Întrebări considerate prea dificile, despre Kant sau filosofia timpului, la bacalaureatul din Coreea de Sud, au dus la demisia responsabilului pentru organizarea examenului
G4Media, 12 decembrie 2025 08:20
Întrebări despre Kant, Hobbes sau filosofia timpului: în Coreea de Sud, o polemică stârnită de proba de engleză din cadrul examenului de bacalaureat, considerată mult prea dificilă, a dus la demisia responsabilului, a aflat AFP. Obținerea unor rezultate bune la „Suneung”, echivalentul bacalaureatului francez, asigură un loc în cele mai bune universități din țară. Este […] © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 5 minute
08:40
Orice formă de persecutare a magistraților care sesizează abuzuri este „inacceptabilă”, consideră ministrul Justiției / Radu Marinescu: „Astfel de sesizări trebuie verificate și clarificate, nu reprimate” # G4Media
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, consideră „inacceptabilă” orice formă de persecutare a magistraților care sesizează disfuncționalități sau abuzuri în domeniul în care lucrează. Acesta a reacționat, pe facebook, după documentarul Recorder și după scrisoarea de joi a aproape 200 de magistrați care s-au solidarizat cu colegii lor care au participat la documentar. Ministrul a specificat că […] © G4Media.ro.
08:40
Feyenoord, prăbușire totală contra FCSB – Explicațiile lui Van Persie, antrenorul batavilor: „Suntem cu toții uluiți” # G4Media
În minutul 51, Feyenoord era aproape sigură de victoria pe Arena Națională: conducea cu 3-1, iar FCSB părea incapabilă să obțină ceva pozitiv de la duelul din Europa League. A urmat însă un final de meci desprins parcă dintr-un film de Hollywood, iar campioana României s-a impus cu 4-3 la ultima fază. Fost mare jucător, […] © G4Media.ro.
Acum 15 minute
08:30
Furia bulgarilor care au ieșit în stradă a vizat și influența oligarhilor / Delian Peevski, care controlează o bună parte din media bulgărească, a susținut guvernul minoritar, silit să demisioneze în urma protestelor masive # G4Media
Prim-ministrul Rosen Jeliazkov a demisionat joi, după ce miercuri, zeci de mii de bulgari au participat la protestele din întreaga țara, cerând demisia guvernului pe fondul acuzațiilor de corupție pe scară largă, relatază Euronews, citată de Rador Radio România. La Sofia, protestatarii s-au adunat într-o piață centrală din apropierea clădirilor parlamentului, guvernului și președinției. Peste […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
08:20
Întrebări considerate prea dificile, despre Kant sau filosofia timpului, la bacalaureatul din Coreea de Sud, au dus la demisia responsabilului pentru organizarea examenului # G4Media
Întrebări despre Kant, Hobbes sau filosofia timpului: în Coreea de Sud, o polemică stârnită de proba de engleză din cadrul examenului de bacalaureat, considerată mult prea dificilă, a dus la demisia responsabilului, a aflat AFP. Obținerea unor rezultate bune la „Suneung”, echivalentul bacalaureatului francez, asigură un loc în cele mai bune universități din țară. Este […] © G4Media.ro.
Acum o oră
08:10
Ciprul, Grecia și Turcia vor să reia procesul de pace / Insula Cipru este divizată de o jumătate e secol, după ce Turcia a invadat nordul # G4Media
Liderii ciprioţ, grec şi turc şi-au afirmat joi angajamentul de a relua procesul de pace, blocat de ani de zile pe insula mediteraneană divizată, a anunţat ONU, în timpul primei lor întâlniri de la alegerea preşedintelui cipriot turc, Tufan Erhürman, notează AFP, preluată de Agerpres. Noul preşedinte al Republicii Turce a Ciprului de Nord (RTCN), […] © G4Media.ro.
