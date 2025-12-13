FC Argeș și FC Botoșani termină meciul fără goluri, 0-0
MainNews.ro, 13 decembrie 2025 21:10
FC Argeș și FC Botoșani au terminat la egalitate, 0-0, în etapa a 20-a a Superligii de fotbal. Antrenorul Leo Grozavu a comentat atmosfera din tribune, subliniind presiunea simțită de jucători. FC Botoșani se menține pe podium, în timp ce FC Argeș urcă pe locul 5 în clasament. Descoperă detalii despre meciul tensionat! FC Argeș …
• • •
Acum o oră
21:10
FC Argeș și FC Botoșani au terminat la egalitate, 0-0, în etapa a 20-a a Superligii de fotbal. Antrenorul Leo Grozavu a comentat atmosfera din tribune, subliniind presiunea simțită de jucători. FC Botoșani se menține pe podium, în timp ce FC Argeș urcă pe locul 5 în clasament. Descoperă detalii despre meciul tensionat! FC Argeș …
Acum 2 ore
20:10
Autoritățile franceze au destructurat o rețea românească de escrocherie „alba-neagra" sub Turnul Eiffel, după un incident viral cu influencerul IShowSpeed. Nouă membri ai „Clanului B" au fost reținuți și deferiți justiției pentru escrocherii stradale organizate. Poliția a confiscat 12.000 de euro în numerar. Autoritățile franceze au destructurat o rețea românească de escrocherii „alba-neagra" sub Turnul …
Acum 4 ore
19:40
Președintele belarus Lukașenko a eliberat 123 de deținuți politici, inclusiv laureatul Premiului Nobel Ales Bialiațki, în schimbul ridicării sancțiunilor impuse de SUA asupra exporturilor de potasiu. Această decizie urmează discuțiilor cu un emisar al lui Donald Trump, marcând o schimbare semnificativă în relațiile internaționale. Președintele belarus Aleksandr Lukașenko a eliberat 123 de deținuți politici, inclusiv …
18:40
Zeljko Kopic a anunțat transferuri la Dinamo, precizând că în iarnă vor veni 3-4 jucători. Despre Kennedy Boateng, care intră în ultimele 6 luni de contract, antrenorul a subliniat îmbunătățirea jocului său. Dinamo se pregătește pentru meciul cu Metaloglobus, având angajamentul de a câștiga cele trei puncte. Zeljko Kopic a anunțat că Dinamo va aduce …
Acum 6 ore
17:00
Germania trimite trupe în Polonia pentru a întări securitatea flancului estic al NATO, în contextul amenințărilor din partea Rusiei. Această misiune se va desfășura între 2026 și 2027 și va implica activități de inginerie militară. Se preconizează că până la 800.000 de soldați NATO ar putea fi desfășurați în est. Germania trimite trupe la frontiera …
16:30
Cornel Petcu, un bucătar român întors din Texas, aduce conceptul de slow cooking pentru a promova gătitul sănătos în România. Cu o metodă adaptată la gusturile locale, el încurajează consumul de carne gătită lent, sănătoasă și nutritivă, potrivită pentru toți, de la gravide la diabetici. Cornel Petcu a adus în România conceptul de slow cooking, …
15:50
Petrolierul venezuelean confiscat de SUA, Skipper, transporta țiței către Cuba în cadrul unei rețele comerciale sub sancțiuni. Astfel de operațiuni evidențiază legăturile economice dintre Venezuela, Cuba și Rusia, precum și eforturile de a evita restricțiile impuse de Washington. Oficialii cubanezi denunță confiscarea ca un act de piraterie. Petrolierul Skipper confiscat de SUA transporta petrol venezuelean …
Acum 8 ore
15:10
Victor Ciutacu: Intervenția judecătoarei Moroșanu și a ministrului Marinescu în dosarul Bizu # MainNews.ro
Victor Ciutacu a comentat pe Facebook despre implicarea judecătoarei Raluca Moroșanu și a ministrului Radu Marinescu în dosarul milionarului Bizu, acuzat de tentativă de omor. Judecătoarea a schimbat încadrările juridice, iar afaceristul a fost eliberat. Procesul se va relua, generând controverse în justiție. Victor Ciutacu critică implicarea judecătoarei Raluca Moroșanu și a ministrului Radu Marinescu …
15:00
