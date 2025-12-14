Traian Băsescu, despre criza din justiție: „Magistrații sunt independenți atât cât vor ei, când acceptă să fie slugi, devin slugi”

17:10

Locomotivele de marfă din Statele Unite emit mai mult oxid de azot, un poluant care afectează direct aerul respirat și sănătatea populației, decât toate centralele electrice pe cărbune din țară la un loc, arată un calcul realizat de Reuters pe baza datelor guvernamentale. În 2024, locomotivele de marfă au produs aproximativ 485.000 de tone de oxid de azot, comparativ cu 452.000 de tone generate de centralele pe cărbune, pe fondul unei flote îmbătrânite și al ritmului lent de înlocuire a locomotivelor.