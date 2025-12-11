DOCUMENTARUL RECORDER - Procurorul militar Bogdan Pîrlog: Aceste informaţii pentru noi, cei din sistem, nu erau noi/ Reprezintă o foarte mică parte exterioară a putregaiului care a cuprins sistemul de justiţie/ Lucrurile, mult mai grave decât transced

11:20

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat, joi, după ce liderul USR, Dominic Fritz, a cerut ministrului Justiţiei ca ministerul pe care îl conduce să facă „urgent” un audit „independent” pe repartizarea aleatorie a dosarelor şi să-l demită pe şeful DNA, Marius Voineag, în urma dezvăluirilor din documentarul Recorder, că programul de guvernare pentru justiţie a fost conceput în coaliţie, împreună „şi cu colegii de la USR”. „Dacă se doreşte o schimbare a acestuia, lucrul acesta nu îl poate face ministrul Justiţiei. Dacă doresc să modifice ceva, sigur că se poate discuta între liderii coaliţiei”, a afirmat Marinescu. Legat de revocarea unui procuror şef, ministrul Justiţiei a explicat că această procedură presupune „o evaluare şi o fundamentare pe criteriile strict prevăzute de lege, care se referă la atribuţii manageriale sau ipoteze de încălcare cu rea-credinţă, cu gravă neglijenţă a unor atribuţii”. „Dacă USR are elemente concrete cu privire la un management de ansamblu defectuos al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, trebuie să le prezinte ca atare”, mai spune Marinescu.