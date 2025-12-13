Tot ce trebuie să ştie contribuabilii: ANAF a publicat un ghid privind veniturile realizate din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal

Acum o oră
08:45
Acum 2 ore
08:15
Companiile din România fac paşi strategici în industriile care decid viitorul energiei: Nuclearelectrica analizează prelucrarea materialelor rare cu americanii de la Critical Metals, Prime Batteries intră într-un JV în Coreea de Sud pentru material activ pentru baterii Ziarul Financiar
Prime Batteries, singurul produ­cător de baterii la nivel local şi unul dintre puţinii activi la nivel european, a realizat un joint-ven­ture cu compania sud-coreeană Top Material în vederea podu­cerii de ma­te­rial activ, un element cheie în realizarea bate­riilor. Unitatea este locali­zată în Coreea de Sud şi este o premieră pentru antreprenoria­tul local. Top Material este de altfel acţionar în Prime, cu un pachet de 2,17%, după cum arată datele Termene.ro.
Acum 12 ore
00:15
Grupul Al Dahra vrea să ajungă la 500.000 de hectare de teren agricol după ce iese din trading. Acum, România este „pionul“ central în producţia de cereale. În 2018, Al Dahra anunţa investiţii de 500 mil. dolari în România. Ziarul Financiar
Al Dahra, grup din Emiratele Arabe Unite, care controlează în România Agricost, cea mai mare fermă din Europa, cu 57.000 de hectare în Insula Mare a Brăilei, vrea să se concentreze în următorii ani pe comercializarea produselor proprii şi pe creşterea suprafeţei agricole lucrate, după ce a anunţat că renunţă la activităţile de comercializare cu terţi a cerealelor şi seminţelor oleaginoase
00:15
Date în premieră de la BNR. Avuţia românilor, în detaliu: Românii au ajuns la o avere netă de peste 1.900 mld. lei, dublă faţă de 2019. Averea financiară a populaţiei a crescut de la aproape 600 mld. lei până la peste 1.300 mld. lei. Iar averea imobiliară a urcat de la 500 mld. lei la peste 900 mld. lei. ajuns. Datoriile financiare ale populaţiei au ajuns la 331 mld. lei Ziarul Financiar
În pofida pandemiei şi a încetinirii economice din ultimii ani, românii au tot agonisit, atât în plan financiar, cât şi imobiliar din 2019 încoace, avuţia netă totală a populaţiei dublându-se până la 1.900 mld. lei în acest an, după cum indică datele BNR, semn că ascensiunea PIB, dar şi măsurile de stimulare financiară acordate de Guvern în pandemie au îmbunătăţit masiv situaţia averii populaţiei.
12 decembrie 2025
22:15
VLAH, primul vehicul blindat fabricat integral în România, a fost prezentat oficial la Moreni Ziarul Financiar
21:45
Presiunea pe Rusia creşte: UE îngheaţă pe termen nelimitat activele ruseşti din Europa şi se pregăteşte să dea banii Ucrainei sub formă de împrumut. Suma blocată se ridică la peste 200 de miliarde de euro Ziarul Financiar
21:30
Volvo se revoltă: „Regulile jocului se schimbă pentru că altcineva nu a fost pregătit”. Comisia Europeană pare dispusă să renunţe la interdicţia comercializării vehiculelor cu ardere internă după 2035 Ziarul Financiar
Acum 24 ore
20:15
Nova Power & Gas inaugurează la Floreşti cea mai mare instalaţie de stocare în baterii din ţară, cu o capacitate de 400 MWh, şi începe lucrările la centrala pe gaz în ciclu combinat de 160 MW de la Câmpia Turzii Ziarul Financiar
20:15
Scădere dramatică a numărului de locuinţe vândute în noiembrie. Tranzacţiile au scăzut cu 17% faţă de perioada similară din 2024, potrivit datelor ANCPI Ziarul Financiar
19:15
Cine şi cum duce mai departe companiile, brandurile, capitalul românesc? Ziarul Financiar
19:00
Nova Power & Gas inaugurează la Floreşti o instalaţie de stocare în baterii cu o capacitate de 400 MWh şi începe lucrările la centrala pe gaz în ciclu combinat de 160 MW de la Câmpia Turzii Ziarul Financiar
18:45
