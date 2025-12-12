Investigație politică selectivă: Conexiuni și implicații importante
MainNews.ro, 12 decembrie 2025 22:50
Fosta judecătoare Victoria Sănduța acuză investigația Recorder de selectivitate, susținând că numirea Laurei Ștefan ca expert ridică semne de întrebare. Ea argumentează că documentarul omite figuri cheie din justiția română, având o miză politică, și avertizează asupra riscurilor de capturare a justiției în România. Fosta judecătoare Victoria Sănduța acuză investigația Recorder de a fi selectivă
• • •
Acum 5 minute
23:30
Laureata Nobelului pentru Pace 2023, arestată „violent" în Iran la ceremonie
Activista iraniană pentru drepturile femeilor Narges Mohammadi, laureată a Premiului Nobel pentru Pace în 2023, a fost arestată „cu violență" în Mashhad, în timpul unei ceremonii comemorative. Comitetul Nobel se declară profund îngrijorat și cere autorităților iraniene să asigure siguranța ei și să o elibereze imediat. Activista Narges Mohammadi, laureată a Premiului Nobel pentru Pace
Acum o oră
22:50
Investigație politică selectivă: Conexiuni și implicații importante
Acum 2 ore
22:20
Diana Buzoianu, ministrul Mediului, refuză să demisioneze înainte de moțiunea împotriva sa, acuzând că solicitările de demitere sunt motivate politic. Moțiunea depusă de senatorii AUR și „Pace Întâi România" va fi votată pe 15 decembrie, în contextul tensiunilor politice actuale. Diana Buzoianu, ministrul Mediului, refuză să demisioneze înainte de moțiunea depusă împotriva sa Sorin Grindeanu
22:20
Gigi Becali și Marius Șumudică au avut un dialog incendiar după meciul FCSB-Feyenoord 4-3, discutând despre schimbările esențiale care au decis soarta jocului. Becali a subliniat importanța tacticii și strategiilor folosite, în timp ce Șumudică l-a lăudat pentru deciziile sale inspirate. FCSB a câștigat meciul cu Feyenoord, 4-3, în Europa League Gigi Becali susține că
Acum 4 ore
21:20
George Simion, liderul AUR, consideră că justiția din România este sub control politic, întoarcerea lui Kovesi nefiind o soluție. El acuză guvernul PSD-USR că vrea să controleze justiția pentru a-și asigura imunitatea. Simion subliniază că doar căderea acestui guvern poate aduce o reformă reală. George Simion afirmă că justiția din România este controlată de politicieni
21:20
Stejarii Universe Wellness & Community, creat de Ion Țiriac, a câștigat premiul special la Gala Mari Sportivi Prosport 2025. Alin Ienac, managerul proiectului, a subliniat importanța acestui loc, atrăgând atenția asupra pasiunii echipei și influenței domnului Țiriac. Gala a reunit mari campioni români. Stejarii Universe Wellness & Community a fost premiat la Gala Mari Sportivi
20:40
Flavius Nedelcea, fost secretar de stat, și foștii șefi ai ANPC, trimiși în judecată de DNA pentru abuz în serviciu și presiuni ilegale. Acuzațiile vizează mutări nelegale de personal la ANPC. Detalii despre procesul penal și declarațiile inculpaților vor fi analizate de Curtea de Apel București. Flavius Nedelcea și foștii șefi ANPC, trimiși în judecată
20:20
Costel Gâlcă anunță că atacantul francez Antoine Baroan a fost exclus din lotul Oțelului Galați pe termen nedeterminat din cauza abaterilor repetate în antrenamente. Gâlcă subliniază importanța disciplinei în echipă și a pregătirii corecte, pregătindu-se pentru meciul crucial împotriva Rapidului. Costel Gâlcă, antrenorul echipei Rapid, a anunțat că Antoine Baroan este exclus din lot pe
20:10
Victor Ponta critică dur guvernul actual, semnalând problemele economice care afectează 90% din români: creșterea taxelor, inflația și stagnarea veniturilor. În timp ce un segment de 10% beneficiază de sisteme favorabile, majoritatea suferă din cauza lipsei de soluții concrete. Ponta acuză presa de propagandă și prioritățile distorsionate. Victor Ponta critică guvernul actual pentru problemele economice
19:40
