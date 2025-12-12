ANAF, în luptă cu uberiștii: a dat amenzi de 3,1 milioane lei, a suspendat activitatea a peste 12.000 de autoturisme şi a confiscat 82,6 milioane lei, între septembrie – noiembrie

09:50

„Nu mai putem să susţinem pensionari la 48, 50, 52 de ani. Per ansamblu, trebuie ridicată vârsta de pensionare peste tot”- Ilie Bolojan. Premierul Ilie Bolojan a explicat că România nu mai poate susţine financiar persoane care se pensionează la 48-50-52 de ani şi că vârsta de pensionare ar trebui ridicată peste tot, inclusiv la [...]