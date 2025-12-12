Motoarele cu combustie nu vor mai fi interzise, nici în 2035, nici în 2040

11:30

O bunicuță, în vârstă de 91 de ani, din Cluj a făcut din sala de fitness a doua ei casă. Supărată că nu mai avea mobilitatea de altădată, și-a luat rucsacul cu echipament și a bătut la ușa celei mai apropiate săli de sport. Astăzi, este o adevărată sursă de inspirație pentru cei care amână [...]