Alertă cu bombă în trenul București-Kiev. Poliția de Frontieră a R. Moldova a activat semnalul „Exploziv BRAVO" pe 13 decembrie, după o informare despre o posibilă minare a trenului. Autoritățile intervin pentru asigurarea siguranței pasagerilor și a infrastructurii feroviare, desfășurând verificări continue. Activat semnalul „Exploziv BRAVO" în Republica Moldova pe 13 decembrie Alertă privind o …
14:00
Documentarul Recorder „Justiție capturată" a provocat declarații controversate din partea lui Gigi Becali, care a criticat sistemul judiciar românesc și a sugerat tentative de racolare din partea serviciilor secrete. Becali a menționat și condamnarea sa din 2013, pe care o consideră nedreaptă, alimentând percepția unui conflict cu justiția. Lansarea documentarului Justiție capturată a stârnit reacții …
Acum 12 ore
13:40
Premierul pakistanez Shehbaz Sharif a intrat surprise în discuțiile dintre Vladimir Putin și Recep Tayyip Erdogan, care aveau loc la Așgabat. Așteptând peste 40 de minute, Sharif a decis să se alăture negocierilor și a fost invitat să se așeze și să primească ceai. Detalii esențiale despre întâlnire și contextul geopolitic. Premierul pakistanez Shehbaz Sharif …
13:00
Apar informații noi în cazul Marinei Pandarof, implicată în un dosar de trafic de droguri. Aceasta a recunoscut acuzațiile și a formulat două denunțuri. Ancheta, coordonată de un procuror vizat de o tentativă de asasinat, ridică semne de întrebare despre conexiunile sale cu personaje influente. Marina Pandarof, implicată într-un dosar de trafic de droguri, a …
12:50
Noua taxă pe sere, solare și silozuri va afecta semnificativ sectorul agricol românesc, crescând costurile pentru fermieri și generând scumpiri. Adrian Bența subliniază că problema principală este de natură socială, nu de moralitate fiscală. Predictibilitatea impozitării este esențială pentru susținerea producției locale. Noul impozit pe sere, solare și silozuri va afecta prețurile produselor agricole și …
12:40
Răzvan Pîrcălabu, președintele Federației Române de Lupte, a declarat că anul 2025 putea fi mai bun pentru sportivii români. Gala organizată la Predeal a evidențiat sportiva anului, Ana Andreea, și a adus în prim-plan obiectivele pentru 2026, inclusiv calificarea la Jocurile Olimpice. Premierarea personalului auxiliar nu a fost acceptată. Gala de final de an a …
10:50
Pensiile românilor rămân înghețate în 2026, în timp ce vecinii europeni, precum Bulgaria și Ungaria, investesc în majorări semnificative. Cu doar 19% dintre pensionari având un trai decent, România se află în urma țărilor occidentale care asigură confortul seniorilor. Comparăm situația din România cu cea din Europa. Pensiile românilor sunt înghețate pentru 2026, în timp …
10:30
CFR Cluj se confruntă cu pericolul de insolvență după un sezon dificil în Superligă. Președintele Iuliu Mureșan a anunțat probleme financiare și necesitatea vânzării jucătorilor, precum Louis Munteanu, pentru a evita datorii. Echipa se concentrează pe Cupa României și caută soluții pentru întărire. CFR Cluj a câștigat meciul cu FK Csikszereda, scor 3-1, golurile fiind …
09:30
Rapid joacă ultimul meci acasă din acest an cu Oțelul Galați, având ca obiectiv să încheie anul pe primul loc în Superliga. Echipa antrenată de Costel Gâlcă, lider în clasament, își dorește o victorie care să le aducă bucurie fanilor de Crăciun. Partida se desfășoară pe Stadionul Giulești, sâmbătă, la ora 20:30. Rapid va juca …
09:00
Soții Iohannis, descriși ca „eroii Recorder", beneficiază de o justiție care a tergiversat ample scandaluri legate de averea lor imobiliară. Acuzațiile de acte false și implicarea în abuzuri de sistem pun sub semnul întrebării transparența și corectitudinea procesului judiciar din România în ultimii 20 de ani. Filmul Recorder a transformat unii magistrați în eroi, influențând …
Acum 24 ore
08:40
Operațiunea de evacuare a liderului opoziției venezuelene, María Corina Machado, a fost un succes remarcabil, desfășurată în condiții extreme. Cu ajutorul veteranilor forțelor speciale, Machado a traversat ape agitate pentru a ajunge în siguranță la Oslo, Norvegia, unde a fost întâmpinată de copiii ei. Detalii inedite din misiune. María Corina Machado a fost scoasă din …
