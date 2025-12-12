Șefimea ANPC, trimisă în judecată de către DNA
BizBrasov.ro, 12 decembrie 2025 18:50
Paul Anghel, director general al Direcţiei Generale de Control şi Supraveghere Piaţă din cadrul Autorităţii Naționale pentru Protecția Consumatorilor (A.N.P.C.) a anunţat, vineri, pe Facebook, că a fost trimis în judecată de DNA, alături de alţi colegi din cadrul ANPC şi a transmis că va dovedi adevărul în faţa instanţei de judecată, deoarece consideră că [...]
• • •
Alte ştiri de BizBrasov.ro
Acum 5 minute
19:30
FOTO Peste 200 de brașoveni s-au adunat în fața Tribunalului Brașov, cerând independența Justiției # BizBrasov.ro
Peste 200 de brașoveni protesteazăt în această seară în fața clădirii Tribunalului Brașov, în contextul scandalului din justiție generat de dezvălurile Recorder despre problemele din magistratură. Potrivit mesajului transmis public de organizatori, protestatarii reclamă faptul că România „nu duce lipsă de legi, ci de justiție” și cer reforme reale în sistemul judiciar. Printre motivele [...]
Acum o oră
18:50
Paul Anghel, director general al Direcţiei Generale de Control şi Supraveghere Piaţă din cadrul Autorităţii Naționale pentru Protecția Consumatorilor (A.N.P.C.) a anunţat, vineri, pe Facebook, că a fost trimis în judecată de DNA, alături de alţi colegi din cadrul ANPC şi a transmis că va dovedi adevărul în faţa instanţei de judecată, deoarece consideră că [...]
Acum 4 ore
16:10
Pentru programul național „Masă sănătoasă”, destinat elevilor, Guvernul va aloca anul viitor suma totală de 1,531 miliarde lei. Comparativ cu 2025, creșterea este de 391.690.000 de lei. Suma este de 16,5 lei per elev, respectiv cu 1,5 lei în plus. Sunt incluși și elevii de la școlile arondate după comasări. „A fost luat în considerare [...]
16:00
Direcția de Sănătate Publică Cluj anunță că a fost confirmat al doilea caz de lepră, iar alte două cazuri sunt în curs de evaluare clinică și microbiologică. Primele două paciente, în vârstă de 21 și 25 de ani, s-au prezentat la SCJU Cluj pe 26 noiembrie. „În data de 11.12.2025 a fost confirmat un caz [...]
Acum 6 ore
15:30
Cum te protejezi mai bine în 2026? Vezi ce legi poți folosi în avantajul tău când cumperi o locuință sau accesezi un împrumut # BizBrasov.ro
Anul 2026 nu se anunță unul ușor, însă odată ce descifrezi legile pe care le poți folosi în avantajul tău, acestea devin un instrument valoros care te ajută să înțelegi ce este posibil și ce nu. De la legea Nordis, care oferă mai multă protecție cumpărătorilor de locuințe noi, până la verificările stricte din sectorul [...]
15:30
Procurorul brașovean Claudiu Sandu, vicepreședinte al CSM: România a ajuns să fie un „paradis al infractorilor” în timp ce sistemul judiciar s-a întors în anii 90 # BizBrasov.ro
Procurorul brașovean Claudiu Sandu, vicepreședinte al CSM: România a ajuns să fie un „paradis al infractorilor” în timp ce sistemul judiciar s-a întors în anii 90. Vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii, reprezentantul procurorilor în instituția cu rol de garant al independenței justiției, procurorul brașovean Claudiu Sandu, a declarat la Euronews România că România a ajuns să [...]
15:10
Câți urși sunt în România? Un nou studiu oficial indică între 10.600 și 12.700 de exemplare și care sunt zonele de risc # BizBrasov.ro
România are cea mai numeroasă populaţie de urşi şi cea mai mare diversitate genetică a speciei de urs, a declarat, vineri, la Braşov, ministrul Mediului, Diana Buzoianu. Diana Buzoianu a menţionat că, potrivit celui mai recent studiu care stabileşte inclusiv numărul exemplarelor de urs brun în România, ar exista între 10.600 şi 12.700 de exemplare. [...]
14:40
„Its ONLY Fair”, primul târg de artă și design, la Teatrul „Sică Alexandrescu”: Cadouri unicat, atelier de pâine și o expoziție # BizBrasov.ro
Între 18 și 21 decembrie 2025, Teatrul „Sică Alexandrescu” din Brașov devine spațiul de desfășurare pentru primul târg de artă și design contemporan din oraș. Ediția de Crăciun „It’s Only FAIR” aduce în foaierul teatrului o colecție atent curatoriată de cadouri unicat de la 30 de artiști și designeri locali și un mix de evenimente [...]
