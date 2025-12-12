Răzvan Lucescu se ia de Horațiu Feșnic: „N-a existat niciun fault, ne-a doborât psihologic”

21:00

Situație incredibilă și în același timp comică la echipa națională cameruneză. Cu 10 zile înaintea startului Cupei Africii pe Națiuni 2025, competiție care se va încheia pe 18 ianuarie, organizatorii din Maroc au fost surprinși că au primit liste diferite de jucători: una din partea președintelui Federației, Samuel Eto'o, și alta de la selecționerul Marc Brys, pe care fostul mare atacant l-a dat afară!Pregătirile naționalei Camerunului pentru participarea la CAN ...