Sute de cartușe au fost descoperite în Harghita, în timpul unor lucrări de construcții. Avertismentul specialiștilor

Sărbătorile nu vin cu bucurie pentru toată lumea. Pentru unii aduc presiune și stări de tristețe. Cei singuri sunt copleșiți de gândul că nu au cu cine să împărtășească aceste momente. La Institutul de Psihiatrie Socola din Iași, numărul pacienților crește cu aproximativ 25% în luna decembrie. Sunt și persoane care, decât să fie singure de Sărbători, preferă să rămână internați. Este și cazul unui bărbat, care a decis să se confeseze jurnaliștilor Digi24, sub protecția anonimatului.