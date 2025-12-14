Comerciant musulman dezarmează atacator la festivalul Hanuka din Sydney

22:20

Diana Buzoianu, ministrul Mediului, refuză să demisioneze înainte de moțiunea împotriva sa, acuzând că solicitările de demitere sunt motivate politic. Moțiunea depusă de senatorii AUR și „Pace Întâi România” va fi votată pe 15 decembrie, în contextul tensiunilor politice actuale. Diana Buzoianu, ministrul Mediului, refuză să demisioneze înainte de moțiunea depusă împotriva sa Sorin Grindeanu … Articolul Diana Buzoianu se agăță de scaunul de ministru înainte de moțiune apare prima dată în Main News.