14:40
VIDEO Ultimele retușuri pe DN 73, între Brașov și Fundata. Pe tronsonul din județul Argeș, lucrările vor continua și anul viitor # BizBrasov.ro
Lucrările de reabilitare pe DN 73, între Brașov și Fundata se apropie de final, după cum au anunțat drumarii brașoveni. Potrivit DRDP Brașov, lucrările majore de consolidare și asfaltare s-au terminat și se lucrează la marcaje și montarea indicatoarelor rutiere. De altfel, se circulă fără restricții și între Brașov și Cristian pe zona lărgită la [...]
14:30
Crește lista magistraților care au prins curaj și cer ca ceva să se schimbe în justiție. Sunt peste 500 de nume, unele extrem de sonore. Lista completă, așa cum era la ora 13 # BizBrasov.ro
Crește lista magistraților care au prins curaj și cer ca ceva să se schimbe în justiție. Sunt peste 500 de nume, unele extrem de sonore. Lista completă, așa cum era la ora 13. Numărul semnatarilor mesajului de solidaritate cu magistrații care au făcut dezvăluirile din documentarul Recorder a ajuns vineri la ora 13 la 518. [...]
14:10
Drogații cu prenadez, fenomen îngrijorător în Brașov. În zona gării CFR, „trag din pungă” de față cu trecătorii, fără nicio problemă # BizBrasov.ro
Drogații cu prenadez, fenomen îngrijorător în Brașov. În zona gării CFR, „trag din pungă” de față cu trecătorii, fără nicio problemă. În Brașov, problema consumului de droguri în spații publice a atins cote îngrijorătoare. Dependenții nu mai au limite și „trag prenadez din pungă” în plină zi, în văzul trecătorilor, inclusiv al copiilor. Reporterul KanalD [...]
14:00
Mobilitate urbană în Regiunea Centru: Brașovul, printre principalii beneficiari ai investițiilor europene # BizBrasov.ro
O analiză a proiectelor de mobilitate urbană derulate în Regiunea Centru arată că peste o treime din finanțările europene sunt direcționate către municipiile Brașov și Sibiu. Din totalul de 1,8 miliarde de lei alocați prin Programul Operațional Regional, aproximativ 666 de milioane ajung în cele două orașe, ceea ce reprezintă 36,5% din întregul buget regional. [...]
13:50
Negocierile liderilor Uniunii Europene au ajuns în cele din urmă la un consens. Motoarele cu combustie nu vor mai fi interzise, nici în 2035, nici în 2040. Viața acestora va fi, însă, diferită, peste 10 ani. Disputele tensionate din jurul legislației privind interdicția motoarelor termice, pe benzină și motorină, s-au încheiat printr-o negociere prelungită între [...]
Acum 8 ore
13:30
Bătaie între trei bărbați într-o benzinărie din Făgăraș, după ce unul a aprins scânteia conflictului cu un spray iritant # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Făgăraș au intervenit miercuri în urma unui incident soldat cu acte de violență, care s-ar fi petrecut în parcarea unei benzinării din municipiu. Astfel, din verificările efectuate până la acest moment, polițiștii au stabilit că, pe fondul unor conflicte anterioare, trei bărbați, cu vârste între 20 și 35 de ani, [...]
13:20
Medic, despre cazul de lepră confirmat în România: „Nu este nimic tragic sau ameninţător” # BizBrasov.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunțat, joi seară, că a fost confirmat un caz de lepră, iar alte trei suspiciuni sunt în analiză. Este vorba despre patru femei, angajate ale unui SPA din Cluj-Napoca, toate de origine asiatică. Managerul Spitalului de Boli Infecţioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș” din București, medicul Simin Aysel Florescu, a [...]
13:00
ANAF, în luptă cu uberiștii: a dat amenzi de 3,1 milioane lei, a suspendat activitatea a peste 12.000 de autoturisme şi a confiscat 82,6 milioane lei, între septembrie – noiembrie # BizBrasov.ro
ANAF, în luptă cu uberiștii: a dat amenzi de 3,1 milioane lei, a suspendat activitatea a peste 12.000 de autoturisme şi a confiscat 82,6 milioane lei, între septembrie – noiembrie. Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF anunţĂ intensificarea, începând cu luna septembrie, a acţiunilor de control la nivel naţional în domeniul transportului alternativ [...]
