BREAKING Secția pentru judecători a CSM a decis sesizarea Inspecției Judiciare pentru „efectuarea de verificări în raport cu materialul de presă difuzat de Recorder” / Magistrații considerați reformiști acuză Inspecția Judiciară că este un instrument de „teroare”
G4Media, 12 decembrie 2025 10:50
Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat, vineri, că a decis sesizarea Inspecției Judiciare pentru „efectuarea de verificări în raport cu materialul de presă difuzat de Recorder”. Magistrații considerați reformiști acuză Inspecția Judiciară că este un instrument de „teroare” și „intimidare”. Inspecția Judiciară este considerată ca făcând parte din gruparea controlată […] © G4Media.ro.
• • •
Acum 5 minute
11:10
Activele statului rus ar putea rămâne înghețate permanent în UE. Decizie majoră prin care UE ocolește veto-ul Ungariei și condiționează deblocarea fondurilor de plata despăgubirilor către Ucraina # G4Media
Activele statului rus aflate în Uniunea Europeană ar putea rămâne înghețate pe termen nelimitat, în urma unui mecanism juridic aprobat joi de statele membre ale UE, care limitează posibilitatea unor țări precum Ungaria sau Slovacia de a bloca prelungirea sancțiunilor prin dreptul de veto. Ambasadorii statelor membre au acordat Comisiei Europene puteri de urgență pentru […] © G4Media.ro.
Acum 15 minute
11:00
Idei de meniu de Crăciun, cu preparate sănătoase / Cum integrăm nucile și semințele în preparatele de sărbători # G4Media
În meniurile moderne, nucile și semințele au câștigat un loc important. De la aperitive și salate, până la deserturi, aceste ingrediente aparent „mici” pot transforma complet masa de Crăciun. Sunt bogate în fibre, proteine și grăsimi sănătoase, oferă sațietate și energie, iar textura lor crocantă aduce echilibru într-un sezon culinar dominat de preparate grele și […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
10:50
Acum o oră
10:40
STUDIU Tot mai mulți tineri maghiari pleacă la studii în afara Ungariei / Transilvania și Cluj-Napoca devin opțiuni din ce în ce mai importante / Ungaria a devenit din nou țară de emigrare # G4Media
tConform unui studiu realizat de Academia Engame, peste 18.000 de tineri ungari au studiat deja la universitățile din străinătate în anul universitar 2024-2025. Potrivit datelor din seria de cercetări ale Active Youth Hungary, fiecare al nouălea tânăr ungar își începe studiile superioare în străinătate. Sociologul Andrea Szabó a vorbit în cadrul unei emisiuni difuzate de […] © G4Media.ro.
10:40
Vicepreședinte CNA: Când unul dintre cei mai importanți actori ai sistemului judiciar sugerează că o investigație jurnalistică ar reprezenta „instigare împotriva ordinii constituționale”, asistăm la o deformare periculoasă a sensului juridic al termenilor și la o tentativă de intimidare a presei # G4Media
Vicepreședinte CNA Valentin Jucan a explicat, vineri, într-o postare pe Facebook, că declarația președintei Curții de Apel București (CAB), care a sugerat că difuzarea de către televiziunea publică a documentarului Recorder reprezintă „instigare împotriva ordinii constituționale”, constituie o deformare periculoasă a sensului juridic al termenilor și o tentativă de intimidare a presei. „Atacul politicului instituționalizat […] © G4Media.ro.
10:20
Cum pot schimba sancțiunile americane harta energetică a Europei Centrale și de Sud-Est. Analiza impactului asupra prețurilor la pompă – Analiză Energia Inteligentă # G4Media
Analiză de Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă: Sancțiunile americane împotriva Rosneft și Lukoil sunt în vigoare, dar au fost temporar relaxate/derogate în ceea ce privește funcționarea stațiilor de alimentare inclusiv în România și alte țări până în aprilie 2026, dacă veniturile nu merg către Rusia. România lucrează la un cadru legal pentru preluarea/administrarea activelor […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
10:10
Malurile lacurilor Băneasa, Grivița și Străulești vor fi consolidate / 835 de milioane de lei pentru 1,6 milioane de metri pătrați # G4Media
Consiliul Local al Sectorului 1 a aprobat joi, documentația tehnico-economică și indicatorii necesari demarării lucrărilor de renovare și reabilitare a malurilor lacurilor Băneasa, Grivița și Străulești, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio București. Aceste zone se află în prezent, într-o stare severă de degradare. Sunt afectate de intemperii și de lipsa intervențiilor de […] © G4Media.ro.
