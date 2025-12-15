13:10

Pe străzile Capitalei apar din ce în ce mai des deșeuri abandonate la voia întâmplării. Bucureștenii depozitează pe te miri unde gunoaiele în loc să le lase la pubele de colectare. Dintr-un sector în altul […] Articolul FOTO | Noi forme de relief, în București, obiective turistice urât mirositoare. Dealurile de moloz și gunoaie din Tineretului. „Dacă PS4 nu face nimic, o să înotăm în gunoi” apare prima dată în B365.