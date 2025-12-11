Vești de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Justin Timberlake. Suferă de boala care a lovit vedetele de la Hollywood
SpyNews, 11 decembrie 2025 10:20
Justin Timberlake a anunțat în urmă cu câteva luni că a fost diagnosticat cu boala Lyme, o afecțiune care afectează tot mai multe vedete de la Hollywood. Cântărețul și-a dedicat ultima perioadă sănătății și și-a luat rămas bun de la fani în cadrul unui concert din turneul său mondial „Forget Tomorrow”.
• • •
Alte ştiri de SpyNews
Acum 30 minute
10:20
10:10
Un star TV a decis să se mute în Dubai, alături de copii și de cei cinci cai ai săi. S-a săturat de pericol # SpyNews
Un star de televiziune s-a săturat de pericol și a decis să se mute din țara în care a trăit destul de mult timp. Nivelul ridicat al criminalității, dar și un incident important pe care l-a trăit au determinat-o să ia această decizie. Astfel, vedeta a hotărât să își ia copiii și caii pe care îi are și să pornească spre Dubai.
Acum o oră
10:00
"Am fost moartă și pot să-ți spun ce te așteaptă de cealaltă parte." Ce spune o femeie despre viața de apoi # SpyNews
O femeie care a fost declarată decedată timp de opt minute, are o viziune fascinantă asupra morții și spune că este „o iluzie.” După ce a revenit la viață, ea a împărtășit experiența extraordinară pe care a trăit-o în viața de apoi.
09:40
Un doctor de top avertizează cu privire la noua tulpina de gripă. A crescut numărul copiilor internați în spitale # SpyNews
Un medic de top avertizează cu privire la noua tulpină de gripă. Numărul copiilor care se confruntă cu această problemă a crescut, în timp ce în Marea Britanie situația este cât se poate de serioasă.
Acum 2 ore
09:20
Descoperire halucinantă! Nu te-ai fi gândit niciodată la faptul că design-ul modern al unei bucătării poate avea astfel de efecte. Medicii au identificat un caz șocant, în care un bărbat s-a îmbolnăvit din cauza unui astfel de design „la modă”. Iată despre ce este vorba!
09:10
Un tată a primit un diagnostic șocant de boală rară și incurabilă! Bărbatul ignorase durerile și disconfortul # SpyNews
Un tată a primit un diagnostic șocant de boală rară și incurabilă, după ce a ignorat mai multă vreme durerile și disconfortul. A aflat că suferă de o boală rară după ce i-a făcut fiului său un test genetic.
09:00
A avut parte de o nuntă așa cum și-a dorit și a visat să facă și o ședință foto spectaculoasă. Totul a luat, însă, o turnură neașteptată. Maria a murit înecată la 30 de ani, la câteva săptămâni de la nuntă.
08:40
Imagine rară pe cer! NASA a explicat ce este „meduza roșie”, apărută deasupra unei furtuni # SpyNews
Imagini extrem de rare au apărut pe cer deasupra unei furtuni. Cercetătorii NASA au explicat ce este acea „meduză roșie”, care a acaparat privirile oamenilor. Iată detaliile pe care le-au oferit experții!
Acum 4 ore
08:30
Florin Salam, dat afară de la o petrecere. Ce s-ar fi întâmplat, după ce și-a făcut apariția Narcisa Moisa # SpyNews
Florin Salam ar fi fost invitat să cânte la o zi de naștere, însă ar fi fost dat afară, imediat după ce a apărut Narcisa Moisa. Imaginile cu manelistul au devenit virale și au apărut o mulțime de reacții. Cei care au fost prezenți la petrecere au, însă, o cu totul altă variantă.
Acum 12 ore
00:30
Simona Trașcă suspectează că ar fi însărcinată! Vedeta a primit semne clare: ”Mi-a fost foarte rău” # SpyNews
Simona Trașcă și Marian Buzilă trec prin momente de suspans! Vedeta suspectează că ar putea fi însărcinată! Stările de sănătate pe care le-a avut în ultima perioadă i-au dat de gândit vedetei!
00:10
Tensiunile au atins cote maxime la Chefi la cuțite și în această seară. Doi dintre chefi au obținut egalitate de puncte la battle, așadar, s-a ajuns la individuale. Un concurent a părăsit competiția cu doar șapte puncte.
00:00
Copilul de 12 ani, din Ialomița, ucis de un șofer beat, a fost înmormântat! Prietenii lui au făcut un gest sfâșietor # SpyNews
Copilul din Ialomița, care a fost ucis de un șofer beat în fața casei sale, a fost condus pe ultimul drum! Familia și prietenii lui Eduard și-au luat adio de la el. Imaginile de la înmormântare au emoționat pe toată lumea.
