Germania a respins ideea unei noi bănci multilaterale de apărare

Bucureștenii au votat un primar care trebuie să jongleze între absenteism, austeritate și ostilitatea celui mai influent partener de guvernare. La Berlin, ziarul taz îi face un portret lui Ciprian Ciucu. Capitala României s-a ales cu un ”vânător de chilipiruri fără voie”, titrează publicația germană Tageszeitung (taz) [https://taz.de/Neuer-Oberbuergermeister-in-Bukarest/!6136292&s=bukarest/]. Prins între două așteptări contradictorii, modernizare și […]