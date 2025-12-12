VIDEO Primăria Adjud a deschis sărbătorile de iarnă cu un festival dedicat tradițiilor vrâncene
Jurnal de Vrancea, 12 decembrie 2025 15:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: La Adjud a avut loc deschiderea Festivalului „Tradiții și Obiceiuri Românești – Sărbătorile de iarnă”, un eveniment care a adunat laolaltă elevi, profesori, reprezentanți ai autorităților și iubitori ai folclorului. Atmosfera a fost una puternică și autentică, cu momente care au readus în fața publicului obiceiuri transmise din generație în generație. Invitații speciali au fost […] Articolul <span class="sweb-cuv-evd" style="background-color:#ff0000;color:#fffFFF">VIDEO</span> Primăria Adjud a deschis sărbătorile de iarnă cu un festival dedicat tradițiilor vrâncene apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
• • •
Alte ştiri de Jurnal de Vrancea
Acum 30 minute
15:20
VIDEO Primăria Adjud a deschis sărbătorile de iarnă cu un festival dedicat tradițiilor vrâncene # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: La Adjud a avut loc deschiderea Festivalului „Tradiții și Obiceiuri Românești – Sărbătorile de iarnă”, un eveniment care a adunat laolaltă elevi, profesori, reprezentanți ai autorităților și iubitori ai folclorului. Atmosfera a fost una puternică și autentică, cu momente care au readus în fața publicului obiceiuri transmise din generație în generație. Invitații speciali au fost […] Articolul VIDEO Primăria Adjud a deschis sărbătorile de iarnă cu un festival dedicat tradițiilor vrâncene apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Acum o oră
15:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny” Vrancea a prezentat bilanțul activității din luna noiembrie. În această perioadă, instituția a înregistrat 135 de cereri pentru avize, autorizații, acorduri și asistență tehnică de specialitate. Pe zona de securitate la incendiu au fost emise 67 de avize și 5 autorizații, iar pentru transporturile deșeurilor periculoase au fost […] Articolul Sute de nereguli depistate de ISU Vrancea în urma controalelor din noiembrie apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Acum 2 ore
14:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În luna în care darurile se transformă în speranță, polițiștii din cadrul Biroului Siguranța Școlară al I.P.J. Vrancea au răspuns unei povești care i-a mișcat profund: cinci copii care, deși duc o viață plină de lipsuri, merg zi de zi la școală cu zâmbetul pe buze. Totul a început cu o simplă postare pe Facebook, […] Articolul Polițiștii vrânceni – cadouri pentru copiii unei familii nevoiașe apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:00
Moment special la Secția de Științele Naturii a Muzeului Vrancei! Fosta șefă a instituției, Ana Condrea, omagiată de colegi invitați din comunitate # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: La Secția de Științele Naturii a Muzeului Vrancei a fost marcat astăzi Centenarul Casei Tatovici. Evenimentul a avut o notă aparte prin omagierea Anei Condrea, fost muzeograf și fostă șefă a Secției, care a intrat în serviciul muzeului în urmă cu 50 de ani. Rolul ei în dezvoltarea și reorganizarea secției a fost esențial, iar […] Articolul Moment special la Secția de Științele Naturii a Muzeului Vrancei! Fosta șefă a instituției, Ana Condrea, omagiată de colegi invitați din comunitate apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Acum 4 ore
13:00
Tumoră gigant extirpată într-o intervenţie în premieră pentru centrele non-universitare # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: O echipă de medici din cadrul Secţiei de Chirurgie şi Ortopedie Pediatrică a Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Bacău a realizat o intervenţie chirurgicală în premieră pentru centrele non-universitare din ţară, fiind vorba despre extirparea unei tumori gigant, de circa 4,2 kilograme, de la un pacient în vârstă de 16 ani. Potrivit reprezentanţilor spitalului, intervenţia […] Articolul Tumoră gigant extirpată într-o intervenţie în premieră pentru centrele non-universitare apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Centrul Cultural Vrancea în parteneriat cu Muzeul Vrancei, organizează miercuri, 17 decembrie 2025, la ora 18.00, în foaierul Muzeului Viei și Vinului, un concert de Colinde. Un eveniment emoționant, ce aduce publicului vrâncean sensibilitatea muzicii corale, trăirile vibrate ale muzicii clasice și sunetele armonioase ale instrumentelor de suflat, reunind în repertoriul muzical vestea Nașterii lui […] Articolul Concert de colinde în foaierul Muzeului Viei și Vinului din Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Acum 8 ore
09:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Inspectoratul Teritorial de Muncă Vrancea a desfășurat, între 24 și 28 noiembrie 2025, o campanie națională de control în depozite și în firmele care se ocupă de manipulări și activități de curierat (cod CAEN 5210, 5224 și 5320). Acțiunea a urmărit identificarea muncii nedeclarate și verificarea modului în care angajatorii respectă regulile de securitate și […] Articolul ITM Vrancea, verificări la depozitele și firmele de curierat din județ apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Acum 12 ore
07:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Joi, 12 decembrie 2025, la ora 03:54:25 (ora locală a României), în Zona Seismică Vrancea s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 3,9 grade pe Scara Richter, la o adâncime de 87,7 km. Seismul a avut epicentrul pe raza comunei Nereju din județul Vrancea, la 47 km V de Focșani, 64 km N de Buzău, 64 km E de Sfântu-Gheorghe, 76 km […] Articolul Cutremur, vineri dimineață, cu epicentrul în județul Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
06:00
Aproape 180 de magistrați își exprimă public solidaritatea cu judecătorii Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Aproape 180 de magistrați au semnat un mesaj public de susținere față de judecătorii Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu, semnalând totodată probleme profunde din sistemul judiciar. Documentul a fost făcut public de judecătoarea Sorina Marinaș, de la Curtea de Apel Craiova. În mesaj, magistrații atrag atenția asupra necesității de a proteja valorile fundamentale ale profesiei […] Articolul Aproape 180 de magistrați își exprimă public solidaritatea cu judecătorii Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Acum 24 ore
00:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Berbec (21 martie – 19 aprilie) Astăzi energia ta este la cote înalte, dar ai grijă să nu fii prea impulsiv. Este un moment bun pentru a-ți exprima ideile la locul de muncă sau în cercul de prieteni, dar ascultă și părerile celorlalți. Taur (20 aprilie – 20 mai) Este o zi favorabilă stabilității și […] Articolul Horoscopul zilei de 12 decembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11 decembrie 2025
20:00
Lucrări finalizate la Stadionul „Milcovul”: modernizare, regenerare a gazonului și investiții pentru întreținerea bazei sportive # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Consiliul Județean Vrancea a realizat în acest an mai multe lucrări de întreținere, protejare și regenerare a suprafețelor de joc de la Stadionul „Milcovul” din Focșani – care cuprinde un teren principal și două terenuri de antrenament. Intervențiile au vizat atât refacerea gazonului, cât și modernizarea sistemului de irigații și dotarea cu utilaje profesionale necesare […] Articolul Lucrări finalizate la Stadionul „Milcovul”: modernizare, regenerare a gazonului și investiții pentru întreținerea bazei sportive apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
19:50
Micuții de la Grădinița nr.18 Focșani, în vizită la Căminul pentru Persoane Vârstnice din Focșani # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Joi, 11 decembrie, preșcolarii de la Grădinița cu P.P. Nr.18 Focsani, Grupa mijlocie „Pisicuțe” au desfășurat o activitate caritabilă la Căminul pentru Persoane Vârstnice Focșani, în cadrul Proiectului „Caravana faptelor bune”, proiect dedicat formării unor comportamente pozitive și consolidării spiritului civic în rândul celor mici. Copiii, însoțiți de cadrele didactice, au oferit vârstnicilor pachete cu […] Articolul Micuții de la Grădinița nr.18 Focșani, în vizită la Căminul pentru Persoane Vârstnice din Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
16:30
Un bărbat a fost reținut și alte persoane sunt cercetate după ce ar fi făcut zeci de programări false la Serviciul Permise şi Înmatriculări # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un bărbat a fost reţinut şi mai multe persoane care activau în domeniul brokerilor de asigurări sunt cercetate de poliţiştii buzoieni pentru fals informatic, după ce ar fi introdus date eronate în sistemul de programare al sistemului de permise şi înmatriculări, respectiv ar fi efectuat zeci de programări în fals, îngreunând activitatea instituţiei. Potrivit Inspectoratului […] Articolul Un bărbat a fost reținut și alte persoane sunt cercetate după ce ar fi făcut zeci de programări false la Serviciul Permise şi Înmatriculări apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Ieri
15:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Colegiul Tehnic „Gh. Balș” din Adjud a anunțat cu mare tristețe moartea profesoarei de limba engleză Simona Ceamburu, un cadru didactic respectat și iubit de elevi și colegi. Simona Ceamburu a predat ani buni în cadrul colegiului, unde a format generații întregi. Cei care au lucrat cu ea vorbesc despre un om calm, atent la […] Articolul Doliu în comunitatea din Adjud! A murit profesoara Simona Ceamburu! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:30
Sancțiuni și confiscări în urma unor controale ale polițiștilor în domeniul silvic # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În perioada 2–10 decembrie, polițiștii Secției 3 Poliție Rurală Vidra au verificat modul în care sunt respectate regulile privind tăierea, transportul și comercializarea lemnului. Acțiunile au avut scopul de a preveni exploatările ilegale și de a proteja fondul forestier. Pe durata controlului, au fost făcute 23 de verificări, trei la depozite și instalații de prelucrare […] Articolul Sancțiuni și confiscări în urma unor controale ale polițiștilor în domeniul silvic apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:50
Un medic şi o asistentă, puși sub control judiciar. Ei au eliberat concedii medicale false # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un medic şi o asistentă medicală de la Unitatea de Primiri Urgenţe (UPU) a Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău, cercetaţi pentru luare de mită şi fals intelectual, au fost plasaţi sub control judiciar pentru 60 de zile, a anunţat, joi, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău. Anchetatorii spun că în perioada februarie-noiembrie 2025, medicul ar […] Articolul Un medic şi o asistentă, puși sub control judiciar. Ei au eliberat concedii medicale false apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:30
Proiecții speciale „Crăciun cu Ramon” la Happy Cinema Focșani – în prezența actorului Pavel Bartoș # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: La Happy Cinema sărbătorile vin anul acesta cu emoție, umor și o poveste românească numai bună de împărtășit în familie. Filmul „Crăciun cu Ramon”, ajunge în luna decembrie în locațiile Happy Cinema din țară printre care se numără și Focșani, în cadrul unor proiecții speciale la care va participa Pavel Bartoș, protagonistul filmului, precum și […] Articolul Proiecții speciale „Crăciun cu Ramon” la Happy Cinema Focșani – în prezența actorului Pavel Bartoș apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:30
Stadiu avansat al lucrărilor de modernizare pe DJ 204E Mirceștii Noi – Ciușlea – Străjescu – Doaga # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Lucrările de modernizare a drumului județean DJ 204E, pe sectorul Mirceștii Noi – Ciușlea – Străjescu – Doaga – DN 24, cu o lungime totală de 18 km, înregistrează un progres vizibil. Pe 14 km a fost deja așternut primul strat de asfalt (binderul), iar intervențiile continuă pe toate tronsoanele. În zona intravilan și extravilan […] Articolul Stadiu avansat al lucrărilor de modernizare pe DJ 204E Mirceștii Noi – Ciușlea – Străjescu – Doaga apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:50
Proiect pentru accesibilizarea Muzeului Vrancei! Cuziștii de la AI Citizens propun etichete în Braille, o noutate absolută pentru Vrancea # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: La Muzeul de Arheologie și Istorie Medievală din Focșani a avut loc recent o întâlnire dedicată unui proiect care ar putea face muzeul mai accesibil pentru persoanele cu deficiențe de vedere. Elevii echipei de robotică AI Citizens de la Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza”, coordonați de prof. Gabriela Obodariu, s-au întâlnit cu managerul Muzeului Vrancei, […] Articolul Proiect pentru accesibilizarea Muzeului Vrancei! Cuziștii de la AI Citizens propun etichete în Braille, o noutate absolută pentru Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:30
Alcoolul la volan face victime în continuare! Doi adolescenți pe motocicletă au fost loviți de un șofer beat criță! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Accidentul rutier s-a produs marți seara, pe o stradă din municipiul Tecuci. Cei doi adolescenți, un băiat și o fată în vârstă de 16 ani, se aflau pe motocicletă în momentul care un șofer în vârstă de 37 de ani nu le-a acordat prioritate și i-a lovit în plin. Cei doi copii au fost transportați […] Articolul Alcoolul la volan face victime în continuare! Doi adolescenți pe motocicletă au fost loviți de un șofer beat criță! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Berbec E o zi bună pentru a reflecta la ce vrei cu adevărat: poate îți revizuiești visurile sau planurile. În dragoste: fii deschis/ă — un gest sincer poate apropia sau reconecta relaţii. La serviciu: ai energie, dar încearcă să nu acționezi impulsiv. Taur O surpriză plăcută te-ar putea scoate din rutină — deschide‑te la ce […] Articolul Horoscopul zilei de 11 decembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10 decembrie 2025
