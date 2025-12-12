BREAKING Secția pentru judecători a CSM a decis sesizarea Inspecției Judiciare pentru „efectuarea de verificări în raport cu materialul de presă difuzat de Recorder” / Magistrații considerați reformiști acuză Inspecția Judiciară că este un instrument de „teroare”

20:50

76 de bovine din zona Padova au murit simultan, brusc și inexplicabil. Au fost demarate investigații, care au dus la o descoperire dramatică: animalele au murit din cauza inhalării fumului provenit de la plante de oleandru care fuseseră arse într-un câmp din apropierea fermei, scrie Corriere della Sera. Pentru prima dată s-a subliniat faptul că […] © G4Media.ro.