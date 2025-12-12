Care sunt cele mai riscante țări pentru a cumpăra o mașină second-hand
BizBrasov.ro, 12 decembrie 2025 05:20
Care sunt cele mai riscante țări pentru a cumpăra o mașină second-hand. O cercetare publicată recent arată câți ani păstrează, în medie, șoferii europeni o mașină și câți kilometri parcurg cu aceasta înainte de a o vinde. Aceste date indică, de fapt, din ce țară e mai sigur să cumperi o mașină la mâna a [...]
Acum 5 minute
05:40
Lucrări în regim de urgență în Cristian, după ce un dig de pe Ghimbășel a cedat, iar o stradă este în pericol # BizBrasov.ro
Primăria Cristian a decis demararea, în regim de urgență, a unor lucrări de punere în siguranță a digului de sprijin de pe malul pârâului Ghimbășel, după ce acesta a cedat la începutul lunii decembrie. Situația a fost semnalată administrației locale de către Sistemul de Gospodărire a Apelor (SGA) Brașov, iar primele măsuri au inclus închiderea [...]
05:40
Brașovul are cei mai fericiți locuitori din România: Siguranța orașului, accesul rapid la natură și confortul urban, cele mai apreciate # BizBrasov.ro
Rezultatele unui studiu, dedicat calității vieții urbane, au arătat că în Brașov trăiesc cei mai fericiți locuitori ai României. Brașovenii apreciază cel mai mult siguranța orașului, accesul rapid la natură și confortul urban. Sondajul, realizat de platforma Storia, s-a bazat pe mai bine de 100.000 de răspunsuri oferite de români din toate regiunile țării și [...]
05:40
Predealul îi va plăti cu aproape 155.000 de lei pe „parcagiii” care vor face ordine în zona domeniului schiabil din stațiune # BizBrasov.ro
Odată cu venirea sezonului rece, edilii predeleni pun la punct detaliile în vederea unei bune fluențe a traficului în zona domeniului schiabil. Cele mai multe probleme sunt cauzate de cei care caută loc de parcare, astfel că, pe lângă sistemele automate, Primăria a decis să aibă și „parcagii” în zonă. În acest sens, a semnat [...]
Acum 15 minute
05:30
Muncitorii asiatici au readus lepra în România. Un caz confirmat, alte trei în evaluare # BizBrasov.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat joi confirmarea unui caz de lepră în România şi evaluarea altor trei suspiciuni. Toate cele patru persoane sunt femei originare din Asia, angajate ca maseuze la un salon SPA din Cluj-Napoca, iar autorităţile au dispus măsuri epidemiologice ferme, inclusiv suspendarea activităţii salonului. „Astăzi a fost confirmat un caz de [...]
Acum 30 minute
05:20
Violenţa şi hărţuirea în raporturile de muncă, definite clar prin lege. Guvernul impune măsuri de protecție a angajaților # BizBrasov.ro
Violenţa şi hărţuirea în raporturile de muncă, definite clar prin lege. Guvernul impune măsuri de protecție a angajaților. Guvernul a adoptat două proiecte de lege care definesc clar violenţa şi hărţuirea în raporturile de muncă şi impun noi măsuri de protecţie pentru angajaţi, inclusiv în spaţiile asociate locului de muncă. În şedinţa de joi, Executivul [...]
05:20
Acum o oră
04:50
Alegerea bradului de Crăciun este una dintre primele decizii pe care le luăm în pregătirea sărbătorilor. Pentru unii, mirosul de brad natural este sinonim cu magie și tradiție. Pentru alții, confortul unui brad artificial care poate fi folosit ani la rând pare soluția perfectă. În realitate, nu există un răspuns universal valabil. Fiecare variantă are [...]
Acum 2 ore
04:40
FOTO Fără tablă inteligentă și laptopuri: Ce ustensile de învățare foloseau elevii la începutul anilor 1900? Pe unele dintre acestea le puteți admira la Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului # BizBrasov.ro
În secolele trecute, generații întregi s-au instruit și format în școală având la dispoziție mijloace mai puțin pretențioase de studiu decât cele moderne de astăzi. Până spre mijlocul secolului al XX-lea, în țara noastră mulți elevi au folosit tăblițe de scris din ardezie, ustensile școlare simple, dar ingenioase și eficiente în învățare precum și ghiozdane [...]
