Călin Georgescu rămâne sub control judiciar / Decizia Judecătoriei Sectorului 1 poate fi contestată
G4Media, 12 decembrie 2025 12:20
Fostul candidat pro-rus la alegerile prezidențiale Călin Georgescu rămâne sub control judiciar. Decizia a fost luată, vineri, de Judecătoria Sectorului 1 și poate fi contestată. Minuta instanței: „În temeiul art. 348 C.proc.pen. rap. la art. 207 alin.2, 4 şi 7 C.proc.pen., constată legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar, luată faţă de inculpatul Georgescu Călin (…)
• • •
Zece ani de la Acordul de la Paris și pragul climatic de 1,5°C: unde ne aflăm la final de 2025
Acordul de la Paris, adoptat în decembrie 2015 în cadrul Conferinței ONU privind Schimbările Climatice (COP21), a stabilit pentru prima dată un obiectiv global comun de limitare a creșterii temperaturii medii globale „mult sub 2°C" față de nivelurile preindustriale și de continuare a eforturilor pentru limitarea încălzirii la 1,5°C. La zece ani de la adoptare,
EXCLUSIV Laura Codruța Kovesi, reacție în sprijinul magistraților care denunță abuzurile din justiție: Îmi exprim îngrijorarea cu privire la dezvăluirile care afectează independența și reputația magistraturii / Aplicarea de sancțiuni disciplinare magistraților care iau poziție împotriva abuzurilor este o măsură de represalii
Laura Codruța Kovesi, șefa Parchetului European și fosta șefă a DNA înlăturată din funcție de Tudorel Toader și Klaus Iohannis, a reacționat vineri în sprijinul magistraților care au denunțat abuzurile din justiție în documentarul Recorder și prin alte ieșiri publice. Într-o declarație pentru G4Media, Kovesi a și-a exprimat "îngrijorarea" cu privire la dezvăluirile care afectează
Băiatul deștept din Justiție. E intangibil Cătălin Predoiu, pe care Nicușor Dan l-ar fi preferat premier?
Vicepremierul Cătălin Predoiu e un personaj-cheie în dezastrul din Justiție. El a promovat legile din 2022 care au pavat drumul grupării Savonea către puterea totală în instanțe. Și tot el i-a propus pe actualii șefi de la Parchetul General și DNA, criticați chiar de președintele Nicușor Dan pentru că au tolerat corupția la nivel înalt.
Campionatul Mondial de handbal feminin a ajuns la ziua semifinalelor, duelurile din „Ahoy Rotterdam" fiind unele extem de așteptate de fani. Campioana en-titre Franța va da peste Germania, iar Olanda peste marea favorită Norvegia. Semifinale CM handbal feminin De la ora 18:45 Franța – Germania / Digi 2, Prima Sport 2 Franța este una dintre
Primăria Constanța face dezbatere publică în ajunul Crăciunului pentru un PUZ constroversat, într-o zonă unde se vrea construirea unor blocuri de până la 24 de etaje
Primăria Constanța organizează o dezbatere în Ajunul Crăciunului, în privința unui PUZ controversat, inițiat de compania Cambela Prod, pentru construirea unor blocuri de până la 24 de etaje, în zona fostei baze RATC, transmite Info Sud-Est. Cambela Prod, care la bază se ocupă de comerțul cu cereale, este o firmă cu sediul în Stejaru, Tulcea,
Meloni scoate la licitație cadourile primite de la lideri străini: Covoare, bijuterii, pantofi din piton
Prim-ministrul Giorgia Meloni va scoate la licitație o parte din cadourile primite în timpul călătoriilor sale oficiale în străinătate. Au fost selectate obiecte în valoare de peste 300 de euro deoarece, prin lege, președintele nu le poate păstra pentru ea. Valoarea totală este estimată la aproximativ 800.000 de euro, relatează Open, scrie La Repubblica, citată
Peste 500 de magistrați se solidarizează cu judecătorii care au denunțat presiunile din sistemul de justiție
Numărul magistraților care s-au solidarizat cu judecătorii care au denunțat presiunile din sistemul de justiție a ajuns la 517, vineri dimineață. Joi seara, aproape 180 de magistrați s-au solidarizat, într-un mesaj public, cu judecătorii Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu. Mesajul integral de vineri: Ne exprimăm public solidaritatea cu magistrații care au avut curajul de a
Mediul de afaceri, apel către magistrați, Nicușor Dan și Ilie Bolojan: Fără justiție independentă nu există nici democrație, nici economie funcțională / România are nevoie ca magistrații integri să vorbească, să acționeze