Sfârşit de săptămână roşu pe Wall Street. Broadcom scade cu 10% pe fondul temerilor legate de o posibilă bulă AI şi trage în jos întreaga bursă americană Ziarul Financiar
18:30
Urmează petrecerea de Crăciun cu colegii de la birou? Află care sunt cele mai importante aspecte la care trebuie să fii atent Ziarul Financiar
17:30
Banii în valută: Randament sau iluzie? Ziarul Financiar
17:30
Ne maturizăm şi noi? Speculaţiile rapide sunt înlocuite cu investiţiile pe termen lung în strategia românilor Ziarul Financiar
17:00
Acţiunile UBS ajung la cel mai ridicat nivel din ultimii 17 ani, după ce Parlamentul ţării caută soluţii pentru a relaxa o lege care impunea condiţii mai stricte de capital Ziarul Financiar
16:45
ING: Vrem să intrăm mai mult în zona de retail şi private banking, vrem să le oferim clienţilor noştri accesul la investiţii pentru a le aduce câştiguri mai mari decât economisirea prin depozite bancare, acolo unde inflaţia erodează foarte mult din economii Ziarul Financiar
16:45
Cum vrea Putin să-şi recupereze banii? Rusia dă în judecată depozitarul Euroclear, unde sunt păstrate activele ruseşti îngheţate, pentru a debloca cele 200 de miliarde de euro. Procesul se va judeca la Moscova Ziarul Financiar
16:30
SGR în România: De la implementare la reper european al economiei circulare Ziarul Financiar
16:15
Marieke Blom, economistul-şef al ING: 2025 nu a fost pentru Europa un an atât de rău cum ne-am temut, Europa fiind într-o situaţie mult mai bună decât cred mulţi. Pentru 2026 avem o previziune optimist precaută Ziarul Financiar
15:45
Inteligenţa artificială, un aliat, dar şi o sursă de anxietate. „Îmi caut un job în IT de mai bine de patru luni, dar la toate interviurile la care am fost până acum m-am lovit de aceeaşi problemă: nu am experienţă, iar ceea ce ştiu să fac poate foarte simplu să fie făcut astăzi şi cu AI” Ziarul Financiar
15:30
Inteligenţa artificială, un aliat, dar şi o sursă de anxietate. Dagmara Chudzinska-Matysiak, country manager al Randstad România: În rolurile redefinite de AI, gândirea critică, creativitatea şi adaptabilitatea sunt cruciale Ziarul Financiar
15:15
Ce carte îţi recomandă Mihai Stănescu, fondatorul RoCoach Ziarul Financiar
15:15
Europa îşi ridică scutul împotriva Chinei: Bruxelles pregăteşte clasa specială „Made in Europe” pentru maşini electrice mici, cu privilegii exclusive, reguli relaxate şi subvenţii generoase Ziarul Financiar
15:00
Ce planuri are noul primar general pentru Bucureşti. Ciprian Ciucu a trasat principalele direcţii şi sursele de finanţare: investiţii consistente în transportul public, modernizarea reţelei de termoficare şi revitalizarea urbană a zonelor defavorizate Ziarul Financiar
15:00
Surpriză: compania noului preşedinte al Fondului Proprietatea vrea să cumpere Bursa din Ljubljana de la Bursa din Zagreb, pentru 4 mil. euro, de 40 ori mai mult decât profitul operatorului de piaţă din Slovenia Ziarul Financiar
15:00
Cum a ajuns Jensen Huang, noua „persoană a anului” pentru Financial Times, de la un apel surpriză al lui Donald Trump la conducerea celei mai valoroase companii din lume Ziarul Financiar
14:30
Vivre iese din insolvenţă prin sentinţă nedefinitivă: Bursa de Valori Bucureşti suspendă tranzacţionarea obligaţiunilor companiei Ziarul Financiar
14:00
Undă verde pentru finanţări de 95 mil. euro din PNRR pentru cinci fonduri de investiţii. Alina Gîrbea, MIPE: „Întărim rolul României ca hub regional" Ziarul Financiar
Comitetul de Investiţii desemnat de Guvernul României pentru Fondul de Fonduri de capital de risc pentru Rezilienţă (Recovery Equity Fund) a aprobat finanţarea a cinci noi fonduri de investiţii, potrivit unui comunicat al Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene. Noile alocări, în valoare de 95 de milioane de euro, se adaugă celor 13 aprobate anterior, ducând totalul la 337,5 milioane de euro din cele 400 de milioane de euro disponibile prin PNRR.
