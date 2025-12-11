ULTIMA ORĂ Guvernul Bulgariei demisionează după săptămâni întregi de proteste împotriva corupţiei

11:45

Premier Energy (simbol bursier PE), companie activă în furnizarea de energie electrică şi gaze naturale, distribuţie de gaze şi producţie şi stocare de electri­citate, controlată indirect de omul de afaceri ceh Jiri Smejc şi listată la Bursa de Valori Bucureşti, a intrat în atenţia investitorilor după teleconferinţa cu analiştii pentru T3, pe fondul unor anunţuri surpriză şi al unor indicii privind depăşirea buge­tului pe 2025. Acţiunile se tran­zac­ţionează la 25,8 lei, în creştere cu 10% în ultima săptămână şi cu 32% de la începutul anului, iar compania are o capitalizare de circa 3,3 miliarde de lei şi face parte din indicele BET.