08:10
08:00
Falimentul uneia dintre cei mai mari fabrici de componente pentru scaune auto din Europa / Te‑Rox Prod din Pașcani producea anual peste 1,3 milioane de huse / Se vinde acum cu 2,49 milioane euro # G4Media
Firma Te‑Rox Prod din Pașcani, care ajunsese unul dintre cei mai mari producători europeni de huse și componente pentru scaune auto pentru copii, a fost scoasă la vânzare la prețul de 2,49 milioane de euro, anunță Ziarul de Iași. Compania, care a aparținut Doinei Cepalis, a intrat în faliment sub conducerea suedezilor de la Holmbergs […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
07:40
Fostul ministru al Sănătății, Nelu Tătaru, va rămâne suspendat din postul de chirurg pe perioada procesului de luare de mită / Decizie a Curții de Apel Iași # G4Media
Fostul ministru al Sănătății, Nelu Tătaru, va rămâne suspendat din postul de chirurg la spitalul municipal până ce justiția se va pronunța în privința acuzațiilor de luare de mită care i se aduc, anunță Ziarul de Iași. După ce Tribunalul ieșean a respins cererea lui Tătaru de anulare a deciziei de suspendare, a venit rândul […] © G4Media.ro.
07:40
Confruntările dintre Kiev și Moscova, care vor intra în februarie în al cincilea an, situația volatilă din Pakistan, tensiunile din Marea Roșie și intensificarea militarizării în America Latină și Caraibe ar putea marca anul 2026, avertizează Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED). Organizația internațională de cercetare, care monitorizează violența politică și conflictele în […] © G4Media.ro.
07:30
Calculele calificării FCSB în Europa League după incredibilul 4-3 cu Feyenoord / Bucureștenii mai au de jucat cu Dinamo Zagreb (deplasare) și Fenerbahce (acasă) # G4Media
FCSB își păstrează șansele la calificarea în Europa League după victoria spectaculoasă cu Feyenoord. Toate calculele, scenariile și punctele necesare pentru primăvara europeană, notează Mediafax. FCSB a produs una dintre cele mai spectaculoase reveniri ale sezonului în Europa League, transformând un meci considerat pierdut într-un succes memorabil cu Feyenoord, scor 4-3, scrie Prosport. Roș-albaștrii au […] © G4Media.ro.
07:20
„De la realismul socialist la comunismul naţional” / Cum a redefinit ideologia arta românească / Expoziție vernisată, vineri, la București # G4Media
Expoziţia tematică „De la realismul socialist la comunismul naţional”, o incursiune amplă în transformările artei româneşti din a doua jumătate a secolului al XX-lea, va fi vernisată, vineri, la Palatul Suţu – Muzeul Municipiului Bucureşti. Potrivit unui comunicat al organizatorilor transmis Agerpres, arta românească a traversat două mari etape distincte, separate de schimbările radicale aduse […] © G4Media.ro.
07:10
Marina britanică a vânat un submarin rusesc trei zile în Canalul Mânecii / Submarinul Krasnodar a rămas la suprafaţă pe tot parcursul operaţiunii, în ciuda condiţiilor meteorologice nefavorabile # G4Media
Marina Regală a vânat trei zile un submarin rusesc care naviga în Canalul Mânecii, a anunţat aceasta joi, într-un moment în care Regatul Unit acţionează pentru consolidarea luptei sale împotriva acestei ameninţări, notează Agerpres, care citează AFP. O navă de aprovizionare a marinei britanice, echipată cu un elicopter la bord, a fost desfăşurată pentru a […] © G4Media.ro.
07:10
Casa Albă: Trump este „extrem de frustrat” atât de atitudinea Rusiei, cât şi de cea a Ucrainei / „El nu mai vrea discuţii. Vrea acţiuni” # G4Media
Washington, 11 dec /Agerpres/- Preşedintele american Donald Trump este „extrem de frustrat” atât de atitudinea Rusiei, cât şi de cea a Ucrainei faţă de procesul de pace pe care el încearcă să-l impulsioneze, a declarat joi purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, care a subliniat că acum liderul american doreşte „acţiuni” pentru a […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
06:10
Max Verstappen a pierdut pentru numai două puncte titlul mondial din Formula 1, dar stă bine la capitolul colaborări. Multiplul campion din Marele Circ a anunțat un acord exclusiv pe mai mulți ani cu Fanatics, o companie care comercializează articole și produse sportive, transmite racingnews365.com. FIA anunță modificări majore ale regulilor din F1 Nu vorbim […] © G4Media.ro.