08:30
USR București se confruntă cu o criză internă după rezultate slabe la alegerile pentru primar, Cătălin Drulă obținând doar 13,9%. Membrii cer retragerea conducerii, acuzând „golănia" acțiunilor acesteia. Voiculescu este considerat responsabil, iar partidul riscă să devină istorie fără schimbări. USR București se confruntă cu nemulțumiri interne după rezultatele slabe la alegerile pentru primar general …
08:30
CFR Cluj a obținut o victorie importantă, 3-1, împotriva echipei Csikszereda în etapa a 20-a a Superligii. Cordea a marcat toate cele trei goluri pentru gazde, în timp ce Bodo a înscris pentru oaspeți. Daniel Pancu, antrenorul echipei clujene, a avut emoții, dar menține speranțele pentru playoff. CFR Cluj a învins Csikszereda cu 3-1 în …
12 decembrie 2025
23:50
Legăturile dintre magistrați și serviciul de informații „Doi și un sfert” dezvăluite de Laurențiu Beșu # MainNews.ro
Judecătorul Laurențiu Beșu dezvăluie legăturile mulți magistrați cu serviciul de informații „Doi și un sfert" în cadrul documentarului Recorder. Acesta susține că afirmațiile sale sunt reale și verificabile, reacționând la acuzațiile Curții de Apel București care l-au acuzat de minciună. Problema justiției din România este alarmantă. Judecătorul Laurențiu Beșu dezvăluie legăturile dintre magistrați și serviciul …
23:30
Laureata Nobelului pentru Pace 2023, arestată „violent” în Iran la ceremonie comemorativă # MainNews.ro
Activista iraniană pentru drepturile femeilor Narges Mohammadi, laureată a Premiului Nobel pentru Pace în 2023, a fost arestată „cu violență" în Mashhad, în timpul unei ceremonii comemorative. Comitetul Nobel se declară profund îngrijorat și cere autorităților iraniene să asigure siguranța ei și să o elibereze imediat. Activista Narges Mohammadi, laureată a Premiului Nobel pentru Pace …
22:50
Fosta judecătoare Victoria Sănduța acuză investigația Recorder de selectivitate, susținând că numirea Laurei Ștefan ca expert ridică semne de întrebare. Ea argumentează că documentarul omite figuri cheie din justiția română, având o miză politică, și avertizează asupra riscurilor de capturare a justiției în România. Fosta judecătoare Victoria Sănduța acuză investigația Recorder de a fi selectivă …
22:20
Diana Buzoianu, ministrul Mediului, refuză să demisioneze înainte de moțiunea împotriva sa, acuzând că solicitările de demitere sunt motivate politic. Moțiunea depusă de senatorii AUR și „Pace Întâi România" va fi votată pe 15 decembrie, în contextul tensiunilor politice actuale. Diana Buzoianu, ministrul Mediului, refuză să demisioneze înainte de moțiunea depusă împotriva sa Sorin Grindeanu …
22:20
Gigi Becali și Marius Șumudică au avut un dialog incendiar după meciul FCSB-Feyenoord 4-3, discutând despre schimbările esențiale care au decis soarta jocului. Becali a subliniat importanța tacticii și strategiilor folosite, în timp ce Șumudică l-a lăudat pentru deciziile sale inspirate. FCSB a câștigat meciul cu Feyenoord, 4-3, în Europa League Gigi Becali susține că …
Ieri
21:20
George Simion, liderul AUR, consideră că justiția din România este sub control politic, întoarcerea lui Kovesi nefiind o soluție. El acuză guvernul PSD-USR că vrea să controleze justiția pentru a-și asigura imunitatea. Simion subliniază că doar căderea acestui guvern
21:20
Stejarii Universe Wellness & Community, creat de Ion Țiriac, a câștigat premiul special la Gala Mari Sportivi Prosport 2025. Alin Ienac, managerul proiectului, a subliniat importanța acestui loc, atrăgând atenția asupra pasiunii echipei și influenței domnului Țiriac. Gala a reunit mari campioni români. Stejarii Universe Wellness & Community a fost premiat la Gala Mari Sportivi … Articolul Gala Mari Sportivi Prosport 2025: Celebrarea Performanțelor Excepționale apare prima dată în Main News.