Fundației Romanian Business Leaders, una dintre cele mai puternice organizații ale mediului de afaceri, a făcut vineri un apel public către magistrați, către președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan în sprijinul justiției independente, o condiție esențială pentru democrație și economia de piață. Investigația Recorder scoate la lumină un adevăr incomod – România nu poate
General polonez, avertisment pentru Putin: NATO va interveni în Kaliningrad dacă Rusia atacă Polonia / "Avem dreptul să intervenim acolo"
Generalul polonez Jaroslaw Gromadzinski, fost comandant la Eurocorps, a lansat un avertisment ferm adresat Moscovei, subliniind că NATO trebuie să fie pregătită să acționeze în enclavele rusești – inclusiv Kaliningrad – dacă Polonia ar fi atacată, anunță Mediafax. Mesajul strategic transmis de către generalul polonez, apare pe fondul tensiunilor crescânde din Europa de Est. El
Deputat PNL despre fostul ministru al justiției: Ceea ce au făcut magistrații în interiorul sistemului nu poate fi pus în cârca domnului Predoiu
Deputatul PNL Alexandru Muraru a declarat la RFI că fostul ministru al justiției, Cătălin Predoiu, criticat pentru legile justiției modificate în 2022, că "ce au făcut magistrații în interiorul sistemului nu poate fi pus în cârca domnului Predoiu". Precizările vin în urma documentarului Recorder despre justiția captură, în care se arată că un rol în
Comisia Europeană ia în considerare o a doua schemă de împrumuturi SAFE pentru proiectele de apărare (Reuters)
Comisia Europeană are în vedere lansarea unei a doua ediţii a schemei sale de împrumuturi SAFE, în valoare de miliarde de euro, pentru proiecte de apărare, în contextul în care blocul comunitar încearcă să îşi consolideze apărarea din cauza temerilor tot mai mari faţă de Rusia şi a îndoielilor cu privire la angajamentele SUA în
Activele statului rus ar putea rămâne înghețate permanent în UE. Decizie majoră prin care UE ocolește veto-ul Ungariei și condiționează deblocarea fondurilor de plata despăgubirilor către Ucraina
Activele statului rus aflate în Uniunea Europeană ar putea rămâne înghețate pe termen nelimitat, în urma unui mecanism juridic aprobat joi de statele membre ale UE, care limitează posibilitatea unor țări precum Ungaria sau Slovacia de a bloca prelungirea sancțiunilor prin dreptul de veto. Ambasadorii statelor membre au acordat Comisiei Europene puteri de urgență pentru
Idei de meniu de Crăciun, cu preparate sănătoase / Cum integrăm nucile și semințele în preparatele de sărbători
În meniurile moderne, nucile și semințele au câștigat un loc important. De la aperitive și salate, până la deserturi, aceste ingrediente aparent „mici" pot transforma complet masa de Crăciun. Sunt bogate în fibre, proteine și grăsimi sănătoase, oferă sațietate și energie, iar textura lor crocantă aduce echilibru într-un sezon culinar dominat de preparate grele și
BREAKING Secția pentru judecători a CSM a decis sesizarea Inspecției Judiciare pentru „efectuarea de verificări în raport cu materialul de presă difuzat de Recorder" / Magistrații considerați reformiști acuză Inspecția Judiciară că este un instrument de „teroare"
Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat, vineri, că a decis sesizarea Inspecției Judiciare pentru „efectuarea de verificări în raport cu materialul de presă difuzat de Recorder". Magistrații considerați reformiști acuză Inspecția Judiciară că este un instrument de „teroare" și „intimidare". Inspecția Judiciară este considerată ca făcând parte din gruparea controlată
STUDIU Tot mai mulți tineri maghiari pleacă la studii în afara Ungariei / Transilvania și Cluj-Napoca devin opțiuni din ce în ce mai importante / Ungaria a devenit din nou țară de emigrare
tConform unui studiu realizat de Academia Engame, peste 18.000 de tineri ungari au studiat deja la universitățile din străinătate în anul universitar 2024-2025. Potrivit datelor din seria de cercetări ale Active Youth Hungary, fiecare al nouălea tânăr ungar își începe studiile superioare în străinătate. Sociologul Andrea Szabó a vorbit în cadrul unei emisiuni difuzate de
