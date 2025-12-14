Meteorologii anunță vreme mai caldă decât de obicei, vor fi maxime de 14 grade. Ceață și vânt în mai multe zone
Digi24.ro, 14 decembrie 2025 12:20
Vremea va fi mai caldă decât specificul perioadei în toate regiunile ţării, inclusiv în Bucureşti, însă ceaţa şi vântul vor persista pe parcursul săptămânii viitoare, iar maximele termice se vor situa în jurul valorii de 14 grade Celsius, potrivit prognozei ANM, valabilă până pe data de 21 decembrie 2025.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 30 minute
12:20
Meteorologii anunță vreme mai caldă decât de obicei, vor fi maxime de 14 grade. Ceață și vânt în mai multe zone # Digi24.ro
Vremea va fi mai caldă decât specificul perioadei în toate regiunile ţării, inclusiv în Bucureşti, însă ceaţa şi vântul vor persista pe parcursul săptămânii viitoare, iar maximele termice se vor situa în jurul valorii de 14 grade Celsius, potrivit prognozei ANM, valabilă până pe data de 21 decembrie 2025.
12:20
Trump admite că republicanii ar putea pierde la alegerile din 2026, deși spune că „a creat cea mai mare economie din istorie” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a recunoscut că republicanii ar putea pierde alegerile legislative de la jumătatea mandatului în 2026, în ciuda a ceea ce el consideră a fi succese economice de aproape un an.
Acum o oră
11:40
Palatul Regal din Mamaia va fi restaurat. Povestea tumultoasă de un secol a reședinței de vară a regilor României. Cum arată acum # Digi24.ro
Palatul Regal din Mamaia, care este acum o ruină, va fi în sfârșit restaurat. Inaugurată în 1926, vila în care regii României obișnuiau să își petreacă verile, a fost lăsată în paragină. Alte 13 clădiri istorice emblematice din țară urmează să fie consolidate, printre care Opera din București și sala de spectacole a Operei din Iași. Investiția majoră va fi realizată printr-un împrumut de 140 de milioane de euro de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. Statul român va contribui cu încă 140 de milioane de euro.
11:40
Incident armat pe o plajă celebră din Sydney: 12 focuri de armă trase, șase persoane transportate la spital # Digi24.ro
Două persoane au fost arestate de polițiștii din statul australian New South Wales, în urma unui incident armat în care au fost trase peste 10 focuri de armă pe celebra plajă Bondi din Sydney. Potrivit News.ro, care citează presa din Australia, mai mult persoane au fost rănite în urma incidentului.
Acum 2 ore
11:30
VIDEO Incendiu pe aeroportul din Washington, după ce motorul unui avion care decola a cedat # Digi24.ro
VIDEO Incendiu pe aeroportul din Washington, după ce motorul unui avion care decola a cedat
11:00
Un ingredient dintr-un aliment popular, consumat de milioane de oameni, ar putea încetini îmbătrânirea (studiu) # Digi24.ro
O substanță chimică prezentă în ciocolata neagră ar putea fi asociată cu o îmbătrânire biologică mai lentă, potrivit unui nou studiu publicat în revista științifică Aging, citat de Euronews.
10:40
Autoritățile germane au dejucat un atentat ce viza un târg de Crăciun. Mai mulți suspecți au fost reținuți # Digi24.ro
Autoritățile din Germania au dejucat un atentat ce viza un târg de Crăciun din Bavaria, care se desfășura în condiții de securitate sporită după mai multe atacuri ce au avut loc în această perioadă în anii trecuți. Cinci indivizi au fost arestați fiind suspecți că pregăteau un atac terorist cu o mașină capcană, potrivit Agerpres, care citează agenții de presă internaționale.
Acum 4 ore
10:10
Concluziile unui experiment „istoric”, la 1,6 kilometri sub pământ, în căutarea misterioasei materii întunecate # Digi24.ro
Un experiment caracterizat drept „istoric” şi „distrugător de recorduri” ce a folosit un detector de particule amplasat la 1,6 km adâncime în Dakota de Sud, SUA, pentru a identifica particulele teoreticei materii întunecate, despre care se crede că reprezintă majoritatea covârşitoare a materiei din Univers, s-a încheiat fără a reuşi să identifice particule din acest tip de materie.
10:10
„Oul de aur” al Marii Britanii: Cum a ajuns un ucigaș sadic protejat de guvernul de la Londra cel mai important spion infiltrat în IRA # Digi24.ro
Agentul „Stakeknife” a fost descris drept cel mai important spion al Marii Britanii din interiorul IRA în timpul conflictului din Irlanda de Nord (1968-1998) – „oul de aur” al serviciilor de informații britanice. O echipă de investigații a dezvăluit, însă, că agentul dublu a fost un ucigaș sadic responsabil pentru torturarea și executarea a cel puțin 14 persoane, care a fost protejat și plătit de statul britanic, cu toate că MI5 știa despre crimele sale.
