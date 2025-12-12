Cinci bărbați arestați în Brașov, după ce au furat cabluri care au perturbat traficul feroviar / Au fost surprinși în timp ce încărcau într-o mașină 85 de metri de cablu

20:20

Sorina Marinaş, judecătoare la secţia penală de la Curtea de Apel Craiova, a declarat joi seară că este sigură de faptul că urmează „repercusiuni” ale Inspecţiei Judiciare împotriva magistraţilor „care au îndrăznit” să vorbească despre problemele din justiţie, transmite Agerpres. „Ori de câte ori, unul dintre noi a ieşit din decorul prestabilit, s-a trezit cu […] © G4Media.ro.