Acum 12 ore
00:20
FCSB a fost protagonista unui meci de colecție joi seară pe Arena Națională în compania lui Feyenoord, în Europa League, și a întors scorul de la 3-1 în minutul 51 la 4-3 în final. Știre în curs de actualizare. © G4Media.ro.
11 decembrie 2025
23:20
Ultima leprozerie din Europa: Tichilești, sanatoriul din județul Tulcea care tratează oamenii cu lepră de peste un secol / Ultimele povești # G4Media
Vestea că în România a fost confirmat primul caz de lepră din ultimii aproape 45 de ani a luat prin surprindere populația joi seară, când ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că pe lângă pacientul din Cluj, alte trei cazuri sunt în curs de evaluare. Pacientele sunt originare din Asia și lucrează ca maseuze la […] © G4Media.ro.
22:50
Compania Walt Disney va investi un miliard de dolari în gigantul american al inteligenţei artificiale OpenAI, şi va permite startup-ului să folosească personajele din francizele Star Wars, Pixar şi Marvel în Sora, un model de generare de videoclipuri şi imagini creat de OpenAI, un acord crucial care ar putea reconfigura modul în care Hollywood-ul creează […] © G4Media.ro.
22:30
Oamenii fără adăpost dorm în urnele funerare goale din cimitir, în Modena / Orașele din Emilia-Romagna sunt printre cele mai bogate și mai scumpe din Italia # G4Media
Cimitirul din Modena a devenit adăpost împotriva frigului pentru cei fără adăpost, notează Corriere della Sera. Sosirea iminentă a iernii, însoțită de o scădere bruscă a temperaturilor, atrage din nou atenția asupra problemei multor persoane care trăiesc fără o locuință permanentă, în Italia, fie din proprie alegere, din cauza dificultăților financiare, fie din cauza complexității […] © G4Media.ro.
22:20
Universitatea Craiova pierde cu Sparta Praga în Conference League, după un gol primit în minutul 89 # G4Media
Universitatea Craiova a pierdut joi seara, pe teren propriu, cu scorul de 1-2 (0-0) în fața formației Sparta Praga, în etapa a 5-a din grupa unică a Conference League. Craiova a ratat un penalty în prima parte a jocului, iar Sparta a marcat golul victoriei în minutul 89, notează Mediafax. Sparta a deschis scorul în […] © G4Media.ro.
22:10
Cât costă, de fapt, să fii student în 2025? Analiză ANOSR: Este nevoie de cel puțin 1.774 lei lunar / Fondul de burse s-a redus cu 52% # G4Media
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) trage un semnal de alarmă cu privire la discrepanța uriașă dintre costurile minime de trai ale unui student și sprijinul financiar oferit de stat. Sub sloganul „(In)justiție și în România, orice e posibil”, ANOSR arată că un student are nevoie, în anul 2025, de cel puțin 1.774,50 […] © G4Media.ro.
22:00
Rețete asiatice reinterpretate, cu ton/ Alege un astfel de preparat pentru zilele cu dezlegare la pește din Postul Crăciunului # G4Media
Tonul gata preparat, în special cel conservat în ulei de măsline de calitate este cunoscut ca un ingredient versatil, ce poate fi inclus cu succes în cam orice preparat, din orice colț al lumii. Prin aceste rețete internaționale, depășim bariera mâncărurilor banale sau obișnuite (precum salate sau sandvișuri), integrând cu succes tonul în bucătăria lumii. © G4Media.ro.
21:50
Febra căutătorilor de comori: Sediul Direcţiei pentru Cultură din Vâlcea, depozit de obiecte arheologice / Muzeul Judeţean refuză să le ia în custodie / ”În 2025 am avut în jur de 100 de obiecte descoperite” # G4Media
Teritoriul judeţului Vâlcea a devenit o atracţie pentru posesorii de detectoare de metale, numai în ultimii ani fiind descoperite astfel sute de bunuri culturale mobile, spune directorul Direcţiei Judeţene pentru Cultură (DJC), Florin Epure, care atrage însă atenţia că judeţul riscă să piardă acest patrimoniu cultural mobil întrucât Muzeul Judeţean nu mai vrea să ia […] © G4Media.ro.