Vicepreședinte CNA: Când unul dintre cei mai importanți actori ai sistemului judiciar sugerează că o investigație jurnalistică ar reprezenta „instigare împotriva ordinii constituționale", asistăm la o deformare periculoasă a sensului juridic al termenilor și la o tentativă de intimidare a presei
Vicepreședinte CNA Valentin Jucan a explicat, vineri, într-o postare pe Facebook, că declarația președintei Curții de Apel București (CAB), care a sugerat că difuzarea de către televiziunea publică a documentarului Recorder reprezintă „instigare împotriva ordinii constituționale", constituie o deformare periculoasă a sensului juridic al termenilor și o tentativă de intimidare a presei. „Atacul politicului instituționalizat
Cum pot schimba sancțiunile americane harta energetică a Europei Centrale și de Sud-Est. Analiza impactului asupra prețurilor la pompă – Analiză Energia Inteligentă
Analiză de Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă: Sancțiunile americane împotriva Rosneft și Lukoil sunt în vigoare, dar au fost temporar relaxate/derogate în ceea ce privește funcționarea stațiilor de alimentare inclusiv în România și alte țări până în aprilie 2026, dacă veniturile nu merg către Rusia. România lucrează la un cadru legal pentru preluarea/administrarea activelor
Malurile lacurilor Băneasa, Grivița și Străulești vor fi consolidate / 835 de mili
Consiliul Local al Sectorului 1 a aprobat joi, documentația tehnico-economică și indicatorii necesari demarării lucrărilor de renovare și reabilitare a malurilor lacurilor Băneasa, Grivița și Străulești, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio București. Aceste zone se află în prezent, într-o stare severă de degradare. Sunt afectate de intemperii și de lipsa intervențiilor de […] © G4Media.ro.
Helmut Marko, detalii despre discuția cu Verstappen după plecarea de la RedBull: „Nu a fost o conversație obișnuită” # G4Media
Poveste de succes dintre Helmut Marko și RedBull Racing a luat sfârșit în această săptămână după 20 de ani încununați de succes. Austriacul a povestit cum a decurs prima discuție cu Max Verstappen și admite că „nu a fost o conversație obișnuită”. Povestea nespusă: Cum l-a „furat” RedBull pe Verstappen rivalilor de la Mercedes Timp […] © G4Media.ro.
Cinci bărbați arestați în Brașov, după ce au furat cabluri care au perturbat traficul feroviar / Au fost surprinși în timp ce încărcau într-o mașină 85 de metri de cablu # G4Media
Cinci bărbați au fost arestați preventiv în Brașov, după ce au fost prinși în flagrant în timp ce furau cabluri de pe o cale ferată, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Brașov. Polițiștii de la Transporturi au primit un apel din partea personalului feroviar. Ceferiștii anunțau apariția unui deranjament la instalațiile de semnalizare […] © G4Media.ro.
Fostul magnat media din Hong Kong, Jimmy Lai, aflat în detenție, își așteaptă verdictul, în detenție / Ar putea primi condamnare pe viață # G4Media
Jimmy Lai, fostul magnat media pro-democrație din Hong Kong, va afla luni verdictul procesului său pentru încălcarea securității naționale, un caz considerat de apărătorii drepturilor omului ca fiind emblematic pentru erodarea libertăților politice în acest teritoriu chinez, scrie France Presse. Jimmy Lai este acuzat de coluziune (înțelegere secretă între două părți) cu străinătatea în temeiul […] © G4Media.ro.
Ferrari a încheiat un sezon dezastruos, echipa de la Maranello clasându-se pe 4 în ierarhia constructorilor din Formula 1. Mai mult, Scuderia nu a bifat vreo victorie în cele 24 de etape. Charles Leclerc transmite un mesaj clar echipei sale: în 2026 va fi „acum ori niciodată” pentru a obține titluri mondiale. Charles Leclerc a […] © G4Media.ro.
Orașul Victoria nu va avea artificii de Revelion, ISU nu a aprobat / De banii alocați pentru efectele pirotehnice s-au cumpărat dulciuri la toți copiii din oraș # G4Media
Primăria oraşului Victoria a anunţat că, în acest an, tradiţionalul foc de artificii nu va mai avea loc, relatează BZB. Decizia a fost luată după ce Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă a aprobat o singură locaţie pentru desfăşurarea spectacolului pirotehnic – zona din apropierea Liceului Tehnologic „Dr. Alexandru Bărbat”. Spaţiul este însă prea îndepărtat de […] © G4Media.ro.