Acum 12 ore
17:00
VIDEO Cum se primesc „indicațiile” în magistratură: Prin telefon, în timpul conferinței de presă. „M-a sunat Lia” # BizBrasov.ro
Cum se primesc „indicațiile” în magistratură: Prin telefon, în timpul conferinței de presă. „M-a sunat Lia”. Un episod enigmatic sau mai degrabă elocvent s-a petrecut joi, la conferința de presă extraordinară organizată de Curtea de Apel București: vicepreședinta instanței a părăsit prezidiul celor care au organizat conferința de presă, după care a revenit purtând în [...]
Acum 24 ore
16:10
Beat, drogat și fără permis, un șofer brașovean a lovit o mașină și a fugit de la fața locului # BizBrasov.ro
Polițiștii rutieri din Brașov au intervenit la un accident rutier soldat cu pagube materiale, produs pe strada G-ral Leonard Mociulschi. „La fața locului, din verificările efectuate de polițiștii Biroului Rutier a rezultat faptul că un autovehicul oprit la semaforul aflat pe culoarea roșie a fost acroșat din spate de un alt autoturism oprit la același [...]
16:10
,,Brașov, oraș din poveste” continuă cu primul dintre concertele de Crăciun transmise live pe ecranul din Piața Sfatului # BizBrasov.ro
Și în această săptămână primăria continuă să le ofere brașovenilor și turiștilor noi evenimente dedicate sărbătorilor de iarnă, în cadrul ,,Brașov, oraș din poveste”, transmisiuni live ale concertelor de Crăciun, miniconcerte la Studioul lui Moș Crăciun, dar și colinde și alte evenimente artistice pe scena din Piața Sfatului. Primul astfel de eveniment va avea loc [...]
15:50
Polițiștii din cadrul Serviciului de Ordine Publică Brașov au organizat și desfășurat, ieri, o amplă acțiune în care au fost angrenate mai multe echipe de polițiști și în cadrul căreia au fost verificate peste 40 de obiective care funcționează cu sisteme de securitate (spații comerciale, stații peco, unități poștale, marketuri) Pentru testarea vigilenței și a [...]
15:30
Buzoian condamnat la închisoare, găsit în trafic de polițiștii din Ghimbav. A fost dus acolo unde-i era locul # BizBrasov.ro
Buzoian condamnat la închisoare, găsit în trafic de polițiștii din Ghimbav. A fost dus acolo unde-i era locul. Aseară în jurul orei 18.30, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Ghimbav au oprit, pentru control, un autoturism, iar în urma verificărilor specifice pe care le-au efectuat, au identificat un pasager, respectiv bărbat de 34 de ani, domiciliat [...]
15:30
Coșmarul unei brașovence: „Obsedat”, fostul concubin a început să o urmărească peste tot. Într-o seară a decis să o și bată # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Secția 2 au primit o sesizare de la o femeie, de 49 de ani din Brașov, care semnala faptul că fostul partener o urmărește frecvent. „Cercetările pe care polițiștii le-au efectuat imediat după primirea sesizării au arătat că femeia ar fi fost urmărită în mod repetat, atât la domiciliu, cât și la [...]
15:20
După ce a fost agresată de soț, o femeie din Zărnești s-a întors la acesta pentru „împăcare”. Polițiștii au intervenit din nou # BizBrasov.ro
Polițiștii Secției de Poliție Rurală Feldioara au fost sesizați ieri de colegii din Poliția Orașului Zărnești despre o posibilă încălcare a unui ordin de protecție emis de Judecătoria Brașov. Existau suspiciuni că o persoană protejată a revenit la domiciliul agresorului din comuna Măieruș. Imediat, oamenii legii s-au deplasat la adresa indicată și au găsit atât [...]
15:10
Clienţii ING Bank vor putea primi, de joi, transferuri în euro instant, fără niciun comision, din toate ţările europene care au adoptat moneda euro, informează un comunicat al băncii, citat de Agerpres. Totodată, vor putea încasa instant şi din ţările din zona SEPA (Single Euro Payments Area) care nu folosesc euro, de la băncile care [...]
15:10
Cinci tineri, arestați după ce au tăiat cablurile de alimentare de la instalațiile feroviare de pe linia Brașov – Sighișoara # BizBrasov.ro
Marți, polițiștii Secției Regionale de Poliție Transporturi Brașov au fost anunțați de personalul feroviar despre un deranjament la instalațiile de semnalizare din stația de cale ferată Feldioara, de pe ruta Vadu Roșu – Rotbav, posibil cauzat de tăierea unor cabluri de alimentare. Echipajul operativ s-a deplasat imediat la fața locului și a surprins în flagrant [...]
