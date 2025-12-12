Atacuri masive ale armatei israeliene asupra Hezbollah în Liban

18:00

Cel mai lung zbor comercial din lume, operat de China Eastern Airlines, a parcurs 20.000 km în 29 de ore, de la Shanghai la Buenos Aires. Cu o escală tehnică în Auckland, zborul devine principala rută din între Asia și America de Sud. Această inovație transformă transportul aerian pe distanțe lungi. Cel mai lung zbor … Articolul Cel mai lung zbor comercial: 20.000 km în 29 de ore, acoperind jumătate din glob apare prima dată în Main News.