12:50
În perioada 13–23 decembrie are loc Târgul de Crăciun din Piața Centrală a municipiului Sfântu Gheorghe, unde vizitatorii pot alege dintre cadouri festive speciale și diverse bunătăți. Vor urca pe scenă, printre alții, grupuri de copii din grădinițe și școli, coruri, Benkő Éva și formaţia Folker, trupa kisKÖDMÖN, Asociația Pensionarilor „Aranyszívek”, Martin Lucas, Diana Logofătu [...]
12:10
VIDEO Nu toți muncitorii străini sunt mulțumiți cu banii câștigați în România. Un kenyan angajat în Brașov visează să ajungă în Belgia # BizBrasov.ro
Nu toți muncitorii străini sunt mulțumiți cu banii câștigați în România. Un kenyan angajat în Brașov visează să ajungă în Belgia. România, una dintre țările care are cei mai mulți cetățeni europeni plecați în afară la muncă iar acum reprezintă o oportunitate de muncă pentru muncitorii din alte colțuri ale lumii care vin la noi [...]
Acum 12 ore
11:30
Pentru a facilita pregătirile de Crăciun, Lidl România lansează o inițiativă pentru clienții fideli: între 12 și 14 decembrie, în cadrul programului Puncte Lidl, utilizatorii pot transforma 3000 dintre punctele acumulate în aplicația Lidl Plus într-un cupon de 50 lei. În intervalul 12–14 decembrie, clienții Lidl din România pot transforma 3.000 de puncte din cele [...]
11:10
Temperaturi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, până spre sfârşitul anului. La începutul lunii ianuarie, valorile termice se vor situa în jurul celor specifice # BizBrasov.ro
Meteorologii estimează vor fi temperaturi uşor mai ridicate decât cele normale ale perioadei, până spre sfârşitul anului, incluvis de Crăciun, dar ulterior, la începutul lunii ianuarie, ele se vor situa în jurul celor specifice. Cantităţile de precipitaţii vor fi, în general, deficitare până la finalul lunii decembrie, iar din ianuarie se vor situa în jurul [...]
11:10
În loc de artificii de Revelion, o primărie din județul Brașov a cumpărat dulciuri pentru copii # BizBrasov.ro
Primăria oraşului Victoria a anunţat că, în acest an, tradiţionalul foc de artificii de la cumpăna dintre ani nu va mai avea loc, relatează BZB. Decizia a fost luată după ce Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă a aprobat o singură locaţie pentru desfăşurarea spectacolului pirotehnic – zona din apropierea Liceului Tehnologic „Dr. Alexandru Bărbat”. Spaţiul [...]
10:40
Produse contaminate cu o bacterie, retrase de la vânzare din Auchan, Penny, Selgros și Carrefour # BizBrasov.ro
Nestle România, împreună cu retailerii Auchan, Penny, Selgros, Kaufland şi Carrefour, a iniţiat rechemarea voluntară a unor loturi de lapte praf din gamele NAN 1 Optipro şi NAN 1 Comfortis. Rechemarea are loc din cauza prezenţei bacteriei Bacillus cereus pe una dintre liniile de producţie din fabrica de origine, a anunţat, joi, Autoritatea Naţională Sanitară [...]
10:30
Modificări de circulație pe linia RATBV spre Hălchiu, după ce pe DN 13 au fost amenajate giratoriile „gemene” # BizBrasov.ro
De luni, 15 decembrie 2025, cu aprobarea Asociației de Transport Brașov, RATBV va modifica traseul și orarul liniei metropolitane 310 Brașov (Terminal Gară) – Hălchiu (Satu Nou). Astfel, traseul parcurs pe linia 310 se va prelungi cu 2,2 km, deoarece, pe sensul spre Hălchiu, a fost instituită restricția de virare la stânga de pe DN [...]
10:30
VIDEO Protest pașnic aseară, în fața Tribunalului Brașov. Două judecătoare au împărțit ceai protestatarilor, care se organizează să revină astăzi, la ora 18 # BizBrasov.ro
Protest pașnic aseară, în fața Tribunalului Brașov. Două judecătoare au împărțit ceai protestatarilor, care se organizează să revină astăzi, la ora 18. Aproximativ 50 de brașoveni au protestat pașnic aseară, după ora 19, în fața clădirii Tribunalului Brașov. Protestul a avut loc în contextul scandalului din justiție generat de dezvălurile Recorder despre problemele din magistratură. Două [...]