10:10
Helmut Marko, detalii despre discuția cu Verstappen după plecarea de la RedBull: „Nu a fost o conversație obișnuită” # G4Media
Poveste de succes dintre Helmut Marko și RedBull Racing a luat sfârșit în această săptămână după 20 de ani încununați de succes. Austriacul a povestit cum a decurs prima discuție cu Max Verstappen și admite că „nu a fost o conversație obișnuită”. Povestea nespusă: Cum l-a „furat” RedBull pe Verstappen rivalilor de la Mercedes Timp […] © G4Media.ro.
09:50
Cinci bărbați arestați în Brașov, după ce au furat cabluri care au perturbat traficul feroviar / Au fost surprinși în timp ce încărcau într-o mașină 85 de metri de cablu # G4Media
Cinci bărbați au fost arestați preventiv în Brașov, după ce au fost prinși în flagrant în timp ce furau cabluri de pe o cale ferată, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Brașov. Polițiștii de la Transporturi au primit un apel din partea personalului feroviar. Ceferiștii anunțau apariția unui deranjament la instalațiile de semnalizare […] © G4Media.ro.
09:50
Fostul magnat media din Hong Kong, Jimmy Lai, aflat în detenție, își așteaptă verdictul, în detenție / Ar putea primi condamnare pe viață # G4Media
Jimmy Lai, fostul magnat media pro-democrație din Hong Kong, va afla luni verdictul procesului său pentru încălcarea securității naționale, un caz considerat de apărătorii drepturilor omului ca fiind emblematic pentru erodarea libertăților politice în acest teritoriu chinez, scrie France Presse. Jimmy Lai este acuzat de coluziune (înțelegere secretă între două părți) cu străinătatea în temeiul […] © G4Media.ro.
09:40
Ferrari a încheiat un sezon dezastruos, echipa de la Maranello clasându-se pe 4 în ierarhia constructorilor din Formula 1. Mai mult, Scuderia nu a bifat vreo victorie în cele 24 de etape. Charles Leclerc transmite un mesaj clar echipei sale: în 2026 va fi „acum ori niciodată” pentru a obține titluri mondiale. Charles Leclerc a […] © G4Media.ro.
09:40
Orașul Victoria nu va avea artificii de Revelion, ISU nu a aprobat / De banii alocați pentru efectele pirotehnice s-au cumpărat dulciuri la toți copiii din oraș # G4Media
Primăria oraşului Victoria a anunţat că, în acest an, tradiţionalul foc de artificii nu va mai avea loc, relatează BZB. Decizia a fost luată după ce Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă a aprobat o singură locaţie pentru desfăşurarea spectacolului pirotehnic – zona din apropierea Liceului Tehnologic „Dr. Alexandru Bărbat”. Spaţiul este însă prea îndepărtat de […] © G4Media.ro.
09:20
Rata anuală a inflaţiei în noiembrie 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, a fost 9,76%, cele mai mari creșteri de preţuri înregistrându-se de această dată la servicii, cu 10,99%. În acelaşi interval de timp, preţurile mărfurilor nealimentare s-au majorat cu 10,73%, iar cel al mărfurilor alimentare cu 7,64%. La alimente, cele mai mari […] © G4Media.ro.
09:20
Publicație germană: Austria, Ungaria, Italia și Polonia au fost identificate de Statele Unite ca posibile ținte ale unei campanii de separare a acestora de Uniunea Europeană # G4Media
Austria, Ungaria, Italia și Polonia au fost identificate de Statele Unite ca posibile ținte ale unei campanii de separare a acestora de Uniunea Europeană (UE), potrivit unui raport. Ziarul german Die Welt a scris că detaliile necunoscute anterior despre o Strategie de Securitate Națională a SUA ar putea oferi dovezi în acest sens, care include […] © G4Media.ro.