09:50
Lovitură pentru Kremlin: veniturile din petrol și gaze pentru decembrie sunt estimate la cel mai scăzut nivel din 2020 # Digi24.ro
Veniturile Rusiei din petrol și gaze naturale sunt estimate să scadă în decembrie la aproape jumătate față de anul trecut, atingând cel mai scăzut nivel din 2020, potrivit unui raport Reuters publicat pe 12 decembrie, citat de Kyiv Independent.
09:50
Președintele României locuiește în continuare în chirie, în vila în care stătea și pe vremea când era primarul general al Capitalei. Nicușor Dan susține că beneficiază de pază, fiind montate două gherete în apropierea locuinței. De asemenea, șeful statului a dezvăluit că își duce în continuare fiica la școală în fiecare dimineață.
09:50
„M-am temut pentru viaţa mea”. Fiul prinţesei Stephanie de Monaco a fost agresat după meciul AS Monaco – Galatasaray # Digi24.ro
Louis Ducruet, fiul prinţesei Stephanie de Monaco, şi doi dintre prietenii săi au fost agresaţi de doi suporteri ai formaţiei Galatasaray după victoria echipei AS Monaco, scor 1-0, marţi, în Liga Campionilor.
09:30
Un bărbat de 55 de ani din Vaslui a fost găsit mort. El ar fi fost înjunghiat cu cuțitul în piept de soție # Digi24.ro
Un bărbat a fost găsit, sâmbătă seara, înjunghiat în piept la Ciocani, în județul Vaslui, echipajul medical al Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Vaslui declarând decesul acestuia.
09:10
REZULTATE LOTO - Duminică, 14 decembrie 2025. Report de peste 8 milioane de euro la Joker # Digi24.ro
Loteria Română organizează duminică, 14 decembrie, noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 11 decembrie, compania a acordat peste 21.300 de câștiguri în valoare totală de peste 1,76 milioane de lei.
09:10
Turist rănit grav, salvat după ce a căzut în Munţii Făgăraş. Salvamontiștii au intervenit pentru a salva 12 oameni în 24 de ore # Digi24.ro
O intervenție a salvamontiştilor din Sibiu şi Argeş a avut loc în timpul nopții, pentru recuperarea unui turist rănit grav după ce a căzut în Munţii Făgăraş. Victima în vârstă de 56 de ani a suferit răni la cap şi la coloana vertebrală.
Acum 6 ore
08:30
Cele mai importante evenimente petrecute pe 14 decembrie
08:20
Oamenii din spatele politicii externe anti-Europa a lui Trump. „Este ca un fel de divorț” # Digi24.ro
Cum se creează un manifest de politică externă pentru un preşedinte american care conduce din instinct? Proiectul iniţial i-a revenit lui Michael Anton, un susţinător fervent al mişcării MAGA, pe care oficialii l-au numit autorul principal al noii strategii radicale de securitate naţională a SUA.
07:50
Patru persoane primesc îngrijiri medicale, duminică dimineaţă, după ce maşinile în care se aflau au fost implicate într-un accident pe pe Autostrada Bucureşti – Piteşti.
07:40
Doi morți și nouă răniți după un atac la Universitatea Brown din SUA. Ce se știe despre atacator # Digi24.ro
Nouă persoane au fost internate la Spitalul Rhode Island, iar alte două şi-au pierdut viaţa, după un atac la Universitatea Brown din SUA prestigioasa instituţie de învăţământ din Rhode Island, membră a Ivy League, potrivit unui nou bilanţ al poliţiei. Autorul atacului nu a fost încă prins.
07:10
Ce este Hanuka, sărbătoarea celebrată pe 14 decembrie. Care este cel mai respectat obicei în întreaga lume # Digi24.ro
Hanuka, denumită și „Sărbătoarea Luminilor”, este unul dintre cele mai importante evenimente religioase ale comunității evreiești la nivel mondial. Comemorarea marchează un moment istoric semnificativ și simbolizează valori fundamentale precum credința, speranța și unitatea familiei.
