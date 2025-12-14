Economist român: „Bula imobiliară se sparge – semnale de alarmă!”

21:20

George Simion, liderul AUR, consideră că justiția din România este sub control politic, întoarcerea lui Kovesi nefiind o soluție. El acuză guvernul PSD-USR că vrea să controleze justiția pentru a-și asigura imunitatea. Simion subliniază că doar căderea acestui guvern poate aduce o reformă reală. George Simion afirmă că justiția din România este controlată de politicieni