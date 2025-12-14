Reporturi importante la tragerile loto de duminică! Premiu de peste 1 milion de euro la 6 din 49
Jurnal de Vrancea, 14 decembrie 2025 11:10
Loteria Română organizează duminică, 14 decembrie, noi trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Acestea vin după tragerile de joi, 11 decembrie, când au fost acordate peste 21.300 de câștiguri, cu o valoare totală ce a depășit 1,76 milioane de lei. La Loto 6/49, la categoria I, se […]
Acum 30 minute
11:10
Acum 4 ore
09:20
VIDEO Plan eșuat de spargere la easybox! Doi tineri au ajuns în arestul poliției după ce au încercat să fure bunuri de valoare # Jurnal de Vrancea
Doi tineri, în vârstă de 17 și respectiv 20 de ani, sunt cercetați de polițiști după ce au încercat să fure produse electronice comandate online, folosind sistemul de livrare la easybox. Totul a avut loc în noaptea de 12 spre 13 decembrie, în jurul orei 02.00, în municipiul Bacău. Potrivit anchetatorilor din județul vecin, cei […]
09:00
♈ Berbec Zi favorabilă inițiativelor personale. Ai energie și curaj, dar evită deciziile impulsive, mai ales în plan financiar. Spre seară, o discuție sinceră îți poate aduce claritate emoțională. ♉ Taur Concentrează-te pe stabilitate și confort. Este o zi bună pentru a-ți organiza bugetul sau casa. În relații, răbdarea îți va fi cel mai bun […]
09:00
1. Preşedintele Nicuşor Dan susţine că nu a fost vreun blat cu PSD în campania electorală pentru Primăria Capitalei şi că i-ar fi uşor să critice PSD de dimineaţă până seara, dar că trebuie să fie corect şi echidistant faţă de formaţiunile din coaliţia de guvernare. "Ăsta este raportul meu cu PSD. Nici eu, nici […]
08:50
Simulările Bacalaureatului 2026 încep pe 23 martie. Calendar complet pentru elevi # Jurnal de Vrancea
Elevii de clasa a XII-a, precum și cei din clasa a XIII-a care urmează cursurile la seral sau cu frecvență redusă, vor susține, în perioada 23–26 martie, simulările probelor scrise ale examenului de Bacalaureat 2026. Testările reprezintă primul contact oficial al elevilor cu structura examenului și au rolul de a evalua nivelul real de pregătire […]
Acum 24 ore
14:30
Potrivit ISU Vrancea, pompierii au fost alertați de producerea unui incendiu la o casă situată pe strada Cernei din municipiul Focșani. La fața locului s-au deplasat și intervin în acest moment trei echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani, care se luptă pentru stingerea focului. „Incendiul se manifestă la nivelul acoperișului pe o suprafață de […]
13:40
„Magia Crăciunului” – sărbătorită printr-un spectacol inedit de Clubului Copiilor din Odobești # Jurnal de Vrancea
Clubul Copiilor Odobești a fost, zilele trecute, gazda spectacolului „Magia Crăciunului", un eveniment artistic organizat în cadrul Proiectului Educațional Local „Explorăm și ne dezvoltăm prin pasiune". Spectacolul a reunit pe scenă preșcolari și elevi care frecventează cercul de dans modern, oferind publicului o seară plină de emoție, culoare și energie. Copiii, coordonați de prof. Ana […]
13:20
Următoarele zile vin cu temperaturi mai ridicate decât ar fi normal pentru această perioadă a anului, spun meteorologii. Maximele vor ajunge chiar și la 10–11 grade Celsius, în condițiile în care, în mod obișnuit, temperaturile din timpul zilei nu ar trebui să depășească 6 grade. În schimb, ceața va continua să creeze probleme. În prezent, […]
11:40
Succes românesc la competiția internațională Themis, cu un vrâncean pe podiumul european # Jurnal de Vrancea
România a obținut rezultate foarte bune la cea mai recentă ediție a competiției europene Themis, organizată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Marea finală s-a desfășurat la Luxembourg și a reunit echipe din mai multe state membre, iar Institutul Național al Magistraturii (INM) din România a fost reprezentat de două echipe calificate. Performanța a […]
Ieri
08:20
Alertă epidemiologică în Vrancea! Două femei sunt internate în stare gravă la ATI cu suspiciune de botulism # Jurnal de Vrancea
Două cazuri suspecte de botulism au fost raportate în județul Vrancea în intervalul 10–11 decembrie. Este vorba despre două femei, în vârstă de 56 și 67 de ani, din Păunești și municipiul Focșani, internate în prezent la Spitalul Județean de Urgență „Sf. Pantelimon" Focșani, în secția de terapie intensivă. Informația a fost confirmată de Direcția […]