07:10
Românii călătoresc tot mai mult cu avionul. Record de pasageri, în 2025, pe aeroporturi: „Înainte ne chinuiam pe la microbuze” # Digi24.ro
Românii călătoresc tot mai mult cu avionul. Cifrele arată că, în ultimul an, numărul pasagerilor a crescut cu 7%. Față de 2001, evoluția este de la 2,4 milioane de călătorii la peste 24 de milioane. Cel mai aglomerat rămâne Aeroportul Henri Coandă din București, cu un maxim lunar de un milion și jumătate de pasageri, anul acesta. „Înainte ne chinuiam pe la microbuze, mergeam zile în șir”, spune o pasageră care călătorește frecvent în Germania.
07:10
Sărbătorile, o povară pentru cei singuri. Numărul cazurilor de depresie crește cu 25% în decembrie: „Li se reactivează unele amintiri” # Digi24.ro
Sărbătorile nu vin cu bucurie pentru toată lumea. Pentru unii aduc presiune și stări de tristețe. Cei singuri sunt copleșiți de gândul că nu au cu cine să împărtășească aceste momente. La Institutul de Psihiatrie Socola din Iași, numărul pacienților crește cu aproximativ 25% în luna decembrie. Sunt și persoane care, decât să fie singure de Sărbători, preferă să rămână internați. Este și cazul unui bărbat, care a decis să se confeseze jurnaliștilor Digi24, sub protecția anonimatului.
07:10
Străzi împânzite de cerșetori înainte de Sărbători. Cât ajung să câștige pe zi oamenii care stau cu mâna întinsă: „Nu le mai dau” # Digi24.ro
În preajma Sărbătorilor, românii devin mai milostiv, iar cerșetorii mai numeroși. Intersecțiile din marile orașe s-au umplut de oameni care stau cu mâna întinsă. Situația este aceeași și pe lângă magazine și în piețe. De la mic la mare, sute de oameni apelează la milă, iar dacă sunt refuzați, unii devin recalcitranți. „Este un fenomen care a fost, este și va exista”, spun sociologii. Cerșetoria se pedepsește cu amenzi, iar cine folosește un copil în acest sens, riscă închisoarea.
07:10
În perioada 23 - 26 martie, elevii de clasa a XII-a și cei din clasa a XIII-a (care urmează cursurile seral sau cu frecvență redusă) vor susține simulările probelor scrise pentru Bacalaureat 2026. Testările încep cu evaluarea la Limba și literatura română și continuă cu examenele specifice profilului și specializării.
07:10
Factori care favorizează formarea mucegaiului în locuințe. Cele mai simple metode de prevenire, recomandate de specialiști # Digi24.ro
Tot mai multe persoane se confruntă cu mucegaiul în locuințe, o problemă care depășește aspectul estetic și poate provoca disconfort și complicații pentru locatari. Petele negre, verzui sau albe de pe pereți, tavane sau din colțuri semnalează un mediu umed, cu efecte potențial nocive.
07:10
Adio treburilor casnice. Un start-up american a lansat robotul Memo, capabil să strângă pahare și să încarce mașina de spălat vase # Digi24.ro
Un start-up american susține că a creat un robot capabil să îndeplinească sarcini casnice de rutină, precum curățarea mesei și încărcarea mașinii de spălat vase, activități la care roboții de consum au întâmpinat dificultăți timp de ani de zile.
07:10
Secretele celor mai buni cozonaci pentru Crăciun: Rețete și reguli esențiale pentru un aluat perfect, recomandate de un maestru bucătar # Digi24.ro
În apropierea sărbătorilor de iarnă, interesul pentru rețetele tradiționale de cozonac crește semnificativ, iar iubitorii de gastronomie caută echilibrul perfect între ingrediente de calitate și tehnici autentice pentru a pregăti desertul emblematic al Crăciunului.
07:10
O mamă și-a lasăt copilul de un an să conducă pe o autostradă din Germania, în timp ce ea scria mesaje pe telefon # Digi24.ro
Comportament de neînțeles al unei mame, în vârstă de 29 de ani, informează Bild. Nu numai că scria pe telefonul mobil pe autostradă, dar lăsa și copilul ei de un an, care stătea în poala ei, să conducă mașina.
07:10
Misterul stelei care a anunțat nașterea lui Iisus: un cercetător al NASA oferă o posibilă explicație și are legătură și cu China # Digi24.ro
Astronomii au dezbătut adevărul din spatele Stelei din Betleem timp de secole. Acum, un om de știință de la NASA susține că a prezentat prima teorie cu baze științifice capabilă să explice mișcarea ciudată a acelei lumini pe cer, așa cum este descrisă în Biblie, scrie The Times.
07:10
Oamenii joacă în prima ligă a mamiferelor monogame, potrivit unui nou clasament al animalelor în funcție de obiceiurile lor reproductive, dar s-ar putea să avem nevoie de un nou antrenor pentru a-i învinge pe castori, comentează The Guardian.