10 decembrie 2025
23:30
Bogdan de la Ploiești a împodobit bradul! Detaliul care te duce cu gândul direct spre Cristina Pucean # SpyNews
Bogdan de la Ploiești continuă să-și țină urmăritorii pe gânduri în ceea ce privește relația sa cu Cristina Pucean. Cântărețul a împodobit bradul, însă un detaliu a condus direct spre ea!
23:10
Imagini deplorabile cu un actor celebru! Prăbușit pe stradă, fără nicio reacție, din cauza unei supradoze de droguri # SpyNews
Un actor extrem de cunoscut a fost fotografiat într-o ipostază deplorabilă! Comediantul a fost surprins la colțul străzii, prăbușit pe asfalt, fără nicio reacție, sub influența substanțelor interzise! Fanii lui sunt îngrijorați.
23:00
Situație neașteptată la Chefi la cuțite! Ce s-a întâmplat în battle-ul din această ediție: "Nu se poate..." # SpyNews
O nouă situație imprevizibilă s-a întâmplat la Chefi la cuțite! Jurații au așteptat cu sufletul la gură rezultatul final al battle-ului, care a fost unul la care nu s-au așteptat. Iată ce s-a întâmplat!
22:30
Iolanda, decizie neașteptată după plecarea lui Alexandru! Concurenta a găsit o cale să fie alături de el # SpyNews
Decizia Nicoletei de a-l elimina pe Alexandru din casa Mireasa a întristat-o profund pe Iolanda. Concurenta a luat o decizie neașteptată după eliminarea concurentului și a găsit o cale prin care să îi fie alături.
22:20
Soțul Teodorei Marcu, tânăra însărcinată împușcată în plină stradă, declarații sfâșietoare la șase luni de la tragedie: ”Mi-e din ce în ce mai greu” # SpyNews
La șase luni de la tragedia care a șocat România, soțul Teodorei Marcu, tânăra împușcată în plină stradă de fostul iubit, spune că nu își poate reveni după șocul trăit! Mama fetiței sale și cea care urma să îi mai ofere încă un copil a fost ucisă cu bestialitate chiar în fața micuței de trei ani. Declarațiile sfâșietoare ale bărbatului rămas văduv!
22:20
După doi ani de stres și agitație, Ruby poate răsufla ușurată: ”Am scăpat, nu-mi mai arde de nimic” # SpyNews
Ruby și-a cumpărat în 2019 un penthouse imens, însă nu s-a putut bucura de el așa cum și-ar fi dorit, pentru că a trebuit să-l renoveze complet și să investească sute de mii de euro în locuința mult visată. Abia acum, după aproape doi ani de stres și agitație, cântăreața s-a mutat în sfârșit acasă. În exclusivitate pentru Spynews.ro, artista face declarații despre marea realizare.
22:20
O mai știți pe Simona Sensual? Blondina vrea să se întoarcă în showbiz! Am aflat și cum stă la capitolul dragoste # SpyNews
O mai știti pe Simona Sensual? Blondina își dorește să revină în showbiz! Reporterii Spynews.ro au aflat ce mai face artista, cu ce se ocupă și cum stă la capitolul dragoste. Și, cel mai important, a devenit sau nu mamică Simona Sensual!
22:20
A vrut să îi facă o surpriză, însă a comis-o grav! Cum și-a împăcat Iustin Petrescu actuala iubită # SpyNews
A vrut să îi facă o surpriză iubitei, însă era cât pe ce să o dea în bară. Iustin Petrescu povestește cum a reușit să-și împace partenera și explică de ce nu recomandă metoda pe care a folosit-o. Influencerul vine cu declarații savuroase.
22:20
Fratele dansatoarei exotice Cristina Pucean a decis să renunțe la luptă, după ce i-a dat în judecată pe șefii pușcăriei Rahova, acuzând că i s-ar fi încălcat drepturile.
22:20
Gabi Bădălău este obligat de instanță să-și plătească datoria despre care spunea, în august, că o va achita „în cel mai scurt timp”. Cum nu s-a ținut de cuvânt, magistrații au decis să fie executat silit.
22:00
Tensiunile încep să crească, la Chefi la cuțite! Doi dintre jurați au aplicat amuleta, iar stresul își spune cuvântul la proba pentru gătit. Chef Orlando Zaharia a fost scos din minți!
21:50
Ce părere are bunica Virginia despre relația dintre Alex și Florina. Neînțelegerile cu concurenta au revoltat-o # SpyNews
Bunica Virginia a făcut declarații în lacrimi după neînțelegerile de care a avut parte cu Florina! Aceasta a dezvăluit la Mireasa - Capriciile Iubirii ce părere are despre relația cu Alex cu ea și ce temeri are cu privire la viitorul lor împreună.
