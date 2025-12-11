DOCUMENTARUL RECORDER - Procurorul militar Bogdan Pîrlog: Aceste informaţii pentru noi, cei din sistem, nu erau noi/ Reprezintă o foarte mică parte exterioară a putregaiului care a cuprins sistemul de justiţie/ Lucrurile, mult mai grave decât transced
News.ro, 11 decembrie 2025 13:50
Procurorul militar Bogdan Pîrlog, preşedintele asociaţiei Iniţiativa pentru Justiţie, afirmă că informaţiile prezentate în investigaţia Recorder ”nu erau noi” pentru cei din sistemul de justiţie, dar ”reprezintă o foarte mică parte exterioară a putregaiului”. ”Lucrurile sunt mult mai grave decât transced. Din păcate, foarte puţini oameni au curajul să vorbească”, adaugă el.
• • •
DOCUMENTARUL RECORDER - Preşedintele Curţii de Apel Bucureşti, acuzaţii la adresa judecătorului Panioglu: Conduita sa ilicită nu este doar una de însuşire veroasă din banul public, ci îmbracă şi forma violenţei fizice în exercitarea atribuţiilor de servic # News.ro
Preşedintele Curţii de Apel Bucureşti, Liana Arsenie, afirmă că fostul judecător Daniela Panioglu, unul dintre magistraţii care au adus critici la adresa acestei instanţe, a lansat în spaţiul public ”acuzaţii care nu rezistă verificării factuale”, în timp ce ”invocă exigenţe morale ridicate”. ”Conduita sa ilicită nu este doar una de însuşire veroasă din banul public, ci îmbracă şi forma violenţei fizice în exercitarea atribuţiilor de serviciu”, susţine Arsenie, arătând că Panioglu ar fi încercat să obţină decontarea nelegală a chiriei şi că, în 2018, şi-ar fi lovit un coleg cu un dosar în cap. Arsenie a făcut publice, în conferinţa de presă de joi, înregistrări dintr-o şedinţă de judecată în care o voce, atribuită lui Panioglu, strigă la o avocată.
„Catane”, debutul în lungmetraj al Ioanei Mischie, aplaudat la proiecţia specială VIP din Cinema City/ VIDEO # News.ro
Echipa filmului „Catane” a fost aplaudată cu entuziasm la proiecţia specială găzduită de Cinema City ParkLake VIP, la care au participat o serie de actori, artişti, influenceri din diferite domenii, care au apreciat calitatea filmului, imaginea, jocul actoricesc, muzica şi povestea imaginată de Ioana Mischie, transpusă pe marele ecran.
DOCUMENTARUL RECORDER - Ministrul Justiţiei: Responsabilitatea de a analiza situaţii concrete revine celor care au competenţele, potrivit legii şi trebuie să facă acest lucru cu promptitudine / Conferinţa Curţii de Apel, un demers adecvat # News.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat joi, că responsabilitatea de a analiza situaţii concrete revine celor care au competenţele, potrivit legii şi trebuie să facă acest lucru cu promptitudine, el arătând că a urmărit conferinţa Curţii de Apel şi îl consideră un demers adecvat. Ministrul a mai afirmat că, atâta timp cât în investigaţia Recorder se invocau cazuri concrete de pretinsă manipulare a justiţiei pentru anumite finalităţi judiciare, este responsabilitatea magistratului, prin instrumentele sale specifice, să analizeze aceste chestiuni şi să dea o un răspuns societăţii.
Un poliţist de la secţia 4 din Ploieşti a fost trimis în judecată sub acuzaţia de folosire a funcţiei in scop sexual, după ce o femeie care depusese o sesizare l-a reclamat că a violat-o.
Horia Mladinovici va arbitra meciul CFR Cluj - AFK Csikszereda, care va avea loc, vineri, în etapa a 20-a din Superliga.
Literatura română veche povestită copilului meu | Episodul 8: Alecsandri, omul care a decis că literatura poate fi frumoasă ca un film (de mai multe feluri, vezi mai jos) # News.ro
În contextul dezbaterii despre noua programă şcolară pentru clasa a IX-a, Gabi Bartic îi povesteşte fiului ei despre literatura veche.