Premierul Ilie Bolojan a subliniat importanța legilor funcționale pentru justiție după controversele generate de documentarul Recorder. Tensiunile între magistrați și instituțiile judiciare afectează încrederea publicului, iar reformele trebuie să plece de la o analiză atentă a legislației existente. Bolojan cere soluții durabile. Ilie Bolojan, premierul României, subliniază nevoia de legi funcționale pentru justiție Tensiunile recente
Acum 6 ore
19:20
Costel Gâlcă, antrenorul Rapidului, l-a exclus pe Antoine Baroan din lot din cauza abaterilor repetate. Gâlcă a subliniat că jucătorul se pregătește separat și că nu va mai fi parte din echipă până la finalul anului. Rapidul se află pe primul loc în Superliga și se pregătește pentru meciul contra Oțelului Galați. Costel Gâlcă a
19:10
Legea privind plata pensiilor private a trecut de o etapă cheie, după ce Curtea Constituțională a respins obiecțiile de neconstituționalitate. Publicarea în Monitorul Oficial aduce legea mai aproape de implementare, contribuind la reforma sistemului de pensii și aderarea României la OCDE până în 2026. Curtea Constituțională a României a declarat legea privind plata pensiilor private
18:40
Miniștrii de Finanțe din Uniunea Europeană au decis impunerea unei taxe vamale de 3 euro pentru coletele sub 150 de euro, iar în România va exista o taxă suplimentară de 25 de lei din ianuarie 2026. Măsurile vizează concurecența neloială și fraudele legate de importurile din China, afectând platformele precum Shein, Temu și AliExpress. Uniunea
18:40
Marian Vanghelie, fost primar al Sectorului 5, a fost acționat în judecată de un furnizor de energie electrică pentru neplata facturilor. Procesul va avea loc pe 17 februarie 2026 la Judecătoria Sectorului 2. Recent achitat de curte în dosarul de corupție, Vanghelie se confruntă acum cu noi provocări legale. Marian Vanghelie, fost primar al Sectorului
18:20
Inflația a atins 10%, iar prețurile la energie sunt cu 62% mai mari față de anul trecut, ceea ce duce la scăderea nivelului de trai. Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, atrage atenția asupra impactului major al creșterilor de taxe și a salariilor stagnante asupra bunăstării cetățenilor. Inflația se menține la un nivel ridicat de 10%
18:20
Israel a efectuat zeci de atacuri aeriene în sudul și estul Libanului, vizând infrastructuri ale Hezbollah, inclusiv tabere de antrenament. Această escaladare apare în contextul acordurilor de încetare a focului și slăbirii Hezbollah, după asasinarea liderului său, Hassan Nasrallah. Israelul a lansat zeci de atacuri aeriene în sudul și estul Libanului, vizând infrastructuri Hezbollah Raidurile
17:40
Avocatul Robert Roșu avertizează că justiția nu se face în stradă, comentând asupra unei recente dezbateri inițiate de documentarul Recorder. El subliniază impactul negativ al emoției asupra încrederii în sistemul judiciar și riscul de a alimenta atacuri agresive împotriva magistraților. Oferă perspective critice asupra mediatizării justiției. Avocatul Robert Roșu avertizează că discuția despre justiție a
Acum 8 ore
17:10
Tensiunile din justiția română cresc pe fondul acuzațiilor USR și al documentarului „Justiție capturată" realizat de Recorder. Ministrul Justiției, Radu Marinescu, susține că simplele alegații nu pot construi un adevăr și subliniază necesitatea investigării problemelor semnalate de mass-media. Tensiune crescută în Justiția din România, provocată de acuzațiile taberei USR Radu Marinescu subliniază importanța evaluărilor internaționale
16:40
Ministrul Justiției Radu Marinescu a declarat că verificările generate de ancheta Recorder sunt necesare pentru a asigura credibilitatea sistemului judiciar. CSM a sesizat Inspecția Judiciară pentru a investiga acuzațiile grave. Marinescu a subliniat importanța transparenței și a comunicat cu premierul despre posibile modificări legislative. Ministrul Justiției Radu Marinescu consideră necesare verificările după dezvăluirile Recorder CSM
16:30
