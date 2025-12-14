Traian Băsescu, despre criza din justiție: „Magistrații sunt independenți atât cât vor ei, când acceptă să fie slugi, devin slugi”
Digi24.ro, 14 decembrie 2025 21:30
Fostul președinte Traian Băsescu a vorbit duminică seara, la Digi24, despre criza din justiție și o caracterizează ca fiind „un dezastru”, precizând că este nevoie de modificarea legilor justiției. Protestele care au avut loc în ultimele zile „ne arată că justiția este o prioritate pentru români, în mod deosebit pentru generația tânără,” este de părere Traian Băsescu.
Traian Băsescu: „Marea problemă nu e Bolojan, e Grindeanu. E disperat să își mențină funcția, una spune în coaliție, alta în afara ei"
Prezent la Digi24, fostul președinte Traian Băsescu a vorbit despre relația tensionantă din coaliție, despre Sorin Grindeanu, care „una spune în coaliție, alta în afara ei”. „El crede că obligația lui e să servească doar PSD-ul și clientela PSD. Are obligația să servească și țara. Asta nu înțelege”, a spus Băsescu.
Theodor Paleologu, despre presiunile din sistemul judiciar: „O tentativă de intimidare într-un stil mafiot"
Theodor Paleologu susține că protestele pentru independența Justiției sunt abia la început și că este esențial ca schimbările să vină din interiorul magistraturii. Invitat în studioul Digi24, fostul ministru a vorbit despre rolul magistraților care au ales să se exprime public, despre pensiile speciale și despre tentativele de intimidare din sistemul judiciar.
Demonstraţie rară de nemulţumire publică într-un oraș din Rusia. Proteste faţă de interzicerea platformei de jocuri Roblox
Zeci de persoane au protestat duminică în oraşul siberian Tomsk faţă de decizia Rusiei de a interzice platforma americană de jocuri pentru copii Roblox, o demonstraţie rară de nemulţumire publică, pe fondul iritării crescânde a populaţiei cu privire la această interdicţie, relatează Reuters.
Miniștrii de Externe polonez și ungar s-au „încăierat" din cauza lui Orban și a declarațiilor sale privind înghețarea activelor rusești
O postare a prim-ministrului ungar Viktor Orbán, în care critica decizia UE de a îngheța pe termen nelimitat activele rusești, a stârnit o dispută publică între ministrul de externe polonez Radosław Sikorski și omologul său ungar Péter Szijjártó.
Banca Europeană de Investiţii va creşte finanţarea pentru proiecte de apărare ale UE în 2026
Banca Europeană de Investiţii (BEI), instituţia de creditare a Uniunii Europene, va majora finanţarea destinată proiectelor de apărare la 4,5 miliarde de euro în 2026, de la 3,5 miliarde de euro în 2025, şi ar putea revizui suma în sens ascendent dacă cererea va fi mai mare, a declarat preşedinta BEI, Nadia Calvino, transmite Reuters.
Imagini în premieră: Balenele ucigașe vânează împreună cu delfinii, iar apoi își împart prada cu ei
Cercetătorii au observat pentru prima dată cum orcile, numite și balenele ucigașe, fac echipă cu delfinii pentru a vâna somon, iar apoi își împart prada, relatează The Independent.
Când crede Nicușor Dan că se va termina războiul din Ucraina. „Altfel, Rusia va veni permanent cu pretexte"
Într-un interviu recent, președintele Nicușor Dan a explicat în ce condiții ar putea ca războiul din Ucraina să se termine și care este miza încheierii conflictului.
Inspecţia Judiciară face verificări după documentarul Recorder. Un rezumat al acestor activităţi va fi prezentat în zilele următoare
Reprezentanţii Inspecţiei Judiciare precizează, duminică după-amiază, că instituţia face verificări după documentarul Recorder. „O parte din elementele prezentate în material s-au aflat, deja, în atenţia noastră, un rezumat al acestor activităţi urmând a fi prezentat în zilele următoare”, transmit aceştia.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a ajuns la putere cu promisiuni de pace, dar ulterior a promovat războiul, susține Kremlinul, prin vocea purtătorului său de cuvânt, Dmitri Peskov. Oficialul rus afirmă că liderul de la Kiev nu și-ar fi respectat angajamentele asumate după câștigarea alegerilor și acuză Ucraina de încălcarea Acordurilor de la Minsk, potrivit TASS și News.ro.