DOCUMENTARUL RECORDER - Preşedintele Curţii de Apel Bucureşti: În cazul judecătorului Laurenţiu Beşu, am hotărât sesizarea Inspecţiei Judiciare, a CSM, CSAT şi CNSAS şi aşteptăm rezultatul verificărilor # News.ro
Preşedintele Curţii de Apel Bucureşti, Liana Arsenie, a afirmat, joi, în conferinţa de presă organizată după ancheta Recorder, că în cazul judecătorului Laurenţiu Beşu, mai exact ”aspectul sensibil al compatibilităţii exercitării funcţiei de judecător raportat la activităţile derulate anterior şi necunoscute în slujba unei structuri de informaţii cunoscute sub denumirea de «doi şi un sfert»”, a fost luată decizia sesizării sesizarea Inspecţiei Judiciare, a CSM, CSAT şi CNSAS.
Merz anunţă că o propunere cu privire la concesiile teritoriale pe care Ucraina este pregătită să le facă i-a fost transmisă lui Trump # News.ro
O propunere cu privire la concesii teritoriale ucrainene în cadrul unui plan de pace vizând să pună capăt Războiului din Ucraina i-a fost transmisă miercuri preşedintelui american Donald Trump, anunţă joi cancelarul german Friedrich Merz, relatează AFP.
DOCUMENTARUL RECORDER - Preşedintele Curţii de Apel Bucureşti: Evenimentele din ultimele două săptămâni par coordonate pentru o acaparare a puterii judecătoreşti/ Legea nu se schimbă în stradă prin minciuni, denaturări şi manipulare # News.ro
Preşedintele Curţii de Apel Bucureşti, Liana Arsenie, a declarat că a convocat conferinţa de presă de joi în contextul ”evenimentelor din ultimele două săptămâni care par coordonate pentru o acaparare a puterii judecătoreşti”. ”Am învăţat că legea nu se schimbă în stradă prin minciuni, denaturări şi manipulare, că legea vine din cunoaştere juridică şi respect pentru cetăţean, nu din nevoia de capitalizare politică şi nici din nevoia de preluare ostilă a unei puteri în stat”, a susţinut ea.
DOCUMENTARUL RECORDER - Judecător la Curtea de Apel Bucureşti: Îl susţin pe colegul Laurenţiu Beşu, tot ce a spus el acolo e adevărat/ Suntem terorizaţi pur şi simplu cu acţiuni disciplinare - VIDEO # News.ro
Un judecător de la Curtea de Apel Bucureşti a afirmat, joi, la conferinţa de presă organizată de instanţă după ancheta Recorder, că susţine afirmaţiile judecătorului Laurenţiu Beşu, reclamând situaţia ”toxică şi încordată” din instituţie. ”Suntem terorizaţi pur şi simplu cu acţiuni disciplinare”, a spus judecătorul Raluca Moroşanu.
Kremlinul anunţă joi că Rusia este deschisă unor investiţii străine, în urma unor dezvăluiri ale cotidianului The Wall Street Journal (WSJ), potrivit căruia planul de pace în Ucraina al preşedintelui american Donald Trump prevede propuneri importante ale unor investiţii în domeniile pământurilor rare şi energiei ruseşti.
Portarul Thibaut Courtois afirmă că jucătorii de la Real Madrid sunt „uniţi” în jurul lui Xabi Alonso # News.ro
Portarul belgian al Real Madrid, Thibaut Courtois, a declarat jucătorii echipei spaniole sunt „uniţi” în spatele antrenorului său, Xabi Alonso, al cărui post este în pericol după a doua înfrângere consecutivă în faţa formaţiei Manchester City (2-1).