21:50
Crește numărul de elefanţi şi rinoceri din Kenya / Două treimi dintre elefanți trăiesc în afara parcurilor şi rezervaţiilor / Împart aceleaşi teritorii cu oamenii. # G4Media
Populaţiile de elefanţi şi de rinoceri din Kenya au crescut comparativ cu 2021, a anunţat un institut de cercetare a faunei sălbatice într-un raport publicat joi, informează Xinhua, transmite Agerpres. Potrivit raportului realizat de Wildlife Research and Training Institute, aflat în proprietatea statului, populaţia de elefanţi din Kenya a ajuns la 42.072 de exemplare în […] © G4Media.ro.
21:40
Cele mai scumpe bilete din istoria Cupei Mondiale / Cel mai ieftin bilet pentru finală pornește de la 3.119 lire / ”Este absolut revoltător” # G4Media
Prețurile record anunțate de FIFA pentru bilete la Mondialul 2026 provoacă revoltă în rândul fanilor, tarifele fiind de până la șapte ori mai mari decât în 2022, anunță Mediafax. FIFA este acuzată de „trădare monumentală” după ce a publicat treptat prețurile pentru bilete la Cupa Mondială 2026. Acestea dezvăluie sume fără precedent pentru microbiștii care […] © G4Media.ro.
21:30
Nestle România retrage mai multe loturi de lapte praf NAN 1 Optipro şi NAN 1 Comfortis / A fost identificată prezenţa Bacillus cereus pe una dintre liniile de producţie # G4Media
Nestle România, împreună cu retailerii Auchan, Penny, Selgros, Kaufland şi Carrefour, a iniţiat rechemarea voluntară a unor loturi de lapte praf din gamele NAN 1 Optipro şi NAN 1 Comfortis, din cauza prezenţei bacteriei Bacillus cereus pe una dintre liniile de producţie din fabrica de origine, a anunţat, joi, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru […] © G4Media.ro.
21:20
Nou studiu OMS: Nu există nicio legătură între vaccinuri şi autism / Teoria falsă care leagă vaccinul de autism provine dintr-un studiu trucat publicat în 1998 # G4Media
O nouă analiză a OMS a concluzionat că nu există nicio legătură între vaccinuri şi autism, contrar teoriei vehiculate în prezent de principala agenţie sanitară a Statelor Unite, a declarat joi directorul general al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), informează AFP, transmite Agerpres. „Azi OMS publică o nouă analiză a Comitetului consultativ global pentru siguranţa […] © G4Media.ro.
21:00
Caz de lepră, depistat în Cluj, alte trei cazuri sunt în curs de evaluare / Pacientele sunt originare din Asia și lucrează ca maseuze la un SPA din Cluj-Napoca, anunță ministrul Rogobete # G4Media
Un caz de lepră a fost depistat în Cluj-Napoca, anunță ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Alte trei cazuri sunt în curs de evaluare, mai precizează ministrul. Conform informării publice, cele patru paciente sunt originare din Asia și lucrează ca maseuze la un salon SPA din Cluj-Napoca. Ministerul Sănătății, prin DSP, a dispus suspendarea activității salonului până […] © G4Media.ro.
21:00
Cum arată cel mai înalt brad de Crăciun viu din Italia / Cedrul din Castelbrando are 34 de metri înălțime, 250 de ani și este decorat cu 700 de luminițe # G4Media
În fiecare an, o echipă de alpiniști din Cadore, în nordul Italiei, se cațără pe ramurile cedrului pentru a instala manual luminile: nicio macara nu poate accesa curtea interioară a castelului, acolo unde crește natural cedrul, iar totul se face ca și cum s-ar escalada un perete alpin. În fiecare decembrie, de-a lungul drumului care […] © G4Media.ro.
20:50
76 de vaci au murit subit în Italia / Medicii veterinari au descoperit că au inhalat fum de la un tufiș care a ars în apropiere / Era oleandru, extrem de toxic # G4Media
76 de bovine din zona Padova au murit simultan, brusc și inexplicabil. Au fost demarate investigații, care au dus la o descoperire dramatică: animalele au murit din cauza inhalării fumului provenit de la plante de oleandru care fuseseră arse într-un câmp din apropierea fermei, scrie Corriere della Sera. Pentru prima dată s-a subliniat faptul că […] © G4Media.ro.