20:40
Flavius Nedelcea, fost secretar de stat, și foștii șefi ai ANPC, trimiși în judecată de DNA pentru abuz în serviciu și presiuni ilegale. Acuzațiile vizează mutări nelegale de personal la ANPC. Detalii despre procesul penal și declarațiile inculpaților vor fi analizate de Curtea de Apel București. Flavius Nedelcea și foștii șefi ANPC, trimiși în judecată … Articolul Flavius Nedelcea și foștii șefi ANPC, în judecată de DNA pentru corupție apare prima dată în Main News.
20:20
Costel Gâlcă anunță că atacantul francez Antoine Baroan a fost exclus din lotul Oțelului Galați pe termen nedeterminat din cauza abaterilor repetate în antrenamente. Gâlcă subliniază importanța disciplinei în echipă și a pregătirii corecte, pregătindu-se pentru meciul crucial împotriva Rapidului. Costel Gâlcă, antrenorul echipei Rapid, a anunțat că Antoine Baroan este exclus din lot pe … Articolul Costel Gâlcă îl critică pe Baroan: „S-a terminat cu el!” apare prima dată în Main News.
20:10
Victor Ponta critică dur guvernul actual, semnalând problemele economice care afectează 90% din români: creșterea taxelor, inflația și stagnarea veniturilor. În timp ce un segment de 10% beneficiază de sisteme favorabile, majoritatea suferă din cauza lipsei de soluții concrete. Ponta acuză presa de propagandă și prioritățile distorsionate. Victor Ponta critică guvernul actual pentru problemele economice … Articolul Dau distracție poporului în loc de soluții pentru subzistență apare prima dată în Main News.
19:40
Premierul Ilie Bolojan a subliniat importanța legilor funcționale pentru justiție după controversele generate de documentarul Recorder. Tensiunile între magistrați și instituțiile judiciare afectează încrederea publicului, iar reformele trebuie să plece de la o analiză atentă a legislației existente. Bolojan cere soluții durabile. Ilie Bolojan, premierul României, subliniază nevoia de legi funcționale pentru justiție Tensiunile recente … Articolul Legi eficiente pentru o justiție funcțională: soluții necesare apare prima dată în Main News.
19:20
Costel Gâlcă, antrenorul Rapidului, l-a exclus pe Antoine Baroan din lot din cauza abaterilor repetate. Gâlcă a subliniat că jucătorul se pregătește separat și că nu va mai fi parte din echipă până la finalul anului. Rapidul se află pe primul loc în Superliga și se pregătește pentru meciul contra Oțelului Galați. Costel Gâlcă a … Articolul Costel Gâlcă îi pune punct unui jucător de la Rapid: „S-a terminat!” apare prima dată în Main News.
19:10
Legea privind plata pensiilor private a trecut de o etapă cheie, după ce Curtea Constituțională a respins obiecțiile de neconstituționalitate. Publicarea în Monitorul Oficial aduce legea mai aproape de implementare, contribuind la reforma sistemului de pensii și aderarea României la OCDE până în 2026. Curtea Constituțională a României a declarat legea privind plata pensiilor private … Articolul Legea pensiilor private avansează în procesul legislativ apare prima dată în Main News.