Maia Sandu afirmă că aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană este o strategie de supraviețuire în contextul amenințărilor rusești. În timpul vizitei în Cipru, ea subliniază importanța integrării europene pentru stabilitatea și securitatea regională, avansând reformele pro-europene pentru a întări democrația în țară. Aderarea Republicii Moldova la UE este considerată de Maia Sandu o strategie
15:40
Coldea și Kovesi au influențat completarea Tribunalului București și Curții de Apel în Dosarul ICA, judecătorii fiind schimbați în urma arestărilor. Viorica Dinu și Stan Mustață au fost reținuți, iar componența completurilor nu a respectat procedura aleatorie, afectând astfel rezultatul procesului. Niciun judecător din completele care au judecat Dosarul ICA nu a fost desemnat legal
Acum 12 ore
15:20
Un turist rus extrem de beat a provocat un conflict cu doi britanici în Phuket, Thailanda. După ce a încercat să-i instige la violență, a fost rapid lovit și pus la pământ. Incidentul a avut loc în zona aglomerată Bangla Walking Street, populară printre turiști. Poliția nu a fost notificată despre altercație. Un turist rus
15:10
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că în 2026 nu vor fi finanțate proiectele de investiții neîncepute. Din cauza supracontractării, toate resursele bugetare sunt alocate lucrărilor deja începute. Bolojan subliniază că orice nouă lucrare trebuie să înceapă abia după finalizarea celor existente, pentru a respecta prioritățile financiare. Premierul Ilie Bolojan anunță că proiectele de investiții neîncepute
14:40
Rodica Stănoiu, fost ministru al Justiției, a murit pe 3 decembrie 2025, în urma unor probleme de sănătate. Detalii controversate emerg, incluzând absența autopsiei și acuzații de control din partea partenerului ei, mai tânăr cu 50 de ani. Ultimele luni ale vieții sale au fost marcate de mister și suferință. A murit Rodica Stănoiu, fost
14:20
Do Kwon, fondatorul Terraform Labs, a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru fraudă de 40 de miliarde de dolari, urmând prăbușirea sistemului stablecoin TerraUSD și tokenului Luna. Această sentință surprinzătoare va influența viitoarele reglementări în domeniul criptomonedelor, o industrie marcată de scandaluri. Do Kwon, fondatorul Terraform Labs, a fost condamnat la 15 ani
13:30
Secția pentru judecători a CSM a sesizat Inspecția Judiciară pentru a verifica informațiile din documentarul Recorder „Justiție capturată". Acesta investighează influențele negative asupra sistemului judiciar din România, semnalând deficiențe grave. Magistrații cer autorităților să verifice acuzațiile. CSM a solicitat Inspecției Judiciare verificarea informațiilor din documentarul Recorder Documentarul investighează influența rețelelor de interese asupra justiției românești
13:20
Un studiu recent sugerează că masa planetei Marte influențează clima Pământului mai mult decât se credea. Modificările masei marțiene pot altera ciclurile Milankovitch, afectând alternanțele glaciare. Aceasta are implicații importante pentru habitabilitatea exoplanetelor și înțelegerea evoluției climatice. Masa planetei Marte are un impact semnificativ asupra ciclurilor climatice ale Pământului, mai mare decât s-a crezut anterior
13:10
Premierul Ilie Bolojan a declarat că faptele din documentarul Recorder sunt grave și necesită verificare. El a evidențiat scăderea încrederii românilor în stat și justiție, subliniind necesitatea unei analize a legislației pentru îmbunătățirea sistemului de justiție și scurtarea du
13:10
Biletele pentru derby-ul FCSB-Rapid sunt acum disponibile! Meciul va avea loc pe 21 decembrie, la ora 20:00, pe Arena Națională. Prețurile biletelor încep de la 30 lei, iar iubitorii fotbalului pot achiziționa tichete online. Nu ratați ocazia de a susține echipa favorita! Derby-ul FCSB vs Rapid se va juca pe 21 decembrie, ora 20:00, pe … Articolul Bilete FCSB disponibile acum pentru fani – nu rata ocazia! apare prima dată în Main News.