UPDATE - Elevii şi profesorii Colegiului Naţional ”Octavian Goga” din municipiul Sibiu, dar şi persoanele din Prefectură, evacuaţi după ce s-a declanşat alarma de gaz/ Traficul în zonă, restricţionat - FOTO, VIDEO # News.ro
Elevii şi profesorii Colegiului Naţional ”Octavian Goga” din municipiul Sibiu sunt evacuaţi, joi, după ce s-a declanşat alarma de gaz. Acolo au fost trimise o autospecială de stingere şi un echipaj SMURD. De asemenea, a fost întreruptă activitatea serviciilor de permise si înmatriculări şi serviciul paşapoarte din cadrul Prefecturii Sibiu, fiind evacuate şi persoanele din această clădire. Traficul este restricţionat pe mai multe străzi din zonă.
Dedeman deschide la Mediaş 65-lea magazin al reţelei, investiţie totală de 15,7 milioane de euro # News.ro
Retailerul din segmentul materialelor de construcţii Dedeman va inaugura vineri, 12 decembrie, în Mediaş magazinul cu numărul 65 al reţelei. Noul magazin a presupus o investiţie totală de 15,7 milioane de euro şi a creat 150 de locuri de muncă.
Ministrul Justiţiei, despre punctul de vedere exprimat de Nicuşor Dan privind rezolvarea problemelor din justiţie: Este firesc ca magistraţii să găsească soluţia în interiorul acestui sistem care îşi clamează şi îşi susţine independenţa # News.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, îi dă dreptate preşedintelui Nicuşor Dan, care spune că rezolvarea problemelor din justiţie trebuie să vină din interior, considerând că responsabilitatea „se însoţeşte cu statutul de independenţă pe care societatea” l-a dat magistraţilor. „A exprimat un mare adevăr domnul preşedinte, şi anume că cele mai importante corecţii în ceea ce priveşte funcţionalitatea sistemului judiciar trebuie să vină din interior, de la magistraţi, pentru că ei îşi aleg CSM-ul, ei sunt cei care aplică legea, ei sunt cei care soluţionează un caz concret. Şi atunci este firesc ca magistraţii să găsească soluţia în interiorul acestui sistem care îşi clamează şi îşi susţine independenţa”, afirmă Marinescu.
Asocierea de firme Activ Proiectare Infrastructură - Emay Uluslararasi Muhendislik ve Muşavirlik Anonim Şirketi câştigă contractul de 33 milioane lei pentru studiul de fezabilitate al drumului de mare viteză Bucureşti-Giurgiu # News.ro
Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR) a semnat joi contractul de 33 milioane lei pentru studiul de fezabilitate al Drumului de mare viteză Bucureşti-Giurgiu, cu Asocierea de firme Activ Proiectare Infrastructură - Emay Uluslararasi Muhendislik ve Muşavirlik Anonim Şirketi.
MAE, atenţionare pentru transportatorii de marfă: În Ungaria, de la 1 ianuarie, se introduce o restricţie de greutate de 7,5 tone pe drumul între Berettyóujfalu şi frontieră # News.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) atrage atenţia transportatorilor de marfă asupra faptului că, în Ungaria, de la 1 ianuarie, se introduce o restricţie de greutate de 7,5 tone pe drumul principal între Berettyóujfalu şi frontieră. Traficul de marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 7,5 tone va utiliza exclusiv autostrada M4.
Lavrov cere să se semneze un set de acorduri în vederea unei păci pe termen lung în Ucraina, care să prevadă garanţii de securitate pentru toate ţările vizate # News.ro
Rusia vrea să se adopte un set de documente în vederea susţinerii unui acord de pace durabil şi pe termen lung în Ucraina, care să prevadă garanţii de securitate pentru toate părţile vizate, cere joi ministrul rus de Externe Serghei Lavrov.
Cupa Mondială: Seattle va găzdui „Meciul Pride” LGBT+, în ciuda protestelor Iranului şi Egiptului # News.ro
Comitetul de organizare din Seattle pentru Cupa Mondială de fotbal din 2026 a asigurat că festivităţile legate de „Meciul Pride” LGBT+ vor avea loc, în ciuda protestelor Iranului şi Egiptului.
Drone ucrainene au lovit de patru ori platforma petrolieră Filanovski a Lukoil la Marea Caspică, o premieră, revendică SBU # News.ro
Drone ucrainene au lovit pentru prima oară o platformă petrolieră care aparţine Rusiei, la Marea Caspică, şi a întrerupt extracţia petrolului şi gazelor naturale, declară joi o sursă din cadrul Serviciilor ucrainene de securitate (SBU), relatează Reuters.