07:30
Happy Cinema Focșani vă invită la film! PROGRAMUL complet pentru săptămâna 12-18 decembrie 2025 # Jurnal de Vrancea
Happy Cinema Focșani vă așteaptă cu cele mai noi filme și cele mai bune oferte în două săli 3D ultramoderne. Toate informațiile despre oferte, prețuri, rezervări online și săli sunt disponibile pe www.happycinema.ro și pe pagina de Facebook. PROGRAMUL complet pentru săptămâna 12-18 decembrie 2025: Vineri,12 Decembrie 13:00 A Mouse Hunt for Christmas – Animaţie, Aventuri, Comedie, […]
07:30
Decembrie aduce din nou atmosfera magică a sărbătorilor în cele 64 de magazine Aurora Multimarket, iar clienții sunt invitați să se bucure de cele mai mari campanii ale anului. De la decorațiuni de Crăciun și jucării pentru cei mici, până la produse de curățenie și articole de înfrumusețare, luna decembrie vine cu valuri de discounturi […]
12 decembrie 2025
15:20
VIDEO Primăria Adjud a deschis sărbătorile de iarnă cu un festival dedicat tradițiilor vrâncene # Jurnal de Vrancea
La Adjud a avut loc deschiderea Festivalului „Tradiții și Obiceiuri Românești – Sărbătorile de iarnă", un eveniment care a adunat laolaltă elevi, profesori, reprezentanți ai autorităților și iubitori ai folclorului. Atmosfera a fost una puternică și autentică, cu momente care au readus în fața publicului obiceiuri transmise din generație în generație. Invitații speciali au fost […]
15:00
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny" Vrancea a prezentat bilanțul activității din luna noiembrie. În această perioadă, instituția a înregistrat 135 de cereri pentru avize, autorizații, acorduri și asistență tehnică de specialitate. Pe zona de securitate la incendiu au fost emise 67 de avize și 5 autorizații, iar pentru transporturile deșeurilor periculoase au fost […]
14:10
În luna în care darurile se transformă în speranță, polițiștii din cadrul Biroului Siguranța Școlară al I.P.J. Vrancea au răspuns unei povești care i-a mișcat profund: cinci copii care, deși duc o viață plină de lipsuri, merg zi de zi la școală cu zâmbetul pe buze. Totul a început cu o simplă postare pe Facebook, […]
14:00
Moment special la Secția de Științele Naturii a Muzeului Vrancei! Fosta șefă a instituției, Ana Condrea, omagiată de colegi invitați din comunitate # Jurnal de Vrancea
La Secția de Științele Naturii a Muzeului Vrancei a fost marcat astăzi Centenarul Casei Tatovici. Evenimentul a avut o notă aparte prin omagierea Anei Condrea, fost muzeograf și fostă șefă a Secției, care a intrat în serviciul muzeului în urmă cu 50 de ani. Rolul ei în dezvoltarea și reorganizarea secției a fost esențial, iar […]
13:00
Tumoră gigant extirpată într-o intervenţie în premieră pentru centrele non-universitare # Jurnal de Vrancea
O echipă de medici din cadrul Secţiei de Chirurgie şi Ortopedie Pediatrică a Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Bacău a realizat o intervenţie chirurgicală în premieră pentru centrele non-universitare din ţară, fiind vorba despre extirparea unei tumori gigant, de circa 4,2 kilograme, de la un pacient în vârstă de 16 ani. Potrivit reprezentanţilor spitalului, intervenţia […]
12:00
Centrul Cultural Vrancea în parteneriat cu Muzeul Vrancei, organizează miercuri, 17 decembrie 2025, la ora 18.00, în foaierul Muzeului Viei și Vinului, un concert de Colinde. Un eveniment emoționant, ce aduce publicului vrâncean sensibilitatea muzicii corale, trăirile vibrate ale muzicii clasice și sunetele armonioase ale instrumentelor de suflat, reunind în repertoriul muzical vestea Nașterii lui […]
Mai mult de 2 zile în urmă
09:40
Inspectoratul Teritorial de Muncă Vrancea a desfășurat, între 24 și 28 noiembrie 2025, o campanie națională de control în depozite și în firmele care se ocupă de manipulări și activități de curierat (cod CAEN 5210, 5224 și 5320). Acțiunea a urmărit identificarea muncii nedeclarate și verificarea modului în care angajatorii respectă regulile de securitate și […]
07:20
Joi, 12 decembrie 2025, la ora 03:54:25 (ora locală a României), în Zona Seismică Vrancea s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 3,9 grade pe Scara Richter, la o adâncime de 87,7 km. Seismul a avut epicentrul pe raza comunei Nereju din județul Vrancea, la 47 km V de Focșani, 64 km N de Buzău, 64 km E de Sfântu-Gheorghe, 76 km […]