18:40
Miniștrii de Finanțe din Uniunea Europeană au decis impunerea unei taxe vamale de 3 euro pentru coletele sub 150 de euro, iar în România va exista o taxă suplimentară de 25 de lei din ianuarie 2026. Măsurile vizează concurecența neloială și fraudele legate de importurile din China, afectând platformele precum Shein, Temu și AliExpress. Uniunea … Articolul Lovitura de grație a UE pentru Shein, Temu și AliExpress: consecințe majore apare prima dată în Main News.
18:40
Marian Vanghelie, fost primar al Sectorului 5, a fost acționat în judecată de un furnizor de energie electrică pentru neplata facturilor. Procesul va avea loc pe 17 februarie 2026 la Judecătoria Sectorului 2. Recent achitat de curte în dosarul de corupție, Vanghelie se confruntă acum cu noi provocări legale. Marian Vanghelie, fost primar al Sectorului … Articolul Vanghelie riscă să rămână fără curent din cauza datoriilor la facturi apare prima dată în Main News.
18:20
Inflația a atins 10%, iar prețurile la energie sunt cu 62% mai mari față de anul trecut, ceea ce duce la scăderea nivelului de trai. Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, atrage atenția asupra impactului major al creșterilor de taxe și a salariilor stagnante asupra bunăstării cetățenilor. Inflația se menține la un nivel ridicat de 10% … Articolul Inflație masivă: energia cu 62% mai scumpă afectează traiul românilor apare prima dată în Main News.
18:20
Israel a efectuat zeci de atacuri aeriene în sudul și estul Libanului, vizând infrastructuri ale Hezbollah, inclusiv tabere de antrenament. Această escaladare apare în contextul acordurilor de încetare a focului și slăbirii Hezbollah, după asasinarea liderului său, Hassan Nasrallah. Israelul a lansat zeci de atacuri aeriene în sudul și estul Libanului, vizând infrastructuri Hezbollah Raidurile … Articolul Atacuri masive ale armatei israeliene asupra Hezbollah în Liban apare prima dată în Main News.
17:40
Avocatul Robert Roșu avertizează că justiția nu se face în stradă, comentând asupra unei recente dezbateri inițiate de documentarul Recorder. El subliniază impactul negativ al emoției asupra încrederii în sistemul judiciar și riscul de a alimenta atacuri agresive împotriva magistraților. Oferă perspective critice asupra mediatizării justiției. Avocatul Robert Roșu avertizează că discuția despre justiție a … Articolul Justiția se face prin lege, nu în stradă apare prima dată în Main News.
17:10
Tensiunile din justiția română cresc pe fondul acuzațiilor USR și al documentarului „Justiție capturată” realizat de Recorder. Ministrul Justiției, Radu Marinescu, susține că simplele alegații nu pot construi un adevăr și subliniază necesitatea investigării problemelor semnalate de mass-media. Tensiune crescută în Justiția din România, provocată de acuzațiile taberei USR Radu Marinescu subliniază importanța evaluărilor internaționale … Articolul USR atacă Justiția: Ministrul Justiției, „Alegațiile nu creează adevărul” apare prima dată în Main News.
16:40
Ministrul Justiției Radu Marinescu a declarat că verificările generate de ancheta Recorder sunt necesare pentru a asigura credibilitatea sistemului judiciar. CSM a sesizat Inspecția Judiciară pentru a investiga acuzațiile grave. Marinescu a subliniat importanța transparenței și a comunicat cu premierul despre posibile modificări legislative. Ministrul Justiției Radu Marinescu consideră necesare verificările după dezvăluirile Recorder CSM … Articolul Ministerul Justiției: Ancheta Recorder necesară pentru a clarifica tensiunea apare prima dată în Main News.
16:30
Maia Sandu afirmă că aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană este o strategie de supraviețuire în contextul amenințărilor rusești. În timpul vizitei în Cipru, ea subliniază importanța integrării europene pentru stabilitatea și securitatea regională, avansând reformele pro-europene pentru a întări democrația în țară. Aderarea Republicii Moldova la UE este considerată de Maia Sandu o strategie … Articolul Aderarea Chișinăului la UE: o strategie de supraviețuire în fața Moscovei apare prima dată în Main News.
