac ucrainean asupra conductei care furnizează petrol rusesc Ungariei și Slovaciei. Atacurile anterioare de acest fel au fost de fiecare dată efectuate […]
18:30
Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat, miercuri, că a fost semnat contractul de achiziție a unei corvete ușoare din clasa HISAR de la Guvernul Turciei, în valoare de peste 220 de milioane de euro fără TVA. Potrivit unui comunicat al MApN, ceremonia de semnare a contractului interguvernamental de achiziție a corvetei s-a desfășurat, miercuri, la […]