06:00
Aproape 180 de magistrați își exprimă public solidaritatea cu judecătorii Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu # Jurnal de Vrancea
Aproape 180 de magistrați au semnat un mesaj public de susținere față de judecătorii Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu, semnalând totodată probleme profunde din sistemul judiciar. Documentul a fost făcut public de judecătoarea Sorina Marinaș, de la Curtea de Apel Craiova. În mesaj, magistrații atrag atenția asupra necesității de a proteja valorile fundamentale ale profesiei […]
00:10
Berbec (21 martie – 19 aprilie) Astăzi energia ta este la cote înalte, dar ai grijă să nu fii prea impulsiv. Este un moment bun pentru a-ți exprima ideile la locul de muncă sau în cercul de prieteni, dar ascultă și părerile celorlalți. Taur (20 aprilie – 20 mai) Este o zi favorabilă stabilității și […]
11 decembrie 2025
20:00
Lucrări finalizate la Stadionul „Milcovul”: modernizare, regenerare a gazonului și investiții pentru întreținerea bazei sportive # Jurnal de Vrancea
Consiliul Județean Vrancea a realizat în acest an mai multe lucrări de întreținere, protejare și regenerare a suprafețelor de joc de la Stadionul „Milcovul" din Focșani – care cuprinde un teren principal și două terenuri de antrenament. Intervențiile au vizat atât refacerea gazonului, cât și modernizarea sistemului de irigații și dotarea cu utilaje profesionale necesare […]
19:50
Micuții de la Grădinița nr.18 Focșani, în vizită la Căminul pentru Persoane Vârstnice din Focșani # Jurnal de Vrancea
Joi, 11 decembrie, preșcolarii de la Grădinița cu P.P. Nr.18 Focsani, Grupa mijlocie „Pisicuțe" au desfășurat o activitate caritabilă la Căminul pentru Persoane Vârstnice Focșani, în cadrul Proiectului „Caravana faptelor bune", proiect dedicat formării unor comportamente pozitive și consolidării spiritului civic în rândul celor mici. Copiii, însoțiți de cadrele didactice, au oferit vârstnicilor pachete cu […]
16:30
Un bărbat a fost reținut și alte persoane sunt cercetate după ce ar fi făcut zeci de programări false la Serviciul Permise şi Înmatriculări # Jurnal de Vrancea
Un bărbat a fost reţinut şi mai multe persoane care activau în domeniul brokerilor de asigurări sunt cercetate de poliţiştii buzoieni pentru fals informatic, după ce ar fi introdus date eronate în sistemul de programare al sistemului de permise şi înmatriculări, respectiv ar fi efectuat zeci de programări în fals, îngreunând activitatea instituţiei. Potrivit Inspectoratului […]
15:20
Colegiul Tehnic „Gh. Balș" din Adjud a anunțat cu mare tristețe moartea profesoarei de limba engleză Simona Ceamburu, un cadru didactic respectat și iubit de elevi și colegi. Simona Ceamburu a predat ani buni în cadrul colegiului, unde a format generații întregi. Cei care au lucrat cu ea vorbesc despre un om calm, atent la […]
12:30
Sancțiuni și confiscări în urma unor controale ale polițiștilor în domeniul silvic # Jurnal de Vrancea
În perioada 2–10 decembrie, polițiștii Secției 3 Poliție Rurală Vidra au verificat modul în care sunt respectate regulile privind tăierea, transportul și comercializarea lemnului. Acțiunile au avut scopul de a preveni exploatările ilegale și de a proteja fondul forestier. Pe durata controlului, au fost făcute 23 de verificări, trei la depozite și instalații de prelucrare […]
11:50
Un medic şi o asistentă, puși sub control judiciar. Ei au eliberat concedii medicale false # Jurnal de Vrancea
Un medic şi o asistentă medicală de la Unitatea de Primiri Urgenţe (UPU
11:30
Proiecții speciale „Crăciun cu Ramon” la Happy Cinema Focșani – în prezența actorului Pavel Bartoș # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: La Happy Cinema sărbătorile vin anul acesta cu emoție, umor și o poveste românească numai bună de împărtășit în familie. Filmul „Crăciun cu Ramon”, ajunge în luna decembrie în locațiile Happy Cinema din țară printre care se numără și Focșani, în cadrul unor proiecții speciale la care va participa Pavel Bartoș, protagonistul filmului, precum și […] Articolul Proiecții speciale „Crăciun cu Ramon” la Happy Cinema Focșani – în prezența actorului Pavel Bartoș apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:30
