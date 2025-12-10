Donald Trump a spus că CNN ar trebui vândută ca parte a unui acord de achiziţionare a Warner Bros Discovery
Rador, 11 decembrie 2025 01:00
Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că rețeaua de știri CNN ar trebui vândută ca parte a unui acord privind achiziţionarea companiei-mamă Warner Bros Discovery sau separat. „CNN ar trebui vândută”, le-a declarat dl Trump reporterilor de la Casa Albă. Preşedintele Trump este un critic vocal al CNN, etichetând frecvent rețeaua drept promotoare de […]
• • •
Acum o oră
01:00
Acum 2 ore
00:50
Islanda nu va participa la Concursul Eurovision 2026, a anunțat miercuri postul public de televiziune RUV, după ce săptămâna trecută organizatorul, Uniunea Europeană de Radiodifuziune, a aprobat participarea Israelului. (REUTERS – 10 decembrie)/mbaciu/atataru RADOR RADIO ROMÂNIA (10 decembrie)
00:50
Cimpoiul bulgăresc și cântatul la cimpoi au devenit oficial parte din Lista Patrimoniului Cultural Imaterial al Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO), a anunțat organizația pe rețelele de socializare. Decizia de a include cimpoiul pe listă a fost luată în cadrul celei de-a 20-a sesiuni a Comitetului Interguvernamental pentru Protejarea Patrimoniului Cultural […]
00:50
Germania a respins ideea unei noi bănci multilaterale de apărare, dând astfel cea mai recentă lovitură propunerilor de creare a unui creditor global susținut de stat pentru a ajuta la reînarmarea țărilor europene și a celor membre ale NATO. Ministerul de Finanțe de la Berlin a transmis miercuri pentru Reuters că guvernul german respinge crearea […]
00:40
Modul în care dormim poate avea efecte mult mai serioase decât durerile de spate obişnuite, avertizează experţii. Poziţia preferată poate provoca dureri, reflux gastric, sforăit sau chiar simptome mai grave resimţite a doua zi. Confortul este esenţial, iar alegerea poziţiei este pur fizică, nu psihologică, explică psihologul şi specialistul în medicina somnului dr.Shelby Harris. Dormitul […]
Acum 4 ore
22:40
Vineri, 12 decembrie (de la ora 19:00), concertul de la Sala Radio este o invitație la meditație – Moarte și transfigurație (1889), poem simfonic emoționant în care Richard Strauss descrie, cu o intensitate dramatică remarcabilă, ultimele clipe ale unui artist aflat pe patul de moarte. Lucrarea urmărește, în limbaj orchestral, lupta interioară a acestuia: frământările, […]
22:30
Sute de protestatari au manifestat în fața sediului CSM din Capitală față de situația din sistemul judiciar din România # Rador
Realizator: Cristina Dumitrescu – Timp de aproximativ două ore mai multe sute de protestatari au manifestat în această seară, în fața sediului Consiliului Superior al Magistraturii din Capitală față de situația din sistemul judiciar din România, după publicarea anchetei Recorder „Justiție Capturată”. Ei au cerut demisia ministrului de interne Cătălin Predoiu, fost ministru al justiției, […]
22:20
BBC a anunțat miercuri, 10 decembrie, finaliștii la BBC Audio Drama Awards 2025. Producția Teatrului Național Radiofonic Roller Coaster Kiss, pe un scenariu și în regia Ilincăi Stihi, se află în lista scurtă a celor șase finaliști la categoria Best European Drama. Câștigătorii vor fi anunțați duminică, 1 martie 2026, în cadrul unei ceremonii care […]
22:10
Premierul Ilie Bolojan consideră un lucru bun faptul că nu a fost amânată pe un termen foarte îndepărtat decizia Curții Constituționale cu privire la sesizarea Înaltei Curți, ce vizează reforma pensiilor magistraților. Într-un interviu acordat la podcastul Friendly Fire, șeful guvernului s-a arătat încrezător că proiectul respectă toate rigorile legii fundamentale, deoarece au fost consultate […]
22:10
Preşedintele Zelenski a spus că a discutat cu Parlamentul ucrainean despre modalități de organizare a alegerilor # Rador
Președintele Volodimir Zelenski a declarat miercuri că a discutat cu Parlamentul ucrainean aspecte juridice și de altă natură legate de posibilitatea organizării unor alegeri și a îndemnat alte țări, inclusiv SUA, să nu exercite presiunicu privire la această chestiune. „Dacă partenerii, inclusiv partenerul nostru cheie de la Washington, vorbesc atât de mult și atât de […]