09:20
Escrocherie de 1,8 milioane de euro în Florența / Au fost golite conturile Opera del Duomo / Hackerii au furat banii cu ajutorul unor e-mailuri false # G4Media
Datorită unei escrocherii cunoscute sub numele de „man in the middle”, hackerii s-au „strecurat” în schimbul de e-mailuri dintre ONG-ul care administrează Opera del Duomo din Florența și o companie de construcții, recreând o interfață perfectă și redirecționând plata în altă parte, scrie Corriere della Sera. Organizația non-profit era convinsă că plătea unei companii din […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
09:10
Ce să faci în weekend, în București: tradiții, concerte și expoziții / Programul pe zile și ore # G4Media
Decembrie transformă Bucureștiul într-un oraș al luminii, iar weekendul 12–14 decembrie vine cu unele dintre cele mai frumoase evenimente ale sezonului. De la festivaluri de datini și concerte în aer liber, la spectacole pentru copii, expoziții, târguri și experiențe imersive, Capitala oferă trei zile pline pentru toate gusturile și vârstele, anunță Agenția de presă rador, […] © G4Media.ro.
09:10
BBC ironizează titlul câștigat de Norris în F1, iar reacția a dus la un scandal: „Patetic” # G4Media
Lando Norris a cucerit titlul mondial din Formula 1, dar britanicul a fost ținta unei ironii din partea BBC, în cadrul emisiunii „Have I Got News For You”. Concret, show-ul tv a ridiculizat originile sale „privilegiate”. FIA anunță modificări majore ale regulilor din F1 Norris l-a învins pe Max Verstappen, doar două puncte făcând diferența […] © G4Media.ro.
09:00
Ungaria se opune înghețării pe termen nelimitat a activelor rusești din UE / Victor Orban anunță că va face tot posibilul pentru a restabili „o situație legală” # G4Media
Ungaria protestează față de ceea ce numește o măsură „ilegală” planificată de guvernele Uniunii Europene de a îngheța pe termen nelimitat activele rusești prin vot cu majoritate calificată, a declarat vineri premierul Viktor Orban într-o postare pe Facebook. „Bruxelles va trece astăzi Rubiconul, cu începerea votului scris, ceea ce va cauza daune ireparabile Uniunii”, a […] © G4Media.ro.
08:50
Încă nu a fost închis puțul săpat ilegal în Bihor, după o săptămână / Prima încercare de închidere a eșuat, se caută o altă metodă / O firmă a săpat pentru apă și a dat de gaz # G4Media
ISU Bihor caută o nouă soluție tehnică pentru a închide puțul săpat ilegal în urmă cu o săptămână și din care iese gaz, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Cluj. Prima încercare de închidere a puţului forat ilegal în gospodăria unui localnic din Sântimreu a eşuat, a anunţat joi, 11 decembrie, în şedinţa […] © G4Media.ro.
08:40
Orice formă de persecutare a magistraților care sesizează abuzuri este „inacceptabilă”, consideră ministrul Justiției / Radu Marinescu: „Astfel de sesizări trebuie verificate și clarificate, nu reprimate” # G4Media
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, consideră „inacceptabilă” orice formă de persecutare a magistraților care sesizează disfuncționalități sau abuzuri în domeniul în care lucrează. Acesta a reacționat, pe facebook, după documentarul Recorder și după scrisoarea de joi a aproape 200 de magistrați care s-au solidarizat cu colegii lor care au participat la documentar. Ministrul a specificat că […] © G4Media.ro.
08:40
Feyenoord, prăbușire totală contra FCSB – Explicațiile lui Van Persie, antrenorul batavilor: „Suntem cu toții uluiți” # G4Media
În minutul 51, Feyenoord era aproape sigură de victoria pe Arena Națională: conducea cu 3-1, iar FCSB părea incapabilă să obțină ceva pozitiv de la duelul din Europa League. A urmat însă un final de meci desprins parcă dintr-un film de Hollywood, iar campioana României s-a impus cu 4-3 la ultima fază. Fost mare jucător, […] © G4Media.ro.
