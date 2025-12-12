Nemulțumit că nu prea joacă la Inter, vrea să plece: Juventus a intrat pe fir pentru mijlocașul lui Chivu

21:10

Gabriel Glăvan a analizat prima repriză din partida Universitatea Craiova - Sparta Praga, în etapa #5 din Conference League. Directorul de scouting de la Phoenix Rising a vorbit despre portarul oltenilor, Pavlo Isenko. Isenko a reușit să țină poarta intactă în prima repriză, dar Gabriel Glăvan a vorbit despre faptul că Isenko este un portar de reflex care are mari deficiențe în a ieși pe centrări. Cu toate acestea, Glăvan a transmis că este o problemă ușor de remediat. ...