09:50
Noi echipamente IT, cumpărate din fonduri europene, pentru Maternitatea Brașov. Investițiile în digitalizarea spitalului depășesc 5,7 miloane de lei # BizBrasov.ro
Digitalizarea spitalelor din subordinea Consiliului Judeţean Braşov va trece într-o nouă etapă, odată cu introducerea platformelor e-Health în activitatea medicală. Un pas important îl reprezintă implementarea contractelor de furnizare rezultate în urma finalizării achiziţiilor de echipamente IT. Conducerea Consiliului Judeţean Braşov a semnat, joi, două contracte de acest tip, al căror beneficiar este Spitalul Clinic [...]
09:40
Peste 200 de magistrați români confirmă dezvăluirile Recorder. Președintele Nicușor Dan spune că „lucrurile sunt foarte serioase” și i-a invitat la Cotroceni pe cei care au curaj să vorbescă # BizBrasov.ro
Peste 200 de magistrați români confirmă dezvăluirile Recorder. Președintele Nicușor Dan spune că „lucrurile sunt foarte serioase” și i-a invitat la Cotroceni pe cei care au curaj să vorbescă. Peste 200 de procurori şi judecători de la majoritatea instanţelor importante din România au semnat, în mai puți de 24 de ore, o scrisoare de susţinere [...]
09:30
Micul actor din Sâmbăta de Sus revine pe marile ecrane: la doar 8 ani, apare pe coperta unui nou film # BizBrasov.ro
Copilul din Sâmbăta de Sus care a impresionat publicul în producția „Transilvanian Ninja” revine pe marile ecrane. La doar 8 ani, Ștefan bifează al doilea lungmetraj în care joacă, iar în decembrie apare chiar pe coperta noului film „Vasile și naveta spațială”, relatează Salut Făgăraș. A doua premieră pe marele ecran Producția a avut deja [...]
Acum 24 ore
06:10
Este de necontestat faptul că relația dintre sănătate și alimentație este una cât se poate de strânsă și de complexă. Practic putem afirma că o dietă corectă joacă un rol esențial în a avea și a-ți menține o stare de sănătate bună, prevenind totodată și riscul apariției unor afecțiuni cum ar fi: obezitatea, bolile cardiovasculare, [...]
05:50
Cele mai vechi mașini ale polițiștilor brașoveni sunt un microbuz Mercedes din 2001 și un Audi „de viteză” din 2002 # BizBrasov.ro
Inspectoratul de Poliție al Județului Brașov are în prezent un parc auto format din 400 de autovehicule. Majoritatea sunt relativ noi, după ce Ministerul Afacerilor Interne a investit masiv în achiziția de autospeciale, începând cu perioada 2018 – 2019. Polițiștii brașoveni mai au însă și câteva mașini „de colecție”. Cele mai vechi sunt un microbuz [...]
05:40
Lucrări în regim de urgență în Cristian, după ce un dig de pe Ghimbășel a cedat, iar o stradă este în pericol # BizBrasov.ro
Primăria Cristian a decis demararea, în regim de urgență, a unor lucrări de punere în siguranță a digului de sprijin de pe malul pârâului Ghimbășel, după ce acesta a cedat la începutul lunii decembrie. Situația a fost semnalată administrației locale de către Sistemul de Gospodărire a Apelor (SGA) Brașov, iar primele măsuri au inclus închiderea [...]
05:40
Brașovul are cei mai fericiți locuitori din România: Siguranța orașului, accesul rapid la natură și confortul urban, cele mai apreciate # BizBrasov.ro
Rezultatele unui studiu, dedicat calității vieții urbane, au arătat că în Brașov trăiesc cei mai fericiți locuitori ai României. Brașovenii apreciază cel mai mult siguranța orașului, accesul rapid la natură și confortul urban. Sondajul, realizat de platforma Storia, s-a bazat pe mai bine de 100.000 de răspunsuri oferite de români din toate regiunile țării și [...]
05:40
Predealul îi va plăti cu aproape 155.000 de lei pe „parcagiii” care vor face ordine în zona domeniului schiabil din stațiune # BizBrasov.ro
Odată cu venirea sezonului rece, edilii predeleni pun la punct detaliile în vederea unei bune fluențe a traficului în zona domeniului schiabil. Cele mai multe probleme sunt cauzate de cei care caută loc de parcare, astfel că, pe lângă sistemele automate, Primăria a decis să aibă și „parcagii” în zonă. În acest sens, a semnat [...]