22:00
Prescripția – colacul de salvare al inculpaților din sistem. Cazul revoltător din Vrancea: primarul Iordache Cazacu, salvat de trecerea timpului, nu de nevinovăție # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Scandalul național declanșat de investigația jurnaliștilor de la Recorder despre „inculpați salvați de prescripție” își găsește un corespondent perfect și în județul Vrancea. Una dintre cele mai vocale voci politice din județ, Iordache Cazacu, primarul comunei Fitionești, a fost judecat într-un dosar din care a ieșit basma curată nu datorită vreunei hotărâri care să-l declare […] Articolul Prescripția – colacul de salvare al inculpaților din sistem. Cazul revoltător din Vrancea: primarul Iordache Cazacu, salvat de trecerea timpului, nu de nevinovăție apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
18:50
Muzeul Vrancei ne invită la o nouă ediție a Salonului de Grafică Satirică MILCOVERITAS # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Consiliul Județean Vrancea, prin Muzeul Vrancei, organizează o nouă ediție a Salonului de Grafică Satirică MILCOVERITAS. Ediția din acest an aduce în fața publicului o selecție de 50 de lucrări, dintre cele mai recente creații ale graficianului Constantin Pavel. Înființat de Nicolae Sava și Constantin Pavel în 1979, cu denumirea de EXPOSPIN, salonul de grafică […] Articolul Muzeul Vrancei ne invită la o nouă ediție a Salonului de Grafică Satirică MILCOVERITAS apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
18:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Primăria Focșani anunță că joi, 11 decembrie 2025, vor exista restricții de circulație pe Bulevardul Unirii, în zona Pieței Unirii. Intervalul afectat este 11.00–17.00, timp în care se vor face lucrări de întreținere la partea carosabilă. Traficul va fi închis pe banda destinată transportului public, iar șoferii vor circula alternativ pe celelalte benzi, între intersecția […] Articolul ATENȚIE, șoferi! Restricții de circulație pe Bulevardul Unirii din Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:50
CCR – undă verde celui mai amplu pachet fiscal din ultimii ani! Liber la taxe de anul viitor! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Curtea Constituțională a respins miercuri, 10 decembrie, obiecția depusă de AUR împotriva legii privind redresarea financiară. Decizia confirmă că pachetul fiscal rămâne valabil în ansamblu și poate merge la promulgare. Măsurile vor intra în vigoare începând cu anul 2026 și aduc schimbări importante pentru proprietari, șoferi, firme și persoanele cu venituri independente. Una dintre cele […] Articolul CCR – undă verde celui mai amplu pachet fiscal din ultimii ani! Liber la taxe de anul viitor! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Astăzi a fost semnat contractul pentru execuția lucrărilor din proiectul „Sistem de monitorizare și siguranță a spațiului public în orașul Mărășești, județul Vrancea”. Este un pas important pentru protejarea comunității și pentru modernizarea modului în care orașul își gestionează spațiile publice. Proiectul prevede instalarea unui sistem modern de supraveghere video. Noul sistem va include camere […] Articolul Orașul Mărășești – mai sigur prin amplasarea unui sistem de monitorizare video apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Centrul Cultural Vrancea, în parteneriat cu Parohia Ploscuțeni, organizează joi, 18 decembrie 2025, de la ora 18.00, un concert special de orgă și harpă în Biserica „Înălțarea Sfintei Cruci”. Spațiul, cunoscut pentru atmosfera lui caldă și pentru acustica foarte bună, va găzdui întâlnirea a doi artiști apreciați în țară și în străinătate: organistul Eduard Antal […] Articolul Concert extraordinar de orgă și harpă la Ploscuțeni apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:00
Continuă lucrările la restaurarea sălii de lectură a Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Lucrările de consolidare și restaurare a Sălii de lectură a Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea avansează într-un ritm susținut, cu scopul de a salva și proteja una dintre clădirile istorice reprezentative ale județului. În prezent se lucrează la decaparea tencuielilor, demontarea plafoanelor false și prelevarea de mulaje din elementele decorative ale plafoanelor și ale coloanelor […] Articolul Continuă lucrările la restaurarea sălii de lectură a Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