Descoperire uriașă în Rusia: ansamblu de ofrande funerare vechi de 2.400 de ani. Arheologii spun că este cel mai bogat găsit vreodată
Arheologii ruși au descoperit în Munții Ural un ansamblu de ofrande funerare vechi de 2.400 de ani, plin cu sute de artefacte depuse ca ofrande, cea mai bogată descoperire de acest fel făcută vreodată. În groapa rituală au fost găsite piese de harnașament pentru cai, mărgele de bronz, un bol de lemn decorat cu argint și oase de mistreț folosite într-un ritual funerar al vechilor populații nomade.
Proteste pentru independența justiției, a cincea zi la rând. Manifestanții cer demisii în vârful sistemului
Românii ies din nou în Piața Victoriei, pentru a cincea zi consecutivă de proteste pentru independența justiției. Manifestanții acuză politizarea sistemului judiciar, cer demisii în vârful Justiției și anunță un marș, sub mesajul „vrem justiție curată, nu coruptă”.
După criza de la Paltinu, alte localități din Prahova pot folosi acum apa pentru consum. Unde mai este valabilă restricția
DSP Prahova a anunțat că în urma analizelor efectuate, în sistemele Verbilău și Șotrile apa poate fi consumată şi pentru băut, gătit şi spălat. Interdicțiile se mențin în Aluniș.
Epava unei ambarcaţiuni de lux vechi de 2.000 de ani, descoperită de scafandri arheologi în golful din Alexandria, Egipt
O ambarcaţiune de lux veche de aproximativ 2.000 de ani a fost descoperită în adâncurile golfului din Alexandria de către scafandri arheologi ai Institutului European de Arheologie Subacvatică. Nava, lungă de peste 35 de metri, se afla scufundată lângă fosta insulă regală Antirhodos, potrivit AFP și Agerpres.
Doi copii au fost grav răniți în timp ce se jucau cu o petardă. Unul dintre ei a rămas fără un deget
Doi copii din Brăila au fost răniți în timp ce se jucau cu o petardă, unul este în stare gravă. Cei doi au răni la ochi și la mâini. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și atrag atenția că folosirea petardelor este interzisă.
Cum a devenit industria feroviară de marfă din SUA mai poluantă decât centralele pe cărbune
Locomotivele de marfă din Statele Unite emit mai mult oxid de azot, un poluant care afectează direct aerul respirat și sănătatea populației, decât toate centralele electrice pe cărbune din țară la un loc, arată un calcul realizat de Reuters pe baza datelor guvernamentale. În 2024, locomotivele de marfă au produs aproximativ 485.000 de tone de oxid de azot, comparativ cu 452.000 de tone generate de centralele pe cărbune, pe fondul unei flote îmbătrânite și al ritmului lent de înlocuire a locomotivelor.
Hamas susţine că are dreptul legitim de a fi înarmată. „Orice negociere trebuie să pornească de la acest lucru"
Hamas are „dreptul legitim” de a fi înarmată şi orice propunere făcută pentru aplicarea următoarelor faze ale armistiţiului în Fâşia Gaza va trebui să respecte acest lucru, a declarat duminică liderul Hamas în teritoriul palestinian, Khalil al-Hayya, relatează AFP.
Slujbă de pomenire a etnicilor români din Ucraina căzuţi pe front, la Mănăstirea Putna. „Războiul a intrat în casele noastre"
O slujbă specială de pomenire a militarilor ucraineni de etnie română din regiunea Cernăuţi care au murit în războiul declanşat de Federaţia Rusă a fost oficiată, duminică, la Mănăstirea Putna.
MAE, atenționări de călătorie pentru Spania și Belgia. Cod roșu de fenomene extreme, grevă generală și proteste ale fermierilor
Ministerul Afacerilor Externe a transmis două atenționări de călătorie, una pentru Spania și alta pentru Belgia. În provincia Valencia se află în vigoare un cod roșu de fenomene extreme în zonele de litoral, în timp ce în regiunea Wallonie-Bruxelles va avea loc o grevă generală și un protest al fermierilor.
„Ucraina este dispusă să renunțe la cererea de aderare la NATO", spune Zelenski. Cu o condiție
Ucraina este dispusă să renunțe la cererea de aderare la NATO, a declarat duminică președintele ucrainean Volodimir Zelenski, dar în anumite condiții.