15:40
Coldea și Kovesi au influențat completarea Tribunalului București și Curții de Apel în Dosarul ICA, judecătorii fiind schimbați în urma arestărilor. Viorica Dinu și Stan Mustață au fost reținuți, iar componența completurilor nu a respectat procedura aleatorie, afectând astfel rezultatul procesului. Niciun judecător din completele care au judecat Dosarul ICA nu a fost desemnat legal … Articolul Modificările lui Coldea și Kovesi la Tribunalul București în Dosarul ICA apare prima dată în Main News.
15:20
Un turist rus extrem de beat a provocat un conflict cu doi britanici în Phuket, Thailanda. După ce a încercat să-i instige la violență, a fost rapid lovit și pus la pământ. Incidentul a avut loc în zona aglomerată Bangla Walking Street, populară printre turiști. Poliția nu a fost notificată despre altercație. Un turist rus … Articolul Turist rus beat, bătut de britanici în Phuket pentru instigare la violență apare prima dată în Main News.
15:10
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că în 2026 nu vor fi finanțate proiectele de investiții neîncepute. Din cauza supracontractării, toate resursele bugetare sunt alocate lucrărilor deja începute. Bolojan subliniază că orice nouă lucrare trebuie să înceapă abia după finalizarea celor existente, pentru a respecta prioritățile financiare. Premierul Ilie Bolojan anunță că proiectele de investiții neîncepute … Articolul Bolojan: Finanțarea proiectelor neîncepute nu va fi disponibilă în 2026 apare prima dată în Main News.
14:40
Rodica Stănoiu, fost ministru al Justiției, a murit pe 3 decembrie 2025, în urma unor probleme de sănătate. Detalii controversate emerg, incluzând absența autopsiei și acuzații de control din partea partenerului ei, mai tânăr cu 50 de ani. Ultimele luni ale vieții sale au fost marcate de mister și suferință. A murit Rodica Stănoiu, fost … Articolul Rodica Stănoiu: Mărturia unui magistrat despre ultimele luni de viață apare prima dată în Main News.
14:20
Do Kwon, fondatorul Terraform Labs, a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru fraudă de 40 de miliarde de dolari, urmând prăbușirea sistemului stablecoin TerraUSD și tokenului Luna. Această sentință surprinzătoare va influența viitoarele reglementări în domeniul criptomonedelor, o industrie marcată de scandaluri. Do Kwon, fondatorul Terraform Labs, a fost condamnat la 15 ani … Articolul Regele criptomonedelor, condamnat la 15 ani pentru fraudă de 40 miliarde dolari apare prima dată în Main News.
13:30
Secția pentru judecători a CSM a sesizat Inspecția Judiciară pentru a verifica informațiile din documentarul Recorder „Justiție capturată”. Acesta investighează influențele negative asupra sistemului judiciar din România, semnalând deficiențe grave. Magistrații cer autorităților să verifice acuzațiile. CSM a solicitat Inspecției Judiciare verificarea informațiilor din documentarul Recorder Documentarul investighează influența rețelelor de interese asupra justiției românești … Articolul CSM verifică informațiile din documentarul Recorder prin Inspecția Judiciară apare prima dată în Main News.
13:20
Un studiu recent sugerează că masa planetei Marte influențează clima Pământului mai mult decât se credea. Modificările masei marțiene pot altera ciclurile Milankovitch, afectând alternanțele glaciare. Aceasta are implicații importante pentru habitabilitatea exoplanetelor și înțelegerea evoluției climatice. Masa planetei Marte are un impact semnificativ asupra ciclurilor climatice ale Pământului, mai mare decât s-a crezut anterior … Articolul Influența surprinzătoare a planetei Marte asupra climei Pământului apare prima dată în Main News.
13:10
Premierul Ilie Bolojan a declarat că faptele din documentarul Recorder sunt grave și necesită verificare. El a evidențiat scăderea încrederii românilor în stat și justiție, subliniind necesitatea unei analize a legislației pentru îmbunătățirea sistemului de justiție și scurtarea duratei proceselor. Premierul Ilie Bolojan a declarat că faptele din documentarul Recorder sunt grave și necesită verificări … Articolul Faptele prezentate par grave: necesită verificări urgente apare prima dată în Main News.
