Deputat PNL despre fostul ministru al justiției: Ceea ce au făcut magistrații în interiorul sistemului nu poate fi pus în cârca domnului Predoiu

21:40

Prețurile record anunțate de FIFA pentru bilete la Mondialul 2026 provoacă revoltă în rândul fanilor, tarifele fiind de până la șapte ori mai mari decât în 2022, anunță Mediafax. FIFA este acuzată de „trădare monumentală” după ce a publicat treptat prețurile pentru bilete la Cupa Mondială 2026. Acestea dezvăluie sume fără precedent pentru microbiștii care […] © G4Media.ro.