22:00
O controversată interdicţie privind accesul tinerilor cu vârste sub 16 ani pe platformele sociale a intrat în vigoare în Australia. Anterior intrării în vigoare a interdicţiei, premierul australian a apărut într-un videoclip în care le cerea adolescenţilor să profite de pe urma acestei situaţii practicând un nou sport sau citind o carte. Noua lege prevede […]
Acum 6 ore
21:40
Fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy a publicat o carte despre perioada trăită în închisoarea La Sante din Paris # Rador
Fostul preşedinte al Franţei Nicolas Sarkozy a publicat o carte în care face o cronică a celor trei săptămâni pe care le-a petrecut în închisoare în Paris, după o condamnare pentru acuzaţia de corupţie. Prizonierul nr. 320535 meditează în cartea sa asupra ciudatelor întâmplări ale vieţii care l-au purtat din Palatul Élysée tocmai în celula […]
21:10
Confruntările transfrontaliere dintre Cambodgia şi Thailanda au continuat pentru a treia zi, ambele părţi folosind armament greu. Armata thailandeză a anunţat moartea a cel puţin cinci dintre soldaţii săi, în timp ce oficialii cambodgieni au declarat că nouă civili au fost ucişi. Pe partea thailandeză a frontierei, rachetele pot fi auzite explodând, omorând şi rănind […]
20:50
Bucătăria italiană a fost adăugată oficial pe Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al UNESCO. Comitetul Interguvernamental al organizației, reunit la New Delhi, a aprobat nominalizarea pentru „Bucătăria italiană: Sustenabilitate și Diversitate Bioculturală”, confirmând evaluarea preliminară pozitivă din luna noiembrie. Anunțul a fost aplaudat de delegația italiană prezentă, condusă de ministrul de externe Antonio Tajani. […]
Acum 8 ore
19:30
Compania Hidroelectrica a început astăzi deversări controlate din lacul Vidraru, proces care se va desfășura până la data de 9 ianuarie. În aceste condiții, autoritățile locale atrag atenția că vor crește debitele râului Argeș, fără posibilitatea de a atenua eventualele unde de viitură și că apa va fi mai tulbure. Primăria Municipiului Curtea de Argeș […]
18:20
Noul acord semnat cu OMV Petrom reechilibrează cooperarea statului cu compania pentru următorii 15 ani, la 20 de ani de la asemnarea contractului iniţial, explică premierul Ilie Bolojan, după ce în ședința de guvern de aseară a fost aprobat un act adițional la acordul de concesiune pentru perimetrul 19 Neptun. Șeful executivului afirmă că au […]
Acum 12 ore
16:50
Ucraina a anunţat că trimite miercuri la Washington planul de pace propus de Statele Unite şi revizuit de Kiev. Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că este de acord să organizeze alegeri dacă situaţia este securizată, informează CNN./mbaciu/atataru (CNN INTERNATIONAL – 10 decembrie)
16:20
Cancelarul german Friedrich Merz dorește ca Statele Unite să fie un partener în viitor, în ciuda schimbării relațiilor. Cancelarul Merz a adăugat că îi va spune președintelui american Donald Trump că noua politică privind migranții a redus aproximativ la jumătate numărul solicitanților de azil în Germania. „Ne pregătim pentru o schimbare în relațiile transatlantice. Dar […]
15:30
Academia Română a acordat miercuri premiile anuale pentru cele mai valoroase creații științifice și artistice realizate în 2023. Printre cei premiați în cadrul unei festivități desfășurate în aula acestui for s-au numărat Gabriel Andreescu – activist român pentru drepturile omului și specialist în domeniul științelor politice, profesorul universitar Dragoș Iliescu, analistul de politică externă Iulian […]
15:30
Un nou succes la UNESCO: Cobza a fost înscrisă în Patrimoniul Cultural Imaterial al umanității # Rador
Comitetul Interguvernamental al UNESCO pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial a aprobat azi înscrierea elementului „Cobza – cunoștințe, tehnici și muzici tradiționale”, nominalizare comună a României și Republicii Moldova, în Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al umanității. Decizia a fost adoptată în cadrul Reuniunii Comitetului Interguvernamental al UNESCO pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, desfășurată la […]
