Revoltă în justiție: Moroșanu, plicuri galbene și generalul SRI Dumbravă
MainNews.ro, 14 decembrie 2025 22:40
Revoltă în magistratură: judecătoarea Raluca Moroșanu devine simbolul „rezistenței”, dar trecutul ei ridică semne de întrebare. Plicurile galbene și umbra generalului SRI Dumbravă sugerează o reactivare a vechilor puteri. Magistrații, prinsi între politizare și integritate, contestă manipularea. Narațiunea despre eroismul judecătoarei Raluca Moroșanu se confruntă cu critici din partea avocaților Realitatea sugerează o conexiune între … Articolul Revoltă în justiție: Moroșanu, plicuri galbene și generalul SRI Dumbravă apare prima dată în Main News.
• • •
Alte ştiri de MainNews.ro
Acum o oră
22:40
Revoltă în magistratură: judecătoarea Raluca Moroșanu devine simbolul „rezistenței”, dar trecutul ei ridică semne de întrebare. Plicurile galbene și umbra generalului SRI Dumbravă sugerează o reactivare a vechilor puteri. Magistrații, prinsi între politizare și integritate, contestă manipularea. Narațiunea despre eroismul judecătoarei Raluca Moroșanu se confruntă cu critici din partea avocaților Realitatea sugerează o conexiune între … Articolul Revoltă în justiție: Moroșanu, plicuri galbene și generalul SRI Dumbravă apare prima dată în Main News.
Acum 2 ore
21:40
Judecătoarea Raluca Moroșanu avertizează că judecătorii de la Curtea de Apel București sunt sub presiune să fie indulgenți cu inculpații. Ea subliniază modificările legislative din 2022 care au limitat implicarea magistratilor în deciziile conducerii și afirmă că evaziunea fiscală nu ar trebui să fie pedepsită penal. Judecătoarea Raluca Moroșanu critică lipsa consultării judecătorilor în deciziile … Articolul Colegii trebuie să fie indulgenți cu inculpații în situații dificile apare prima dată în Main News.
Acum 4 ore
20:40
Judecătorul care susține #rezist a refuzat arestarea afaceriștilor din Portul Constanța # MainNews.ro
Judecătorul Raul Nestor de la Tribunalul București a refuzat arestarea afaceriștilor din Portul Constanța, implicați în fapte de corupție, motivând că dosarul se baza pe probe insuficiente. Nestor susține protestul magistraților #rezist, alăturându-se celor aproape 800 de colegi solidari cu justiția. Judecătorul Raul Nestor de la Tribunalul București a refuzat arestarea afaceriștilor acuzați de corupție … Articolul Judecătorul care susține #rezist a refuzat arestarea afaceriștilor din Portul Constanța apare prima dată în Main News.
19:40
Femeia a supraviețuit agresiunilor repetate ale fostului concubin, care a încălcat ordinul de protecție timp de un an. Parchetul General a cerut arestarea agresorului după multiple evenimente violente. Victimele violenței domestice sunt adesea neprotejate, iar soluțiile actuale nu sunt suficiente pentru a le asigura siguranța. Femeia a avut multiple agresiuni din partea fostului concubin, chiar … Articolul Femeia a supraviețuit violenței: agresorul arestat după un an de tăcere apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
19:20
Un bărbat a suferit un stop cardiac într-o bijuterie din Kota, India, dar a fost salvat de fiul patronului prin manevre de resuscitare rapide. Incidentele surprinse de camerele de supraveghere au subliniat importanța primului ajutor. Intervenția a durat două minute și jumătate și a salvat o viață. Un bărbat a suferit un stop cardiac într-un … Articolul Bărbat în stop cardiac salvat de fiul patronului într-o bijuterie apare prima dată în Main News.
