Traian Băsescu: „Marea problemă nu e Bolojan, e Grindeanu. E disperat să își mențină funcția, una spune în coaliție, alta în afara ei”

22:00

Theodor Paleologu a criticat sistemul pensiilor speciale din magistratură, pe care l-a descris drept „o păcăleală” și „o capcană” ce îi menține pe magistrați captivi într-un sistem pe care mulți nu îl mai pot suporta. Invitat la Digi24, Paleologu a vorbit și despre presiunile și reacțiile apărute în spațiul public după momentul „mă sună Lia, mă duc să răspund”, pe care l-a catalogat drept „bomboana de pe colivă”, afirmând că întreaga situație a căpătat accente de comedie și a ilustrat disfuncțiile și lipsa de seriozitate din vârful sistemului judiciar.