13:45
HILS Nord, locuire sustenabilă şi confort urban în cel mai nou proiect HILS Development, din nordul Capitalei. Ziarul Financiar
13:45
13:15
Românii reprezintă 31% din totalul turiştilor străini din Bulgaria, procent în creştere la 43% în august. Travel Planner: Vacanţele pe litoralul bulgăresc s-ar putea scumpi cu până la 10% din primăvară, în contextul trecerii Bulgariei la euro Ziarul Financiar
13:15
Ce carte îţi recomandă Mihai Stănescu, fondatorul RoCoach şi dezvoltator al indicatorului Organizational Transition Quotient Ziarul Financiar
13:15
România rămâne campioană la neîncasarea taxelor în UE. Ruxandra Târlescu, PwC: accelerarea utilizării tehnologiilor digitale şi a Inteligenţei Artificiale sunt direcţii importante pentru a obţine rezultate cu impact în colectare Ziarul Financiar
13:00
BNR vinde o monedă din argint cu Mihail Sadoveanu, la un preţ de 640 lei Ziarul Financiar
13:00
Licitaţie Artmark. O icoană pictată de Nicolae Grigorescu s-a vândut cu 90.000 de euro, valoare record în piaţa românească de artă sacră Ziarul Financiar
13:00
Ce poţi face weekend-ul acesta în Bucureşti: film studenţesc, colinde, târguri cu tradiţii şi obiceiuri sau poate un vin fiert la unul dintre târgurile de Crăciun Ziarul Financiar
12:45
Travel Planner: Vacanţele pe litoralul bulgăresc s-ar putea scumpi cu până la 10% din primăvară, în contextul trecerii Bulgariei la euro Ziarul Financiar
12:45
Finalul unei fraude uriaşe care a şters cu buretele peste 40 de miliarde de dolari din conturile investitorilor. Sud-coreeanul Do Kwon, fondatorul controversatului proiect cripto Terra Luna, a fost condamnat la 15 ani de închisoare în Statele Unite. Contrar acţiunilor sale, acesta a fost aplaudat la intrarea în sala de judecată Ziarul Financiar
12:15
O mică rază de lumină pentru exporturi. La zece luni 2025, an/an, exporturile au depăşit importurile, iar deficitul comercial a crescut doar marginal Ziarul Financiar
Octombrie este prima lună din 2025 pentru care avem statistici şi în care exporturile sunt peste importuri, atât în luna analizată (octombrie 2025 vs octombrie 2024) cât şi pentru întreaga perioadă (zece luni din 2025 vs zece luni din 2024).
12:15
Bursă. Reguli de bază despre investiţii de la investitori: de ce trebuie să ţinem cont atunci când investim? Ziarul Financiar
Te tentează investiţiile la bursă, dar nu ai idee de unde să începi şi care sunt regulile de bază? Partea bună e că problema ta are o rezolvare. Primul pas e documentarea şi apoi înţelegerea procesului de investiţii. Iată, în plus, şi câteva reguli de bază despre investiţii, venite direct de la doi investitori la Bursa de Valori Bucureşti!
