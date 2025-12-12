Gala Mari Sportivi Prosport 2025: Celebrarea Performanțelor Excepționale

19:20

Costel Gâlcă, antrenorul Rapidului, l-a exclus pe Antoine Baroan din lot din cauza abaterilor repetate. Gâlcă a subliniat că jucătorul se pregătește separat și că nu va mai fi parte din echipă până la finalul anului. Rapidul se află pe primul loc în Superliga și se pregătește pentru meciul contra Oțelului Galați. Costel Gâlcă a … Articolul Costel Gâlcă îi pune punct unui jucător de la Rapid: „S-a terminat!” apare prima dată în Main News.