Presa maghiară despre multinaționala suedeză care „fuge” din România din cauza prețurilor la energie și insolvabilitatea unui client

17:10

Miniştrii de Finanţe din Uniunea Europeană au fost de acord vineri cu impunerea, din iulie 2026, a unor taxe vamale de trei euro (3,52 dolari) la coletele cu o valoare de sub 150 euro care vin în cele 27 state membre UE, o decizie care va lovi platformele online din China, cum ar fi Shein, […] © G4Media.ro.