08:30
Furia bulgarilor care au ieșit în stradă a vizat și influența oligarhilor / Delian Peevski, care controlează o bună parte din media bulgărească, a susținut guvernul minoritar, silit să demisioneze în urma protestelor masive # G4Media
Prim-ministrul Rosen Jeliazkov a demisionat joi, după ce miercuri, zeci de mii de bulgari au participat la protestele din întreaga țara, cerând demisia guvernului pe fondul acuzațiilor de corupție pe scară largă, relatază Euronews, citată de Rador Radio România. La Sofia, protestatarii s-au adunat într-o piață centrală din apropierea clădirilor parlamentului, guvernului și președinției. Peste […] © G4Media.ro.
08:20
Întrebări considerate prea dificile, despre Kant sau filosofia timpului, la bacalaureatul din Coreea de Sud, au dus la demisia responsabilului pentru organizarea examenului # G4Media
Întrebări despre Kant, Hobbes sau filosofia timpului: în Coreea de Sud, o polemică stârnită de proba de engleză din cadrul examenului de bacalaureat, considerată mult prea dificilă, a dus la demisia responsabilului, a aflat AFP. Obținerea unor rezultate bune la „Suneung”, echivalentul bacalaureatului francez, asigură un loc în cele mai bune universități din țară. Este […] © G4Media.ro.
08:10
Ciprul, Grecia și Turcia vor să reia procesul de pace / Insula Cipru este divizată de o jumătate e secol, după ce Turcia a invadat nordul # G4Media
Liderii ciprioţ, grec şi turc şi-au afirmat joi angajamentul de a relua procesul de pace, blocat de ani de zile pe insula mediteraneană divizată, a anunţat ONU, în timpul primei lor întâlniri de la alegerea preşedintelui cipriot turc, Tufan Erhürman, notează AFP, preluată de Agerpres. Noul preşedinte al Republicii Turce a Ciprului de Nord (RTCN), […] © G4Media.ro.
08:10
08:00
Falimentul uneia dintre cei mai mari fabrici de componente pentru scaune auto din Europa / Te‑Rox Prod din Pașcani producea anual peste 1,3 milioane de huse / Se vinde acum cu 2,49 milioane euro # G4Media
Firma Te‑Rox Prod din Pașcani, care ajunsese unul dintre cei mai mari producători europeni de huse și componente pentru scaune auto pentru copii, a fost scoasă la vânzare la prețul de 2,49 milioane de euro, anunță Ziarul de Iași. Compania, care a aparținut Doinei Cepalis, a intrat în faliment sub conducerea suedezilor de la Holmbergs […] © G4Media.ro.
07:40
Fostul ministru al Sănătății, Nelu Tătaru, va rămâne suspendat din postul de chirurg pe perioada procesului de luare de mită / Decizie a Curții de Apel Iași # G4Media
Fostul ministru al Sănătății, Nelu Tătaru, va rămâne suspendat din postul de chirurg la spitalul municipal până ce justiția se va pronunța în privința acuzațiilor de luare de mită care i se aduc, anunță Ziarul de Iași. După ce Tribunalul ieșean a respins cererea lui Tătaru de anulare a deciziei de suspendare, a venit rândul […] © G4Media.ro.
07:40
Confruntările dintre Kiev și Moscova, care vor intra în februarie în al cincilea an, situația volatilă din Pakistan, tensiunile din Marea Roșie și intensificarea militarizării în America Latină și Caraibe ar putea marca anul 2026, avertizează Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED). Organizația internațională de cercetare, care monitorizează violența politică și conflictele în […] © G4Media.ro.
07:30
Calculele calificării FCSB în Europa League după incredibilul 4-3 cu Feyenoord / Bucureștenii mai au de jucat cu Dinamo Zagreb (deplasare) și Fenerbahce (acasă) # G4Media
FCSB își păstrează șansele la calificarea în Europa League după victoria spectaculoasă cu Feyenoord. Toate calculele, scenariile și punctele necesare pentru primăvara europeană, notează Mediafax. FCSB a produs una dintre cele mai spectaculoase reveniri ale sezonului în Europa League, transformând un meci considerat pierdut într-un succes memorabil cu Feyenoord, scor 4-3, scrie Prosport. Roș-albaștrii au […] © G4Media.ro.