05:30
Muncitorii asiatici au readus lepra în România. Un caz confirmat, alte trei în evaluare # BizBrasov.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat joi confirmarea unui caz de lepră în România şi evaluarea altor trei suspiciuni. Toate cele patru persoane sunt femei originare din Asia, angajate ca maseuze la un salon SPA din Cluj-Napoca, iar autorităţile au dispus măsuri epidemiologice ferme, inclusiv suspendarea activităţii salonului. „Astăzi a fost confirmat un caz de [...]
05:20
Violenţa şi hărţuirea în raporturile de muncă, definite clar prin lege. Guvernul impune măsuri de protecție a angajaților # BizBrasov.ro
Violenţa şi hărţuirea în raporturile de muncă, definite clar prin lege. Guvernul impune măsuri de protecție a angajaților. Guvernul a adoptat două proiecte de lege care definesc clar violenţa şi hărţuirea în raporturile de muncă şi impun noi măsuri de protecţie pentru angajaţi, inclusiv în spaţiile asociate locului de muncă. În şedinţa de joi, Executivul [...]
05:20
Care sunt cele mai riscante țări pentru a cumpăra o mașină second-hand. O cercetare publicată recent arată câți ani păstrează, în medie, șoferii europeni o mașină și câți kilometri parcurg cu aceasta înainte de a o vinde. Aceste date indică, de fapt, din ce țară e mai sigur să cumperi o mașină la mâna a [...]
04:50
Alegerea bradului de Crăciun este una dintre primele decizii pe care le luăm în pregătirea sărbătorilor. Pentru unii, mirosul de brad natural este sinonim cu magie și tradiție. Pentru alții, confortul unui brad artificial care poate fi folosit ani la rând pare soluția perfectă. În realitate, nu există un răspuns universal valabil. Fiecare variantă are [...]
04:40
FOTO Fără tablă inteligentă și laptopuri: Ce ustensile de învățare foloseau elevii la începutul anilor 1900? Pe unele dintre acestea le puteți admira la Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului # BizBrasov.ro
În secolele trecute, generații întregi s-au instruit și format în școală având la dispoziție mijloace mai puțin pretențioase de studiu decât cele moderne de astăzi. Până spre mijlocul secolului al XX-lea, în țara noastră mulți elevi au folosit tăblițe de scris din ardezie, ustensile școlare simple, dar ingenioase și eficiente în învățare precum și ghiozdane [...]
Ieri
17:00
VIDEO Cum se primesc „indicațiile” în magistratură: Prin telefon, în timpul conferinței de presă. „M-a sunat Lia” # BizBrasov.ro
Cum se primesc „indicațiile” în magistratură: Prin telefon, în timpul conferinței de presă. „M-a sunat Lia”. Un episod enigmatic sau mai degrabă elocvent s-a petrecut joi, la conferința de presă extraordinară organizată de Curtea de Apel București: vicepreședinta instanței a părăsit prezidiul celor care au organizat conferința de presă, după care a revenit purtând în [...]
16:10
Beat, drogat și fără permis, un șofer brașovean a lovit o mașină și a fugit de la fața locului # BizBrasov.ro
Polițiștii rutieri din Brașov au intervenit la un accident rutier soldat cu pagube materiale, produs pe strada G-ral Leonard Mociulschi. „La fața locului, din verificările efectuate de polițiștii Biroului Rutier a rezultat faptul că un autovehicul oprit la semaforul aflat pe culoarea roșie a fost acroșat din spate de un alt autoturism oprit la același [...]
16:10
,,Brașov, oraș din poveste” continuă cu primul dintre concertele de Crăciun transmise live pe ecranul din Piața Sfatului # BizBrasov.ro
Și în această săptămână primăria continuă să le ofere brașovenilor și turiștilor noi evenimente dedicate sărbătorilor de iarnă, în cadrul ,,Brașov, oraș din poveste”, transmisiuni live ale concertelor de Crăciun, miniconcerte la Studioul lui Moș Crăciun, dar și colinde și alte evenimente artistice pe scena din Piața Sfatului. Primul astfel de eveniment va avea loc [...]
15:50
Polițiștii din cadrul Serviciului de Ordine Publică Brașov au organizat și desfășurat, ieri, o amplă acțiune în care au fost angrenate mai multe echipe de polițiști și în cadrul căreia au fost verificate peste 40 de obiective care funcționează cu sisteme de securitate (spații comerciale, stații peco, unități poștale, marketuri) Pentru testarea vigilenței și a [...]
