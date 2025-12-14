Simulările Bacalaureatului 2026 încep pe 23 martie. Calendar complet pentru elevi

11:10

La data de 7 decembrie a.c., polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurală Nănești au reținut, pentru 24 de ore, un bărbat de 32 de ani, din comuna Tătăranu, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de nerespectarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție și distrugere. Din cercetările efectuate, polițiștii au stabilit faptul că acesta nu ar […]