18:40
Inspecția Judiciară începe verificări după documentarul Recorder – rezultate în curând # MainNews.ro
Inspecția Judiciară a început verificări după documentarul Recorder, ca urmare a sesizărilor de la CSM. Elemente prezentate s-au aflat deja în atenția instituției. Rezultatele verificărilor vor fi prezentate în zilele următoare, iar CSM a decis sesizarea Inspecției pentru clarificarea acuzațiilor privind modificarea completurilor de judecători. Inspecția Judiciară a început verificări ca urmare a documentarului Recorder … Articolul Inspecția Judiciară începe verificări după documentarul Recorder – rezultate în curând apare prima dată în Main News.
18:30
România va găzdui în 2026 Campionatul European de atelaje și Campionatul Balcanic de anduranță, consolidându-și astfel statutul pe harta sporturilor ecvestre internaționale. După succesul Mondialului de și tineret de la Buftea, Federația Ecvestră Română promite un an plin de competiții ecvestre. Descoperiți mai multe! România va găzdui în 2026 Campionatul European de atelaje și Campionatul … Articolul România găzduiește Campionatul European: Detalii și noutăți importante apare prima dată în Main News.
18:30
Ciprian Ciucu, noul primar general al Capitalei, a anunțat intenția de a crește taxe locale, menționând că unele dintre acestea sunt foarte mici. Primarul vizează o reformă administrativă și îmbunătățirea gestionării domeniului public. Panic în Primăria Capitalei după victoria sa, angajații temându-se de reorganizări. Ciprian Ciucu a anunțat intenția de a crește taxe locale în … Articolul Ciprian Ciucu propune majorarea unei taxe în Capitală apare prima dată în Main News.
18:10
Scandalul din magistratură continuă, cu afirmații de la ministrul Justiției, Radu Marinescu. Acesta declarează că președintele Nicușor Dan nu l-a contactat, dar premierul Ilie Bolojan a propus constituirea unui grup de lucru pentru analiza criticilor la legislația sistemului judiciar. Tensiunile dintre judecători necesită clarificări. Ministrul Justiției Radu Marinescu nu a fost contactat de Nicușor Dan … Articolul Ilie Bolojan m-a contactat pentru un grup de lucru, nu Nicușor Dan apare prima dată în Main News.
17:30
Judecători și procurori pensionați s-au alăturat protestului USR, revendicând reforma pensiilor speciale din Justiție. Protestul include 813 magistrați, dintre care 97 sunt pensionari speciali. Printre semnatari se numără nume controversate precum Ionuț Matei și Raluca Moroșanu. Află detalii despre această situație tensionată. Judecători și procurori pensionați participă la un protest organizat de USR, axat pe … Articolul Protest USR împotriva judecătorilor și procurorilor pensionați apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
17:20
Un comerciant musulman din Sydney, Ahmed Al Ahmed, este considerat erou după ce a dezarmat un atacator în timpul unui atac armat pe Plaja Bondi, soldat cu 12 morți. Imaginile arată curajul său în fața pericolului, intervenind pentru a salva vieți în timpul festivalului evreiesc Hanuka, provocându-i răniri. Un comerciant musulman, Ahmed Al Ahmed, a … Articolul Comerciant musulman dezarmează atacator la festivalul Hanuka din Sydney apare prima dată în Main News.
17:10
Dominic Fritz, liderul USR, cere schimbarea legilor justiției după ce ÎCCJ a decis continuarea procesului său. Acuzat de conflict de interese, Fritz contestă raportul ANI și invocă conexiuni suspecte în instanță. După o sentință dură, instanța supremă va relua judecarea, riscă pierderea mandatului de primar. Dominic Fritz solicită schimbarea legilor justiției după o sentință a … Articolul Dominic Fritz solicită reformarea legilor justiției după decizia ÎCCJ apare prima dată în Main News.
16:30
Judecătoarea Raluca Moroșanu vine cu noi dezvăluiri, susținând afirmațiile unui coleg din documentarul Justiția Capturată. Ea anunță că protestele împotriva corupției vor continua, cu cereri de demisii în sistemul judiciar. Participanții solicită reforme urgente pentru un sistem de justiție independent. Judecătoarea Raluca Moroșanu va avea un interviu la Recorder, în care susține afirmațiile unui magistrat … Articolul Continuăm călătoria: primul pas pentru succesul tău în {processed_articles_keywords} apare prima dată în Main News.