05:40
VIDEO: Tineri de la CEMEKANIKS 25 – atelier interactiv de robotică la Focșani Mall # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Focșani Mall a găzduit, pe 29 noiembrie și 6 decembrie, două ateliere dedicate copiilor pasionați de tehnologie. Evenimentele au fost organizate de Clubul de Robotică CEMEKANIKS 25 al Colegiului Economic „Mihail Kogălniceanu” din Focșani și au adus în prim-plan partea practică a ingineriei moderne. Zeci de copii au avut ocazia să vadă de aproape ce […] Articolul VIDEO: Tineri de la CEMEKANIKS 25 – atelier interactiv de robotică la Focșani Mall apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
05:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Jocurile de noroc reprezinta o sursa de venit foarte importanta pentru bugetul de start, asa ca este limpede faptul ca pentru toate veniturile obtinute in aceasta industrie se platesc anumite taxe si comisioane. Nu doar operatorii platesc taxe catre bugetul de stat, ci si jucatorii vor plati anumite comisioane. Ca jucator este important sa stii […] Articolul Care sunt taxele plătite de jucători la cazinouri apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec (21.03 – 20.04) Ziua aduce energie și claritate. O decizie importantă legată de carieră se poate contura, iar intuiția te ghidează bine. În dragoste, ești mai deschis la dialog. ♉ Taur (21.04 – 20.05) Ai nevoie de stabilitate și organizare. Aspectele financiare sunt favorizate, însă evită cheltuielile impulsive. Relațiile evoluează frumos dacă ești […] Articolul Horoscopul zilei de 10 decembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
9 decembrie 2025
23:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: O meserie căutată, un viitor sigur! Plătește în rate – învață o meserie! Te pasionează domeniul tehnic și îți dorești un loc de muncă bine plătit, cu cerere constantă pe piață? Alege să devii Electrician în Construcții, o meserie esențială în orice proiect de infrastructură și amenajare. Acum poți urma un curs acreditat chiar în […] Articolul Au început înscrierile pentru cursul de electrician în construcții apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
18:40
VIDEO Tinerii cuziști de la CEMEKANIKS 25 – atelier interactiv de robotică la Focșani Mall # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Focșani Mall a găzduit, pe 29 noiembrie și 6 decembrie, două ateliere dedicate copiilor pasionați de tehnologie. Evenimentele au fost organizate de Clubul de Robotică CEMEKANIKS 25 al Colegiului Economic „Mihail Kogălniceanu” din Focșani și au adus în prim-plan partea practică a ingineriei moderne. Zeci de copii au avut ocazia să vadă de aproape ce […] Articolul VIDEO Tinerii cuziști de la CEMEKANIKS 25 – atelier interactiv de robotică la Focșani Mall apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
18:10
Ambulanță din Vrancea implicată într-un accident în județul Buzău! Mai multe persoane au fost rănite! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Potrivit informațiilor pe care le deținem în acest moment, o ambulanță privată din județul Vrancea a fost implicată într-un accident rutier, cu un alt autoturism, în județul Buzău, pe DN 10, la Viperești (între Buzău și Brașov). În urma impactului dintre cele două autovehicule, trei persoane din autoturism au fost rănite, evaluate medical la fața […] Articolul Ambulanță din Vrancea implicată într-un accident în județul Buzău! Mai multe persoane au fost rănite! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Președintele PSD, Sorin Grindeanu, îi va cere premierului Ilie Bolojan să o demită pe Diana Buzoianu din funcția de ministru al Mediului. Solicitarea vine după scandalul legat de lipsa apei potabile din Prahova și Dâmbovița, potrivit informațiilor obținute de Digi24 de la surse social-democrate. Grindeanu a confirmat că subiectul a fost discutat în ședința conducerii […] Articolul PSD pune presiune pe premierul Bolojan și cere demiterea ministrului Mediului apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:40
Noi întreruperi de apă caldă și căldură în Focșani, din cauza lucrărilor de reabilitare a sistemului de termoficare # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Primăria Focșani anunță că lucrările din etapa a III-a a proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană pentru perioada 2009–2028” vor continua miercuri, 10 decembrie 2025. Pentru desfășurarea intervențiilor, furnizarea energiei termice va fi oprită între orele 08.00 și 18.00 în mai multe zone ale orașului. Sunt vizate blocurile deservite de punctele termice 18, 19, 33, […] Articolul Noi întreruperi de apă caldă și căldură în Focșani, din cauza lucrărilor de reabilitare a sistemului de termoficare apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:20