07:20
„De la realismul socialist la comunismul naţional” / Cum a redefinit ideologia arta românească / Expoziție vernisată, vineri, la București # G4Media
Expoziţia tematică „De la realismul socialist la comunismul naţional”, o incursiune amplă în transformările artei româneşti din a doua jumătate a secolului al XX-lea, va fi vernisată, vineri, la Palatul Suţu – Muzeul Municipiului Bucureşti. Potrivit unui comunicat al organizatorilor transmis Agerpres, arta românească a traversat două mari etape distincte, separate de schimbările radicale aduse […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
07:10
Marina britanică a vânat un submarin rusesc trei zile în Canalul Mânecii / Submarinul Krasnodar a rămas la suprafaţă pe tot parcursul operaţiunii, în ciuda condiţiilor meteorologice nefavorabile # G4Media
Marina Regală a vânat trei zile un submarin rusesc care naviga în Canalul Mânecii, a anunţat aceasta joi, într-un moment în care Regatul Unit acţionează pentru consolidarea luptei sale împotriva acestei ameninţări, notează Agerpres, care citează AFP. O navă de aprovizionare a marinei britanice, echipată cu un elicopter la bord, a fost desfăşurată pentru a […] © G4Media.ro.
07:10
Casa Albă: Trump este „extrem de frustrat” atât de atitudinea Rusiei, cât şi de cea a Ucrainei / „El nu mai vrea discuţii. Vrea acţiuni” # G4Media
Washington, 11 dec /Agerpres/- Preşedintele american Donald Trump este „extrem de frustrat” atât de atitudinea Rusiei, cât şi de cea a Ucrainei faţă de procesul de pace pe care el încearcă să-l impulsioneze, a declarat joi purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, care a subliniat că acum liderul american doreşte „acţiuni” pentru a […] © G4Media.ro.
06:10
Max Verstappen a pierdut pentru numai două puncte titlul mondial din Formula 1, dar stă bine la capitolul colaborări. Multiplul campion din Marele Circ a anunțat un acord exclusiv pe mai mulți ani cu Fanatics, o companie care comercializează articole și produse sportive, transmite racingnews365.com. FIA anunță modificări majore ale regulilor din F1 Nu vorbim […] © G4Media.ro.
Acum 12 ore
00:20
FCSB a fost protagonista unui meci de colecție joi seară pe Arena Națională în compania lui Feyenoord, în Europa League, și a întors scorul de la 3-1 în minutul 51 la 4-3 în final. Știre în curs de actualizare. © G4Media.ro.
11 decembrie 2025
23:20
Ultima leprozerie din Europa: Tichilești, sanatoriul din județul Tulcea care tratează oamenii cu lepră de peste un secol / Ultimele povești # G4Media
Vestea că în România a fost confirmat primul caz de lepră din ultimii aproape 45 de ani a luat prin surprindere populația joi seară, când ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că pe lângă pacientul din Cluj, alte trei cazuri sunt în curs de evaluare. Pacientele sunt originare din Asia și lucrează ca maseuze la […] © G4Media.ro.
22:50
Compania Walt Disney va investi un miliard de dolari în gigantul american al inteligenţei artificiale OpenAI, şi va permite startup-ului să folosească personajele din francizele Star Wars, Pixar şi Marvel în Sora, un model de generare de videoclipuri şi imagini creat de OpenAI, un acord crucial care ar putea reconfigura modul în care Hollywood-ul creează […] © G4Media.ro.
22:30
Oamenii fără adăpost dorm în urnele funerare goale din cimitir, în Modena / Orașele din Emilia-Romagna sunt printre cele mai bogate și mai scumpe din Italia # G4Media
Cimitirul din Modena a devenit adăpost împotriva frigului pentru cei fără adăpost, notează Corriere della Sera. Sosirea iminentă a iernii, însoțită de o scădere bruscă a temperaturilor, atrage din nou atenția asupra problemei multor persoane care trăiesc fără o locuință permanentă, în Italia, fie din proprie alegere, din cauza dificultăților financiare, fie din cauza complexității […] © G4Media.ro.