15:30
Un judecător cu legături în Guvern, Alin Bodnar, a semnat o petiție de susținere pentru colegii săi Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu. Aproape o mie de magistrați au aderat la acest demers, generând dezbateri intense despre independența justiției și conexiunile dintre judecători și politică în România. Judecătorul Alin Bodnar a semnat o petiție de susținere … Articolul Judecător influent sprijină colegii cu petiția pentru susținerea Guvernului apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
15:20
Anul 2025 aduce scumpiri record pe piața imobiliară românească. Economistul Radu Georgescu avertizează că bula imobiliară se va sparge, cu o prăbușire a vânzărilor de locuințe de 22% comparativ cu anul precedent. În 2026, tendința de scădere va continua, afectând grav dezvoltatorii imobiliari. Anul 2025 a adus scumpiri mari pe piața imobiliară, cu prețuri pe … Articolul Economist român: „Bula imobiliară se sparge – semnale de alarmă!” apare prima dată în Main News.
15:10
Președintele Nicușor Dan pleacă în vizită de lucru în Finlanda, participând la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est, în contextul unei crize profunde în justiție în România, marcată de revolte ale magistraților. Analizarea corupției din sistemul judiciar este o prioritate, iar vinovații vor fi pedepsiți. Președintele Nicușor Dan va efectua o vizită de … Articolul Nicușor Dan în Finlanda: Agendă importantă în criza justiției apare prima dată în Main News.
14:30
Protestele generate de documentarul Recorder au stârnit controverse în România. Adrian Năstase analizează potențialele lovituri de stat din istorie, subliniind influența justiției și rolul tinerilor în cererea de reforme. Este justiția utilizată pentru interese politice? Descoperă perspectivele lui Năstase. Adrian Năstase analizează tentativele de lovituri de stat în România, conectându-le la situația actuală marcată de … Articolul Protestele din România provocate de Recorder pot duce la o lovitură de stat? apare prima dată în Main News.
14:00
1.300 de melomani au fost păcăliți cu bilete la concertul aniversar al sopranei Angela Gheorghiu. Deși evenimentul promitea un regal muzical, spectacolul a fost anulat tardiv, lăsând publicul să-și recupereze banii fără rezultat. Descoperă detaliile triste și reacțiile organizatorilor. Concertul aniversar al sopranei Angela Gheorghiu, programat pe 7 septembrie 2025, a fost anulat, lăsând 1.300 … Articolul Melomanii păcăliți: 1.300 de persoane așteaptă bani înapoi de 4 luni apare prima dată în Main News.
14:00
Președintele Nicușor Dan pleacă luni într-o vizită de lucru în Finlanda, participând la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est. Vizita are loc într-un context tensionat, România confruntându-se cu o criză a justiției, marcată de revolte ale magistraților și investigații privind corupția din sistem. Președintele Nicușor Dan va efectua o vizită de lucru în … Articolul Nicușor Dan vizitează Finlanda în plină criză a justiției: agenda președintelui apare prima dată în Main News.
13:10
Atac armat devastator pe plaja Bondi din Sidney în timpul sărbătorii Hanuka. Zece oameni uciși și 18 răniți, inclusiv polițiști. Doi suspecți au fost arestați, iar imaginile de la fața locului arată haosul creat. Evenimentul comunitar evreiesc s-a transformat într-o tragedie. Detalii și reacții oficiale. Atac armat pe plaja Bondi din Sidney, cu 10 victime … Articolul Atac armat pe plaja din Sidney: 10 morți, un erou dezarmează agresorul apare prima dată în Main News.
13:00
Dorinel Munteanu debutează ca antrenor la Hermannstadt, având ca obiectiv câștigarea meciurilor cu Universitatea Craiova și Petrolul. Tehnicianul vorbește despre importanța încrederii în jucători și despre necesitatea de a îmbunătăți performanțele echipei, care se află pe locul penultim în Superliga. Dorinel Munteanu a debutat ca antrenor la Hermannstadt în meciul cu Universitatea Craiova Obiectivul echipei … Articolul Dorinel Munteanu își începe cariera de antrenor la Hermannstadt apare prima dată în Main News.