15:00
Proiectul de modernizare a Complexului Olimpic de Sărituri cu schiurile de la Râșnov a fost depus pentru finanțare. Bani nu prea mai sunt # BizBrasov.ro
Proiectul de modernizare a Complexului Olimpic de Sărituri cu schiurile de la Râșnov a fost depus pentru finanțare. Bani nu prea mai sunt. Cel mai amplu proiect sportiv al Râșnovului, modernizarea Bazei Olimpice de Sărituri cu Schiurile, a fost repus pe traiectoria corectă. „Este un proiect ambițios, care ar fi putut fi finalizat de ani [...]
14:50
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a anunțat că a retras de pe piață un tip de murături asortate comercializat în magazinele Metro. Produsul 1900G FINE LIFE MURATURI ASORTATE a fost retras pentru că ambalajul nu menționa faptul că produsul poate conține urme de migdale. „În cazul în care ați cumpărat produsele menționate mai sus, [...]
14:40
Trei militari francezi staționați la Baza NATO de la Cincu, din județul Brașov, salvatori pe autostrada București-Ploiești # BizBrasov.ro
Trei militari francezi, parte a batalionului multinațional NATO dislocat la Cincu au dat astăzi dovadă de curaj pe autostrada A3 București – Ploiești. În timp ce se deplasau spre Ploiești, aceștia au asistat la un accident grav: un camion a rupt parapetul și s-a oprit chiar în fața lor. Militarii au intervenit și au acordat [...]
14:30
FOTO Curățenie generală la fostul ștrand din Noua. În paralel, se lucrează la un concept de reamenajare a zonei # BizBrasov.ro
Primăria Brașov a început ieri igienizarea terenului din fostul Aqua Park Noua, după ce a finalizat procedura de preluare și fostul administrator a eliberat terenul de toate construcțiile. Conform primarului George Scripcaru, în paralel se lucrează la un concept de reamenajare a zonei, care își va păstra destinația de zonă de relaxare și agrement. ,,Am [...]
13:50
Pe lângă cei câțiva magistrați curajoși care au vorbit în documentarul Recorder – printre care și procurorul brașovean Claudiu Sandu – astăzi a mai apărut unul: judecătorul Raluca Moroșanu. „Suntem terorizaţi pur şi simplu” # BizBrasov.ro
Pe lângă cei câțiva magistrați curajoși care au vorbit în documentarul Recorder – printre care și procurorul brașovean Claudiu Sandu – astăzi a mai apărut unul: judecătorul Raluca Moroșanu. „Suntem terorizaţi pur şi simplu”. Un judecător de la Curtea de Apel Bucureşti a afirmat, joi, înaintea conferinţei de presă organizate de instanţă caurmare a anchetei [...]
13:40
Pentru iubitorii de teatru, instituția de cultură din Brașov a pregătit, săptămâna aceasta, trei spectacole. Brașovenii sunt invitați VINERI, 12 DECEMBRIE, de ORA 19:00, în Sale Mare, unde va avea loc spectacolul „BĂDĂRANII” de Carlo Goldoni. Bădăranii, o comedie clasică de Carlo Goldoni ce se desfășoară în Veneția secolului al XVIII-lea. Doi negustori plănuiesc să-și căsătorească copiii fără ca aceștia să se fi [...]
13:20
Brașoveanul Ovidiu Cărpușor, doctor în Arte Plastice și Decorative, își afirmă puterea creativă pe scena internațională, prin participarea la „Tokyo International Art Fair”, un eveniment de anvergură mondială care a reunit 70 de artiști de top din întreaga lume. Artistul, singurul expozant al României la acest eveniment, propune un concept curatorial dedicat metamorfozelor identității urbane [...]
13:00
Rata medie achitată lunar de brașoveni pentru casă a fost, anul acesta, de 437 euro pe lună # BizBrasov.ro
Clujenii au avut nevoie de cele mai substanțiale împrumuturi în 2025 pentru a deveni proprietari, în timp ce timișorenii au luat de la bancă cele mai mici sume de bani, arată o analiză a creditelor ipotecare accesate de locuitorii marilor orașe prin intermediul brokerilor rețelei Imobiliare.ro Finance. Ieșenii și brașovenii au luat anul acesta credite [...]