Stadiu avansat al lucrărilor de modernizare pe DJ 204E Mirceștii Noi – Ciușlea – Străjescu – Doaga # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Lucrările de modernizare a drumului județean DJ 204E, pe sectorul Mirceștii Noi – Ciușlea – Străjescu – Doaga – DN 24, cu o lungime totală de 18 km, înregistrează un progres vizibil. Pe 14 km a fost deja așternut primul strat de asfalt (binderul), iar intervențiile continuă pe toate tronsoanele. În zona intravilan și extravilan […] Articolul Stadiu avansat al lucrărilor de modernizare pe DJ 204E Mirceștii Noi – Ciușlea – Străjescu – Doaga apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:50
Proiect pentru accesibilizarea Muzeului Vrancei! Cuziștii de la AI Citizens propun etichete în Braille, o noutate absolută pentru Vrancea # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: La Muzeul de Arheologie și Istorie Medievală din Focșani a avut loc recent o întâlnire dedicată unui proiect care ar putea face muzeul mai accesibil pentru persoanele cu deficiențe de vedere. Elevii echipei de robotică AI Citizens de la Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza”, coordonați de prof. Gabriela Obodariu, s-au întâlnit cu managerul Muzeului Vrancei, […] Articolul Proiect pentru accesibilizarea Muzeului Vrancei! Cuziștii de la AI Citizens propun etichete în Braille, o noutate absolută pentru Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:30
Alcoolul la volan face victime în continuare! Doi adolescenți pe motocicletă au fost loviți de un șofer beat criță! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Accidentul rutier s-a produs marți seara, pe o stradă din municipiul Tecuci. Cei doi adolescenți, un băiat și o fată în vârstă de 16 ani, se aflau pe motocicletă în momentul care un șofer în vârstă de 37 de ani nu le-a acordat prioritate și i-a lovit în plin. Cei doi copii au fost transportați […] Articolul Alcoolul la volan face victime în continuare! Doi adolescenți pe motocicletă au fost loviți de un șofer beat criță! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Berbec E o zi bună pentru a reflecta la ce vrei cu adevărat: poate îți revizuiești visurile sau planurile. În dragoste: fii deschis/ă — un gest sincer poate apropia sau reconecta relaţii. La serviciu: ai energie, dar încearcă să nu acționezi impulsiv. Taur O surpriză plăcută te-ar putea scoate din rutină — deschide‑te la ce […] Articolul Horoscopul zilei de 11 decembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10 decembrie 2025
22:00
Prescripția – colacul de salvare al inculpaților din sistem. Cazul revoltător din Vrancea: primarul Iordache Cazacu, salvat de trecerea timpului, nu de nevinovăție # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Scandalul național declanșat de investigația jurnaliștilor de la Recorder despre „inculpați salvați de prescripție” își găsește un corespondent perfect și în județul Vrancea. Una dintre cele mai vocale voci politice din județ, Iordache Cazacu, primarul comunei Fitionești, a fost judecat într-un dosar din care a ieșit basma curată nu datorită vreunei hotărâri care să-l declare […] Articolul Prescripția – colacul de salvare al inculpaților din sistem. Cazul revoltător din Vrancea: primarul Iordache Cazacu, salvat de trecerea timpului, nu de nevinovăție apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
18:50
Muzeul Vrancei ne invită la o nouă ediție a Salonului de Grafică Satirică MILCOVERITAS # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Consiliul Județean Vrancea, prin Muzeul Vrancei, organizează o nouă ediție a Salonului de Grafică Satirică MILCOVERITAS. Ediția din acest an aduce în fața publicului o selecție de 50 de lucrări, dintre cele mai recente creații ale graficianului Constantin Pavel. Înființat de Nicolae Sava și Constantin Pavel în 1979, cu denumirea de EXPOSPIN, salonul de grafică […] Articolul Muzeul Vrancei ne invită la o nouă ediție a Salonului de Grafică Satirică MILCOVERITAS apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
18:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Primăria Focșani anunță că joi, 11 decembrie 2025, vor exista restricții de circulație pe Bulevardul Unirii, în zona Pieței Unirii. Intervalul afectat este 11.00–17.00, timp în care se vor face lucrări de întreținere la partea carosabilă. Traficul va fi închis pe banda destinată transportului public, iar șoferii vor circula alternativ pe celelalte benzi, între intersecția […] Articolul ATENȚIE, șoferi! Restricții de circulație pe Bulevardul Unirii din Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:50
