Reducerea deficitului fără creșterea TVA-ului: soluții eficiente

Avocatul Robert Roșu avertizează că justiția nu se face în stradă, comentând asupra unei recente dezbateri inițiate de documentarul Recorder. El subliniază impactul negativ al emoției asupra încrederii în sistemul judiciar și riscul de a alimenta atacuri agresive împotriva magistraților. Oferă perspective critice asupra mediatizării justiției. Avocatul Robert Roșu avertizează că discuția despre justiție a …