Rata anuală a inflaţiei în noiembrie 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, a fost 9,76%, cele mai mari creșteri de preţuri înregistrându-se de această dată la servicii, cu 10,99%. În acelaşi interval de timp, preţurile mărfurilor nealimentare s-au majorat cu 10,73%, iar cel al mărfurilor alimentare cu 7,64%. La alimente, cele mai mari […] © G4Media.ro.
Publicație germană: Austria, Ungaria, Italia și Polonia au fost identificate de Statele Unite ca posibile ținte ale unei campanii de separare a acestora de Uniunea Europeană # G4Media
Austria, Ungaria, Italia și Polonia au fost identificate de Statele Unite ca posibile ținte ale unei campanii de separare a acestora de Uniunea Europeană (UE), potrivit unui raport. Ziarul german Die Welt a scris că detaliile necunoscute anterior despre o Strategie de Securitate Națională a SUA ar putea oferi dovezi în acest sens, care include […] © G4Media.ro.
Escrocherie de 1,8 milioane de euro în Florența / Au fost golite conturile Opera del Duomo / Hackerii au furat banii cu ajutorul unor e-mailuri false # G4Media
Datorită unei escrocherii cunoscute sub numele de „man in the middle”, hackerii s-au „strecurat” în schimbul de e-mailuri dintre ONG-ul care administrează Opera del Duomo din Florența și o companie de construcții, recreând o interfață perfectă și redirecționând plata în altă parte, scrie Corriere della Sera. Organizația non-profit era convinsă că plătea unei companii din […] © G4Media.ro.
Ce să faci în weekend, în București: tradiții, concerte și expoziții / Programul pe zile și ore # G4Media
Decembrie transformă Bucureștiul într-un oraș al luminii, iar weekendul 12–14 decembrie vine cu unele dintre cele mai frumoase evenimente ale sezonului. De la festivaluri de datini și concerte în aer liber, la spectacole pentru copii, expoziții, târguri și experiențe imersive, Capitala oferă trei zile pline pentru toate gusturile și vârstele, anunță Agenția de presă rador, […] © G4Media.ro.
BBC ironizează titlul câștigat de Norris în F1, iar reacția a dus la un scandal: „Patetic” # G4Media
Lando Norris a cucerit titlul mondial din Formula 1, dar britanicul a fost ținta unei ironii din partea BBC, în cadrul emisiunii „Have I Got News For You”. Concret, show-ul tv a ridiculizat originile sale „privilegiate”. FIA anunță modificări majore ale regulilor din F1 Norris l-a învins pe Max Verstappen, doar două puncte făcând diferența […] © G4Media.ro.
Ungaria se opune înghețării pe termen nelimitat a activelor rusești din UE / Victor Orban anunță că va face tot posibilul pentru a restabili „o situație legală” # G4Media
Ungaria protestează față de ceea ce numește o măsură „ilegală” planificată de guvernele Uniunii Europene de a îngheța pe termen nelimitat activele rusești prin vot cu majoritate calificată, a declarat vineri premierul Viktor Orban într-o postare pe Facebook. „Bruxelles va trece astăzi Rubiconul, cu începerea votului scris, ceea ce va cauza daune ireparabile Uniunii”, a […] © G4Media.ro.
Încă nu a fost închis puțul săpat ilegal în Bihor, după o săptămână / Prima încercare de închidere a eșuat, se caută o altă metodă / O firmă a săpat pentru apă și a dat de gaz # G4Media
ISU Bihor caută o nouă soluție tehnică pentru a închide puțul săpat ilegal în urmă cu o săptămână și din care iese gaz, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Cluj. Prima încercare de închidere a puţului forat ilegal în gospodăria unui localnic din Sântimreu a eşuat, a anunţat joi, 11 decembrie, în şedinţa […] © G4Media.ro.
Orice formă de persecutare a magistraților care sesizează abuzuri este „inacceptabilă”, consideră ministrul Justiției / Radu Marinescu: „Astfel de sesizări trebuie verificate și clarificate, nu reprimate” # G4Media
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, consideră „inacceptabilă” orice formă de persecutare a magistraților care sesizează disfuncționalități sau abuzuri în domeniul în care lucrează. Acesta a reacționat, pe facebook, după documentarul Recorder și după scrisoarea de joi a aproape 200 de magistrați care s-au solidarizat cu colegii lor care au participat la documentar. Ministrul a specificat că […] © G4Media.ro.