Acum 24 ore
21:20
Bomba momentului în televiziune! Diana Bart semnează cu Antena Stars?!? Cum a fost surprinsă de paparazzii Spynews.ro # SpyNews
Aşa cum v-am obişnuit de fiecare dată, Spynews.ro vă ţine la curent cu tot ce mişcă în showbiz-ul autohton şi nu numai! Şi acum vine bomba finalului de an! Paparazzii Spynews.ro au surprins-o pe Diana Bart într-o locaţie total neaşteptată!
21:10
Bilanț negru după incendiul care a distrus o piață! Un bărbat a murit, iar un o altă persoană a sărit de la etaj # SpyNews
Incendiul care a distrus o piață din Rusia s-a soldat cu un bilanț de-a dreptul îngrijorător! A murit un bărbat, o femeie a fost intoxicată, iar o altă persoană a sărit de la etaj de teamă.
21:00
Trei zodii protejate de divinitate în luna decembrie 2025. Nativii vor avea noroc pe toate planurile # SpyNews
Trei zodii vor fi favoritele horoscopului în luna decembrie 2025. Înainte de sărbătorile de iarnă, într-una dintre cele mai importante perioade din an pentru creștini, nativii vor fi protejați de divinitate. Iată cum le schimbă acest lucru viața.
20:30
Robert Lele, mesaj emoționant pentru Andra Volos înainte de sărbători: "În ciuda greșelilor mele..." # SpyNews
Robert Lele se simte "cu musca pe căciulă"? Mesajul pe care artistul i l-a dedicat soției sale a lăsat loc de interpretări. Iată ce i-a transmis Robert Lele frumoasei șatene!
20:00
Un incendiu puternic a distrus o piață, în Sankt Petersburg! Flăcările s-au extins rapid, iar incidentul este urmat de mai multe explozii. Incendiul a izbucnit într-o piață din oraș. Persoanele aflate pe stradă au fugit după ce au văzut că flăcările distrug totul!
20:00
Un cântăreț a fost găsit înjunghiat în propria lui casă! Medicii nu au putut să îi salveze viața, astfel că l-au declarat mort. Între timp, fiul său a fost arestat și este acuzat de omor. Iată despre cine este vorba!
19:20
Costel Biju nu se joacă atunci când vine vorba despre sărbători! Cântărețul are un brad de Crăciun cum rar ai mai văzut. Este imens și arată de-a dreptul spectaculos.
19:20
S-a aflat identitatea persoanei care a murit în mașina din Oradea. Cadavrul lui Mircea a fost găsit într-o mașină arsă, parcată într-o zonă retrasă de la marginea orașului. Bărbatul avea doar 42 de ani și era șofer.
18:50
O scriitoare celebră a pierdut lupta cu moartea, la vârsta de 55 de ani. A fost diagnosticată cu o boală nemiloasă în urmă cu câțiva ani, care, din păcate, acum a răpus-o. Iată despre cine este vorba!
18:50
Incident șocant luni seară! Un avion a încercat să aterizeze forțat pe o autostradă din Florida, dar s-a prăbușit pe o mașină aflată în mers. Atât mașina, cât și aeronava s-au făcut praf. Momentul halucinant a fost filmat.
18:10
Tzancă Uraganu a transmis un avertisment pentru toți colindătorii. Manelistul nu vrea să îi mai primească în casa lui din cauză că ar fi fost deranjat prea mult în ultimele zile. Tzancă Uraganu a fost călcat pe nervi și a decis să ia măsuri.
18:10
A fost Dana Roba cerută în căsătorie de iubitul infidel? Imaginea cu care și-a pus urmăritorii pe gânduri # SpyNews
Dana Roba nu încetează să-și surprindă urmăritorii! După ce s-a împăcat cu iubitul infidel, make-up artista șochează din nou! A fost oare cerută în căsătorie? Aflați în rândurile următoare.
17:40
Frica medicilor s-a adeverit! S-a descoperit o tulpină mutantă de variolă: ”Este îngrijorător” # SpyNews
Este alertă medicală în Marea Britanie, după ce una dintre cele mai mari frici ale medicilor s-a adeverit. S-a descoperit o tulpină mutantă de variola maimuței, cunoscută și ca mpox. Iată cine este pacientul și ce simptome a avut.
17:40
Betty Salam, declarație de dragoste pentru Roberto Tudor! Fiica lui Florin Salam se simte în al nouălea cer # SpyNews
Betty Salam și Roberto Tudor au sentimente din ce în ce mai puternice și nu ezită deloc să expună acest fapt! Cei doi parcă se cunosc de o viață, iar fiica lui Florin Salam se simte cea mai fericită. I-a făcut iubitului o declarație de dragoste cum rar ai mai văzut!