20:40
Zelenski afirmă că SUA doresc ca Ucraina să se retragă din Donbas și să creeze o „zonă economică liberă”: „„Dacă trupele unei părți trebuie să se retragă, iar cealaltă parte rămâne pe poziții, ce va opri trupele ruse?” # G4Media
Statele Unite doresc ca Ucraina să-și retragă trupele din regiunea Donbas, iar Washingtonul ar crea apoi o „zonă economică liberă” în părțile controlate în prezent de Kiev, a declarat Volodimir Zelenski, citat de The Guardian. Anterior, SUA sugeraseră Kievului să cedeze Rusiei părțile din Donbas pe care le controlează încă, dar președintele ucrainean a declarat […] © G4Media.ro.
20:30
Peste 250 de persoane protestează la Iași în faţa Tribunalului pentru independenţa Justiţiei / „Nu, pentru hoţi! Justiţie pentru toţi!” # G4Media
Peste 250 de persoane, majoritatea tineri, protestează joi seara în faţa Tribunalului Iaşi, pentru independenţa Justiţiei, în urma investigaţiei Recorder. Protestatarii au ignorat că în zona Tribunalului iluminatul stradal nu funcţionează şi scandează: „Nu, pentru hoţi! Justiţie pentru toţi!”, „Justiţie, nu prescripţie”, „Justiţie, nu corupţie”, „Apără Justiţia, Nicuşoare nu mai sta”, „Jos Predoiu”. Câţiva protestatari […] © G4Media.ro.
20:30
Nicușor Dan îi cheamă pe procurori și judecători la discuții: ”Când 200 de magistrați spun că este o problemă lucrurile sunt foarte serioase” # G4Media
Președintele Nicușor Dan îi cheamă pe procurori și judecători la discuții, chiar înainte de Crăciun, la discuții ”fără limită de timp”: ”Când 200 de magistrați spun că este o problemă de integritate în sistemul de justiție, lucrurile sunt foarte serioase”, a transmis Dan printr-un mesaj publicat joi seară, pe Facebook. Decizia a fost luată de […] © G4Media.ro.
20:20
O judecătoare anunţă că urmează ”repercusiuni” împotriva magistraţilor curajoşi: Sunt discuţii la Inspecţia Judiciară să ne potolească pe toţi / ”Cred totuşi că, după reacţia publică a magistraturii, să întârzie un pic” # G4Media
Sorina Marinaş, judecătoare la secţia penală de la Curtea de Apel Craiova, a declarat joi seară că este sigură de faptul că urmează „repercusiuni” ale Inspecţiei Judiciare împotriva magistraţilor „care au îndrăznit” să vorbească despre problemele din justiţie, transmite Agerpres. „Ori de câte ori, unul dintre noi a ieşit din decorul prestabilit, s-a trezit cu […] © G4Media.ro.
20:20
Câştigătorul Eurovision 2024 anunţă că renunţă la trofeu din cauza prezenţei Israelului la ediţia din 2026 / Cinci ţări au anunţat până în prezent că boicotează concursul # G4Media
Cântăreţul elveţian Nemo, câştigătorul ediţiei din 2024 a Concursului Muzical Eurovision, a anunţat joi că renunţă la trofeu în semn de protest faţă de participarea Israelului la ediţia din 2026, transmite agenţia EFE, citată de Agerpres. Reprezentantul Elveţiei a declarat pe Instagram că Eurovision apără unitatea, incluziunea şi demnitatea pentru toţi şi că prezenţa Israelului […] © G4Media.ro.
20:20
OpenAI, dată în judecată după o crimă urmată de sinucidere / ”Aceste companii trebuie să răspundă pentru deciziile lor” # G4Media
Companiile OpenAI şi Microsoft au fost date în judecată, joi, la tribunalul statului american California pe baza acuzaţiilor conform cărora popularul chatbot ChatGPT l-ar fi încurajat pe un bărbat cu probleme psihice să-şi ucidă mama şi să se sinucidă, transmite Reuters, transmite Agerpres. ChatGPT ar fi alimentat iluziile lui Stein-Erik Soelberg, în vârstă de 56 […] © G4Media.ro.