22:20
Universitatea Craiova pierde cu Sparta Praga în Conference League, după un gol primit în minutul 89 # G4Media
Universitatea Craiova a pierdut joi seara, pe teren propriu, cu scorul de 1-2 (0-0) în fața formației Sparta Praga, în etapa a 5-a din grupa unică a Conference League. Craiova a ratat un penalty în prima parte a jocului, iar Sparta a marcat golul victoriei în minutul 89, notează Mediafax. Sparta a deschis scorul în […] © G4Media.ro.
Acum 24 ore
22:10
Cât costă, de fapt, să fii student în 2025? Analiză ANOSR: Este nevoie de cel puțin 1.774 lei lunar / Fondul de burse s-a redus cu 52% # G4Media
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) trage un semnal de alarmă cu privire la discrepanța uriașă dintre costurile minime de trai ale unui student și sprijinul financiar oferit de stat. Sub sloganul „(In)justiție și în România, orice e posibil”, ANOSR arată că un student are nevoie, în anul 2025, de cel puțin 1.774,50 […] © G4Media.ro.
22:00
Rețete asiatice reinterpretate, cu ton/ Alege un astfel de preparat pentru zilele cu dezlegare la pește din Postul Crăciunului # G4Media
Tonul gata preparat, în special cel conservat în ulei de măsline de calitate este cunoscut ca un ingredient versatil, ce poate fi inclus cu succes în cam orice preparat, din orice colț al lumii. Prin aceste rețete internaționale, depășim bariera mâncărurilor banale sau obișnuite (precum salate sau sandvișuri), integrând cu succes tonul în bucătăria lumii. © G4Media.ro.
21:50
Febra căutătorilor de comori: Sediul Direcţiei pentru Cultură din Vâlcea, depozit de obiecte arheologice / Muzeul Judeţean refuză să le ia în custodie / ”În 2025 am avut în jur de 100 de obiecte descoperite” # G4Media
Teritoriul judeţului Vâlcea a devenit o atracţie pentru posesorii de detectoare de metale, numai în ultimii ani fiind descoperite astfel sute de bunuri culturale mobile, spune directorul Direcţiei Judeţene pentru Cultură (DJC), Florin Epure, care atrage însă atenţia că judeţul riscă să piardă acest patrimoniu cultural mobil întrucât Muzeul Judeţean nu mai vrea să ia […] © G4Media.ro.
21:50
Crește numărul de elefanţi şi rinoceri din Kenya / Două treimi dintre elefanți trăiesc în afara parcurilor şi rezervaţiilor / Împart aceleaşi teritorii cu oamenii. # G4Media
Populaţiile de elefanţi şi de rinoceri din Kenya au crescut comparativ cu 2021, a anunţat un institut de cercetare a faunei sălbatice într-un raport publicat joi, informează Xinhua, transmite Agerpres. Potrivit raportului realizat de Wildlife Research and Training Institute, aflat în proprietatea statului, populaţia de elefanţi din Kenya a ajuns la 42.072 de exemplare în […] © G4Media.ro.
21:40
Cele mai scumpe bilete din istoria Cupei Mondiale / Cel mai ieftin bilet pentru finală pornește de la 3.119 lire / ”Este absolut revoltător” # G4Media
Prețurile record anunțate de FIFA pentru bilete la Mondialul 2026 provoacă revoltă în rândul fanilor, tarifele fiind de până la șapte ori mai mari decât în 2022, anunță Mediafax. FIFA este acuzată de „trădare monumentală” după ce a publicat treptat prețurile pentru bilete la Cupa Mondială 2026. Acestea dezvăluie sume fără precedent pentru microbiștii care […] © G4Media.ro.
21:30
Nestle România retrage mai multe loturi de lapte praf NAN 1 Optipro şi NAN 1 Comfortis / A fost identificată prezenţa Bacillus cereus pe una dintre liniile de producţie # G4Media
Nestle România, împreună cu retailerii Auchan, Penny, Selgros, Kaufland şi Carrefour, a iniţiat rechemarea voluntară a unor loturi de lapte praf din gamele NAN 1 Optipro şi NAN 1 Comfortis, din cauza prezenţei bacteriei Bacillus cereus pe una dintre liniile de producţie din fabrica de origine, a anunţat, joi, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru […] © G4Media.ro.
