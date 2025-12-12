Tumoră gigant extirpată într-o intervenţie în premieră pentru centrele non-universitare

13:40

Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Avem imagini cu accidentul care s-a produs în acestă dimineață la intersecția dintre Bulevardul Brăilei și strada Bucegi. După cum se poate observa și pe video, vinovat de producerea accidentului este șoferul autoturismului Ford. Acesta a ieșit în fața autobuzului și a vrut să facă dreapta, după care și-a dat seama că e interzis, a […] Articolul VIDEO Cum s-a produs accidentul de azi-dimineață, din Focșani! Cine a fost de vină… se vede clar în imagini apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.