17:00
Ce salariu ar avea Laurențiu Reghecampf pe lună dacă acceptă oferta din Sudan! Acum are 15.000 de euro # SpyNews
Veste mare pentru Laurențiu Reghecampf! Antrenorul a primit o ofertă în Sudan, care pare a fi de nerefuzat! Laurențiu Reghecampf câștigă la momentul actual un salariu de 15.000 de euro, sumă care ar crește în cazul în care acceptă propunerea. Iată câți bani va câștiga!
16:40
Nașa lui Armin Nicoară este în doliu! Stana Stepănescu a pierdut o persoană dragă din familia ei # SpyNews
Nașa lui Armin Nicoară trece printr-o perioadă foarte grea! Stana Stepănescu a pierdut o persoană foarte importantă din familia ei. Artista din Banat este în doliu și a făcut declarații sfâșietoare.
16:00
Crezi că ai o minte destul de ageră? Ei bine, ai ocazia să demonstrezi acest lucru, în cele ce urmează. Dacă ești capabil să descoperi unde se ascunde câinele, în această imagine, atunci ai trecut testul cu brio! Totuși, există o condiție: trebuie să faci asta în doar cinci secunde!
15:50
Calul este considerat în zodiacul chinezesc simbolul libertății și al bunătății. Specialiștii spun că așa va fi și anul 2026, care va fi un an al Calului de Foc. În zodiacul chinezesc, focul însemnă putere, energie și transformare.
14:50
În ce stare se află una dintre victimele exploziei din Olt. Declarații recente de pe patul de spital # SpyNews
Au apărut noi detalii, privind cazul exploziei din Olt. Incidentul a avut loc în data de 13 noiembrie, iar în urma deflagrației, două persoane, soț și soție, au suferit arsuri pe o suprafață a corpului. O a treia persoană nu a necesitat îngrijiri medicale. Bărbatul, proprietarul garsonierei în care a avut loc explozia, a făcut declarații, recent.
14:50
Cum sfidează unul dintre românii acuzați că au bătut un youtuber autoritățile din Italia. Ar fi fost atacat, de fapt, de patru bărbați # SpyNews
Doi români sunt acuzați că au bătut un youtuber în luna noiembrie a acestui an. Bărbatul a fost lovit la metrou. Uul dintre ei pare că sfidează autoritățile din Italia, după ce a apărut pe TikTok, în timp ce el este căutat.
14:30
Tragedie la Spitalul Orășenesc „Sfântul Ștefan” din Rovinari. Medicul chirurg Ovidiu Bogdan Cîrstina, în vârstă de 48 de ani, a murit subit în timpul unei consultații. În timp ce se afla la serviciu, cadrul medical a căzut pe jos chiar în fața unui pacient.
14:20
Cum arată și cât de mare a crescut fiul Elenei Gheorghe. Nicholas își sărbătorește ziua de naștere # SpyNews
Fiul Elenei Gheorghe, Nicholas, își sărbătorește ziua de naștere. Cu această ocazie artista i-a scris câteva rânduri emoționante. Cum arată acum și cât de mare a crescut băiatul artistei.
14:10
Alina Pușcaș trece prin momente cumplite! Vedeta TV a pierdut o ființă dragă și nu știe cum să procedeze în acest caz. Prezentatoarea emisiunii Te cunosc de undeva a povestit totul pe rețelele de socializare. Iată mai multe detalii!
13:30
Momente de panică la concertul lui Florin Salam. Unui fan i s-a făcut rău. Cum a reacționat manelistul # SpyNews
Clipe de panică au avut loc la un concert susținut de manelistul Florin Salam. În timp ce se afla pe scenă, din public s-au auzit mai multe țipete și au fost observate mai multe gesturi ale fanilor. Cuiva i se făcuse rău. Iată ce reacție a avut cântărețul!
13:30
Cum a ajuns BRomania să fie cuplat „forțat” cu o străină, în Poiana Brașov. Nici în comedii nu vezi așa ceva # SpyNews
BRomania a fost la munte cu câțiva prieteni, de 1 Decembrie, dar nu au lipsit nici situațiile neașteptate, căci s-a trezit cuplat „forțat” cu o străină. Cei doi au vorbit preț de câteva minute, însă soțiile prietenilor lui au crezut că este noua lui iubită.
13:10
Zodiile care vor trăi o perioadă de fericire intensă începând de astăzi, 10 decembrie 2025. Cine sunt norocoșii # SpyNews
Ziua de astăzi, 10 decembrie 2025, marchează începutul unei perioade speciale pentru câteva semne zodiacale. Aceste zodii vor experimenta o fericire intensă, plină de realizări și momente de împlinire personală.