11:30
Fostul procuror general Augustin Lazăr subliniază importanța funcționării sistemului de justiție, comparându-l cu sistemul imunitar al statului. Lipsa de eficiență poate conduce la haos, un rezultat al deciziilor politice care afectează independența justiției. Lazăr solicită intervenții clare din partea Ministerului Public. Augustin Lazăr afirmă că disfuncționalitatea sistemului de justiție duce la haos în societate Intervenția … Articolul Justiția defectuoasă aduce haos: cum evităm criza legală? apare prima dată în Main News.
Acum 24 ore
10:00
Oțelul Galați a învins Rapid București cu 2-0, în etapa a 20-a a Superligii. Paul Iacob a marcat un eurogol din lovitură liberă, iar antrenorul Laszlo Balint l-a descris ca fiind perseverent. Oțelul continuă să aibă o formă bună, cu trei victorii în ultimele șase meciuri, în timp ce Rapid se află într-o perioadă dificilă. … Articolul Laszlo Balint despre eurogolul lui Paul Iacob: O dovadă de perseverență apare prima dată în Main News.
09:30
Gigi Becali dezvăluie o stare tensionată în justiția românească, afirmând că a fost urmărit de DNA la indicațiile Laurei Codruța Kovesi. Avertizat printr-un preot, Becali discută despre relații neobișnuite între putere și indivizi. Declarațiile sale ridică întrebări despre transparența justiției din România. Gigi Becali a declarat că a fost avertizat că este urmărit de DNA … Articolul Sunt urmărit zi și noapte – Află adevărul din spatele acestei povești apare prima dată în Main News.
09:00
Rapid a pierdut meciul cu Oțelul Galați, astfel ridicând semne de întrebare legate de arbitrajul execrabil. Victor Angelescu a subliniat momentele controversate și lipsa de eficiență a echipei. Cu o singură victorie în ultimele patru etape, Rapid rămâne pe primul loc, dar trebuie să îmbunătățească abordarea în derby-ul cu FCSB. Rapid a pierdut meciul cu … Articolul Rapidiștii critică prestația după meciul cu Oțelul: „Execrabil!” apare prima dată în Main News.
03:50
Nicușor Dan, președintele României, afirmă că deficitul bugetar putea fi redus fără creșterea TVA-ului, în ciuda presiunilor financiare. În cadrul emisiunii ”40 de Întrebări”, el explică că a avut o schemă de buget care ar fi evitat majorarea taxei, protejând astfel consumatorii de creșterea prețurilor. Nicușor Dan a recunoscut că nu era necesară creșterea TVA-ului … Articolul Reducerea deficitului fără creșterea TVA-ului: soluții eficiente apare prima dată în Main News.
02:50
Nicușor Dan, președintele României, avertizează asupra unei campanii de dezinformare personificate de Călin Georgescu. El subliniază importanța apărării democrației, în ciuda provocărilor, și necesitatea de a conștientiza noua strategie de amplificare a tensiunilor sociale prin rețelele sociale. Nicușor Dan a discutat despre Călin Georgescu în emisiunea ”40 de Întrebări” A subliniat importanța focusării pe campania … Articolul Nicușor Dan: Călin Georgescu, simbol al campaniei de dezinformare apare prima dată în Main News.
01:50
Nicușor Dan a demis consilierul prezidențial Ludovic Orban din cauza diferențelor de comunicare. Președintele a subliniat că nu este acceptabil ca el și consilierul să ofere declarații contradictorii. Orban a avut merite în câștigarea alegerilor din 2020, dar colaborarea a fost întreruptă din motive de neînțelegere. Nicușor Dan a demis pe Ludovic Orban din funcția … Articolul Președintele și consilierul: discrepanțe declarații la televizor apare prima dată în Main News.