Radu Marinescu, după solicitările USR: Programul de guvernare pentru justiţie a fost conceput împreună cu colegii de la USR. Dacă doresc să modifice ceva, sigur că se poate discuta între liderii coaliţiei/ Ce spune despre schimbarea şefului DNA # News.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat, joi, după ce liderul USR, Dominic Fritz, a cerut ministrului Justiţiei ca ministerul pe care îl conduce să facă „urgent” un audit „independent” pe repartizarea aleatorie a dosarelor şi să-l demită pe şeful DNA, Marius Voineag, în urma dezvăluirilor din documentarul Recorder, că programul de guvernare pentru justiţie a fost conceput în coaliţie, împreună „şi cu colegii de la USR”. „Dacă se doreşte o schimbare a acestuia, lucrul acesta nu îl poate face ministrul Justiţiei. Dacă doresc să modifice ceva, sigur că se poate discuta între liderii coaliţiei”, a afirmat Marinescu. Legat de revocarea unui procuror şef, ministrul Justiţiei a explicat că această procedură presupune „o evaluare şi o fundamentare pe criteriile strict prevăzute de lege, care se referă la atribuţii manageriale sau ipoteze de încălcare cu rea-credinţă, cu gravă neglijenţă a unor atribuţii”. „Dacă USR are elemente concrete cu privire la un management de ansamblu defectuos al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, trebuie să le prezinte ca atare”, mai spune Marinescu.
Olt: Un bărbat a fost reţinut după ce şi-a bătut partenera şi a spart geamurile de la maşina femeii / Poliţiştii au fost sesizaţi despre conflict de fiica victimei # News.ro
Un bărbat a fost reţinut pentru 24 de ore după ce şi-a agresat partenera, iar apoi a spart geamurile de la maşina femeii. Poliţiştii au fost anunţaţi despre acest conflict de fata victimei, în vârstă de 19 ani.
Ministrul Transporturilor anunţă că a fost semnat contractul pentru studiul de fezabilitate al drumului de mare viteză Bucureşti-Giurgiu: Proiectul primului drum de mare viteză care facilitează legătura cu Bulgaria devine unul strategic # News.ro
Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, anunţă că a fost semnat contractul pentru studiul de fezabilitate al drumului de mare viteză Bucureşti-Giurgiu, în valoare de 33 de milioane lei (fără TVA). Contractul a fost semnat cu o asociere de firme de inginerie din România şi Turcia. ”Proiectul primului drum de mare viteză care facilitează legătura cu Bulgaria devine unul strategic”, afirmă Şerban.
SONDAJ: 6 din 10 angajaţi simt că fac muncă invizibilă, care nu e apreciată de manageri. 80% spun că interacţiunile de la birou îi ajută să fie mai vizibili # News.ro
Peste 58% dintre angajaţi simt că fac muncă invizibilă, nerecunoscută de colegi şi manageri, iar aproape 80% spun că interacţiunile de la birou contribuie, în diferite grade, la vizibilitatea muncii lor şi îi ajută să fie mai apreciaţi de colegi şi manageri, arată un sondaj realizat de dezvoltatorul de birouri Genesis Property.
Elevii şi profesorii unei şcoli din municipiul Sibiu, evacuaţi după ce s-a declanşat alarma de gaz # News.ro
Elevii şi profesorii unei şcoli de pe strada Mitropoliei din municipiul Sibiu sunt evacuaţi, joi, după ce s-a declanşat alarma de gaz. Acolo au fost trimise o autospecială de stingere şi un echipaj SMURD.
Deversare importantă de petrol în nordul Germaniei, în urma unui incident la un oleoduct care asigură o legătură între portul Rostock şi rafinăria PCK a gigantului rus Rosneft, în landul Brandenburg # News.ro
O deversare importantă de petrol, rezultată în urma unui ”incident la un oleoduct”, a avut loc în landul Brandenburg, în nord-estul Germaniei, au anunţat autorităţile regionale, relatează AFP.