07:10
Ales Bialiatski, laureatul Nobel, eliberat din închisoare în Belarus, promite să lupte în continuare: „Mii de oameni sunt închiși” # Digi24.ro
Laureatul Premiului Nobel pentru Pace, Ales Bialiatski, unul dintre cei 123 de prizonieri eliberați de Belarus, a promis să continue lupta pentru democrație, avertizând că „mii” de oameni încă zac în închisorile țării.
07:10
Cancelarul german Merz îl compară pe Putin cu Hitler: „Dacă Ucraina cade, Rusia nu se va opri”. Epoca „Pax Americana”, aproape de final # Digi24.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a lansat un avertisment privind securitatea Europei, comparându-l pe președintele rus Vladimir Putin cu Hitler și afirmând că Rusia „nu se va opri” dacă Ucraina cade. În același timp, Merz a afirmat că epoca „Pax Americana”, în care Statele Unite au garantat stabilitatea continentului european, este pe cale să se încheie, iar UE trebuie să își asume propria apărare, relatează EFE și Agerpres.
Acum 12 ore
01:00
Nicuşor Dan: Sper să nu mai avem drone. Dacă vom avea şi dacă nu punem în pericol pe locuitori, veţi vedea drone doborâte în România # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, întrebat dacă România se teme să doboare drone ruseşti, că nu este vorba despre o teamă, ci despre oportunitate, însă a admis că, dacă vor mai apărea drone şi dacă locuitorii nu sunt puşi în pericol, atunci dronele vor fi doborâte.
00:30
Reacția lui Trump după publicarea imaginilor din dosarul Epstein: „Are fotografii cu toată lumea. Nu e mare lucru” # Digi24.ro
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a reacționat vineri după publicarea unor noi imagini din dosarul Jeffrey Epstein în care apare alături de finanțistul condamnat pentru infracțiuni sexuale, susținând că relația sa cu acesta nu este ieșită din comun și că „toată lumea îl cunoștea”.
00:10
Un imens zid subacvatic, datând de acum 7.000 de ani, a fost descoperit în Franța. Ce se știe despre societatea care l-a construit # Digi24.ro
Arheologii marini francezi au descoperit un zid submarin masiv în largul coastei Bretaniei, datând din jurul anului 5.000 î.Hr, potrivit BBC.
00:10
Motiv de bucurie pentru fermierii din sudul țării: a început reabilitarea sistemelor de irigații. Când vor fi puse în funcțiune # Digi24.ro
Veste bună pentru fermierii din sudul țării. A început reabilitarea stațiilor de irigații de pe valea Dunării, vandalizate și oprite în urmă cu 14 ani. Seceta din ultimii ani a afectat serios culturile din Oltenia, iar unii fermieri se așteptau ca pământul arabil să se transforme în câțiva ani în deșert. Noile investiții vor salva agricultura din zonă doar dacă prețul apei și al energiei va fi unul pe care fermierii și-l vor permite.
13 decembrie 2025
23:50
Nicușor Dan: „Ion Iliescu, ca politician, a luat decizii extrem de discutabile. Eram student, colegii mei au luat bătaie la propriu” # Digi24.ro
Nicușor Dan nu își amintește cu mare plăcere de perioada în care președinte în România era Ion Iliescu, deși a declarat la un moment dat că l-a votat în competiția cu Vadim Tudor.
23:50
Nicușor Dan, despre Călin Georgescu și alegerile anulate: „Este un război hibrid dus de Rusia împotriva României” # Digi24.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că statul trebuie să prezinte un raport complet privind anularea alegerilor și influența rusă, pe fondul controverselor legate de cazul Călin Georgescu, subliniind că problema nu este un singur personaj, ci o campanie amplă de dezinformare și presiune asupra sistemului democratic. Șeful statului a vorbit despre atacuri cibernetice, campanii online și tentative de sabotaj, pe care le-a descris drept parte a unui „război hibrid” dus împotriva României, și a spus că autoritățile trebuie să convingă populația că democrația rămâne singurul model viabil de funcționare a statului.
Acum 24 ore
23:20
Prezent la emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai” de la Kanal D, întrebat de ce pare a-l sprijini pe Sorin Grindeanu, deși la un moment dat îl critica, președitele Nicușor Dan a declarat că „noi trebuie să ne uităm în viitor, nu în trecut”.
23:20
Nicuşor Dan, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: „Am pus ştampila pe cine am crezut că duce mai departe” # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a vorbit sâmbătă seară despre alegerile pentru Primăria Capitalei și spune că „am pus ştampila pe cine am crezut eu că duce mai departe. În politică e o singură regulă: oamenii au dreptate”.