21:20
Nou studiu OMS: Nu există nicio legătură între vaccinuri şi autism / Teoria falsă care leagă vaccinul de autism provine dintr-un studiu trucat publicat în 1998 # G4Media
O nouă analiză a OMS a concluzionat că nu există nicio legătură între vaccinuri şi autism, contrar teoriei vehiculate în prezent de principala agenţie sanitară a Statelor Unite, a declarat joi directorul general al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), informează AFP, transmite Agerpres. „Azi OMS publică o nouă analiză a Comitetului consultativ global pentru siguranţa […] © G4Media.ro.
21:00
Caz de lepră, depistat în Cluj, alte trei cazuri sunt în curs de evaluare / Pacientele sunt originare din Asia și lucrează ca maseuze la un SPA din Cluj-Napoca, anunță ministrul Rogobete # G4Media
Un caz de lepră a fost depistat în Cluj-Napoca, anunță ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Alte trei cazuri sunt în curs de evaluare, mai precizează ministrul. Conform informării publice, cele patru paciente sunt originare din Asia și lucrează ca maseuze la un salon SPA din Cluj-Napoca. Ministerul Sănătății, prin DSP, a dispus suspendarea activității salonului până […] © G4Media.ro.
21:00
Cum arată cel mai înalt brad de Crăciun viu din Italia / Cedrul din Castelbrando are 34 de metri înălțime, 250 de ani și este decorat cu 700 de luminițe # G4Media
În fiecare an, o echipă de alpiniști din Cadore, în nordul Italiei, se cațără pe ramurile cedrului pentru a instala manual luminile: nicio macara nu poate accesa curtea interioară a castelului, acolo unde crește natural cedrul, iar totul se face ca și cum s-ar escalada un perete alpin. În fiecare decembrie, de-a lungul drumului care […] © G4Media.ro.
20:50
76 de vaci au murit subit în Italia / Medicii veterinari au descoperit că au inhalat fum de la un tufiș care a ars în apropiere / Era oleandru, extrem de toxic # G4Media
76 de bovine din zona Padova au murit simultan, brusc și inexplicabil. Au fost demarate investigații, care au dus la o descoperire dramatică: animalele au murit din cauza inhalării fumului provenit de la plante de oleandru care fuseseră arse într-un câmp din apropierea fermei, scrie Corriere della Sera. Pentru prima dată s-a subliniat faptul că […] © G4Media.ro.
20:40
Zelenski afirmă că SUA doresc ca Ucraina să se retragă din Donbas și să creeze o „zonă economică liberă”: „„Dacă trupele unei părți trebuie să se retragă, iar cealaltă parte rămâne pe poziții, ce va opri trupele ruse?” # G4Media
Statele Unite doresc ca Ucraina să-și retragă trupele din regiunea Donbas, iar Washingtonul ar crea apoi o „zonă economică liberă” în părțile controlate în prezent de Kiev, a declarat Volodimir Zelenski, citat de The Guardian. Anterior, SUA sugeraseră Kievului să cedeze Rusiei părțile din Donbas pe care le controlează încă, dar președintele ucrainean a declarat […] © G4Media.ro.
20:30
Peste 250 de persoane protestează la Iași în faţa Tribunalului pentru independenţa Justiţiei / „Nu, pentru hoţi! Justiţie pentru toţi!” # G4Media
Peste 250 de persoane, majoritatea tineri, protestează joi seara în faţa Tribunalului Iaşi, pentru independenţa Justiţiei, în urma investigaţiei Recorder. Protestatarii au ignorat că în zona Tribunalului iluminatul stradal nu funcţionează şi scandează: „Nu, pentru hoţi! Justiţie pentru toţi!”, „Justiţie, nu prescripţie”, „Justiţie, nu corupţie”, „Apără Justiţia, Nicuşoare nu mai sta”, „Jos Predoiu”. Câţiva protestatari […] © G4Media.ro.
