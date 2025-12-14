Miniștrii de Externe polonez și ungar s-au „încăierat” din cauza lui Orban și a declarațiilor sale privind înghețarea activelor rusești

07:10

Românii călătoresc tot mai mult cu avionul. Cifrele arată că, în ultimul an, numărul pasagerilor a crescut cu 7%. Față de 2001, evoluția este de la 2,4 milioane de călătorii la peste 24 de milioane. Cel mai aglomerat rămâne Aeroportul Henri Coandă din București, cu un maxim lunar de un milion și jumătate de pasageri, anul acesta. „Înainte ne chinuiam pe la microbuze, mergeam zile în șir”, spune o pasageră care călătorește frecvent în Germania.