22:00
General Bundeswehr: Rusia duce de mulți ani un război hibrid împotriva Germaniei: „Dezinformarea, sabotajul, spionajul - ceva obișnuit” # Digi24.ro
Rusia duce de mulți ani un război hibrid împotriva Germaniei, astfel că în prezent se lucrează la consolidarea armatei și la îmbunătățirea sistemului de apărare civilă.
22:00
Zeci de mii de protestatari cer demisia lui Viktor Orban, după dezvăluirea unor abuzuri dintr-un centru de detenție pentru minori # Digi24.ro
Zeci de mii de oameni au ieșit sâmbătă în stradă la Budapesta pentru a cere demisia premierului Viktor Orban, după dezvăluirile privind abuzuri comise într-un centru de detenție pentru minori, scandal care a declanșat un val de proteste și critici la adresa autorităților, potrivit AFP, Reuters și Agerpres.
21:50
Revoltă la Galați din cauza unui tânăr care pretinde că e preot: Nu e recunoscut de BOR, dar și-a ridicat o biserică și slujește # Digi24.ro
Revoltă la Galați, din cauza unui fals preot ortodox. Oamenii sunt supărați că tânărul și-a ridicat o biserică la ei în cartier, unde ține slujbe cu toate orânduielile creștine. În urmă cu 4 ani, a fost arestat preventiv pentru pentru înşelăciune, fals în înscrisuri şi exercitarea fără drept a unei profesii. Acum, continuă să slujească, deși nu e rescunoscut de Biserica Ortodoxă Română.
21:20
Încă o navă sub pavilionul Turciei a fost lovită de o dronă rusească în apropierea coastelor Ucrainei # Digi24.ro
Ucraina a acuzat Rusia că a lovit sâmbătă cu o dronă în Marea Neagră o navă comercială a Turciei, la o zi după ce un atac aerian rusesc a avariat încă o navă turcă în apropierea portului Odesa, regiunea omonimă din jurul acestui oraş ucrainean fiind în noaptea de vineri spre sâmbătă ţinta unui atac masiv cu drone şi rachete în care Rusia a ţintit inclusiv infrastructuri energetice, relatează AFP.
20:50
Ancheta în cazul morții fostei ministre a Justiției, Rodica Stănoiu, ia o turnură neașteptată. Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov a deschis dosar de moarte suspectă, potrivit unor surse Digi24, iar anchetatorii încearcă să clarifice circumstanțele în care a murit.
20:20
UE impune taxe noi produselor cumpărate prin magazinele online chinezești tip Temu. Cât vor costa coletele # Digi24.ro
Miniştrii de finanţe ai Uniunii Europene au convenit vineri introducerea unei taxe vamale de 3 euro pentru coletele cu valoare redusă care ajung în blocul comunitar, măsura fiind parte a eforturilor de a limita afluxul de produse ieftine din China, vândute prin platforme de comerţ electronic precum Shein şi Temu, potrivit Reuters.
19:50
Ministrul Rogobete anunță că marți se va ști dacă bacteria din instalaţia de la Spitalul pentru copii din Iași a fost eliminată # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, sâmbătă, la Târgu Mureş, că probabil marţi se va şti sigur dacă biofilmul de Pseudomonas aeruginosa din instalaţia de apă a Spitalului pentru copii "Sf. Maria" din Iaşi a fost eliminat.
19:30
Cătălin Predoiu, premiat la Gala Alianţa 2025 pentru contribuţia sa la statul de drept şi parteneriatul româno-american # Digi24.ro
Viceprim-ministrul României Cătălin Predoiu a fost distins cu International Public Service Award la Gala Alianţa 2025, desfăşurată vineri, la Willard InterContinental Hotel din Washington, D.C..
19:10
Protestele pentru independența justiției continuă. Românii ies în stradă pentru a patra zi la rând # Digi24.ro
A patra zi de proteste pentru independența justiției aduce din nou românii în stradă, sâmbătă seară, în Piața Victoriei din București. Serile precedente mii de persoane au ieșit să protestesteze în Capitală și în marile orașe ale țării, cerând măsuri urgente împotriva corupției din sistemul judiciar.
19:00
Rusia va desfășura rachete Oreșnik în Belarus pentru a exercita presiune asupra Europei. „Sistemul va fi pus în funcțiune anul acesta” # Digi24.ro
Potrivit serviciilor de informații ucrainene, desfășurarea planificată are scopul de a exercita presiune asupra țărilor europene și NATO și de a proteja lansatorul de rachete de posibile atacuri ucrainene.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.