20:10
Lituania ajunge la un procent record al cheltuielilor de apărare: 5,38% din PIB în 2026 / Țara are graniţe cu exclava rusă Kaliningrad şi cu Belarus, aliatul Rusiei # G4Media
Lituania a aprobat un buget pentru anul 2006 ce prevede cheltuieli de apărare la un nivel record, transmite joi dpa, transmite Agerpres. Conform proiectului aprobat de parlamentul de la Vilnius, bugetul militar va atinge 5,38% din PIB, adică 4,79 miliarde de euro în cifre absolute. Aceasta reprezintă o creştere de 43% faţă de 2025 şi […] © G4Media.ro.
20:10
Tatăl unui minor şi mama vitregă, reţinuţi pentru că l-au lovit pe copil / Acesta a fost internat la spital # G4Media
O femeie de 47 de ani, mama vitregă a unui minor, şi tatăl acestuia, au fost reţinuţi pentru 24 de ore şi vor fi prezentaţi magistraţilor, cu propunere legală, pentru ameninţare, violenţă în familie şi rele tratamente aplicate minorului, transmite Agerpres. „Pe data de 8 decembrie, poliţiştii Secţiei 24 au fost sesizaţi cu privire la […] © G4Media.ro.
19:50
Genoa lui Șucu joacă duminică împotriva Interului lui Chivu / Șucu, în Italia: ”Acum ceva timp credeam că îl pot transfera la Rapid” # G4Media
Genoa, echipa patronată de omul de afaceri român Dan Șucu, și Interul antrenat de Cristian Chivu se vor întâlni în campionatul Italiei, duminică, 14 decembrie, la ora 18:00. Șucu, intervievat de Skysport, a vorbit și despre Cristian Chivu, despre care a spus că l-a vrut antrenor în România, la Rapid. „Suntem ambițioși și optimiști. Nu […] © G4Media.ro.
Acum 24 ore
19:40
Patru români, arestați în Italia /Sunt acuzați că au furat peste 2.500 de metri de cablu de cupru de pe linia feroviară de mare viteză Florența – Roma / Daune de 250 de mii de euro # G4Media
Carabinieri din Arezzo au arestat patru români, suspecți într-un caz de furt de cabluri de cupru de pe linia ferată de mare viteză Florența – Roma, anunță presa italiană. Măsura a rezultat în urma unei anchete efectuată de Unitatea operațională și mobilă a Companiei Carabinieri din Arezzo și a durat din iulie până în noiembrie. […] © G4Media.ro.
19:10
Cea mai mare baterie de stocare a energiei din România a devenit operațională la Florești, Cluj / Primar: ”Stochează energia când producția este mare și consumul redus și o eliberează atunci când cererea crește” # G4Media
În comuna Florești a fost finalizată și pusă în funcțiune cea mai mare baterie de stocare a energiei din România, un proiect realizat de compania Nova Power & Gas, parte a grupului E-INFRA, anunță Actual de Cluj. Primarul Bogdan Pivariu a anunțat că investiția este complet operațională, după semnarea certificatului de edificare a construcţiei. „În […] © G4Media.ro.
19:10
O serie mai puțin obișnuită de proteste va avea loc, vineri, în cel puțin zece mari gări din Europa. Activiștii implicați în inițiativă vor protesta îmbrăcați în pijamale. Ei militează pentru suplinirea căilor de transport feroviar internațional pe timp de noapte, potrivit Mediafax. Demonstrațiile sunt organizate de trei mari grupuri de activiști pentru mediu, Back-on-Track […] © G4Media.ro.
19:00
Unul dintre cele mai controversate momente din istoria recentă a Curții de Apel București: mușamalizarea dosarului de plagiat al lui Nicolae Ciucă / Repartizare trucată, un judecător afiliat PNL și o motivare halucinantă a unei judecătoare avansată acum vicepreședinte al instanței # G4Media
Felul în care două completuri de la Curtea de Apel București au judecat, în 2022, dosarele în care premierul în funcție la acel moment, liberalul Nicolae Ciucă, încerca să tergiverseze analiza tezei sale de doctorat, suspectă de plagiat, reprezintă unul dintre cele mai controversate momente din istoria acestei instanțe și oferă indicii despre o alianță […] © G4Media.ro.