Constanţa: Poliţist, reţinut după ce a bătut un bărbat, în sediul Poliţiei Cernavodă/ Victima a fost lovită şi cu bastonul telescopic şi i-au fost fracturate două coaste/ Poliţistul investiga un posibil conflict al bărbatului cu soţia acestuia # News.ro
Un poliţist din judeţul Constanţa a fost reţinut după ce a bătut un bărbat, în sediul Poliţiei Cernavodă, unde acesta fusese adus pentru investigarea unui posibil conflict cu soţia sa. Bărbatul a fost lovit cu pumnii peste faţă şi cu piciorul în torace, dar şi cu bastonul telescopic, fiindu-i fracturate două coaste.
Trump prevede, în anexe ale planului său de pace în Ucraina, investiţii americane în Rusia şi o reluare livrărilor energetice către Europa de Vest, dezvăluie WSJ. Un diplomat european compară acordurile economice Trump-Putin cu împărţirea Eurpei în ”sfere # News.ro
Planul de pace în Ucraina al preşedintelui american Donald Trump include propuneri în vederea unei restabiliri a livrărilor de energie rusă către Europa, realizarea unor investiţii americane importante în domeniile pământurilor rare şi energia ruseşti şi exploatarea activelor suverane ruseşti blocate, dezvăluie The Wall Street Journal (WSJ).
Secţia pentru judecători a CSM, după ancheta Recorder: Consiliul ia act de amplificarea campaniei de destabilizare a puterii judecătoreşti/ Consiliul face apel la societate să nu se lase influenţată de poziţii izolate, în disonanţă cu corpul judecătorilor # News.ro
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) susţine că ”alegaţiile” din ancheta Recorder sunt contrare evaluărilor făcute în ultimii ani în ceea ce priveşte sistemul de justiţie. ”Consiliul ia act de amplificarea campaniei de destabilizare a puterii judecătoreşti prin distrugerea încrederii în sistemul de justiţie şi a încrederii faţă de persoane aflate în funcţii de conducere”, arată Secţia pentru judecători. Totodată, Consiliul face apel la societate ”să nu se lase influenţată de poziţii izolate, în disonanţă cu corpul judecătorilor”.
Billie Jean King, despre „Bătălia sexelor” dintre Sabalenka şi Kyrgios: „Meciul meu a fost pentru schimbarea socială, dar aici nu este cazul” # News.ro
Fosta mare jucătoare de tenis Billie Jean King spune că meciul „Battle of the Sexes”(Bătălia sexelor) dintre Arina Sabalenka şi Nick Kyrgios „nu este la fel” ca întâlnirea ei cu Bobby Riggs, care a marcat o epocă.
Pep Guardiola, după victoria formaţiei Manchester City împotriva Real Madrid: Acest nivel de joc nu va fi suficient împotriva echipelor precum PSG # News.ro
Fericit că a învins Real Madrid pe teren propriu (2-1) miercuri, antrenorul echipei Manchester City, Pep Guardiola, a mărturisit că echipa sa a suferit şi trebuie să se îmbunătăţească dacă vrea să aspire la titlul din Liga Campionilor.
Kim Jong Un şi alţi oficiali nord-coreeni de rang înalt se reculeg la Ambasada Rusiei la Phenian în urma morţii ”subite” a ambasadorului rus Aleksandr Maţegora # News.ro
Dictatorul Kim Jong Un şi alţi oficiali nord-coreeni de rang înalt s-au dus miercuri la sediul Ambasadei Rusiei pentru a prezenta condoleanţe în urma decesului recent al ambasadorului rus care se afla în funcţie de mult timp, scrie joi presa de stat, relatează AFP.
Turnul Sfatului, un monument istoric emblematic al Sibiului, va intra într-un proces de reabilitare în următoarele 24 de luni.