15:30
Buzoian condamnat la închisoare, găsit în trafic de polițiștii din Ghimbav. A fost dus acolo unde-i era locul # BizBrasov.ro
Buzoian condamnat la închisoare, găsit în trafic de polițiștii din Ghimbav. A fost dus acolo unde-i era locul. Aseară în jurul orei 18.30, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Ghimbav au oprit, pentru control, un autoturism, iar în urma verificărilor specifice pe care le-au efectuat, au identificat un pasager, respectiv bărbat de 34 de ani, domiciliat [...]
15:30
Coșmarul unei brașovence: „Obsedat”, fostul concubin a început să o urmărească peste tot. Într-o seară a decis să o și bată # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Secția 2 au primit o sesizare de la o femeie, de 49 de ani din Brașov, care semnala faptul că fostul partener o urmărește frecvent. „Cercetările pe care polițiștii le-au efectuat imediat după primirea sesizării au arătat că femeia ar fi fost urmărită în mod repetat, atât la domiciliu, cât și la [...]
15:20
După ce a fost agresată de soț, o femeie din Zărnești s-a întors la acesta pentru „împăcare”. Polițiștii au intervenit din nou # BizBrasov.ro
Polițiștii Secției de Poliție Rurală Feldioara au fost sesizați ieri de colegii din Poliția Orașului Zărnești despre o posibilă încălcare a unui ordin de protecție emis de Judecătoria Brașov. Existau suspiciuni că o persoană protejată a revenit la domiciliul agresorului din comuna Măieruș. Imediat, oamenii legii s-au deplasat la adresa indicată și au găsit atât [...]
15:10
Clienţii ING Bank vor putea primi, de joi, transferuri în euro instant, fără niciun comision, din toate ţările europene care au adoptat moneda euro, informează un comunicat al băncii, citat de Agerpres. Totodată, vor putea încasa instant şi din ţările din zona SEPA (Single Euro Payments Area) care nu folosesc euro, de la băncile care [...]
15:10
Cinci tineri, arestați după ce au tăiat cablurile de alimentare de la instalațiile feroviare de pe linia Brașov – Sighișoara # BizBrasov.ro
Marți, polițiștii Secției Regionale de Poliție Transporturi Brașov au fost anunțați de personalul feroviar despre un deranjament la instalațiile de semnalizare din stația de cale ferată Feldioara, de pe ruta Vadu Roșu – Rotbav, posibil cauzat de tăierea unor cabluri de alimentare. Echipajul operativ s-a deplasat imediat la fața locului și a surprins în flagrant [...]
15:00
Proiectul de modernizare a Complexului Olimpic de Sărituri cu schiurile de la Râșnov a fost depus pentru finanțare. Bani nu prea mai sunt # BizBrasov.ro
Proiectul de modernizare a Complexului Olimpic de Sărituri cu schiurile de la Râșnov a fost depus pentru finanțare. Bani nu prea mai sunt. Cel mai amplu proiect sportiv al Râșnovului, modernizarea Bazei Olimpice de Sărituri cu Schiurile, a fost repus pe traiectoria corectă. „Este un proiect ambițios, care ar fi putut fi finalizat de ani [...]
14:50
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a anunțat că a retras de pe piață un tip de murături asortate comercializat în magazinele Metro. Produsul 1900G FINE LIFE MURATURI ASORTATE a fost retras pentru că ambalajul nu menționa faptul că produsul poate conține urme de migdale. „În cazul în care ați cumpărat produsele menționate mai sus, [...]
14:40
Trei militari francezi staționați la Baza NATO de la Cincu, din județul Brașov, salvatori pe autostrada București-Ploiești # BizBrasov.ro
Trei militari francezi, parte a batalionului multinațional NATO dislocat la Cincu au dat astăzi dovadă de curaj pe autostrada A3 București – Ploiești. În timp ce se deplasau spre Ploiești, aceștia au asistat la un accident grav: un camion a rupt parapetul și s-a oprit chiar în fața lor. Militarii au intervenit și au acordat [...]
14:30
FOTO Curățenie generală la fostul ștrand din Noua. În paralel, se lucrează la un concept de reamenajare a zonei # BizBrasov.ro
Primăria Brașov a început ieri igienizarea terenului din fostul Aqua Park Noua, după ce a finalizat procedura de preluare și fostul administrator a eliberat terenul de toate construcțiile. Conform primarului George Scripcaru, în paralel se lucrează la un concept de reamenajare a zonei, care își va păstra destinația de zonă de relaxare și agrement. ,,Am [...]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.