13:00
VIDEO Poliția română avertizează: folosirea bateriilor de artificii, a petardelor sau a altor articole pirotehnice este ilegală și poate duce la pedepse cu închisoarea # BizBrasov.ro
Poliția română avertizează: folosirea bateriilor de artificii, a petardelor sau a altor articole pirotehnice este ilegală și poate duce la pedepse cu închisoarea. Polițiștii amintesc, înaintea sărbătorilor de iarnă, că folosirea de către persoane neautorizate (pirotehniști) a artificiilor, a petardelor și a oricărui articol pirotehnic – cu excepția artificiilor de brad – este strict interzisă. [...]
12:40
Un social-democrat, care a fost în trecut administrator al companiei brașovene Condmag, este noul șef al Autorității pentru Reformă Feroviară # BizBrasov.ro
Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) informează că prim-ministrul Ilie Bolojan a numit, la propunerea ministrului Transporturilor și Infrastructurii, pe Claudiu-Marinel Mureșan în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat al ARF. Noul Președinte al Autorității pentru Reformă Feroviară este licențiat al Academiei de Studii Economice (ASE) din București – Facultatea de Finante, Bănci/ [...]
12:20
Peste 2,5 milioane de șoferi români au găsit o variantă „accesibilă” de RCA, după falimentul Euroins. Două societăți de asigurare străine, care nu sunt supravegheate de ASF # BizBrasov.ro
Peste 2,5 milioane de șoferi români au găsit o variantă „accesibilă” de RCA, după falimentul Euroins. Două societăți de asigurare străine, care nu sunt supravegheate de ASF. Firmele de asigurare care vând RCA în România fără a fi supravegheate de ASF, în baza pașaportului european, au crescut masiv începând cu 2022 și, arată datele ASF, [...]
11:30
Mai ambițioasă decât puștoaicele. O bunicuță de 91 de ani face sală de 3 ori pe săptămână: „M-am plictisit acasă și nici nu mai văd să citesc” # BizBrasov.ro
O bunicuță, în vârstă de 91 de ani, din Cluj a făcut din sala de fitness a doua ei casă. Supărată că nu mai avea mobilitatea de altădată, și-a luat rucsacul cu echipament și a bătut la ușa celei mai apropiate săli de sport. Astăzi, este o adevărată sursă de inspirație pentru cei care amână [...]
11:20
VIDEO Vreți să știți de ce nu are Brașovul piste pentru biciclete? Administratorul public explică pe hartă cum traseele propuse de fosta administrație intrau în… stâlpi sau presupuneau inclusiv desființarea unor trotuare și stații de autobuz # BizBrasov.ro
Fosta administrație a Brașovului a demarat un amplu proiect privind realizarea pistelor de biciclete în Brașov, promițând că acestea vor fi finalizate până în 2023. Banii pentru acest proiect veneau dintr-o finanțare europeană — condiția clară era ca Primăria să înceapă lucrările cât de repede și să realizeze cel puțin 5 % din proiect pentru [...]
10:40
Reprezentanții RATBV S.A. anunță că începând de luni, 15 decembrie 2025, capătul liniei 53 (Panselelor – Fac. de Construcții), situat pe strada Turnului, va fi relocat într-o zonă nouă, special amenajată și mult mai sigură pentru călători. „Această modificare vine ca urmare a faptului că Primăria Municipiului Brașov a realizat amenajările necesare pentru a asigura [...]
09:50
„Nu mai putem să susţinem pensionari la 48, 50, 52 de ani. Per ansamblu, trebuie ridicată vârsta de pensionare peste tot”- Ilie Bolojan # BizBrasov.ro
„Nu mai putem să susţinem pensionari la 48, 50, 52 de ani. Per ansamblu, trebuie ridicată vârsta de pensionare peste tot”- Ilie Bolojan. Premierul Ilie Bolojan a explicat că România nu mai poate susţine financiar persoane care se pensionează la 48-50-52 de ani şi că vârsta de pensionare ar trebui ridicată peste tot, inclusiv la [...]
09:50
O nou ieftinire a carburanților. La ce benzinării din Brașov sunt cele mai mici prețuri # BizBrasov.ro
A cincea ieftinire consecutivă a carburanților din luna decembrie vine la doar o zi distanță de la precedenta: dacă ieri s-a ieftinit benzina, astăzi a scăzut prețul motorinei în stațiile Petrom. Așadar, față de prețurile de ieri, avem o ieftinire de 4 bani pe litru la motoină în stațiile Petrom, liderul pieței de distribuție a [...]