USR cere demiterea şefului DNA, după documentarul Recorder/ Fritz: Legile în vigoare sunt rezultatul unui târg murdar între politicieni şi nişte oameni obedienţi din Justiţie. Toate promovările trebuie făcute prin concurs, nu prin pilăreală ca acum # News.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, îi cere ministrului Justiţiei să-l demită pe şeful DNA, Marius Voineag, în urma dezvăluirilor din documentarul Recorder, solicitând, totodată, ca Ministerul Justiţiei să facă „urgent” un audit „independent„ pe repartizarea aleatorie a dosarelor Justiţiei. „Revolta născută de documentarul Recorder trebuie să ajungă în Parlament şi să dărâme sistemul piramidal de control al magistraţilor şi al dosarelor. Toate promovările în justiţie trebuie făcute prin concurs, nu prin pilăreală ca acum. Competenţa pe corupţie în justiţie înapoi la DNA!”, afirmă liderul USR.
Tenis: Oana Simion, prima sportivă din România aleasă în Consiliul Jucătoarelor din cadrul ITF # News.ro
Oana Simion a devenit prima sportivă din România aleasă în Consiliul Jucătoarelor din cadrul Federaţiei Internaţionale de Tenis (ITF), în urma alegerilor desfăşurate pentru mandatul 2026–2027.
Cel puţin 31 de morţi şi 68 de răniţi în vestul Myanmarului, într-un atac aerian al juntei împotriva unui spital # News.ro
Cel puţin 31 de persoane au fost ucise într-un atac aerian al juntei din Myanmar vizând un spital situat în vestul ţării, a anunţat joi un lucrător umanitar de la spital, în timp ce armata birmană desfăşoară o vastă ofensivă odată cu apropierea unor alegeri, relatează AFP.
Şantierul Naval Orşova a încheiat un contract de 4,12 milioane euro pentru construirea unei nave fluviale # News.ro
Şantierul Naval Orşova a încheiat un contract în valoare de 4,12 milioane euro pentru construirea unei nave fluviale, pe care trebuie să o livreze până în decembrie 2026. În ceea ce priveşte cumpărătorul, informaţia este protejată conform clauzei de confidenţialitate
Antrenorul Xabi Alonso a declarat, miercuri seară, că nu are nimic de reproşat jucătorilor, după eşecul cu Manchester City, scor 1-2, din Liga Campionilor.
Rusia a anunţat joi că a doborât în timpul nopţii 287 de drone ucrainene, una dintre cele mai masive atacuri ale armatei de la Kiev în aproape patru ani de ofensivă rusă.
Ford va folosi tehnologie şi capacităţi de producţie ale Renault, pentru a concura cu vehiculele electrice chineze ieftine în Europa # News.ro
Renault şi Ford Motor au anunţat marţi un parteneriat amplu pentru dezvoltarea de vehicule electrice mici şi accesibile destinate pieţei europene, precum şi pentru producţia comună de vehicule comerciale, într-un efort de reducere a costurilor şi de consolidare a poziţiei în faţa competiţiei chineze tot mai agresive, relatează Reuters.
Zelenski afirmă că elementele fundamentale ale planului de reconstrucţie au fost convenite cu înalţi oficiali americani # News.ro
Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat miercuri că Ucraina a convenit asupra punctelor cheie ale unui plan de reconstrucţie postbelică în cadrul discuţiilor cu ginerele preşedintelui american Donald Trump, Jared Kushner, şi alţi înalţi oficiali, în contextul eforturilor de a ajunge la o soluţionare globală a conflictului care durează de aproape patru ani, scrie Reuters.
Instagram lansează „Your Algorithm”, o facilitate care permite utilizatorilor să specifice din ce domenii doresc să vadă mai multe postări afişate în feed de algoritmul platformei.
Mişcarea secretarului american al sănătăţii se opune administraţiei Trump în ceea ce priveşte pesticidele # News.ro
Susţinătorii secretarului american al Sănătăţii, Robert F. Kennedy Jr, se opun autorizării recente, de către administraţia Trump, a unor noi produse chimice agricole deosebit de puternice.
Reddit a anunţat miercuri că a început să testeze profilurile verificate, o nouă funcţie menită să crească transparenţa şi să ajute utilizatorii să distingă mai uşor identităţile reale ale persoanelor şi companiilor de pe platformă, relatează Reuters.