Ce spune noul primar al Capitalei despre ruperea Coaliției: E momentul ca partidele să fie responsabile
Noul primar general al Capitalei susține că partidele din Coaliție ar trebui să fie mai responsabile și să încheie etape în care s-au atacat reciproc. Ciprian Ciucu a punctat, în cadrul emisiunii „În fața ta” de la Digi24 că nu susține ieșirea de la guvernare a USR, iar în ceea ce privește o posibilă plecare a PSD, acesta a subliniat că nu ar fi o idee bună.
Braşov: Bărbat accidentat, extras de salvamontişti din zona Văii Viştişoara după o intervenţie de 16 ore
Un bărbat accidentat în zona Văii Viştişoara, pe Muchia Zănoaga, în Munţii Făgăraş, a fost predat în siguranţă echipajului SMURD sosit la baza muntelui, după o intervenţie a salvamontiştilor de aproape 16 ore.
Zelenski a ajuns la Berlin, unde vor avea loc discuții pentru pace în Ucraina. Ce vrea el să-i convingă pe responsabilii americani
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a ajuns în Berlin pentru discuţiile sale cu înalţi responsabili europeni şi americani, aşteptate să aibă loc duminică şi luni, s-a declarat deschis „dialogului” pentru găsirea unei soluţii diplomatice la războiul din Ucraina. Șeful statului ucrainean a afirmat că doreşte să-i convingă pe americani să susţină îngheţarea liniei frontului în Ucraina.
UE va renunța la interdicția ca din 2035 să nu se mai vândă mașini pe combustibil clasic. Anunțul, în două zile. La ce ne putem aștepta
Comisia Europeană va renunța la planurile de interzicere efectivă a autovehiculelor noi cu motor cu ardere internă începând cu 2035, a declarat vineri un înalt legislator al UE, ceea ce ar reprezenta o victorie importantă pentru Germania, care a făcut presiuni pentru a-și proteja producătorii de automobile.
Un regizor a înșelat Netflix cu 11 milioane de dolari pentru un serial fantomă. Și-a luat din bani un Ferrari și mai multe Rolls-Royce
Un regizor de la Hollywood a fost condamnat joi pentru că a înșelat Netflix cu 11 milioane de dolari pentru un serial care nu s-a materializat niciodată, în timp ce el a folosit banii pentru achiziții extravagante, printre care mai multe mașini Rolls-Royce și un Ferrari. Aproximativ 1 milion de dolari au fost folosiți pentru cumpărarea de saltele și lenjerie de pat de lux.
Care sunt planurile primarului Ciprian Ciucu odată cu preluarea mandatului: „Știu ce mă așteaptă la Primărie"
Noul primar general al Capitalei a vorbit în cadrul emisiunii „În fața ta” de la Digi24 despre planurile sale din București odată cu preluarea funcției de edil. Ciprian Ciucu susține că se va concentra pe planurile deja începute, cum ar fi bulevardul Dimitrie Pompeiu, Prelungirea Ghencea sau Pasajul Basarab.
Cum vrea Ciucu să colaboreze cu foștii rivali din campania electorală: „Cred că nu mai e timp de războaie în viitor"
Primarul ales al Bucureștiului, Ciprian Ciucu, a spus la Digi24 că își dorește ca USR să rămână în majoritatea din Consiliul General, iar cu social-democratul Daniel Băluță, pe care îl consideră un om cu experiență, vrea să colaboreze, la fel cum vrea colaborare și cu ceilalți primari de sector. El a fost întrebat, la emisiunea „În fața ta”, cum va dialoga cu foștii săi rivali din campania electorală pentru alegerile din 7 decembrie.
Percheziții în dosarul azilului din Timiș, unde zeci de bătrâni au fost găsiți în condiții improprii. Ce acuzații au fost aduse
Poliţiştii din Timiş au făcut 13 percheziţii în cazul azilului din judeţul Timiş de unde bătrânii au fost relocaţi şi ţinuţi în condiţii mizerabile şi au ridicat mai multe documente. Dosarul de cercetare este preluat de un procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş. Sunt acuzaţii de lipsire de libertate în mod ilegal, exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi, ucidere din culpă şi purtare abuzivă.