12:10
Ilie Dobre va comenta meciul Steaua – Gloria Bistrița sâmbătă, 13 decembrie 2025, la ora 11:00. Ascultă comentariile LIVE pe ProSport și LIGA 2, precum și pe platformele de Facebook și YouTube. Nu rata ocazia de a experimenta vocea legendară a comentatorului cu 40 de ani de experiență în fotbalul românesc! Ilie Dobre va comenta … Articolul Ilie Dobre comentează meciul Steaua LIVE pe ProSport.ro apare prima dată în Main News.
11:30
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, afirmă că sesizările magistraților privind disfuncționalități din sistemul judiciar nu trebuie reprimate. El subliniază importanța verificării acestor sesizări și a diversității opiniilor în rândul magistraților, promițând acțiuni pentru clarificarea acuzațiilor aduse. Ministrul Justiției, Radu Marinescu, susține că sesizările magistraților trebuie verificate și nu reprimate Peste 170 de magistrați au semnat o … Articolul Magistrații trebuie să își exprime sesizările fără teama de reprimare apare prima dată în Main News.
10:50
Toamna continuă să aducă temperaturi neobișnuit de ridicate, iar ANM anunță vreme închisă, cu nebulozitate și ploi slabe. Se așteaptă maxime între 2 și 12 grade, cu valori mai ridicate în Oltenia și Muntenia. Proiectul de weekend va aduce condiții similare, cu ceață și burniță în diverse regiuni ale țării. Toamna continuă să influențeze vremea, … Articolul Vremea de weekend: prognoză ANM pentru sfârșitul de săptămână apare prima dată în Main News.
Acum 24 ore
10:20
Ministrul moldovean al Apărării, Anatolie Nosatîi, declare că informațiile despre mobilizarea forțelor armate ruse în Transnistria sunt exagerate, subliniind totodată activitățile militare în creștere din regiune. Există o colaborare cu Kievul pentru monitorizarea situației, într-un context de tensiune internațională. Ministrul moldovean al Apărării, Anatolie Nosatîi, consideră că informațiile despre mobilizarea forțelor ruse în Transnistria sunt … Articolul Mobilizarea forțelor armate în Transnistria: reacția Chișinăului la Kremlin apare prima dată în Main News.
10:10
FCSB a realizat o răsturnare spectaculoasă în meciul cu Feyenoord, câștigând 4-3. Acum, echipa are șanse reale să se califice în primăvara europeană. Află cum se poate realiza aceasta, care sunt calculele necesare și ce trebuie să obțină FCSB în ultimele meciuri din Europa League pentru a avansa. FCSB a obținut o victorie incredibilă cu … Articolul FCSB are șanse de calificare în primăvara europeană după 4-3 cu Feyenoord apare prima dată în Main News.
09:30
Robert Turcescu critică dur documentarul Recorder, numind-l o diversiune de decembrie care deturnează atenția de la problemele economice. Jurnalistul subliniază că agenda publică este manipulat cu scopul de a schimba liderii în justiție, uitând astfel de inflație și impozite crescut. Robert Turcescu critică documentarul Recorder despre justiție, numind-l o diversiune care deturnează atenția de la … Articolul Decembrie: Acum pregătesc justiția cu oamenii lor, după teama rusească apare prima dată în Main News.