09:30
Ce impozite vor plăti brașovenii pentru locuință în 2026. Există mai multe „scenarii”, iar decizia finală va fi luată în Consiliul Local # BizBrasov.ro
De la 1 ianuarie, contribuabilii din România vor plăti mai mult pentru locuințe, terenuri și autoturisme. Actul normativ care prevede majorarea taxelor și impozitelor locale a primit avizul Curții Constituționale, iar măsurile vor intra în vigoare la începutul anului viitor. Impozite mai mari la locuințe și taxe auto duble sau triple Noile reglementări stabilesc, printre [...]
06:10
Femeile din Brașov au un motiv în plus să se simtă în siguranță: de acum, au în oraș un spital recunoscut internațional pentru îngrijirea sănătății sânului # BizBrasov.ro
Spitalul REGINA MARIA Brașov, primul și singurul spital din afara Capitalei acreditat internațional de Surgical Review Corporation pentru Patologia Sânului. Femeile din Brașov și din întreaga regiune au acum acces local la standarde internaționale de îngrijire pentru afecțiunile mamare oncologice: Spitalul REGINA MARIA Brașov a obținut acreditarea Surgical Review Corporation (SRC) pentru Centrul de Excelență [...]
06:10
O nouă locomotivă ecologică, modernizată la SCRL Brașov, a fost pusă ieri pe șine. În vară a fost anunțat că România se pregătește să lanseze în circulație locomotive ecologice, construite la CFR SCRL Brașov. Mai multe locomotive diesel vor fi astfel transformate în unele ecologice, care vor funcționa cu acumulatori. Anterior a fost relatat că [...]
05:50
Peste 260.000 de lei pentru conceptul de amenajare a unei zone de agrement în vechea carieră de pe Dealul Melcilor # BizBrasov.ro
Agenția Metropolitană Brașov a întocmit un studiu de regenerare urbană pentru municipiul Brașov, care ar urma să stea la baza accesării unor noi finanțări nerambursabile. Între proiecte se numără și cel ce vizează reconversie funcțională și reutilizarea suprafețelor abandonate din Cartierul Răcădau, respectiv cariera de pe Dealul Melcilor. În vederea implementării proiectului de amenajare a unei [...]
05:50
În cât timp se prescrie amenda de radar care este trimisă de polițiști prin poștă. Poliția Rutieră folosește, în prezent, aproape 1.200 de radare pentru a prinde șoferii vitezomani. Cele mai recente cinemometre au intrat în dotarea IGPR la începutul acestui an. Este vorba de celebrele radare pe trepied. Însă, ceea ce mulți șoferi nu [...]
Ieri
05:40
Primăria Brașov pregătește concesiunea platformei CET în vederea transformării acesteia într-un hub energetic # BizBrasov.ro
Primăria Brașov are planuri mari pentru platforma CET (pentru care a plătit în 2022 suma de 13.576.000 de euro plus TVA, echivalentul a 67.142.823 lei, plus TVA), respectiv să o transforme într-un hub energetic. Un prim pas a fost întocmirea unui studiu de oportunitate cu privire la implementare unui astfel de proiect. Odată realizat acest [...]
05:20
Istoricul Ștefan Lemny scrie despre satul său natal – Beia. „Între amintiri și speranțe” # BizBrasov.ro
Istoricul franco-român Ștefan Lemny, specializat în istoria secolului al XVIII-lea și în istoria culturală, s-a născut în satul brașovean Beia. Aflat în țară la o conferință despre cartea „Despre România” a lui Alphonse Dupront, a dorit să își revadă satul copilăriei, localitatea brașoveană Beia, unde familia sa se refugiase în 1944. Ștefan Lemny a vrut [...]
05:20
Procesul de încărunțire ar putea reprezenta un răspuns biologic al corpului uman menit să reducă riscul de cancer # BizBrasov.ro
Procesul de încărunțire ar putea reprezenta un răspuns biologic al corpului uman menit să reducă riscul de cancer. Îmbătrânirea vine la pachet cu schimbări vizibile, iar una dintre cele mai evidente este apariția firelor albe. Un nou studiu publicat în Nature Cell Biology indică însă că grăbirea procesului de încărunțire ar putea reprezenta un răspuns [...]
04:40
Casa Sfatului din Brașov, închisoare și cameră de tortură în perioada medievală. Aici a fost pedepsită și Katarina, marea iubire a lui Vlad Țepeș # BizBrasov.ro
Prima mențiune documentară a închisorii din incinta Casei Sfatului a fost realizată în anul 1521. Între anii 1770-1778 clădirea a căpătat forma de astăzi cu o singură excepţie: turnul. Abia în 1910 s-a construit actualul turn în patru ape. Casa Sfatului, fosta închisoare și cameră de tortură medievală În vechile registre e notată, în 1547, o [...]