00:50
Nicușor Dan, președintele României, recunoaște greșelile sale în public, inclusiv un incident la Timișoara, unde informațiile contradictorii de protocol l-au influențat. El subliniază importanța conținutului în raport cu forma, discutând despre evenimentele recente și gafele făcute. Nicușor Dan a discutat despre gafele sale în cadrul emisiunii ”40 de întrebări” cu Denise Rifai A menționat momente … Articolul Greșelile de la Timișoara: Conținutul contează mai mult decât forma apare prima dată în Main News.
13 decembrie 2025
23:50
Nicușor Dan susține importanța prezentării dovezilor de anulare a alegerilor prezidențiale din 2024 pentru a reda încrederea românilor. El afirmă că a clarificat aceste aspecte în plan extern și promite un raport complet în 2-3 luni, în contextul suspiciunilor legate de interferențele externe. Nicușor Dan subliniază importanța prezentării dovezilor legate de anularea alegerilor prezidențiale din … Articolul Nicușor Dan promite transparență în anularea alegerilor și recâștigarea încrederii apare prima dată în Main News.
Ieri
23:00
Belarus eliberează 123 de deținuți, inclusiv un laureat Nobel, după sancțiuni americane # MainNews.ro
Belarus a eliberat 123 de deținuți, inclusiv laureatul Premiului Nobel Ales Bialiatski și lidera opoziției Maria Kalesnikava, după ce SUA au ridicat sancțiunile asupra exporturilor de potasiu. Această mișcare este parte a unei apropieri față de Occident și a generat reacții pozitive în întreaga lume. Belarus a eliberat 123 de deținuți, inclusiv laureatul Premiului Nobel … Articolul Belarus eliberează 123 de deținuți, inclusiv un laureat Nobel, după sancțiuni americane apare prima dată în Main News.
21:10
FC Argeș și FC Botoșani au terminat la egalitate, 0-0, în etapa a 20-a a Superligii de fotbal. Antrenorul Leo Grozavu a comentat atmosfera din tribune, subliniind presiunea simțită de jucători. FC Botoșani se menține pe podium, în timp ce FC Argeș urcă pe locul 5 în clasament. Descoperă detalii despre meciul tensionat! FC Argeș … Articolul FC Argeș și FC Botoșani termină meciul fără goluri, 0-0 apare prima dată în Main News.
20:10
Autoritățile franceze au destructurat o rețea românească de escrocherie „alba-neagra” sub Turnul Eiffel, după un incident viral cu influencerul IShowSpeed. Nouă membri ai „Clanului B” au fost reținuți și deferiți justiției pentru escrocherii stradale organizate. Poliția a confiscat 12.000 de euro în numerar. Autoritățile franceze au destructurat o rețea românească de escrocherii „alba-neagra” sub Turnul … Articolul Românii din Clanul B reținuți la Turnul Eiffel de poliția franceză apare prima dată în Main News.
19:40
Președintele belarus Lukașenko a eliberat 123 de deținuți politici, inclusiv laureatul Premiului Nobel Ales Bialiațki, în schimbul ridicării sancțiunilor impuse de SUA asupra exporturilor de potasiu. Această decizie urmează discuțiilor cu un emisar al lui Donald Trump, marcând o schimbare semnificativă în relațiile internaționale. Președintele belarus Aleksandr Lukașenko a eliberat 123 de deținuți politici, inclusiv … Articolul Lukașenko eliberează 123 deținuți, inclusiv un laureat Nobel, în schimbul SUA apare prima dată în Main News.
18:40
Zeljko Kopic a anunțat transferuri la Dinamo, precizând că în iarnă vor veni 3-4 jucători. Despre Kennedy Boateng, care intră în ultimele 6 luni de contract, antrenorul a subliniat îmbunătățirea jocului său. Dinamo se pregătește pentru meciul cu Metaloglobus, având angajamentul de a câștiga cele trei puncte. Zeljko Kopic a anunțat că Dinamo va aduce … Articolul Zeljko Kopic dezvăluie transferuri și detalii despre Boateng la Dinamo apare prima dată în Main News.