CCR – undă verde celui mai amplu pachet fiscal din ultimii ani! Liber la taxe de anul viitor! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Curtea Constituțională a respins miercuri, 10 decembrie, obiecția depusă de AUR împotriva legii privind redresarea financiară. Decizia confirmă că pachetul fiscal rămâne valabil în ansamblu și poate merge la promulgare. Măsurile vor intra în vigoare începând cu anul 2026 și aduc schimbări importante pentru proprietari, șoferi, firme și persoanele cu venituri independente. Una dintre cele […] Articolul CCR – undă verde celui mai amplu pachet fiscal din ultimii ani! Liber la taxe de anul viitor! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Astăzi a fost semnat contractul pentru execuția lucrărilor din proiectul „Sistem de monitorizare și siguranță a spațiului public în orașul Mărășești, județul Vrancea”. Este un pas important pentru protejarea comunității și pentru modernizarea modului în care orașul își gestionează spațiile publice. Proiectul prevede instalarea unui sistem modern de supraveghere video. Noul sistem va include camere […] Articolul Orașul Mărășești – mai sigur prin amplasarea unui sistem de monitorizare video apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Centrul Cultural Vrancea, în parteneriat cu Parohia Ploscuțeni, organizează joi, 18 decembrie 2025, de la ora 18.00, un concert special de orgă și harpă în Biserica „Înălțarea Sfintei Cruci”. Spațiul, cunoscut pentru atmosfera lui caldă și pentru acustica foarte bună, va găzdui întâlnirea a doi artiști apreciați în țară și în străinătate: organistul Eduard Antal […] Articolul Concert extraordinar de orgă și harpă la Ploscuțeni apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:00
Continuă lucrările la restaurarea sălii de lectură a Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Lucrările de consolidare și restaurare a Sălii de lectură a Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea avansează într-un ritm susținut, cu scopul de a salva și proteja una dintre clădirile istorice reprezentative ale județului. În prezent se lucrează la decaparea tencuielilor, demontarea plafoanelor false și prelevarea de mulaje din elementele decorative ale plafoanelor și ale coloanelor […] Articolul Continuă lucrările la restaurarea sălii de lectură a Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
05:40
VIDEO: Tineri de la CEMEKANIKS 25 – atelier interactiv de robotică la Focșani Mall # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Focșani Mall a găzduit, pe 29 noiembrie și 6 decembrie, două ateliere dedicate copiilor pasionați de tehnologie. Evenimentele au fost organizate de Clubul de Robotică CEMEKANIKS 25 al Colegiului Economic „Mihail Kogălniceanu” din Focșani și au adus în prim-plan partea practică a ingineriei moderne. Zeci de copii au avut ocazia să vadă de aproape ce […] Articolul VIDEO: Tineri de la CEMEKANIKS 25 – atelier interactiv de robotică la Focșani Mall apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
05:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Jocurile de noroc reprezinta o sursa de venit foarte importanta pentru bugetul de start, asa ca este limpede faptul ca pentru toate veniturile obtinute in aceasta industrie se platesc anumite taxe si comisioane. Nu doar operatorii platesc taxe catre bugetul de stat, ci si jucatorii vor plati anumite comisioane. Ca jucator este important sa stii […] Articolul Care sunt taxele plătite de jucători la cazinouri apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec (21.03 – 20.04) Ziua aduce energie și claritate. O decizie importantă legată de carieră se poate contura, iar intuiția te ghidează bine. În dragoste, ești mai deschis la dialog. ♉ Taur (21.04 – 20.05) Ai nevoie de stabilitate și organizare. Aspectele financiare sunt favorizate, însă evită cheltuielile impulsive. Relațiile evoluează frumos dacă ești […] Articolul Horoscopul zilei de 10 decembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
9 decembrie 2025
23:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: O meserie căutată, un viitor sigur! Plătește în rate – învață o meserie! Te pasionează domeniul tehnic și îți dorești un loc de muncă bine plătit, cu cerere constantă pe piață? Alege să devii Electrician în Construcții, o meserie esențială în orice proiect de infrastructură și amenajare. Acum poți urma un curs acreditat chiar în […] Articolul Au început înscrierile pentru cursul de electrician în construcții apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
18:40
VIDEO Tinerii cuziști de la CEMEKANIKS 25 – atelier interactiv de robotică la Focșani Mall # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Focșani Mall a găzduit, pe 29 noiembrie și 6 decembrie, două ateliere dedicate copiilor pasionați de tehnologie. Evenimentele au fost organizate de Clubul de Robotică CEMEKANIKS 25 al Colegiului Economic „Mihail Kogălniceanu” din Focșani și au adus în prim-plan partea practică a ingineriei moderne. Zeci de copii au avut ocazia să vadă de aproape ce […] Articolul VIDEO Tinerii cuziști de la CEMEKANIKS 25 – atelier interactiv de robotică la Focșani Mall apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
18:10
Ambulanță din Vrancea implicată într-un accident în județul Buzău! Mai multe persoane au fost rănite! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Potrivit informațiilor pe care le deținem în acest moment, o ambulanță privată din județul Vrancea a fost implicată într-un accident rutier, cu un alt autoturism, în județul Buzău, pe DN 10, la Viperești (între Buzău și Brașov). În urma impactului dintre cele două autovehicule, trei persoane din autoturism au fost rănite, evaluate medical la fața […] Articolul Ambulanță din Vrancea implicată într-un accident în județul Buzău! Mai multe persoane au fost rănite! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Președintele PSD, Sorin Grindeanu, îi va cere premierului Ilie Bolojan să o demită pe Diana Buzoianu din funcția de ministru al Mediului. Solicitarea vine după scandalul legat de lipsa apei potabile din Prahova și Dâmbovița, potrivit informațiilor obținute de Digi24 de la surse social-democrate. Grindeanu a confirmat că subiectul a fost discutat în ședința conducerii […] Articolul PSD pune presiune pe premierul Bolojan și cere demiterea ministrului Mediului apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:40
Noi întreruperi de apă caldă și căldură în Focșani, din cauza lucrărilor de reabilitare a sistemului de termoficare # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Primăria Focșani anunță că lucrările din etapa a III-a a proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană pentru perioada 2009–2028” vor continua miercuri, 10 decembrie 2025. Pentru desfășurarea intervențiilor, furnizarea energiei termice va fi oprită între orele 08.00 și 18.00 în mai multe zone ale orașului. Sunt vizate blocurile deservite de punctele termice 18, 19, 33, […] Articolul Noi întreruperi de apă caldă și căldură în Focșani, din cauza lucrărilor de reabilitare a sistemului de termoficare apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:20
Activități anticorupție desfășurate în Vrancea, cu ocazia Zilei Internaționale Anticorupție # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Ofițerii Serviciului Județean Anticorupție Vrancea au organizat de curând două acțiuni de educație anticorupție dedicate participanților la trafic. Evenimentele au avut loc în municipiul Focșani și în localitatea Golești, pe DN2–E85, și s-au desfășurat cu sprijinul Serviciului Rutier Vrancea și al Biroului Rutier Focșani. Activitățile au fost realizate în contextul Zilei Internaționale Anticorupție, marcată anual […] Articolul Activități anticorupție desfășurate în Vrancea, cu ocazia Zilei Internaționale Anticorupție apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: La data de 7 decembrie a.c., polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurală Nănești au reținut, pentru 24 de ore, un bărbat de 32 de ani, din comuna Tătăranu, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de nerespectarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție și distrugere. Din cercetările efectuate, polițiștii au stabilit faptul că acesta nu ar […] Articolul Bărbat din Tătăranu reținut de polițiști după ce și-a tăiat brățara electronică apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