Un adăpost antiaerian în Santa Park. Tărâmul lui Moș Crăciun s-a umplut de soldați NATO ce se pregătesc de un potențial atac al Rusiei
Orașul Rovaniemi este cunoscut ca fiind „reședința oficială” a lui Moș Crăciun, însă, iarna acesta, în afară de sutele de mii de turiști care vor veni din toată lumea, capitala înzăpezită a Laponiei va deveni și o destinație din ce în ce mai importantă pentru trupele NATO.
Atac cu drone ucrainene asupra unor instalaţii petroliere ruse. Incendiu uriaș la un depozit de petrol
Un atac ucrainean cu drone a cauzat un incendiu de proporţii la un depozit de petrol în Uriupinsk în regiunea Volgograd din sudul Rusiei, a anunţat guvernatorul regiunii, Andrei Bocearov, duminică, pe Telegram.
Sute de cartușe au fost descoperite în Harghita, în timpul unor lucrări de construcții. Avertismentul specialiștilor
Echipa pirotehnică a Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Harghita a executat o misiune de asanare pirotehnică în orașul Bălan, după ce, în urma unor lucrări de construcții la o casă de locuit, au fost descoperite mai multe elemente de muniție.
Elev de 18 ani din Timișoara, găsit mort în camera lui după ce s-a întors de la o petrecere de majorat. Poliția a deschis anchetă
Un elev de 18 ani din Timişoara a fost găsit mort de mama lui, sâmbătă după-amiază. Băiatul participase la o petrecere de majorat şi s-a dus în camera lui să doarmă. Mama l-a găsit mort şi a alertat autorităţile.
Reacție furioasă a Kremlinului, după ce șeful NATO a îndemnat la pregătiri pentru un război cu Rusia: „E iresponsabil"
Remarca secretarului general al NATO, Mark Rutte, care a îndemnat la pregătire pentru un război cu Rusia, este iresponsabilă şi demonstrează că acesta nu înţelege cu adevărat devastarea provocată de cel de-al Doilea Război Mondial, a susținut purtătorul de cuvânt al Kremlinului, într-o reacție furioasă.
Meteorologii anunță vreme mai caldă decât de obicei, vor fi maxime de 14 grade. Ceață și vânt în mai multe zone
Vremea va fi mai caldă decât specificul perioadei în toate regiunile ţării, inclusiv în Bucureşti, însă ceaţa şi vântul vor persista pe parcursul săptămânii viitoare, iar maximele termice se vor situa în jurul valorii de 14 grade Celsius, potrivit prognozei ANM, valabilă până pe data de 21 decembrie 2025.
Trump admite că republicanii ar putea pierde la alegerile din 2026, deși spune că „a creat cea mai mare economie din istorie"
Președintele american Donald Trump a recunoscut că republicanii ar putea pierde alegerile legislative de la jumătatea mandatului în 2026, în ciuda a ceea ce el consideră a fi succese economice de aproape un an.
Palatul Regal din Mamaia va fi restaurat. Povestea tumultoasă de un secol a reședinței de vară a regilor României. Cum arată acum
Palatul Regal din Mamaia, care este acum o ruină, va fi în sfârșit restaurat. Inaugurată în 1926, vila în care regii României obișnuiau să își petreacă verile, a fost lăsată în paragină. Alte 13 clădiri istorice emblematice din țară urmează să fie consolidate, printre care Opera din București și sala de spectacole a Operei din Iași. Investiția majoră va fi realizată printr-un împrumut de 140 de milioane de euro de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. Statul român va contribui cu încă 140 de milioane de euro.
Incident armat pe o plajă celebră din Sydney: 12 focuri de armă trase, șase persoane transportate la spital
Două persoane au fost arestate de polițiștii din statul australian New South Wales, în urma unui incident armat în care au fost trase peste 10 focuri de armă pe celebra plajă Bondi din Sydney. Potrivit News.ro, care citează presa din Australia, mai mult persoane au fost rănite în urma incidentului.
VIDEO Incendiu pe aeroportul din Washington, după ce motorul unui avion care decola a cedat
Un ingredient dintr-un aliment popular, consumat de milioane de oameni, ar putea încetini îmbătrânirea (studiu)
O substanță chimică prezentă în ciocolata neagră ar putea fi asociată cu o îmbătrânire biologică mai lentă, potrivit unui nou studiu publicat în revista științifică Aging, citat de Euronews.