17:00
Germania trimite trupe în Polonia pentru a întări securitatea flancului estic al NATO, în contextul amenințărilor din partea Rusiei. Această misiune se va desfășura între 2026 și 2027 și va implica activități de inginerie militară. Se preconizează că până la 800.000 de soldați NATO ar putea fi desfășurați în est. Germania trimite trupe la frontiera … Articolul Germania desfășoară trupe militare în Polonia pentru securitate europeană apare prima dată în Main News.
16:30
Cornel Petcu, un bucătar român întors din Texas, aduce conceptul de slow cooking pentru a promova gătitul sănătos în România. Cu o metodă adaptată la gusturile locale, el încurajează consumul de carne gătită lent, sănătoasă și nutritivă, potrivită pentru toți, de la gravide la diabetici. Cornel Petcu a adus în România conceptul de slow cooking, … Articolul NASA și un bucătar român: Inovație în gătitul sănătos în România apare prima dată în Main News.
15:50
Petrolierul venezuelean confiscat de SUA, Skipper, transporta țiței către Cuba în cadrul unei rețele comerciale sub sancțiuni. Astfel de operațiuni evidențiază legăturile economice dintre Venezuela, Cuba și Rusia, precum și eforturile de a evita restricțiile impuse de Washington. Oficialii cubanezi denunță confiscarea ca un act de piraterie. Petrolierul Skipper confiscat de SUA transporta petrol venezuelean … Articolul Comerțul cu petrolul venezuelean sub sancțiuni: rețeaua de contrabandă globală apare prima dată în Main News.
15:10
Victor Ciutacu: Intervenția judecătoarei Moroșanu și a ministrului Marinescu în dosarul Bizu # MainNews.ro
Victor Ciutacu a comentat pe Facebook despre implicarea judecătoarei Raluca Moroșanu și a ministrului Radu Marinescu în dosarul milionarului Bizu, acuzat de tentativă de omor. Judecătoarea a schimbat încadrările juridice, iar afaceristul a fost eliberat. Procesul se va relua, generând controverse în justiție. Victor Ciutacu critică implicarea judecătoarei Raluca Moroșanu și a ministrului Radu Marinescu … Articolul Victor Ciutacu: Intervenția judecătoarei Moroșanu și a ministrului Marinescu în dosarul Bizu apare prima dată în Main News.
15:00
Alertă cu bombă în trenul București-Kiev. Poliția de Frontieră a R. Moldova a activat semnalul „Exploziv BRAVO” pe 13 decembrie, după o informare despre o posibilă minare a trenului. Autoritățile intervin pentru asigurarea siguranței pasagerilor și a infrastructurii feroviare, desfășurând verificări continue. Activat semnalul „Exploziv BRAVO” în Republica Moldova pe 13 decembrie Alertă privind o … Articolul Alertă bombă pe trenul București–Kiev, activat semnal „Exploziv BRAVO” apare prima dată în Main News.
14:00
Documentarul Recorder „Justiție capturată” a provocat declarații controversate din partea lui Gigi Becali, care a criticat sistemul judiciar românesc și a sugerat tentative de racolare din partea serviciilor secrete. Becali a menționat și condamnarea sa din 2013, pe care o consideră nedreaptă, alimentând percepția unui conflict cu justiția. Lansarea documentarului Justiție capturată a stârnit reacții … Articolul Gigi Becali face dezvăluiri surprinzătoare după documentarul Recorder apare prima dată în Main News.
13:40
Premierul pakistanez Shehbaz Sharif a intrat surprise în discuțiile dintre Vladimir Putin și Recep Tayyip Erdogan, care aveau loc la Așgabat. Așteptând peste 40 de minute, Sharif a decis să se alăture negocierilor și a fost invitat să se așeze și să primească ceai. Detalii esențiale despre întâlnire și contextul geopolitic. Premierul pakistanez Shehbaz Sharif … Articolul Shehbaz Sharif negociază cu Putin și Erdogan: O mișcare strategică bold apare prima dată în Main News.