Activități anticorupție desfășurate în Vrancea, cu ocazia Zilei Internaționale Anticorupție # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Ofițerii Serviciului Județean Anticorupție Vrancea au organizat de curând două acțiuni de educație anticorupție dedicate participanților la trafic. Evenimentele au avut loc în municipiul Focșani și în localitatea Golești, pe DN2–E85, și s-au desfășurat cu sprijinul Serviciului Rutier Vrancea și al Biroului Rutier Focșani. Activitățile au fost realizate în contextul Zilei Internaționale Anticorupție, marcată anual […] Articolul Activități anticorupție desfășurate în Vrancea, cu ocazia Zilei Internaționale Anticorupție apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: La data de 7 decembrie a.c., polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurală Nănești au reținut, pentru 24 de ore, un bărbat de 32 de ani, din comuna Tătăranu, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de nerespectarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție și distrugere. Din cercetările efectuate, polițiștii au stabilit faptul că acesta nu ar […] Articolul Bărbat din Tătăranu reținut de polițiști după ce și-a tăiat brățara electronică apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:50
O casă praznicală și o capelă mortuară sunt în construcție la Biserica „Sf. Împărați Constantin și Elena” din Domnești (Pufești) # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În satul Domnești din comuna Pufești au început lucrările pentru construirea unei case praznicale și a unei capele mortuare în incinta Bisericii „Sfinților Împărați Constantin și Elena”. Pe terenul pregătit a fost turnat radierul, iar o parte dintre materialele necesare sunt deja achiziționate. Potrivit proiectului, vorbim despre o suprafață de aproximativ 230 de metri pătrați […] Articolul O casă praznicală și o capelă mortuară sunt în construcție la Biserica „Sf. Împărați Constantin și Elena” din Domnești (Pufești) apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: La data de 7 decembrie a.c., polițiști din cadrul Secției 2 Poliție Rurală Gugești au reținut, pentru 24 de ore, un bărbat, de 33 de ani, din comuna Dumitrești, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie. În fapt, în ziua de 6 decembrie a.c., ora 12:15, poliţiştii au fost sesizaţi direct de către o […] Articolul Reținut de poliție după ce și-a bătut concubina apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:50
De la Washington la Vrancea: experții nr. 1 în AI și data center analizează investiții majore în județ # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Vrancea intră pe harta tehnologiei globale! La invitația președintelui Consiliului Județean Vrancea, Nicușor Halici, o delegație de experți de top la nivel global ai IDCA – International Data Center Authority, cea mai influentă organizație mondială în infrastructuri digitale, data center și inteligență artificială, cu sediul în Washington D.C. (SUA), a ajuns astăzi în județ pentru […] Articolul De la Washington la Vrancea: experții nr. 1 în AI și data center analizează investiții majore în județ apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
05:40
România introduce din 2026 taxarea rutieră la kilometru pentru camioane. Reguli noi și sancțiuni înăsprite la nivel european # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Începând cu 1 iulie 2026, transportul rutier de marfă din România va trece printr-o schimbare majoră: vehiculele cu masa totală maximă autorizată (MTMA) de peste 3,5 tone vor fi taxate în funcție de distanța parcursă, printr-un sistem electronic național denumit TollRo. Măsura face parte dintr-un amplu proces de modernizare solicitat la nivelul Uniunii Europene, pentru […] Articolul România introduce din 2026 taxarea rutieră la kilometru pentru camioane. Reguli noi și sancțiuni înăsprite la nivel european apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
05:40
Meteorologii au emis prognoza meteo până pe 21 decembrie: Moldova, printre regiunile unde temperaturile trec de 10 grade # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Administrația Națională de Meteorologie anunță o perioadă cu temperaturi surprinzător de ridicate pentru luna decembrie, valabilă în toată țara până spre 21 decembrie. Regiunea Moldova se numără printre zonele unde încălzirea va fi cea mai vizibilă, cu maxime care vor ajunge la 10 grade, în special în zonele de deal. Moldova: maxime de până la […] Articolul Meteorologii au emis prognoza meteo până pe 21 decembrie: Moldova, printre regiunile unde temperaturile trec de 10 grade apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