04:20
Cum să cheltuim cât mai puțin pe cadouri: Soluții practice care ne salvează bugetul de sărbători # BizBrasov.ro
Vine mult așteptatul sezon al sărbătorilor cu un amestec de bucurie, presiune, dar și… calcule. Deși intenția de a-i surprinde pe toți cei dragi este frumoasă, realitatea este că, în decembrie, cheltuielile pot scăpa rapid de sub control. Lista cadourilor crește, iar bugetul pare să se micșoreze de la o zi la alta, pe măsură [...]
10 decembrie 2025
18:30
CCR a decis: Taxele majorate pot fi aplicate din ianuarie. Vor crește taxele locale pe locuințe, terenuri și mașini # BizBrasov.ro
CCR a respins obiecția de neconstituționalitate ridicată de AUR, așa că legea va fi trimisa la promulgare pentru ca măsurile sa intre în vigoare cum intenționa guvernul, de la 1 ianuarie 2026. Curtea Constituțională (CCR) a respins astăzi sesizările de neconstituționalitate la legea cu măsuri fiscale din al doilea pachet de măsuri pentru stabilizarea finanțelor [...]
18:10
BNW Advisory, companie specializată în strategie-macro-finanțare, a încheiat un parteneriat strategic cu DraculaLand, proiectul privat de investiții în entertainment și turism, cu o valoare totală estimată la 1 miliard de euro. Va acționa în calitate de arhitect financiar exclusiv al proiectului. BNW Advisory este o companie de consultanță, care furnizează servicii de analiză macroeconomică, risc [...]
18:00
(P) Progresele tehnologice din ultimii ani au încântat utilizatorii. Caracteristicile funcționalitățile lor sunt unul din motivele pentru dobândesc constant popularitate. Aduc comoditate – flexibilitate și inovație. Sunt la îndemâna și placul publicului. Le crește vertiginos numărul de vânzări și gradul de simpatie al tuturor. Telefoanele inteligente sunt un instrument foarte important pentru toți. Sunt esențiale [...]
17:50
FOTO La Brașov, a fost lansat primul escape room educațional din România, care folosește VR și este dedicat învățării istoriei comunismului # BizBrasov.ro
Primul escape room dedicat învățării istoriei care integrează tehnologie VR, a fost lansat astăzi la Brașov, în premieră națională. Construit în jurul experienței emoționale, psihologice și sociale a vieții din comunism și completat de o călătorie imersivă în VR, proiectul le oferă tinerilor din liceele din Brașov și județele învecinate o modalitate de a descoperi [...]
17:30
Tentativele de fraudă în numele ANAF continuă. DNSC: „Atacatorii trimit mesaje cu denumiri înșelătoare, iar link-urile redirecționează către pagini frauduloase” # BizBrasov.ro
Experții Directoratului Național de Securitate Cibernetică avertizează că există o campanie frauduloasă în numele Agenției Naționale de Administrare Fiscală , în care atacatorii folosesc e-mailuri false, inclusiv adrese care par oficiale. „Atenție: continuă campaniile de impersonare ANAF, în care atacatorii folosesc e-mailuri false, inclusiv adrese care par oficiale sau provin din domenii dubioase, pentru a [...]
16:30
VIDEO Vitezomanii, trași pe dreapta pe DN 1: Polițiștii brașoveni au dat 150 de amenzi și au reținut 9 permise de conducere # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Brașov, împreună cu structurile teritoriale de poliție rutieră aflate în coordonare și în colaborare cu Serviciul de Ordine Publică, au desfășurat o amplă acțiune de control pe DN1. La activitate au participat aproape 100 de polițiști, care au acționat cu zece aparate de măsurare a vitezei. „Astfel, pe parcursul controalelor [...]
16:30
Primăria Brașov a cumpărat echipamente speciale pentru a preveni inundațiile: bariere de protecție care înlocuiesc sacii de nisip și un utilajul de defrișat # BizBrasov.ro
După ce, la finalul lunii mai, Brașovul s-a confruntat cu inundații care au afectat mai multe cartiere, Comitetul Local pentru Situații de Urgență a luat decizia achiziționării unor echipamente pentru prevenirea inundațiilor, precum și executarea unor lucrări de decolmatare a cursurilor de apă, de curățare și reparare a malurilor. Astăzi au fost testate pe teren, [...]