13:00
Apar informații noi în cazul Marinei Pandarof, implicată în un dosar de trafic de droguri. Aceasta a recunoscut acuzațiile și a formulat două denunțuri. Ancheta, coordonată de un procuror vizat de o tentativă de asasinat, ridică semne de întrebare despre conexiunile sale cu personaje influente. Marina Pandarof, implicată într-un dosar de trafic de droguri, a … Articolul Denunțurile Marinei Pandarof împotriva lui Coldea: Detalii șocante apare prima dată în Main News.
12:50
Noua taxă pe sere, solare și silozuri va afecta semnificativ sectorul agricol românesc, crescând costurile pentru fermieri și generând scumpiri. Adrian Bența subliniază că problema principală este de natură socială, nu de moralitate fiscală. Predictibilitatea impozitării este esențială pentru susținerea producției locale. Noul impozit pe sere, solare și silozuri va afecta prețurile produselor agricole și … Articolul Impozitul Bolojan pe sere și silozuri: O problemă socială, nu morală apare prima dată în Main News.
12:40
Răzvan Pîrcălabu, președintele Federației Române de Lupte, a declarat că anul 2025 putea fi mai bun pentru sportivii români. Gala organizată la Predeal a evidențiat sportiva anului, Ana Andreea, și a adus în prim-plan obiectivele pentru 2026, inclusiv calificarea la Jocurile Olimpice. Premierarea personalului auxiliar nu a fost acceptată. Gala de final de an a … Articolul Răzvan Pîrcălabu: „Anul acesta putea fi mai bun pentru luptele din România” apare prima dată în Main News.
10:50
Pensiile românilor rămân înghețate în 2026, în timp ce vecinii europeni, precum Bulgaria și Ungaria, investesc în majorări semnificative. Cu doar 19% dintre pensionari având un trai decent, România se află în urma țărilor occidentale care asigură confortul seniorilor. Comparăm situația din România cu cea din Europa. Pensiile românilor sunt înghețate pentru 2026, în timp … Articolul Pensionarii din România vs. Europa: pensii, soluții și confort pentru seniori apare prima dată în Main News.
10:30
CFR Cluj se confruntă cu pericolul de insolvență după un sezon dificil în Superligă. Președintele Iuliu Mureșan a anunțat probleme financiare și necesitatea vânzării jucătorilor, precum Louis Munteanu, pentru a evita datorii. Echipa se concentrează pe Cupa României și caută soluții pentru întărire. CFR Cluj a câștigat meciul cu FK Csikszereda, scor 3-1, golurile fiind … Articolul CFR Cluj avertizează: „Aproape de insolvență”! apare prima dată în Main News.
09:30
Rapid joacă ultimul meci acasă din acest an cu Oțelul Galați, având ca obiectiv să încheie anul pe primul loc în Superliga. Echipa antrenată de Costel Gâlcă, lider în clasament, își dorește o victorie care să le aducă bucurie fanilor de Crăciun. Partida se desfășoară pe Stadionul Giulești, sâmbătă, la ora 20:30. Rapid va juca … Articolul Oțelul joacă ultimul meci în Giulești în 2023: misiune pentru Gâlcă apare prima dată în Main News.
09:00
Soții Iohannis, descriși ca „eroii Recorder”, beneficiază de o justiție care a tergiversat ample scandaluri legate de averea lor imobiliară. Acuzațiile de acte false și implicarea în abuzuri de sistem pun sub semnul întrebării transparența și corectitudinea procesului judiciar din România în ultimii 20 de ani. Filmul Recorder a transformat unii magistrați în eroi, influențând … Articolul Cum au scăpat soții Iohannis cu ajutorul „eroilor Recorder” din Justiție apare prima dată în Main News.
08:40
Operațiunea de evacuare a liderului opoziției venezuelene, María Corina Machado, a fost un succes remarcabil, desfășurată în condiții extreme. Cu ajutorul veteranilor forțelor speciale, Machado a traversat ape agitate pentru a ajunge în siguranță la Oslo, Norvegia, unde a fost întâmpinată de copiii ei. Detalii inedite din misiune. María Corina Machado a fost scoasă din … Articolul Escape-ul liderului opoziției din Venezuela: Detalii exclusive de la un veteran apare prima dată în Main News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.