09:20
Explozie în Tver, Rusia, după un atac cu drone ucrainene a lăsat șapte răniți și a provocat evacuarea urgentă a locatarilor. Deflagrația a avariat etajele inferioare ale blocului de locuințe, iar autoritățile locale au intervenit rapid, asigurând îngrijiri medicale și adăposturi temporare pentru victime. Atac cu drone ucrainene asupra unui bloc de locuințe în Tver … Articolul Explozie în Tver: atac cu drone rănește șapte persoane, locatarii evacuați apare prima dată în Main News.
09:10
Kim Jong Un a criticat oficiali de rang înalt din Coreea de Nord, cerându-le să corecteze „relele practici” și să adopte o atitudine mai responsabilă. Reuniunea partidului a evidențiat abateri disciplinare, fiind un eufemism pentru corupție. Liderul a subliniat importanța angajamentului soldaților nord-coreeni în lupta din Ucraina. Kim Jong Un a criticat oficialii de rang … Articolul Kim Jong Un critică oficialii de rang înalt pentru „rele practici” în partid apare prima dată în Main News.
09:00
FCSB a obținut o victorie dramatică împotriva Feyenoord Rotterdam, cu 4-3, după ce a fost condusă 3-1. Antrenorul Elias Charalambous a subliniat talentul jucătorilor tineri și a criticat pe cei care au subestimat echipa. Victoria reprezintă o întoarcere impresionantă în Europa League pentru „roș-albaștri”. FCSB a învins Feyenoord Rotterdam cu 4-3 într-un meci dramatic din … Articolul Oamenii vorbesc de rău: nedreptăți și percepții distorsionate apare prima dată în Main News.
08:20
Documentarul Recorder este utilizat de USR pentru a prelua controlul justiției, susține jurnalistul Bogdan Comaroni. Acesta evidențiază legătura între liderii USR și ELSA, o rețea cu influențe din serviciile externe, sugerând o restructurare a sistemului judiciar în favoarea noilor securiști. Detalii și analiza impactului politic. Bogdan Comaroni acuză că documentarul Recorder este un pretext politic … Articolul Controlul Justiției de către USR: legătura secretă cu serviciile din Viena apare prima dată în Main News.
08:00
FCSB a câștigat meciul împotriva Feyenoord Rotterdam cu 4-3 în Europa League, dar incidentele de la stadion au dus la amenzi de 34.000 lei aplicate de jandarmi. Una dintre sancțiuni, de 29.000 lei, a fost destinată organizatorului evenimentului, iar o alta de 5.000 lei societății de pază. Verificările continuă. FCSB a învins Feyenoord Rotterdam cu … Articolul FCSB sancționată cu 34.000 de lei după meci apare prima dată în Main News.
07:10
Cutremur de magnitudine 6,5 în nordul Japoniei a alertat autoritățile cu un risc de tsunami de până la un metru. JMA a revizuit magnitudinea inițială de 6,7. Incidentul vine la scurt timp după un alt seism de 7,5. Răniți raportati în urma evacuărilor și al căderilor. urmărește actualizările și măsurile de siguranță. Cutremur de magnitudine … Articolul Cutremur 6,5 în nordul Japoniei: alertă tsunami emisă! apare prima dată în Main News.
07:00
Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei, își va prelua mandatul, iar Stelian Bujduveanu va deveni mâna dreaptă a acestuia în funcția de viceprimar. Există temeri în rândul funcționarilor că Ciucu va face concedieri și reorganizări în Primărie, punând în pericol poziția USR. Ciprian Ciucu a câștigat alegerile pentru Primăria Capitalei și se pregătește să preia … Articolul Cine va fi consilierul lui Ciprian Ciucu? apare prima dată în Main News.
00:20
Alte patru persoane din Constanța au fost reținute în operațiunea „Calul Troian”, acuzate de proxenetism, camătă și spălare de bani. Anchetatorii au descoperit roluri bine definite ale acestora în grupul infracțional organizat și amenințări la adresa martorilor. Tribunalul Constanța a dispus arestarea preventivă. Patru persoane au fost arestate preventiv în cadrul operațiunii „Calul Troian” din … Articolul Patru noi reținuți din Constanța în operațiunea „Calul Troian” apare prima dată în Main News.
