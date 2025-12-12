De ce UE a ales soluţia îngheţării pe termen nelimitat a activelor ruseşti din Europa. Măsura urmează să fie aprobată la summitul de săptămâna viitoare

17:30

Consilierul pentru politică externă al Kremlinului, Iuri Uşakov, a declarat vineri că Moscova nu a văzut propunerile de pace revizuite ale SUA, formulate după cele mai recente discuţii cu Ucraina, dar este posibil să nu fie de acord cu unele dintre ele, relatează Reuters. În acelaşi timp, într-un interviu pentru Komersant, Uşakov a spus că Moscova nu va înceta focul până când armata ucraineană nu se retrage total din Donbas, în teritoriile cedate urmând a fi desfăşurate trupele Gărzii Naţionale ruse.