Feyenoord, prăbușire totală contra FCSB – Explicațiile lui Van Persie, antrenorul batavilor: „Suntem cu toții uluiți” # G4Media
În minutul 51, Feyenoord era aproape sigură de victoria pe Arena Națională: conducea cu 3-1, iar FCSB părea incapabilă să obțină ceva pozitiv de la duelul din Europa League. A urmat însă un final de meci desprins parcă dintr-un film de Hollywood, iar campioana României s-a impus cu 4-3 la ultima fază. Fost mare jucător, […] © G4Media.ro.
Furia bulgarilor care au ieșit în stradă a vizat și influența oligarhilor / Delian Peevski, care controlează o bună parte din media bulgărească, a susținut guvernul minoritar, silit să demisioneze în urma protestelor masive # G4Media
Prim-ministrul Rosen Jeliazkov a demisionat joi, după ce miercuri, zeci de mii de bulgari au participat la protestele din întreaga țara, cerând demisia guvernului pe fondul acuzațiilor de corupție pe scară largă, relatază Euronews, citată de Rador Radio România. La Sofia, protestatarii s-au adunat într-o piață centrală din apropierea clădirilor parlamentului, guvernului și președinției. Peste […] © G4Media.ro.
Întrebări considerate prea dificile, despre Kant sau filosofia timpului, la bacalaureatul din Coreea de Sud, au dus la demisia responsabilului pentru organizarea examenului # G4Media
Întrebări despre Kant, Hobbes sau filosofia timpului: în Coreea de Sud, o polemică stârnită de proba de engleză din cadrul examenului de bacalaureat, considerată mult prea dificilă, a dus la demisia responsabilului, a aflat AFP. Obținerea unor rezultate bune la „Suneung”, echivalentul bacalaureatului francez, asigură un loc în cele mai bune universități din țară. Este […] © G4Media.ro.
Ciprul, Grecia și Turcia vor să reia procesul de pace / Insula Cipru este divizată de o jumătate e secol, după ce Turcia a invadat nordul # G4Media
Liderii ciprioţ, grec şi turc şi-au afirmat joi angajamentul de a relua procesul de pace, blocat de ani de zile pe insula mediteraneană divizată, a anunţat ONU, în timpul primei lor întâlniri de la alegerea preşedintelui cipriot turc, Tufan Erhürman, notează AFP, preluată de Agerpres. Noul preşedinte al Republicii Turce a Ciprului de Nord (RTCN), […] © G4Media.ro.
Falimentul uneia dintre cei mai mari fabrici de componente pentru scaune auto din Europa / Te‑Rox Prod din Pașcani producea anual peste 1,3 milioane de huse / Se vinde acum cu 2,49 milioane euro # G4Media
Firma Te‑Rox Prod din Pașcani, care ajunsese unul dintre cei mai mari producători europeni de huse și componente pentru scaune auto pentru copii, a fost scoasă la vânzare la prețul de 2,49 milioane de euro, anunță Ziarul de Iași. Compania, care a aparținut Doinei Cepalis, a intrat în faliment sub conducerea suedezilor de la Holmbergs […] © G4Media.ro.
Fostul ministru al Sănătății, Nelu Tătaru, va rămâne suspendat din postul de chirurg pe perioada procesului de luare de mită / Decizie a Curții de Apel Iași # G4Media
Fostul ministru al Sănătății, Nelu Tătaru, va rămâne suspendat din postul de chirurg la spitalul municipal până ce justiția se va pronunța în privința acuzațiilor de luare de mită care i se aduc, anunță Ziarul de Iași. După ce Tribunalul ieșean a respins cererea lui Tătaru de anulare a deciziei de suspendare, a venit rândul […] © G4Media.ro.
Confruntările dintre Kiev și Moscova, care vor intra în februarie în al cincilea an, situația volatilă din Pakistan, tensiunile din Marea Roșie și intensificarea militarizării în America Latină și Caraibe ar putea marca anul 2026, avertizează Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED). Organizația internațională de cercetare, care monitorizează violența politică și conflictele în […] © G4Media.ro.
Calculele calificării FCSB în Europa League după incredibilul 4-3 cu Feyenoord / Bucureștenii mai au de jucat cu Dinamo Zagreb (deplasare) și Fenerbahce (acasă) # G4Media
FCSB își păstrează șansele la calificarea în Europa League după victoria spectaculoasă cu Feyenoord. Toate calculele, scenariile și punctele necesare pentru primăvara europeană, notează Mediafax. FCSB a produs una dintre cele mai spectaculoase reveniri ale sezonului în Europa League, transformând un meci considerat pierdut într-un succes memorabil cu Feyenoord, scor 4-3, scrie Prosport. Roș-albaștrii au […] © G4Media.ro.