19:00
Uniunea Europeană a convenit să blocheze pe termen nelimitat activele Băncii Centrale Ruse, un element central al împrumutului de reparații acordat Ucrainei, care se află încă în negocieri intense înaintea summitului decisiv de săptămâna viitoare, potrivit Euronews. Prin această măsură, UE va bloca activele aflate sub jurisdicția sa, în contextul îngrijorărilor că SUA ar putea […] © G4Media.ro.
18:50
Preşedintele Slovaciei se opune prin veto legii premierului Fico care ar desființa Biroul de protecție a avertizorilor de integritate # G4Media
Preşedintele slovac Peter Pellegrini s-a opus prin veto legii adoptate recent de parlament prin care s-ar desfiinţa Biroul de protecţie a avertizorilor de integritate (UOO) şi s-ar aproba crearea unui nou organism, plasat sub autoritatea guvernului, transmite Reuters, citată de Agerpres. Legea, propusă de guvernul naţionalist condus de premierul Robert Fico, a fost adoptată marţi […] © G4Media.ro.
18:30
Câteva completări la documentarul Recorder despre justiția captivă / Plus: Cine va schimba legea și cum? # G4Media
Riguros documentat timp de mai bine de un an de Andreea Pocotilă și Mihai Voinea, documentarul Recorder intitulat ”Justiție Capturată” are marele merit de a explica pe înțelesul tuturor mecanismele corupte din interiorul justiției, prin care Curtea de Apel sau Înalta Curte au ajuns să pronunțe în ultimii achitări pe bandă rulantă în mari dosare […] © G4Media.ro.
18:30
BREAKING Aproape 180 de magistrați se solidarizează într-un mesaj public cu judecătorii Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu # G4Media
Aproape 180 de magistrați se solidarizează, într-un mesaj public, cu judecătorii Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu. Mesajul a fost publicat de judecătoarea Sorina Marinaș de la Curtea de Apel Craiova. „Adevărul și integritatea nu trebuie sancționate, ci protejate. Tăcerea nu este o opțiune atunci când valorile profesiei sunt puse în pericol. Totodată, subliniem că aspectele […] © G4Media.ro.
18:10
SUA oferă o recompensă de 5 milioane de dolari pentru capturarea liderului organizației teroriste ”Los Choneros” din Ecuador # G4Media
Departamentul de Stat al SUA a anunțat astăzi o recompensă substanțială de până la 5 milioane de dolari americani pentru informații care să ducă la arestarea și/sau condamnarea lui Francisco Manuel Bermúdez Cagua, cunoscut și sub porecla „Churrón”. Acesta este un lider marcant al organizației criminale ecuadoriene „Los Choneros”, desemnată recent drept organizație teroristă. Bermúdez […] © G4Media.ro.
18:00
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat joi Georgia pentru violenta reprimare de către forţele de ordine, în 2019, a unei manifestaţii contra prezenţei unui deputat rus în Parlamentul georgian, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. În ziua acelei manifestaţii, la care participaseră 12.000 de persoane în faţa Parlamentului din Tbilisi, „s-a […] © G4Media.ro.
17:50
Trupele spaniole vor rămâne pe flancul estic al NATO „atât timp cât va fi nevoie”, afirmă ministrul spaniol al apărării # G4Media
Ministrul spaniol al Apărării, Margarita Robles, a declarat joi că trupele spaniole desfăşurate pe flancul estic al NATO vor rămâne acolo „atât timp cât va fi nevoie”, pentru „a face faţă climatului dificil generat de ameninţarea actuală”, în contextul războiului din Ucraina, transmite agenţia de știri EFE, citată de Agerpres. Potrivit ministerului său, Margarita Robles […] © G4Media.ro.
17:50
VIDEO Un parașutist a rămas suspendat în aer, după ce parașuta de rezervă s-a înfășurat în jurul aripii avionului # G4Media
Un parașutist australian a rămas atârnat de aripa avionului după ce parașuta de rezervă s-a deschis prematur, scrie The Telegraph. Imaginile arată că parașuta de rezervă s-a activat după ce mânerul său s-a prins de aripa avionului în apropierea orașului Cairns din Far North Queensland. Incidentul a avut loc în septembrie anul acesta, dar a […] © G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.