05:30
Lansare de carte: Carmen Andrei își lansează volumul „50 grame de poezie neîntâmplătoare” la Muzeul Vrancei # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Consiliul Județean Vrancea, prin Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea, organizează evenimentul intitulat „Hibernalis – Lansare de carte și lecturi poetice răzlețe și neîntâmplătoare”, autor Carmen Andrei, la Muzeul Vrancei din str. Cuza Vodă nr. 8, miercuri, 10 decembrie, ora 12.00. În cadrul evenimentului va fi lansat volumul „50 grame de poezie neîntâmplătoare”, autor Carmen Andrei, […] Articolul Lansare de carte: Carmen Andrei își lansează volumul „50 grame de poezie neîntâmplătoare” la Muzeul Vrancei apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec Zi potrivită pentru clarificări. Energia ta este concentrată, iar discuțiile dificile pot duce la rezultate surprinzător de bune. Evită impulsivitatea în finanțe. ♉ Taur Calmul tău este busola zilei. Apar oportunități profesionale, dar necesită răbdare. Seara aduce momente plăcute în familie sau într-o relație apropiată. ♊ Gemeni Comunicarea este punctul tău forte astăzi. […] Articolul Horoscopul zilei de 9 decembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
8 decembrie 2025
17:50
ATENȚIE, șoferi! Misăilă va închide mâine traficul, ca să deschidă lumina în Focșani! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Pentru că în Focșani luminițele nu se aprind oricum, nici măcar cele de la capătul tunelelor, primăria a anunțat închiderea circulaţiei rutiere pe strada Alexandru Golescu pentru mâine, 9 decembrie, între orele 18.00 și 20.00. Inițial am crezut că decizia luată de municipalitate este tocmai pentru a evita ca energia electrică să nu rămână blocată […] Articolul ATENȚIE, șoferi! Misăilă va închide mâine traficul, ca să deschidă lumina în Focșani! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
16:20
Alocațiile și indemnizațiile sociale se plătesc în avans. Banii ajung înainte de Sărbători # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Persoanele care beneficiază de alocația de stat pentru copii, indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție vor primi curând ajutoarele. Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS) a anunțat că a virat pe 8 decembrie sumele aferente drepturilor lunii noiembrie 2025 pentru trei dintre cele mai importante beneficii sociale. De asemenea, sumele pentru […] Articolul Alocațiile și indemnizațiile sociale se plătesc în avans. Banii ajung înainte de Sărbători apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
16:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Comisia Europeană a aprobat finanțarea unei autostrăzi strategice care va conecta România de Grecia, prin municipiul Constanța. Proiectul este considerat esențial pentru transportul de mărfuri și pentru facilitarea legăturii directe cu porturile grecești, inclusiv Salonic și Alexandroupolis. Oficialii europeni au subliniat că această autostradă va reprezenta o rută sigură și rapidă, în conformitate cu obiectivele […] Articolul Uniunea Europeană va finanța autostrada care va lega România de Grecia apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:50
Primării amendate de Garda de Mediu cu peste 700.000 de lei. Ce nereguli s-au găsit # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Şaisprezece primării din judeţul Galaţi au fost sancţionate contravenţional de Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Galaţi cu amenzi în valoare totală de peste 700.000 lei, în urma acţiunilor tematice de control privind gestionarea deşeurilor la nivel local. În total, comisarii Gărzii de Mediu au verificat 65 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Galaţi, evaluând […] Articolul Primării amendate de Garda de Mediu cu peste 700.000 de lei. Ce nereguli s-au găsit apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Muzeul Vrancei și Colegiul Național „Al. I. Cuza” Focșani, acesta din urmă în calitate de partener, organizează miercuri – 10 decembrie, de la ora 12:45, o activitate dedicată artei sacre. Evenimentul va avea loc în sala de activități a Muzeului Vrancei, pe strada Cuza Vodă. Proiectul, intitulat „Interferențe imagine – text: ipostaze ale artei sacre”, […] Articolul Introducere în taina icoanelor la Muzeul Vrancei apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.