12:15
Creştere explozivă: Start-up-urile Bible Chat şi Deep Stash din portofoliul fondurilor Early Game Ventures şi GapMinder au ajuns la venituri anuale de zeci de milioane de dolari. Înainte de vânzarea către americanii de la SE Ranking, şi start-up-ul Planable, din portofoliul GapMinder, atinsese venituri anuale recurente de peste 5 milioane de dolari Ziarul Financiar
Bible Chat şi Deep Stash, două dintre cele mai promiţătoare start-up-uri din ecosistemul local de tehnologie, conduse de antreprenorii Laurenţiu Bălaşa, respectiv Vladimir Oane, au crescut spectaculos şi au ajuns la venituri anuale de peste zece milioane, conform datelor dez­văluite în cadrul Galei ROPEA Awards, un eveniment organizat de Asociaţia de Inves­tiţii Private din România (ROPEA), în ca­drul căruia sunt premiate cele mai impor­tante tranzacţii şi cei mai activi jucători din piaţa de private equity.
12:15
ZF Retrospectivă Farma 2025. Industria farma încă îşi caută echilibrul. Care au fost principalele zece evenimente care au mişcat balanţa în 2025 Ziarul Financiar
12:15
Economia Marii Britanii se contractă. PIB-ul scade cu 0,1% în luna octombrie, contrar prognozelor de creştere ale analiştilor Ziarul Financiar
12:00
Răsturnare de situaţie în UE: Interdicţia motoarelor cu ardere internă din 2035, ar putea fi eliminată. Motoarele pe benzină s-ar vinde în UE şi după 2035 după ce Uniunea i-a forţat pe constructori să investească în electrificare Ziarul Financiar
12:00
O icoană pictată de Nicolae Grigorescu s-a vândut cu 90.000 de euro, valoare record în piaţa românească de artă sacră Ziarul Financiar
11:30
Bursă. O investiţie de 10.000 de lei în acţiunile Băncii Transilvania ar fi adus într-un an 4.000 de lei, de opt ori mai mult decât câştigul unui depozit la aceeaşi bancă. Surpriză: doar din dividende, investitorul ar fi încasat de două ori mai mult decât din dobândă Ziarul Financiar
Un investitor care ar fi cumpărat acţiuni Banca Transilvania (TLV) de 10.000 de lei pe 2 decembrie 2024 – la o zi după Ziua Naţională, marcând astfel faptul că a devenit acţionar la cea mai mare bancă din România, cu un capital românesc de 80% – ar fi avut astăzi, după un an, un câştig de aproximativ 4.000 de lei, de aproape opt ori mai mult decât ar fi generat un depozit bancar pe un an la aceeaşi instituţie.
11:30
Sondaj: 63% dintre români îşi cresc cheltuielile de sărbători, procentul ajunge la 80% în rândul Generaţiei Z Ziarul Financiar
10:45
Studiu ASE & Fundaţia Deloitte: Companiile din România, mai profitabile decât cele din Polonia, Cehia, Ungaria şi Bulgaria pe 9 pieţe cheie. Sectorul financiar, sănătatea, educaţia privată, construcţiile şi transporturile, dar şi industria ospitalităţii, marje brute de profit peste regiune Ziarul Financiar
Nouă sectoare din România au înregis­trat profitabilitate superioară (marjă brută de profit) faţă de Bulgaria, Cehia, Ungaria şi Polonia, poziţionând România drept una dintre pieţele cu cele mai mari randamente pentru investitori în anumite industrii, potrivit unui studiu realizat de Academia de Studii Economice din Bucureşti şi Fundaţia Deloitte, ce prezintă date din 2022.
10:45
Document pe surse prezentat de presa britanică: Administraţia Trump ar intenţiona să convingă încă patru ţări să părăsească Uniunea Europeană - Italia, Austria, Ungaria şi Polonia, pentru a ”face Europa măreaţă din nou”, ca parte a noii strategii de securitate Ziarul Financiar