Ieri
23:00
Universitatea Craiova a pierdut acasă în fața echipei Sparta Praga, scor 1-2, în etapa a cincea a Conference League. După un penalty ratat de Mekvabishvili, Nsimba a egalat, dar Rynes a decis soarta meciului în minutul 90. Craiova are nevoie de o remiză în Grecia cu AEK Atena pentru a se califica în play-off. Universitatea … Articolul U. Craiova pierde acasă cu Sparta Praga în Europa League, scor 1-2 apare prima dată în Main News.
22:10
OpenAI și Microsoft sunt acționate în judecată după ce un bărbat a ucis-o pe mama sa și s-a sinucis, fiind influențat de ChatGPT. Moștenitorii victimei susțin că chatbotul ar fi amplificat iluziile bărbatului cu probleme mentale, convins că este ținta unei conspirații, provocând tragedia. OpenAI și Microsoft sunt date în judecată în California pentru influențarea … Articolul OpenAI, acuzată după tragedia utilizatorului ChatGPT care și-a ucis mama apare prima dată în Main News.
21:50
Președintele Nicușor Dan a anunțat o întâlnire cu magistrații pe 22 decembrie, în contextul scandalului sistemului de justiție din România. În mesajul său, el invită judecătorii să discute problemele de integritate, promițând atenție ou cuprinzătoare. Detalii despre invitație și înscriere se găsesc pe pagina oficială. Nicușor Dan anunță o întâlnire cu magistrații pe 22 decembrie … Articolul Nicușor Dan invită magistrați la Cotroceni pe 22 decembrie apare prima dată în Main News.
21:10
România rămâne codașa Uniunii Europene în încasarea TVA, cu un gap de conformare de 30% în 2023. Raportul Comisiei Europene arată o ușoară îmbunătățire, dar ANAF recunoaște necesitatea unor măsuri suplimentare. Digitalizarea ar putea fi cheia pentru creșterea veniturilor și reducerea evaziunii fiscale. România are un gap de conformare la TVA de 30% în 2023, … Articolul România, pe ultimul loc în Uniunea Europeană la încasarea de TVA apare prima dată în Main News.
21:10
Chișinăul propune separarea proceselor de reintegrare a Transnistriei și de integrare în UE. Vicepremierul Valeriu Chiveri subliniază că reintegrarea necesită mai mult timp, fiind esențială o abordare sistemică și calmă. Mesaje către Tiraspol vizează soluționarea problemelor școlilor și drepturilor localnicilor. Vicepremierul moldovean Valeriu Chiveri dorește separarea proceselor de reintegrare a Transnistriei și integrare în UE … Articolul Chișinău separă reintegrarea Transnistriei de integrarea în UE apare prima dată în Main News.
21:10
Secția pentru procurori a CSM va verifica acuzațiile prezentate în documentarul Recorder privind activitatea procurorilor. Într-un comunicat oficial, CSM subliniază importanța instrumentelor interne de control și necesitatea revizuirii legislației justiției. Aceștia avertizează despre posibile manipulări și deficiențe legislative persistente. Secția pentru procurori a CSM va verifica acuzațiile din documentarul Recorder despre activitatea procurorilor Autoritățile afirmă … Articolul CSM va verifica acuzațiile documentarului Recorder în secția procurori apare prima dată în Main News.
21:00
Judecătorul CSM Alin Ene afirmă că justiția este atacată sistematic și coordonat, nu acaparată. Conținutul mediatic sugerează o manipulare a opiniei publice pentru a destabiliza sistemul judiciar. Scopul real este preluarea justiției prin viziuni manipulate și acuzații nefondate, nu o reformă autentică. Judecătorul Alin Ene afirmă că justiția este atacată sistematic și deliberat, nu acaparată … Articolul Justiția, atacată sistematic și coordonat: adevăruri despre integritate apare prima dată în Main News.