Autoritățile germane au dejucat un atentat ce viza un târg de Crăciun. Mai mulți suspecți au fost reținuți
Autoritățile din Germania au dejucat un atentat ce viza un târg de Crăciun din Bavaria, care se desfășura în condiții de securitate sporită după mai multe atacuri ce au avut loc în această perioadă în anii trecuți. Cinci indivizi au fost arestați fiind suspecți că pregăteau un atac terorist cu o mașină capcană, potrivit Agerpres, care citează agenții de presă internaționale.
Concluziile unui experiment „istoric", la 1,6 kilometri sub pământ, în căutarea misterioasei materii întunecate
Un experiment caracterizat drept „istoric” şi „distrugător de recorduri” ce a folosit un detector de particule amplasat la 1,6 km adâncime în Dakota de Sud, SUA, pentru a identifica particulele teoreticei materii întunecate, despre care se crede că reprezintă majoritatea covârşitoare a materiei din Univers, s-a încheiat fără a reuşi să identifice particule din acest tip de materie.
„Oul de aur" al Marii Britanii: Cum a ajuns un ucigaș sadic protejat de guvernul de la Londra cel mai important spion infiltrat în IRA
Agentul „Stakeknife” a fost descris drept cel mai important spion al Marii Britanii din interiorul IRA în timpul conflictului din Irlanda de Nord (1968-1998) – „oul de aur” al serviciilor de informații britanice. O echipă de investigații a dezvăluit, însă, că agentul dublu a fost un ucigaș sadic responsabil pentru torturarea și executarea a cel puțin 14 persoane, care a fost protejat și plătit de statul britanic, cu toate că MI5 știa despre crimele sale.
Lovitură pentru Kremlin: veniturile din petrol și gaze pentru decembrie sunt estimate la cel mai scăzut nivel din 2020
Veniturile Rusiei din petrol și gaze naturale sunt estimate să scadă în decembrie la aproape jumătate față de anul trecut, atingând cel mai scăzut nivel din 2020, potrivit unui raport Reuters publicat pe 12 decembrie, citat de Kyiv Independent.
Președintele României locuiește în continuare în chirie, în vila în care stătea și pe vremea când era primarul general al Capitalei. Nicușor Dan susține că beneficiază de pază, fiind montate două gherete în apropierea locuinței. De asemenea, șeful statului a dezvăluit că își duce în continuare fiica la școală în fiecare dimineață.
„M-am temut pentru viaţa mea". Fiul prinţesei Stephanie de Monaco a fost agresat după meciul AS Monaco – Galatasaray
Louis Ducruet, fiul prinţesei Stephanie de Monaco, şi doi dintre prietenii săi au fost agresaţi de doi suporteri ai formaţiei Galatasaray după victoria echipei AS Monaco, scor 1-0, marţi, în Liga Campionilor.
Un bărbat de 55 de ani din Vaslui a fost găsit mort. El ar fi fost înjunghiat cu cuțitul în piept de soție
Un bărbat a fost găsit, sâmbătă seara, înjunghiat în piept la Ciocani, în județul Vaslui, echipajul medical al Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Vaslui declarând decesul acestuia.
REZULTATE LOTO - Duminică, 14 decembrie 2025. Report de peste 8 milioane de euro la Joker
Loteria Română organizează duminică, 14 decembrie, noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 11 decembrie, compania a acordat peste 21.300 de câștiguri în valoare totală de peste 1,76 milioane de lei.
Turist rănit grav, salvat după ce a căzut în Munţii Făgăraş. Salvamontiștii au intervenit pentru a salva 12 oameni în 24 de ore
O intervenție a salvamontiştilor din Sibiu şi Argeş a avut loc în timpul nopții, pentru recuperarea unui turist rănit grav după ce a căzut în Munţii Făgăraş. Victima în vârstă de 56 de ani a suferit răni la cap şi la coloana vertebrală.
Cele mai importante evenimente petrecute pe 14 decembrie
Oamenii din spatele politicii externe anti-Europa a lui Trump. „Este ca un fel de divorț"
Cum se creează un manifest de politică externă pentru un preşedinte american care conduce din instinct? Proiectul iniţial i-a revenit lui Michael Anton, un susţinător fervent al mişcării MAGA, pe care oficialii l-au numit autorul principal al noii strategii radicale de securitate naţională a SUA.