14:00
Sirski susţine că viața militarilor ucraineni este mai importantă decât câțiva metri de teritoriu # Rador
Comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Sirski, a declarat pentru ZDF că, pentru partea ucraineană, viața militarilor este mai presus de orice, astfel că Ucraina nu luptă pentru ruine. Sirski a explicat că această abordare face apărarea ucraineană mai prudentă, influențând ritmul înaintării ocupanților ruși. Generalul a subliniat că viața unui apărător ucrainean valorează […]
13:50
Compania Naţională de Infrastructură Feroviară a Bulgariei şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, parte a Grupului Băncii Mondiale, au semnat un Acord pentru servicii de consultanţă rambursabile, orientat către consolidarea sustenabilităţii financiare, eficienţa operaţională şi gestionarea infrastructurii feroviare din Bulgaria. Acordul reprezintă un pas important către modernizarea sectorului feroviar şi sprijinirea obiectivelor economice şi […]
13:40
Mississippi – drumul către statul cu numărul douăzeci (10 decembrie 1817). De la teritoriu disputat la membru al Uniunii Americane # Rador
Introducere La 10 decembrie 1817, Statele Unite ale Americii primeau în Uniune cel de-al douăzecilea stat: Mississippi. Odată cu admiterea sa, Teritoriul Mississippi o entitate administrativă pre-statală formată în 1798 era oficial dizolvat. Acest moment marca nu doar extinderea geografică a Americii timpurii, ci și consolidarea unui spațiu sudic cu o identitate profund marcată de […]
13:30
Radio România Brașov organizează, pe 12 decembrie, la Cisnădie, cea de-a III-a ediție a competiției muzicale Battle of the Bands # Rador
Riff-uri de chitară și atmosferă incendiară, pe 12 decembrie, la Casa de Cultură din Cisnădie, județul Sibiu. Radio România Brașov organizează cea de-a treia ediție a competiției muzicale dedicată trupelor din România: „Battle of the Bands”. Pe scena de la Cisnădie se vor întrece opt trupe din județele Brașov, Sibiu și Covasna. Nu mai puțin […]
13:30
Drepturile omului, o poveste universală. De la Declarația din 1948, la provocările anului 2025 # Rador
Introducere În fiecare an, la 10 decembrie, lumea marchează Ziua Drepturilor Omului, un moment dedicat celebrării unuia dintre cele mai importante angajamente morale, juridice și politice ale umanității: Declarația Universală a Drepturilor Omului (DUDO). În 2025, această zi este cu atât mai relevantă, într-o lume transformată de tehnologie, inteligență artificială, conflicte, crize sociale și noi […]
13:00
Organizarea alegerilor pe timp de război ar putea fi în avantajul actualei puteri de la Kiev (Ihor Reiterovici) # Rador
Politologul Ihor Reiterovici, şef de proiecte politico-juridice în cadrul organizaţiei neguvernamentale Centrul Ucrainean pentru Dezvoltare Socială, susţine că puterea de la Kiev ar putea fi interesată să organizeze alegeri în timpul stării de război, deoarece un astfel de proces electoral poate fi însoțit de anumite restricții și de controlul spațiului informațional. „Nu exclud că biroul […]
Acum 24 ore
12:50
MAE informează cetăţenii care se află în Portugalia că va avea loc o grevă generală la nivel naţional # Rador
Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află sau intenţionează să călătorească în Portugalia că joi, pe parcursul întregii zile, va avea loc o grevă generală la nivel naţional, care va afecta în special serviciile publice. Alerta de călătorie avertizează că sunt aşteptate întreruperi ale activităţii în transporturi, administraţie, sănătate şi educaţie. Autorităţile locale […]
12:40
Curtea Constituțională a respins sesizareaAUR împotriva legii care majorează taxele locale de la 1 ianuarie anul viitor, deci legea este constituțională. Pentru această lege, guvernul și-a angajat răspunderea în plenul reunit al celor două camere ale Parlamentului pe 1 septembrie, iar pe 9 septembrie legea a fost transmisă pentru promulgare președintelui. După angajarea răspunderii guvernului […]
11:20
