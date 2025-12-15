Consumer Index România 2025: Românii resimt presiunea inflaţiei şi devin mai prudenţi în consum. Loialitatea faţă de brandurile consacrate scade, iar mărcile private ale retailerilor câştigă teren

00:15

Simona şi Adrian Atinge au deschis în urmă cu doi ani şi jumătate Reptiland Bucureşti, un spaţiu expoziţional cu reptile şi plante exotice, având peste 45 de terarii cu diferite microclimate. Astăzi, Reptiland Bucureşti nu mai este doar o expoziţie, vrea să devină chiar un muzeu şi un spaţiu dedicat educaţiei.