„De la realismul socialist la comunismul naţional” / Cum a redefinit ideologia arta românească / Expoziție vernisată, vineri, la București # G4Media
Expoziţia tematică „De la realismul socialist la comunismul naţional”, o incursiune amplă în transformările artei româneşti din a doua jumătate a secolului al XX-lea, va fi vernisată, vineri, la Palatul Suţu – Muzeul Municipiului Bucureşti. Potrivit unui comunicat al organizatorilor transmis Agerpres, arta românească a traversat două mari etape distincte, separate de schimbările radicale aduse […] © G4Media.ro.
Marina britanică a vânat un submarin rusesc trei zile în Canalul Mânecii / Submarinul Krasnodar a rămas la suprafaţă pe tot parcursul operaţiunii, în ciuda condiţiilor meteorologice nefavorabile # G4Media
Marina Regală a vânat trei zile un submarin rusesc care naviga în Canalul Mânecii, a anunţat aceasta joi, într-un moment în care Regatul Unit acţionează pentru consolidarea luptei sale împotriva acestei ameninţări, notează Agerpres, care citează AFP. O navă de aprovizionare a marinei britanice, echipată cu un elicopter la bord, a fost desfăşurată pentru a […] © G4Media.ro.
Casa Albă: Trump este „extrem de frustrat” atât de atitudinea Rusiei, cât şi de cea a Ucrainei / „El nu mai vrea discuţii. Vrea acţiuni” # G4Media
Washington, 11 dec /Agerpres/- Preşedintele american Donald Trump este „extrem de frustrat” atât de atitudinea Rusiei, cât şi de cea a Ucrainei faţă de procesul de pace pe care el încearcă să-l impulsioneze, a declarat joi purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, care a subliniat că acum liderul american doreşte „acţiuni” pentru a […] © G4Media.ro.
Max Verstappen a pierdut pentru numai două puncte titlul mondial din Formula 1, dar stă bine la capitolul colaborări. Multiplul campion din Marele Circ a anunțat un acord exclusiv pe mai mulți ani cu Fanatics, o companie care comercializează articole și produse sportive, transmite racingnews365.com. FIA anunță modificări majore ale regulilor din F1 Nu vorbim […] © G4Media.ro.
FCSB a fost protagonista unui meci de colecție joi seară pe Arena Națională în compania lui Feyenoord, în Europa League, și a întors scorul de la 3-1 în minutul 51 la 4-3 în final. Știre în curs de actualizare. © G4Media.ro.
Ultima leprozerie din Europa: Tichilești, sanatoriul din județul Tulcea care tratează oamenii cu lepră de peste un secol / Ultimele povești # G4Media
Vestea că în România a fost confirmat primul caz de lepră din ultimii aproape 45 de ani a luat prin surprindere populația joi seară, când ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că pe lângă pacientul din Cluj, alte trei cazuri sunt în curs de evaluare. Pacientele sunt originare din Asia și lucrează ca maseuze la […] © G4Media.ro.
Compania Walt Disney va investi un miliard de dolari în gigantul american al inteligenţei artificiale OpenAI, şi va permite startup-ului să folosească personajele din francizele Star Wars, Pixar şi Marvel în Sora, un model de generare de videoclipuri şi imagini creat de OpenAI, un acord crucial care ar putea reconfigura modul în care Hollywood-ul creează […] © G4Media.ro.
Oamenii fără adăpost dorm în urnele funerare goale din cimitir, în Modena / Orașele din Emilia-Romagna sunt printre cele mai bogate și mai scumpe din Italia # G4Media
Cimitirul din Modena a devenit adăpost împotriva frigului pentru cei fără adăpost, notează Corriere della Sera. Sosirea iminentă a iernii, însoțită de o scădere bruscă a temperaturilor, atrage din nou atenția asupra problemei multor persoane care trăiesc fără o locuință permanentă, în Italia, fie din proprie alegere, din cauza dificultăților financiare, fie din cauza complexității […] © G4Media.ro.
Universitatea Craiova pierde cu Sparta Praga în Conference League, după un gol primit în minutul 89 # G4Media
Universitatea Craiova a pierdut joi seara, pe teren propriu, cu scorul de 1-2 (0-0) în fața formației Sparta Praga, în etapa a 5-a din grupa unică a Conference League. Craiova a ratat un penalty în prima parte a jocului, iar Sparta a marcat golul victoriei în minutul 89, notează Mediafax. Sparta a deschis scorul în […] © G4Media.ro.