RADOR RADIO ROMÂNIA (10 decembrie) – O navă a Poliţiei de Frontieră a Bulgariei cu un echipaj format din 17 persoane se îndreaptă spre petrolierul Kairos, eşuat în largul coastei bulgare, în apropiere de Ahtopol, relatează BTV. Vasul se află de şase zile în apele teritoriale bulgare, după ce un remorcher turcesc l-a abandonat lângă […]
11:20
Parlamentarii AUR au depus la Senat moțiunea simplă împotriva ministrului mediului, Diana Buzoianu # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (10 decembrie) – Parlamentarii AUR au depus astăzi la Senat moțiunea simplă intitulată „Prahova sub asediu, peste 100.000 de români condamnați la sete și boală sub privirea complice a ministrului mediului, Diana Buzoianu”. Inițiatorii acuză conducerea de la mediu de ignoranță, iresponsabilitate și lipsa unui plan centralizat pentru gestionarea situațiilor repetate de […]
11:10
RADOR RADIO ROMÂNIA (10 decembrie) – Deficitul comercial al României a continuat să crească în acest an și a ajuns la aproape 28 de miliarde de euro, fiind cu aproximativ 276 de milioane de euro mai mare decât cel înregistrat anul trecut. Potrivit datelor INS, exporturile au crescut cu 4,3%, dar importurile s-au majorat și […]
11:00
10:50
Agenţia pentru Protecţia Mediului din SUA a şters de pe pagina sa web informaţii despre legătura dintre activitatea umană şi modificările climatice # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (10 decembrie) – Presa americană a relatat că agenţia federală însărcinată cu protecţia mediului a şters informaţii de pe site-ul său web legate de modul în care activitatea umană atrage încălzirea globală. Agenţia pentru Protecţia Mediului din SUA şi-a republicat paginile de ştiinţă pentru a se concentra pe „procesele naturale care afectează […]
09:30
RADOR RADIO ROMÂNIA (10 decembrie) – Danemarca se confruntă cu mai multe amenințări externe decât în ultimii mulți ani, pe fondul intensificării conflictelor geopolitice și al îndoielilor privind angajamentul Statelor Unite față de securitatea Europei, a declarat miercuri agenția de informații militare a țării NATO – FE. „Marile puteri ale lumii își prioritizează din ce […]
09:30
RADOR RADIO ROMÂNIA (10 decembrie) – România şi-a depus candidatura pentru a găzdui viitoarea Autoritate Vamală a Uniunii Europene, instituţie care va sprijini statele membre în simplificarea procedurilor vamale şi va asigura colectarea eficientă a taxelor şi impozitelor, printr-o platformă digitală care va centraliza şi va gestiona toate datele vamale ale UE. În dosarul depus […]
08:50
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (10 decembrie) – Realizator: Ciprian Sasu – Ceața afectează traficul rutier în această dimineață pe trei autostrăzi, dar și pe drumurile din 10 județe. Este și aglomerație pe șoselele din apropierea capitalei, iar polițiștii rutieri atrag atenția și asupra unor lucrări care se desfășoară în această perioadă pe DN7 Pitești-Râmnicu Vâlcea. Ne-a […]
08:50
RADOR RADIO ROMÂNIA (10 decembrie) – Lidera opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, nu va participa miercuri la ceremonia de decernare a Premiului Nobel pentru Pace de la Oslo, a relatat postul NRK, citând Institutul Nobel din Norvegia. Doamna Machado, în vârstă de 58 de ani, este vizată de o interdicție de călătorie care durează […]
08:30
RADOR RADIO ROMÂNIA (10 decembrie) – Un grup de senatori americani de rang înalt a cerut administrației Trump să facă publice imaginile video ale unui atac militar controversat, soldat cu victime, asupra unei ambarcațiuni suspectate de trafic de narcotice. Solicitarea a fost făcută după ce aceștia au fost informați de către oficiali de rang înalt, […]
08:30
RADOR RADIO ROMÂNIA (10 decembrie) – Statele membre ale principalului organism european pentru drepturile omului, Consiliul Europei, se reunesc astăzi pentru discuții care ar putea schimba modul în care legislația privind drepturile omului tratează migrația. Se va analiza posibilitatea reinterpretării legii pentru a facilita acțiunile împotriva traficanților de persoane. Întâlnirea celor 46 de state are […]
08:30
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (10 decembrie) – Realizator: Ciprian Sasu – Sindicatele din educaţie organizează astăzi un protest în Piaţa Victoriei din capitală, nemulţumite de măsurile fiscal-bugetare adoptate în toamnă de guvern. Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret” spune că demnitatea profesorilor nu se negociază, iar şcoala românească nu se reformează prin dezbinare. Ministrul educaţiei, Daniel […]
08:30
Curtea Constituţională discută sesizarea ÎCCJ în legătură cu noul proiect al guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraţilor # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (10 decembrie) – Realizator: Ciprian Sasu – Curtea Constituţională discută, astăzi, sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în legătură cu noul proiect al guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraţilor. Judecătorii de la instanţa supremă consideră că proiectul îi discriminează pe magistraţi în privinţa dreptului la pensie şi încalcă independenţa justiţiei. Pe […]
08:20
Președintele Nicușor Dan a discutat cu președintele Emmanuel Macron în cadrul primei sale vizite de stat în Franța # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (10 decembrie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Ciprian Sasu – Președintele Nicușor Dan, aflat în prima sa vizită ca șef al statului în Franța, a discutat cu președintele Emmanuel Macron despre modul în care companiile franceze pot contribui la investițiile majore pe care România le pregătește în industria de apărare prin programul […]
08:20
RADOR RADIO ROMÂNIA (10 decembrie) – Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că garanțiile de securitate pentru Ucraina din partea Statelor Unite trebuie să fie aprobate de Congres și să fie de tipul Articolului 5 al Tratatului NATO. „Americanii vor ca, de această dată, Ucraina să aibă garanții de securitate realiste – votate de Congres, […]
08:20
RADOR RADIO ROMÂNIA (10 decembrie) – Un acord comercial încheiat între Statele Unite și Indonezia în luna iulie riscă să se destrame, deoarece Jakarta a revenit asupra mai multor angajamente asumate în cadrul înțelegerii, a declarat marți un oficial american. „Nu respectă ceea ce am convenit în iulie”, a spus oficialul, care a vorbit sub […]
08:20
Bursa de Valori Bucureşti a închis în creştere pe aproape toţi indicii şedinţa de tranzacţionare de marți # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (10 decembrie) – Bursa de Valori Bucureşti a închis în creştere pe aproape toţi indicii şedinţa de tranzacţionare de ieri, cu un rulaj total de 186 milioane lei. Principalul indice al bursei, BET, care include cele mai tranzacţionate 20 de companii listate, a crescut cu 0,73%, până la 23.842 de puncte, un […]
08:20
RADOR RADIO ROMÂNIA (10 decembrie) – Prim-ministrul Australiei, Anthony Albanese, a declarat că familiile „își recapătă controlul” odată cu prima zi a interdicției privind utilizarea rețelelor sociale de către persoanele sub 16 ani. Adolescenii au fost blocați din conturile lor. El a numit această măsură „o reformă profundă” care va avea ecouri la nivel global, […]
08:20
RADOR RADIO ROMÂNIA (10 decembrie) – Deputaţii bulgari vor dezbate proiectul de hotărâre privind votarea moţiunii de cenzură împotriva Consiliului de Miniştri, condus de premierul Rosen Jeliazkov, în legătură cu eşecul guvernului în politica economică, prevede proiectul programului Adunării Naţionale pentru această săptămână. Proiectul ordinii de zi urmează să fie aprobat la începutul şedinţei de […]
08:10
EVENIMENTE INTERNE – Parlament * ora 12:00 – Comisia permanentă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO – nivel P, Sala de şedinţe a Comisiei de Politică Economică – Senat * ora 10:00 – Lucrări în plen (la sediul Senatului și online) Dezbaterea inițiativelor legislative înscrise pe ordinea de […]
03:10
Bucureștenii au votat un primar care trebuie să jongleze între absenteism, austeritate și ostilitatea celui mai influent partener de guvernare. La Berlin, ziarul taz îi face un portret lui Ciprian Ciucu. Capitala României s-a ales cu un ”vânător de chilipiruri fără voie”, titrează publicația germană Tageszeitung (taz) [https://taz.de/Neuer-Oberbuergermeister-in-Bukarest/!6136292&s=bukarest/]. Prins între două așteptări contradictorii, modernizare și […]
